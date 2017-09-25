على كرسي متحرك ويتنفس بصعوبة.. بالفيديو: هكذا بدا كبير المفاوضين الفلسطينيين في أول ظهور له

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صحيفة المرصد : نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الشائعات التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صحته.

وقال في فيديو مصور: “اتحدث لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن قرأت بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “لقد أكملت جميع فحوصاتي الطبية، وأنا على لائحة الانتظار على مستوى الأولوية، لإجراء عملية زراعة الرئة، وذلك اعتمادا على وجود متبرع متطابق”.

وقال “أنا رجل توكلت على الله وأوكلت أمري لله، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

يذكر أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد كشفت في بداية شهر آب/أغسطس الماضي نقلا عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن اسمه إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يعاني مرضا خطيرا وسيحل في منصبه رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.