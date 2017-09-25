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وزير التعليم يصدر قرار إعفاء وكيل المناهج بعد صورة الملك فيصل

وزير التعليم يصدر قرار إعفاء وكيل المناهج بعد صورة الملك فيصل
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المرصد 68 4٬412 3 ساعات

صحيفة المرصد:أصدر وزير التعليم الدكتور”أحمد العيسى”قرار إنهاء تكليف وكيل المناهج وإسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وجاء ذلك بعدما أثارت صورة الدمية الخيالية يودا بجانب صورة الملك فيصل التى تم رصدها في أحد المناهج المدرسية حالة من الاستهجان والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

68 - الشريف
2017-09-25 13:15:30
عناد .. معاك حق 100% . فهذا الرجل معروف بقراراته التخبطية وكان يكتفي بنقله أو هو يستقيل من الوزارة لأن الكل لا يريده. القاعدة الفقهية تقول: لأن تخطىء في العفو أهون عند الله من أن تخطىء في العقوبة.
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67 - عناد
2017-09-25 13:08:07
الاعفاء عنده بريال فيه اكثر من طريقه للعقاب بدون قطع الارزاق خاف الله ياوزيرنا العيسى فيهم الحياة صارت صعبه ومره
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66 - ///محمد
2017-09-25 13:01:15
يستاهل ما جاه
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65 - ناقد محايد
2017-09-25 13:00:12
حل المشكلات ومعالجة الأمور ليست بإعفاء فلان وتعين فلان يجب أن تكون القرارات تراعي مصلحة أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء أمور ومشرفين الخ وشكرا
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64 - همبرجر بطيخ
2017-09-25 12:58:24
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63 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:58:12
شكرا ياوزير التعليم وهذا الصح باعفاء وكيل المناهج يكفي انك ضد الاخونج وهذا قرأته بخبر بالصحف
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62 - Saad
2017-09-25 12:44:17
ما يكفي لازم يحمل تكاليف الكتب الي سحبت
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61 - معلم مخلص
2017-09-25 12:40:45
ياسعادة الوزير نريد زياده كثيره في حصص النشاط
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60 - الحياة حلوة
2017-09-25 12:38:01
تعليق مخالف
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59 - مع زاتك
2017-09-25 12:33:30
والله إنها مصيبة..اللي حط صوره بجانب الملك فيصل ..يحاسب.دبل .دبل الوكيل واللي تحت إدارته..
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58 - حمدالربياوي
2017-09-25 12:31:40
واتهامك للمعلمين بأنهم عملاء لدول خارجية من يأخذ حقنا منك؟؟؟؟؟ ***
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57 - سلامات
2017-09-25 12:29:41
شكر للوزير على اتخاذ الاجراء اللازم باقي ياسعادة الوزير ان تتخذ بعض القررات اتمنى ان يكون التعليم في احسن حال
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56 - XYZ
2017-09-25 12:28:47
تعليق 49 العالم المتقدم يوكل هذه المهمة لجهة متخصصة كما هو الحال في ايكال عملية التدقيق الحسابي لجهة متخصصة وقس على ذلك بعض الخطط الاقتصادية والتنموية والاعتمادية (إعتماد المستشفيات والجامعات...الخ.)
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55 - سمير نجد
2017-09-25 12:28:45
تعليق مخالف
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54 - متفائل
2017-09-25 12:25:51
يا اخوان إمام جامع التوحيد في مكة احضر ابنه البالغ من العمر 13 سنة ليؤم المصلين فسألته هل تصح الصلاة خلفه فقال من حسن اسلام المرء تركه ما ﻻيعنيه وخصص خطبة الجمعة كاملة عن التدخل فيما ﻻ يعنينا ،
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53 - XYZ
2017-09-25 12:20:12
روح وعقل العملية التعليمية هو المعلم. ولأن المعلم هو أهم أصول المنشأة التعليمية وهو محور ارتكاز أدائها فإنه يجب الاهتمام بعملية اختياره وخلق البيئة اللازمة لمساعدته في تأدية المهام المنوطة به.
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52 - المعلم
2017-09-25 12:19:21
المخطئ أخذ حسابه شكر معالي الوزير
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51 - الحياة حلوة
2017-09-25 12:19:00
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50 - طالب
2017-09-25 12:13:45
معالي الوزير العيسى جالس على قلوب الشكاؤون البكاؤون وخاب مسعاهم في اعفاءه 😂😂😂😂
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49 - غريب
2017-09-25 12:09:58
احس المعلقين اللي يعززون للوزير شكلهم من ربعه كيف يامعالي الوزير توكل تدقيق المنهج لشركة وين راحوا الدكاترة اللي بالوزارة كلفهم باعمال بدل الاعتمادع الاجانب كانت الوزارة ناجحة ايام محمد الرشيد
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48 - ام شوشه منفوشه
2017-09-25 12:09:00
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47 - ام شوشه منفوشه
2017-09-25 12:08:22
تعليق مخالف
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46 - البروفيسور
