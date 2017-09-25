رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / دواعي «الزنا» وتأديب الزوجة في المناهج الدراسية..يشعلان الجدل!..وهذا ما طالب به أحد المتخصصين!

دواعي «الزنا» وتأديب الزوجة في المناهج الدراسية..يشعلان الجدل!..وهذا ما طالب به أحد المتخصصين!

دواعي «الزنا» وتأديب الزوجة في المناهج الدراسية..يشعلان الجدل!..وهذا ما طالب به أحد المتخصصين!
حجم الخط A A A
المرصد 48 1٬793 1 ساعة

صحيفة المرصد: لازالت تشعل بعض المقولات التي تحويها الكتب الدراسية الجدل، وذلك مع كل عام دراسي جديد لما تحويه من بعض آراء تتعلق بقضايا المرأة على الصعيدين الشرعي والأخلاقي.

وذكرت “عكاظ” أن منهج العلوم الإسلامية الذي يتم تدريسه لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، احتوى على بعض العبارات الصادمة، عن الاختلاط وسفر المرأة بلا محرم، حيث أكد مؤلف الكتاب أنهما من دواعي «الزنا».

أضف إلى ذلك، منهج النظام الجنائي الذي يتم تدريسه في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز حيث شرعن «تعزير المرأة العاصية من قبل زوجها»، حيث يؤكد مؤلف الكتاب أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي، التي لاحد لها، مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم أو تركها للفرائض من صلاة وصوم، كما يحق له أن يؤدبها على المعاصي التي لاحد لها خصوصا خروجها من المنزل دون إذنه.

من جانبه رأى علي الشعيبي، المتخصص في المناهج الدراسية، أنه يتحتم علينا نظرة جادة وصادقة في إعادة صياغة المناهج بروح العصر مع المحافظة على الأصل المتفق عليه إجماعًا، مؤكدًا أن هناك بطئ في ذلك.

وشدد الشعيبي على ضرورة تضمين المقـررات موضوعات تهدف إلى تنمية القيم الاجتماعية، والاتجاهات الإيجابية، والبعد عن الإقصاء، والتقليل من شأن المرأة وإبرازها بصورة تبدو أقل مما يجب أن تكون عليه، وهو بلاشك يسبب شرخا في منظومتنا التعليمية، بل هو خطأ جسيم نربي أجيالنا عليه.

وأردف: يجب أن نتمكن من غربلة كل ما هو دخيل ومتطرف وشاذ، من أجل بنـاء مجتمـع متحضر ومتقدم ومراجعـة المقررات مراجعة شاملة بواسطة تربويين متخصصين ومنفتحين على العالم ومن جميع التخصصات دون حكرها على اتجاه واحد، بحيث تكون المناهج مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

