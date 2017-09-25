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وزير التعليم يصدر قرار إعفاء وكيل المناهج بعد صورة الملك فيصل
صحيفة المرصد:أصدر وزير التعليم الدكتور”أحمد العيسى”قرار إنهاء تكليف وكيل المناهج وإسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية.
وجاء ذلك بعدما أثارت صورة الدمية الخيالية يودا بجانب صورة الملك فيصل التى تم رصدها في أحد المناهج المدرسية حالة من الاستهجان والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
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#وزير_التعليم : إنهاء تكليف وكيل المناهج وإسناد طباعة ومراجعة #الكتب_الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية.https://t.co/jjff39pawm pic.twitter.com/OOzBHTIY19
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
68 - الشريف2017-09-25 13:15:30
عناد .. معاك حق 100% . فهذا الرجل معروف بقراراته التخبطية وكان يكتفي بنقله أو هو يستقيل من الوزارة لأن الكل لا يريده. القاعدة الفقهية تقول: لأن تخطىء في العفو أهون عند الله من أن تخطىء في العقوبة.
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67 - عناد2017-09-25 13:08:07
الاعفاء عنده بريال فيه اكثر من طريقه للعقاب بدون قطع الارزاق خاف الله ياوزيرنا العيسى فيهم الحياة صارت صعبه ومره
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66 - ///محمد2017-09-25 13:01:15
يستاهل ما جاه
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65 - ناقد محايد2017-09-25 13:00:12
حل المشكلات ومعالجة الأمور ليست بإعفاء فلان وتعين فلان يجب أن تكون القرارات تراعي مصلحة أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء أمور ومشرفين الخ وشكرا
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64 - همبرجر بطيخ2017-09-25 12:58:24
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63 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-25 12:58:12
شكرا ياوزير التعليم وهذا الصح باعفاء وكيل المناهج يكفي انك ضد الاخونج وهذا قرأته بخبر بالصحف
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62 - Saad2017-09-25 12:44:17
ما يكفي لازم يحمل تكاليف الكتب الي سحبت
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61 - معلم مخلص2017-09-25 12:40:45
ياسعادة الوزير نريد زياده كثيره في حصص النشاط
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60 - الحياة حلوة2017-09-25 12:38:01
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59 - مع زاتك2017-09-25 12:33:30
والله إنها مصيبة..اللي حط صوره بجانب الملك فيصل ..يحاسب.دبل .دبل الوكيل واللي تحت إدارته..
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58 - حمدالربياوي2017-09-25 12:31:40
واتهامك للمعلمين بأنهم عملاء لدول خارجية من يأخذ حقنا منك؟؟؟؟؟ ***
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57 - سلامات2017-09-25 12:29:41
شكر للوزير على اتخاذ الاجراء اللازم باقي ياسعادة الوزير ان تتخذ بعض القررات اتمنى ان يكون التعليم في احسن حال
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56 - XYZ2017-09-25 12:28:47
تعليق 49 العالم المتقدم يوكل هذه المهمة لجهة متخصصة كما هو الحال في ايكال عملية التدقيق الحسابي لجهة متخصصة وقس على ذلك بعض الخطط الاقتصادية والتنموية والاعتمادية (إعتماد المستشفيات والجامعات...الخ.)
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55 - سمير نجد2017-09-25 12:28:45
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54 - متفائل2017-09-25 12:25:51
يا اخوان إمام جامع التوحيد في مكة احضر ابنه البالغ من العمر 13 سنة ليؤم المصلين فسألته هل تصح الصلاة خلفه فقال من حسن اسلام المرء تركه ما ﻻيعنيه وخصص خطبة الجمعة كاملة عن التدخل فيما ﻻ يعنينا ،
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53 - XYZ2017-09-25 12:20:12
روح وعقل العملية التعليمية هو المعلم. ولأن المعلم هو أهم أصول المنشأة التعليمية وهو محور ارتكاز أدائها فإنه يجب الاهتمام بعملية اختياره وخلق البيئة اللازمة لمساعدته في تأدية المهام المنوطة به.
