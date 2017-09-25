وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي أسمن فتاة في العالم
صحيفة المرصد:أعلنت إدارة مستشفى برجيل وفاة الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، أسمن فتاة في العالم بعد صراع مع البدانة.
وقالت إدارة المستشفى في بيان إن إيمان توفيت “اليوم، الاثنين، 25 سبتمبر 2017 في الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت أبوظبي نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي”.
وأضافت المستشفى: “كانت السيدة إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم”.
ونقلت إدارة المستشفى تعازيها لأسرة إيمان قائلة إنه “سوف يتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل”.
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التعليقات
الأخ تعليق رقم ١٩ أنشئ حساب بتويتر أوضح فيه حالة المريضة شافاها الله بالتنسيق مع والدها وضع أرقام للتواصل وأطلب الدعم ولن يقصر الجميع في إيصال صوتكم ولعل الله ييسربذلك أمر علاجها واحتسب ما تفعل لله
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نسال الله لها الرحمة والمغفرة وان يعوضها في حياتها بالجنة انه سميع مجيب
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رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته.
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حتى اهلها تعبو منها ومن الحزن عليها الدائم إذا ماتت مع مرور الأيام يتعودون على فقدها بدل الألم الدائم بسبب مرضها والتعب اللي يعانونه
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مدري هي كانت سابقا محجبه إذا كانت محجبه وشالته يمكن وغصب بسبب الانابيب والاشياء الموصله رحمها الله
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الله يرحمها يمكن راحه لها لأنها تعذبت كثير لكن ليت لو كانت محجبه ""كما قلت لكم سابقا لن تعيش والسبب نزول وزنها السريع والوزن السريع خطر ينزل بسرعة بشكل غير طبيعي!
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الله يرحمها و يغفر لها و يدخلها فسيح جناته .. و يجعل كل ما اصابها كفاره لها يا رب العالمين ..
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انا لله وانا اليه راجعون .. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل الجنة مثواها
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انا لله وانا اليه راجعون ......... الله يرحمها ويغفر لها ويجعل الجنة مثواها
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إنالله وإنا إليه راجعون تعازينا لإسرة إيمان غفر الله لها
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الله يرحمها ويتجاوز عنها
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إلى جنة الخلد يا طيبة القلب
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الله يرحمها والسمنه مرض خطير ومن مسبباته الهمبرجر والمواد الحافظه ولم يستعملها اناس في يوم ابيض ولاتعتبرعيشه وهي اسباب البدانه والسكر والضغط والسرطان وتغيير السلوكيات وتدني الاخلاق وتصنع عند اعدانها
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سبق وذكرت انه يستحيل ان يقاوم مريض السمنة المفرطة شبح الموت والعياذ بالله خاصة اذا كانت السمنة مرضية وليست ناتجة عن كثرة الاكل .. جميع الحالات فشلت بالماضي لهذه الأعراض المرضية ..
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إنا لله وإنا إليه راجعون ....اللة يغفرلها ويرحمها
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الله يرحمها
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الله يرحمها ويعوضها الجنة
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اعرف جار ليه ابنته تزن 300 كيلوا والمسكينه في حال لايعلمها الا الله من تنفس وكلى وغيرها ووالدها ايضآ ظروفه صعبه جدآ جدآ فكم ناشد وكم توسل بالبرقيات وغيرها لعلاجها بالخارج ولكن دون جدوى حسبنا الله
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حالت ايمان رحمه الله يستفيد منها الاطباء اكثر من المريض ولم ينجو احد من مرض السمنه من قبل ولاكن يكون المريض حقل تجارب علما ان الاجهزه الداخليه تكون قد استهلكت من السمنه المفرطه ولايمكن اصلاحها
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الله يرحمها ويسكنها الجنة
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من كثر الادويه فشلت الاعضاء
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إنا لله وإنا إليه راجعون ....اللة يغفرلها ويرحمها
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الله يرحمها انتهى اجلها
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الاطباء تمكنوا من تحسين حالتها الصحية بس ماتت ليتها افتكت من هالتحسين
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لا إله إلا الله . وانا لله وانا اليه راجعون . الله يرحمها ويرحم أموات المسلمين المؤمنين
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الله يغفر لها ويرحمها ويعوض شبابها بالجنة
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الله يغفر لها ويرحمها عانت الكثير من سمنتها جعل ماجاها طهور ونور ومفارة لذنوبها.. وجزى الله دولة الامارات الشقيقة خير الجزاء على استقبالها وعلاجها والعناية بها
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الله يرحمها كم عانت و تعبت وتحولت الى ماده اعلاميه استرزق منها المستفيدين من حالها و سوف يزداد ذلك من خلال القنوات المصريه التي دابت على جلب مداخيلها على مثل هذه الظروف المأساويه
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إنا لله وإنا إليه راجعون
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نشكر دولة الإمارات والمستشفى التي تبرعت مجانا لمعالجتها رغم التكلفة العالية ورحم الله هاذه الفتاة التي عانت طوال حياتها من السمنة المفرطة والآلام واسكنها فسيح جناته ونتمنى الا تاخذ اختها هاذا المصاب ل
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الله يرحمها لعل الله رحمها واراحها من معاناتها وتوفاها .
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دائما مثل هاذه الحالات تحتاج الكثير من الوقت لنزول الوزن أقل شي 5 أو 6 سنوات أو اكثر ويكون بينها فتره طويله من الراحه عن العلاجات والنزول المفاجئ والعمليات ولكن اغلب المستشفيات تبحث عن الإنجاز
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الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل ما اصابها رفعة لها وطهورا ان شاءالله!!
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الله يرحمها ويغفر لها ولنا ولجميع موتى المسلمين
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الله يرحمها ويغفر لها ويرحم موتى المسلمين
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انا لله وانا اليه راجعون ......... الله يرحمها ويغفر لها ويجعل الجنة مثواها
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