48 - ابوسالم القحطاني
2017-09-25 13:17:18
يجب تعديلها بما يوافق العصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - عبدالله ابوفهد
2017-09-25 13:12:15
الشعيبي شكله مايقرى آيات القران كثير الصحابه والتابعين كأنو يعلمون ابناهم من الصغر اي متغيرات العصر الله لايولي المسلمين الأشكال ذي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - مدري
2017-09-25 13:11:38
ت ٧ الجاهليون يكرمون . شف الذي يغني بآيات من القران الكريم قبل يومين . ماذا نسمي هذا الفعل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - المع السيف
2017-09-25 13:00:41
هند بنت عتبة وهي في بداية عهدها بالاسلام تقول ( وهل تزني الحرة يارسول الله ) .بربع او بنص او بعقل كامل هذه المقولة منهج من لا منهج لة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -
2017-09-25 12:59:11
اشغلونا بالحريم كل همهم كيف يحررونها وينزعون حجابها كأن المراءه عندنا مالها حقووق ولا حد معبرها خلو نساءنا في حالهم مستورات في بيوتهم ومحشومات ***ع كل من يطالب بتحرر ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,238 )
43 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:55:41
(((((( الرجوع الي هيئة كبار العلماء ..............أمر لابد منهم .....لايفصل في تلك الامور الا العلماء والعارفين بالدين )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,238 )
42 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:54:06
ــ((يا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُواْ أَطيعُواْ اللّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ والرَّسُولِ إِن كنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللّه))ــ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,238 )
41 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:50:39
ــ(((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )))ـــ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,238 )
40 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:48:42
((((((( والموجودين الان .................خرجين أي مناهج ..............او ان انه قد كان للابتعاث تأثيراً))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,238 )
39 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:46:49
((((يَعِيْشُ _المرءُ ما استحيى_ بِخَيْرٍ ..... وَيَبْقَى _العُوْدُ ما بَقِيَ_ اللِّحَاءُ....((فلا واللهِ ))ما في العيشِ _خَيْرٌ ..... ولا الدنيا إذا ذَهَبَ الحَيَاءُ ))))
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
38 - محد قال لي
2017-09-25 12:45:02
بسبب هذه المناهج سوف يخرج لنا جيل يحتقر المراة ويظلمها ويضطهدها ويجعلها تكره الحياة من الكبت والتشدد والاحتقار
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 29,238 )
37 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:44:15
((تعرف الأخلاق لغة بأنها الطبع..والسّجية والدين..علماً أن الدّين هو الصورة الباطنية للإنسان..أما الأخلاق فهي الصورة الظاهرة له.. ويوصف الشخص بأنه حَسَن الباطن والظّاهر إن كان حَسَن الخُلُق والخَلْق))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,238 )
36 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:43:54
((((((أهمــــــــــــية الاخلاق .............في المجتمع )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-09-25 12:42:03
اعوذ بالله نظرتهم شهوانية امس قرأت تغريدة لواحد غاضب من الاختلاط ف الاحتفالات يقول ليه نسافر وعندنا اختلاط ووو كان العالم تسافر من اجل (؟؟؟) تفكيرهم للاسف شهواني ونظرتهم شهوانية
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
34 - هاشم
2017-09-25 12:40:44
انا اتوقع الليبراليه مخوذه من ****اصلها لبراليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,238 )
33 - برق _ الحرم
2017-09-25 12:40:44
(((((((المناهج امانة يجب مراجعتها وفق الخبرات التربوية والدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية...... الرغبات الوقتيه لن تدوم طويلا ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - يعني بكرة
2017-09-25 12:39:04
الطفل يقول لربعه ابوي راح للعمل وامي لحالها في البيت. فما ستكون ردة فعل زملائة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - هاشم
2017-09-25 12:38:50
اسئل الليبرالي ماهو حكم تارك الصلاة او مرتكب الزنا شف وش يرد عليك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - واضحة
2017-09-25 12:37:42
قطر تمول الاخوان والاخوان يمولون داعش. خلاص واضحة الصورة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ابن وايل
2017-09-25 12:36:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - هاشم
2017-09-25 12:34:45
اليبراليون جهلاء بالدين وبالنصوص الشرعيه اغلبهم تربيه سفارات صهيونيه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
27 - القحطاني
2017-09-25 12:33:56
اسال الله في يوم ترفع فيه الاعمال من اراد بنساءنا بشي او قلل من قيمة النساء او اراد الاختلاط والفساد والكذب ان يجعلها بوجهه وان يشغله في عياله وان يجعله يموت بغيظه وحقده وان لايريحه لادنيا ولا اخره
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 - ليبرالي
2017-09-25 12:33:43
خطوه الى الامااااااام 🌷
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
25 - هاشم
2017-09-25 12:33:18
انا اقول مافيه فرق بين التطرف الداعشي والليبرالي جميعهم اتفقو على محاربه الدين ودمار المجتمع والوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
24 - هلال
2017-09-25 12:32:19
لابد من تنظيف المناهج مما يسيء للمراة وتربية النشء على مثل هذه الأمور الجدلية سيخرج لنا جيل يحتقر المرأة
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
23 - أفريقي
2017-09-25 12:32:11
(مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم أو تركها للفرائض من صلاة وصوم) هذه المعاصي يرتكبها الرجال مع سبق الإصرار والترصد ولا حسيب ولا رقيب عليهم، فكيف يحق له محاسبة إمرأته على جرائم هو غارق فيها.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
22 - هاشم
2017-09-25 12:31:25
من يحارب الله ورسوله بشره بالفلس والعقوبه من الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - هاشم
2017-09-25 12:29:32
المشكله ليس بالمناهج المشكله بالفكر الليبرالي المتطرف الذي يريد ان يحلل ماحرم الله ويحرم ماحل الله اتوقع الليبراليون عندهم الزنا وشرب الخمر والسرقه وعقوق الوالدين وترك الصلاة شي عادي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - ايها الاخونجي
2017-09-25 12:27:53
خلك في بيتك ولا تترك محارمك لوحدهم لان عند شك بالناس فأولى ان تشك باللي عندك وتحافظ عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - ابن وايل
2017-09-25 12:26:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - هاشم
2017-09-25 12:25:56
الليبراليون يريدون مجتمع متعلق بالدنيا ولا يعرف الحلال من الحرام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - مو هالتفكير
2017-09-25 12:25:45
مثل الحيوانات. الله ميز الانسان بعقل وتحكم شهوته بس هؤلاء لا يستطيعون سوى الصب على المرأة لان فكرهم بها دون تحكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - ضحكت منها الأمم
2017-09-25 12:24:43
حرب ع الدين والمشكله منا وفينا سابقا كانت من الخارج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - هم دايم كذا
2017-09-25 12:24:20
والاخونج فكرهم بين رجولهم! 🤛
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - هاشم
2017-09-25 12:23:42
الليبراليون عليهم افكار حقيره استغرب حتى الغيره الموجوده بالفطره عند حتى الحيوانات يفقتدوها الليبراليون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - مشاعر شاردة
2017-09-25 12:23:27
يٌفترض إلغاء اي حاجة فيها إساءة للمرأة والتقليل من شأنها لأن الإسلام كرّم المرأة وللأسف نلاحظ أن البعض يٌسيء للمرأة ويهاجم المرأة ويقلل من قدرها ويجردها من إنسانيتها ويسلبها حقوقها ويريد أن يقمعها
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 15,702 )
12 - بيتر
2017-09-25 12:22:44
المناهج القديمه رجعوه لمى تلقون منهج شاطرين في النقد اما العمل على وضع منهج محد فالح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - بعد حتى
2017-09-25 12:21:52
تركها وحدها في البيت قد يؤدي للزنا. خلاص لازم يحطون حاضنات للزوجات في اماكن عمل الرجال علشان ماتكون لوحدها وربما تزني. استغفر الله من الجهل وامراضه👊
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - محمد
2017-09-25 12:21:47
شكل الكتب قائمين عليها أشخاص لاحسيب ولا رقيب.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - المااااضي
2017-09-25 12:19:29
سبحان الله نظرتهم للنساء نظره شهوانيه بحته ..الاخونج يدورون في فلك المرأه دائمآ...يجب تعديل المناهج ومنع المخيمات الدعويه والتحفيظ لأنها من اهم اسباب انتشار الأرهاب بين شبابنا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 - ابن وايل
2017-09-25 12:19:07
توكل على الله ياالهامل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - هاشم
2017-09-25 12:18:23
مادري وش الي يبون الليبراليون من المناهج شكلهم يبون الغاء مواد الدين كلها ويرجع المجتمع لعصر الجاهليه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - يجب حذفها
2017-09-25 12:17:52
الاختلاط وسفر المرأة بلا محرم، حيث أكد مؤلف الكتاب أنهما من دواعي «الزنا» من المناهج لما فيه من دنائة بحق المرأة
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
5 - والسفر
2017-09-25 12:16:19
لا يعني داخلي او خارجي بسيارة او طائرة وحتى القطار. يعني على كذا تثار الفرضى بالمجتمع وتغرس مفاهيم خاطئة على المرأة. مو طيب الرجال يسافرون شرق وغرب ومعروفه اهدافهم🤔
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - رهف
2017-09-25 12:10:28
كرهونا في الزواج ماعاد نفكر بالزواج احسن شي الوظيفة والراتب واعيش حياتي بدون زوج ينكد علي حياتي ويعيشني بجحيم
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
3 - مواطن مسكين
2017-09-25 12:09:29
اشتغل الان الليبراليين للرد على الإسلاميين الذين اكتشفو بعض الأخطاء في المناهج . وش يفكنا الحين
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
2 - عانس بإختياري
2017-09-25 12:08:39
العنوسه رحمه الحمدلله على نعمة العنوسه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - ///
2017-09-25 12:07:33
مسكينة المراة ماعندهم سالفة في هالحياة الا المراة .. اتقوا الله فيها خلوها تعيش وتتنفس
لا يعجبني(2) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كنكت

نصيحه :لا تقف عند كل صغيره وكبيره و دع الحياة تمضي كما هي ولا تنطق كلمة ( ط ) نه...
بواسطة : ابوسالم القحطاني

يجب تعديلها بما يوافق العصر...
بواسطة : عبدالله بن محمد

تماما كما قلت ان بعض الإسلاميون السعوديون تدينهم شكلي من ( بدون عقال، والثوب الق...
بواسطة : الشريف

عناد .. معاك حق 100% . فهذا الرجل معروف بقراراته التخبطية وكان يكتفي بنقله أو هو...
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
108 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
120 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
92 3
mm

محمد الساعد

يا جمال.. لن تلبس الطربوش في الرياض.. ولن تعود بالقطار العثماني!
361 8
mm

فهد الأحمري

هدية جديدة مقدارها: 8760 غرة السنة
132 0
mm

قينان الغامدي

حضرت حرية الفرح فحضر عقل الانضباط: عيد السعودية عالمي
198 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الأسس الفكرية. .للدولة السعودية !
131 0
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
486 8
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
188 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !
152 5
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
293 15
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
86 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
242 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
486 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
426 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
595 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
149 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
595 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
697 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
544 5
الاخبار الدولية
شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

 المرصد 6 2٬076 1 ساعة
أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

 المرصد 19 6٬297 10 ساعات
بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرها

بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرها

 المرصد 65 2٬019 15 ساعة
العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق

العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق

 CNN 20 1٬073 15 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 22 6٬137 12 ساعة
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 20 3٬779 يومين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 37 4٬094 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬304 يومين
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 86 14٬734 15 ساعة
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬495 يوم واحد
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬071 يومين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬244 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 25 1٬853 2 ساعتين
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 43 11٬262 12 ساعة
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 15٬318 يوم واحد
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

 المرصد 189 13٬218 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

 المرصد 44 8٬405 16 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

 المرصد 58 7٬391 17 ساعة
شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

 المرصد 550 16٬881 17 ساعة
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

 المرصد 11 11٬766 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 42 3٬954 20 ساعة
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬517 يوم واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬841 يومين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬361 يومين
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬170 24 ساعة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬483 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬669 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬911 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 7 1٬073 47 دقيقة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 29 9٬104 18 ساعة
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬208 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬601 7 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 62 7٬412 11 ساعة
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬143 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬591 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬958 6 أيام
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 64 7٬543 9 ساعات
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 11 10٬824 16 ساعة
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 12 5٬658 19 ساعة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 25 1٬758 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 64 1٬325 3 ساعات