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52 - المعلم2017-09-25 12:19:21
المخطئ أخذ حسابه شكر معالي الوزير
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51 - الحياة حلوة2017-09-25 12:19:00
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50 - طالب2017-09-25 12:13:45
معالي الوزير العيسى جالس على قلوب الشكاؤون البكاؤون وخاب مسعاهم في اعفاءه 😂😂😂😂
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49 - غريب2017-09-25 12:09:58
احس المعلقين اللي يعززون للوزير شكلهم من ربعه كيف يامعالي الوزير توكل تدقيق المنهج لشركة وين راحوا الدكاترة اللي بالوزارة كلفهم باعمال بدل الاعتمادع الاجانب كانت الوزارة ناجحة ايام محمد الرشيد
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48 - ام شوشه منفوشه2017-09-25 12:09:00
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47 - ام شوشه منفوشه2017-09-25 12:08:22
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46 - البروفيسور2017-09-25 12:08:07
شكل العيسى مثل العساف *****في التعليم
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45 - ضايع2017-09-25 12:07:06
الغلط مهب غلطه حسب قوله غلط الي يحبون الشهره والحمد لله اشتهرت وتم اعفائك من قبل الوزير انبسط ياعم غلبت كل محبين الشهره
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44 - ام شوشه منفوشه2017-09-25 12:06:55
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43 - مواطن مسكين2017-09-25 12:05:33
المثل يقول انا ومن بعدي الطوفان . والله انني توقعت هذا الشيء من بعد ما طلع الوكيل بتفلسف على الشعب بدلا من ان يعترف بالخطأ ويتعهد بتصحيحه
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42 - XYZ2017-09-25 11:59:38
نتائج طرق ووسائل التحليل الإداري تشير الى أن هذا الوزير سيحدث نقلة نوعية في عمل الوزارة ببساطة لأنه ركز على أس وجذر المشاكل التي تسببت في ترهل العملية التعليمية وهشاشتها وأعني هنا المعلم.
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41 - والد ابراهيم2017-09-25 11:58:59
كنت أشك في الخبر و بعد ان اتضحت الحقيقه و من الوزير نفسه*****فألامر ليس بالهين حتى تظهر الاشياء بهذا الشكل المشين للأسف
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40 - ام شوشه منفوشه2017-09-25 11:58:56
اللهم لا شماته
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39 - ام شوشه منفوشه2017-09-25 11:58:23
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38 - ماجد2017-09-25 11:57:44
اردوغان” يلغي نظرية “قردية الانسان” لداروين من المناهج المدرسية من اجل “جيل متدين”
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37 - ام شوشه منفوشه2017-09-25 11:56:41
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36 - عبدالعزيز عبدالله2017-09-25 11:56:26
دليل صارخ على عدم جدية من وكالة المناهج والتدقيق والمتابعة وكل من اعتمد الكتب واشرف عليها حتى وزعت بأخطاء لاتغتفر يعقل هذا لاتكتشف الاخطاء لن يكلف الوزير متابعة للمنهج ومحتواه قبل طباعته ثم التعميد
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35 - نواز اباد2017-09-25 11:52:09
32 - الاصيل 2017-09-25 11:44:06 بابا الاصيل انتا نفر سوي ***كبير بابا انتا ليش كلام كدا انتاسوي طبل طبل زي نفر عجمه
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34 - XYZ2017-09-25 11:49:36
علم الإدارة يصوب هذا القرار 100%، لأن الوكيل هو المسؤول المباشر DIRECT RESPONSIBLE عن هذه المهام التنفيذية وهو من يجب مساءلته ومحاسبته ACCOUNTABLE.
