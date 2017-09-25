وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي أسمن فتاة في العالم

حجم الخط A A A المرصد 36 4٬221 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أعلنت إدارة مستشفى برجيل وفاة الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، أسمن فتاة في العالم بعد صراع مع البدانة.

وقالت إدارة المستشفى في بيان إن إيمان توفيت “اليوم، الاثنين، 25 سبتمبر 2017 في الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت أبوظبي نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي”.

وأضافت المستشفى: “كانت السيدة إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم”.

ونقلت إدارة المستشفى تعازيها لأسرة إيمان قائلة إنه “سوف يتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا