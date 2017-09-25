وزير التعليم يصدر قرار إعفاء وكيل المناهج بعد صورة الملك فيصل

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صحيفة المرصد:أصدر وزير التعليم الدكتور”أحمد العيسى”قرار إنهاء تكليف وكيل المناهج وإسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وجاء ذلك بعدما أثارت صورة الدمية الخيالية يودا بجانب صورة الملك فيصل التى تم رصدها في أحد المناهج المدرسية حالة من الاستهجان والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

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