2017-09-25 12:08:07
شكل العيسى مثل العساف *****في التعليم
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45 - ضايع
2017-09-25 12:07:06
الغلط مهب غلطه حسب قوله غلط الي يحبون الشهره والحمد لله اشتهرت وتم اعفائك من قبل الوزير انبسط ياعم غلبت كل محبين الشهره
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44 - ام شوشه منفوشه
2017-09-25 12:06:55
تعليق مخالف
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43 - مواطن مسكين
2017-09-25 12:05:33
المثل يقول انا ومن بعدي الطوفان . والله انني توقعت هذا الشيء من بعد ما طلع الوكيل بتفلسف على الشعب بدلا من ان يعترف بالخطأ ويتعهد بتصحيحه
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42 - XYZ
2017-09-25 11:59:38
نتائج طرق ووسائل التحليل الإداري تشير الى أن هذا الوزير سيحدث نقلة نوعية في عمل الوزارة ببساطة لأنه ركز على أس وجذر المشاكل التي تسببت في ترهل العملية التعليمية وهشاشتها وأعني هنا المعلم.
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41 - والد ابراهيم
2017-09-25 11:58:59
كنت أشك في الخبر و بعد ان اتضحت الحقيقه و من الوزير نفسه*****فألامر ليس بالهين حتى تظهر الاشياء بهذا الشكل المشين للأسف
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40 - ام شوشه منفوشه
2017-09-25 11:58:56
اللهم لا شماته
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39 - ام شوشه منفوشه
2017-09-25 11:58:23
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38 - ماجد
2017-09-25 11:57:44
اردوغان” يلغي نظرية “قردية الانسان” لداروين من المناهج المدرسية من اجل “جيل متدين”
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37 - ام شوشه منفوشه
2017-09-25 11:56:41
تعليق مخالف
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36 - عبدالعزيز عبدالله
2017-09-25 11:56:26
دليل صارخ على عدم جدية من وكالة المناهج والتدقيق والمتابعة وكل من اعتمد الكتب واشرف عليها حتى وزعت بأخطاء لاتغتفر يعقل هذا لاتكتشف الاخطاء لن يكلف الوزير متابعة للمنهج ومحتواه قبل طباعته ثم التعميد
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35 - نواز اباد
2017-09-25 11:52:09
32 - الاصيل 2017-09-25 11:44:06 بابا الاصيل انتا نفر سوي ***كبير بابا انتا ليش كلام كدا انتاسوي طبل طبل زي نفر عجمه
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34 - XYZ
2017-09-25 11:49:36
علم الإدارة يصوب هذا القرار 100%، لأن الوكيل هو المسؤول المباشر DIRECT RESPONSIBLE عن هذه المهام التنفيذية وهو من يجب مساءلته ومحاسبته ACCOUNTABLE.
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33 - زائر
2017-09-25 11:49:36
صدقوني الشكاءون البكاؤون يبالهم جلسه بس فالحين بلبلبه
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32 - الاصيل
2017-09-25 11:44:06
احسنت يامعالي الوزير بهذا القرار للاسف الحمله المغرضه عليكم كلها بسبب حصة النشاط وليس بسبب الخطأ في الكتاب كان الله في عونكم استمر بارك الله في جهودكم
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31 - بريال عيش حب
2017-09-25 11:38:38
والله جد هههههههههه الغلط مو بسيط نتابع والتاريخ لن يرحم إن شاءالله في عهد الوزير سار غلط كبير ولَم يتخذ الإجراء اللازم اتجاه الوزير التاريخ لن يرحم
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30 - المتنبي
2017-09-25 11:35:10
تعليق مخالف
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29 - ¥
2017-09-25 11:34:53
التعليم انتهى التعليم الجديد انفتاح وسرور واختلاط وقياده للمراه وتمكينها من السفر لوحدها***
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28 - شايب
2017-09-25 11:33:51
بس ابي أعرف وش فرقكم عن فرق الدوري السعودي
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27 - 7
2017-09-25 11:29:25
تعليق مخالف
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26 - شاي عنابي
2017-09-25 11:28:57
الله يوفق الوزير ويطول الله عمره فعلاااااااااااااااااا وزبر مخلص في عمله الرجل المناسب في المكان المناسب
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25 - إقالة الوكيل لن تقيل السلبيات التراكمية التي يعاني منها قطاع التعليم
2017-09-25 11:26:59
مع الأسف ربما يعتقد البعض ان الكبسولة السحرية تكمن في الإقالات //
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24 - قوندا
2017-09-25 11:23:58
**** الاخطاء كثرت ي معالي الوزير الحذر الحذر
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23 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-25 11:21:11
خطأ غير مقصود .. والاخطاء واردة في كل مجال .. ومن لايعمل لا يخطئ .. واعتقد ان هناك مبالغة في العقاب .. الاجدر ان نهتم بنوعية المنهج وليس شكله
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22 - تخيل
2017-09-25 11:21:01
تعليق مخالف
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21 - &&*
2017-09-25 11:18:04
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( عدد التعليقات 22,818 )