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33 - زائر2017-09-25 11:49:36
صدقوني الشكاءون البكاؤون يبالهم جلسه بس فالحين بلبلبه
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32 - الاصيل2017-09-25 11:44:06
احسنت يامعالي الوزير بهذا القرار للاسف الحمله المغرضه عليكم كلها بسبب حصة النشاط وليس بسبب الخطأ في الكتاب كان الله في عونكم استمر بارك الله في جهودكم
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31 - بريال عيش حب2017-09-25 11:38:38
والله جد هههههههههه الغلط مو بسيط نتابع والتاريخ لن يرحم إن شاءالله في عهد الوزير سار غلط كبير ولَم يتخذ الإجراء اللازم اتجاه الوزير التاريخ لن يرحم
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30 - المتنبي2017-09-25 11:35:10
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29 - ¥2017-09-25 11:34:53
التعليم انتهى التعليم الجديد انفتاح وسرور واختلاط وقياده للمراه وتمكينها من السفر لوحدها***
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28 - شايب2017-09-25 11:33:51
بس ابي أعرف وش فرقكم عن فرق الدوري السعودي
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27 - 72017-09-25 11:29:25
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26 - شاي عنابي2017-09-25 11:28:57
الله يوفق الوزير ويطول الله عمره فعلاااااااااااااااااا وزبر مخلص في عمله الرجل المناسب في المكان المناسب
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25 - إقالة الوكيل لن تقيل السلبيات التراكمية التي يعاني منها قطاع التعليم2017-09-25 11:26:59
مع الأسف ربما يعتقد البعض ان الكبسولة السحرية تكمن في الإقالات //
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24 - قوندا2017-09-25 11:23:58
**** الاخطاء كثرت ي معالي الوزير الحذر الحذر
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23 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-25 11:21:11
خطأ غير مقصود .. والاخطاء واردة في كل مجال .. ومن لايعمل لا يخطئ .. واعتقد ان هناك مبالغة في العقاب .. الاجدر ان نهتم بنوعية المنهج وليس شكله
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22 - تخيل2017-09-25 11:21:01
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21 - &&*2017-09-25 11:18:04
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( عدد التعليقات 22,818 )20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
البعض يظن أن الوزير ,,,يملك عصا سحريه,,,,فيه تراكمات ,,,,قديمه,,,,والمتسللين إلى الوزاره ,,,من المتعاطفين مع الإخونج,,,,,لابد من إقصائهم
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19 - ضحكت منها الأمم2017-09-25 11:16:31
الذي عملها موظف وأقبل مديره وهو الوكيل طيب ومدير الوكيل !!!!
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( عدد التعليقات 22,818 )18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لا تهتموا ,,,أبدا,,,,بالأخونج,,,,سيرافسون,,,,وينازعون,,,,,وفي النهايه ,,,,ستهدأ الأمور,,,,لأن الذبيحه إنتهت
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17 - ابوشموخ2017-09-25 11:16:15
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16 - كاره الليبرالية2017-09-25 11:15:28
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( عدد التعليقات 22,818 )15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
طبيعي,,,,الإخونجيه,,,,بحاربون الوزير,,,,لأنهم مثل الذبيحه,,,,تنازع لحلاوة الروووووح,,,,,إنتهى أمركم ,,,ياإخونج
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14 - 👀الحزم2017-09-25 11:14:18
لابد من تطهير الوزارات من وكلاء ومدراء عامين وكذلك مدراء غير كفوء ومتنفذون وأصحاب مصالح، ويعملون مصالحهم ومن حولهم. لاينظرون لمصالح الوطن والمواطن ولا يخافون، لأن المتابعه المحاسبه والمعاقبه مفقوده
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13 -2017-09-25 11:11:50
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12 -2017-09-25 11:09:48
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11 - عادل الوحش2017-09-25 11:09:28
قرار سليم باسنادها الى شركه متخصصه والله الموفق اعداءك كثير ياوزير ويحاولون الزاق التهم بك وليس لك اي دخل بالموضوع
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10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-25 11:05:59
سبحان الله وبحمده-
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9 - سعد الهاجري2017-09-25 11:05:11
معالي الوزير ماذا عن إعادة هيكلة الجامعات المسوده لايوجد بها تنظيم او هيكله اداريه الجامعات لازالت على النظام القديم في الهيكله الاداريه المساكين خريجي التربيه الخاصه اللي جلسوا في البيوت الان
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8 - غريب2017-09-25 11:01:42
الله يردك لنا ياعزام الدخيل
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7 - م ه م2017-09-25 11:01:06
اعفاء وحده لا يكفي بل يجب التحقيق وإظهار النتائج للجميع . لا نريد كبش فداء وذر الرماد في العيون.
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6 - مدري2017-09-25 10:57:45
ابعدوا اصحاب المصالح وسترون النتيجة المرضية . قربوا الخيرين الذين يعلمون ان عملهم امانة ويصدقون في التعامل معه .وقد عرفنا موظفين جل وقتهم للعمل واصبحوا مثالا للانضباط
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5 - خوخان2017-09-25 10:56:48
العيسى ماعنده الإ اعفائات******
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4 -2017-09-25 10:53:46
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3 - كجمغلو2017-09-25 10:53:03
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2 - مدري2017-09-25 10:52:57
المشكلة لدينا اعفاء تغيير تبديل نقل. اختاروا الأكفاء المخلصين اصحاب الخبره البريئة ايديهم المحبة قلوبهم لوطنهم ودولتهم وبذلك نقفل باب الاستهانة بالعمل .وما اكثر المخلصين في بلادنا والحمد لله
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1 - متابع بصمت2017-09-25 10:47:32
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بواسطة : عبدالله بن محمد
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