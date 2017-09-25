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الرئيسية / على كرسي متحرك ويتنفس بصعوبة.. بالفيديو: هكذا بدا كبير المفاوضين الفلسطينيين في أول ظهور له

على كرسي متحرك ويتنفس بصعوبة.. بالفيديو: هكذا بدا كبير المفاوضين الفلسطينيين في أول ظهور له

على كرسي متحرك ويتنفس بصعوبة.. بالفيديو: هكذا بدا كبير المفاوضين الفلسطينيين في أول ظهور له
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المرصد 16 3٬560 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الشائعات التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صحته.

وقال في فيديو مصور: “اتحدث لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن قرأت بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “لقد أكملت جميع فحوصاتي الطبية، وأنا على لائحة الانتظار على مستوى الأولوية، لإجراء عملية زراعة الرئة، وذلك اعتمادا على وجود متبرع متطابق”.

وقال “أنا رجل توكلت على الله وأوكلت أمري لله، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

يذكر أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد كشفت في بداية شهر آب/أغسطس الماضي نقلا عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن اسمه إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يعاني مرضا خطيرا وسيحل في منصبه رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - فيصل
2017-09-25 10:42:53
لكل خاين نهايه ماساويه..
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15 -
2017-09-25 10:39:47
الليبرالي يعادون الدين ويسخر من الملتزمين والشرائع والاحكام والسنن مغتر بصحته ويروج لحياة الغرب البهيمية واذا شاف الموت او طاح مريض وعاجز عرف حقيقة الدنيا مثل النائم اذا صحى وبعضهم يطمس على قلبه عقوبه
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( عدد التعليقات 15,696 )
14 - بيتر
2017-09-25 10:31:00
هل فكرتم بالتبرع ب الاعضاء بعد الموت وكيف الطريقه
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13 - والد ابراهيم
2017-09-25 10:26:23
ادعو له بالشفاء العاجل و كنت من محبيه عند بداية ظهوره و بعد ان كشفت الجزيره تجاوزاته و محاولته المراوغه اختلفت نظرتي نحوه لأنه لم يستطع إثبات موقفه الذي يدعيه
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12 - المزيني
2017-09-25 10:25:05
الله يا الدنيا ايام يا صائب عريقات لابس واجر وعافية
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11 -
2017-09-25 10:24:49
لكل ظالم يوم ونهاية يمهل ولا يهمل صار مؤمن ويتحسبن ويسبح لا يقولون عليك حمساوي وانت علماني فتحاوي فتكاوي ينسق الضربات والاغتيالات مع من فتك بشعبهم الليبرالي يعتقد انه لن يضعف او يموت وفجأه يسلم 😂
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10 - محمد
2017-09-25 10:08:06
هؤلاء من ضيعوا فلسطين وتاجرو بقضية فلسطين وسرقو على مدى السنين تبرعات الدول للشعب الفلسطيني وتركوهم يعانون الجوع والفقر والمرض اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك
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9 - محمدين
2017-09-25 10:05:45
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
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8 -
2017-09-25 09:29:22
استمرارا لمحاولاته لهدم تاريخ الأوطان والعبث بالقضية الفلسطينية، وضع رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادى، حجر الأساس لبناء منزله على أنقاض مهبط طائرة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات
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7 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 09:28:04
على كرسي متحرك ويتنفس بصعوبة.. بالفيديو: هكذا بدا كبير المفاوضين الفلسطينيين في أول ظهور له{السن له احكام}
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6 -
2017-09-25 09:22:32
هناك فساد قطري اسرائيلي فرنسي وقد اثبتت تحقيقات الفيفا ذلك هل تعداه للسياسة
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5 -
2017-09-25 09:20:44
بعد اغتيال ياسر عرفات حرصت قطر ان ينقل الى باريس هل هناك لعبة خفية تلعبها اسرائيل قطر فرنسا الله العالم
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4 -
2017-09-25 09:19:30
بيغتالوه قطر واسرائيل كما اغتالوا ياسر عرفات
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3 - ابو شدا
2017-09-25 09:17:36
إلي صادق في قضية فلسطين متواجد في السجن أو في القبر. أما حرس الحدود الإسرائيلية لا تسأل عن ارصدتهم البنكية المتخمه.
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2 - نفسيه
2017-09-25 09:07:32
على طاري فلسطين. أين المجاهد مروان البرغوثي. ياسرع ماننسى الأبطال.
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1 - نفسيه
2017-09-25 09:02:48
الله يشفيه. أكرم خزاااام. موسكوووو
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