20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-25 11:17:53
البعض يظن أن الوزير ,,,يملك عصا سحريه,,,,فيه تراكمات ,,,,قديمه,,,,والمتسللين إلى الوزاره ,,,من المتعاطفين مع الإخونج,,,,,لابد من إقصائهم
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19 - ضحكت منها الأمم
2017-09-25 11:16:31
الذي عملها موظف وأقبل مديره وهو الوكيل طيب ومدير الوكيل !!!!
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( عدد التعليقات 22,818 )
18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-25 11:16:23
لا تهتموا ,,,أبدا,,,,بالأخونج,,,,سيرافسون,,,,وينازعون,,,,,وفي النهايه ,,,,ستهدأ الأمور,,,,لأن الذبيحه إنتهت
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17 - ابوشموخ
2017-09-25 11:16:15
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16 - كاره الليبرالية
2017-09-25 11:15:28
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( عدد التعليقات 22,818 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-25 11:15:05
طبيعي,,,,الإخونجيه,,,,بحاربون الوزير,,,,لأنهم مثل الذبيحه,,,,تنازع لحلاوة الروووووح,,,,,إنتهى أمركم ,,,ياإخونج
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14 - 👀الحزم
2017-09-25 11:14:18
لابد من تطهير الوزارات من وكلاء ومدراء عامين وكذلك مدراء غير كفوء ومتنفذون وأصحاب مصالح، ويعملون مصالحهم ومن حولهم. لاينظرون لمصالح الوطن والمواطن ولا يخافون، لأن المتابعه المحاسبه والمعاقبه مفقوده
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13 -
2017-09-25 11:11:50
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12 -
2017-09-25 11:09:48
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11 - عادل الوحش
2017-09-25 11:09:28
قرار سليم باسنادها الى شركه متخصصه والله الموفق اعداءك كثير ياوزير ويحاولون الزاق التهم بك وليس لك اي دخل بالموضوع
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10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-25 11:05:59
سبحان الله وبحمده-
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9 - سعد الهاجري
2017-09-25 11:05:11
معالي الوزير ماذا عن إعادة هيكلة الجامعات المسوده لايوجد بها تنظيم او هيكله اداريه الجامعات لازالت على النظام القديم في الهيكله الاداريه المساكين خريجي التربيه الخاصه اللي جلسوا في البيوت الان
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8 - غريب
2017-09-25 11:01:42
الله يردك لنا ياعزام الدخيل
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7 - م ه م
2017-09-25 11:01:06
اعفاء وحده لا يكفي بل يجب التحقيق وإظهار النتائج للجميع . لا نريد كبش فداء وذر الرماد في العيون.
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6 - مدري
2017-09-25 10:57:45
ابعدوا اصحاب المصالح وسترون النتيجة المرضية . قربوا الخيرين الذين يعلمون ان عملهم امانة ويصدقون في التعامل معه .وقد عرفنا موظفين جل وقتهم للعمل واصبحوا مثالا للانضباط
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5 - خوخان
2017-09-25 10:56:48
العيسى ماعنده الإ اعفائات******
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4 -
2017-09-25 10:53:46
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3 - كجمغلو
2017-09-25 10:53:03
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2 - مدري
2017-09-25 10:52:57
المشكلة لدينا اعفاء تغيير تبديل نقل. اختاروا الأكفاء المخلصين اصحاب الخبره البريئة ايديهم المحبة قلوبهم لوطنهم ودولتهم وبذلك نقفل باب الاستهانة بالعمل .وما اكثر المخلصين في بلادنا والحمد لله
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1 - متابع بصمت
2017-09-25 10:47:32
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عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬170 24 ساعة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬483 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬669 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬911 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 7 1٬062 47 دقيقة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 29 9٬103 18 ساعة
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬208 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬601 7 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 62 7٬410 11 ساعة
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬143 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬591 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

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العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

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شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

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جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

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