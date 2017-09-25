دواعي «الزنا» وتأديب الزوجة في المناهج الدراسية..يشعلان الجدل!..وهذا ما طالب به أحد المتخصصين!
صحيفة المرصد: لازالت تشعل بعض المقولات التي تحويها الكتب الدراسية الجدل، وذلك مع كل عام دراسي جديد لما تحويه من بعض آراء تتعلق بقضايا المرأة على الصعيدين الشرعي والأخلاقي.
وذكرت “عكاظ” أن منهج العلوم الإسلامية الذي يتم تدريسه لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، احتوى على بعض العبارات الصادمة، عن الاختلاط وسفر المرأة بلا محرم، حيث أكد مؤلف الكتاب أنهما من دواعي «الزنا».
أضف إلى ذلك، منهج النظام الجنائي الذي يتم تدريسه في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز حيث شرعن «تعزير المرأة العاصية من قبل زوجها»، حيث يؤكد مؤلف الكتاب أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي، التي لاحد لها، مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم أو تركها للفرائض من صلاة وصوم، كما يحق له أن يؤدبها على المعاصي التي لاحد لها خصوصا خروجها من المنزل دون إذنه.
من جانبه رأى علي الشعيبي، المتخصص في المناهج الدراسية، أنه يتحتم علينا نظرة جادة وصادقة في إعادة صياغة المناهج بروح العصر مع المحافظة على الأصل المتفق عليه إجماعًا، مؤكدًا أن هناك بطئ في ذلك.
وشدد الشعيبي على ضرورة تضمين المقـررات موضوعات تهدف إلى تنمية القيم الاجتماعية، والاتجاهات الإيجابية، والبعد عن الإقصاء، والتقليل من شأن المرأة وإبرازها بصورة تبدو أقل مما يجب أن تكون عليه، وهو بلاشك يسبب شرخا في منظومتنا التعليمية، بل هو خطأ جسيم نربي أجيالنا عليه.
وأردف: يجب أن نتمكن من غربلة كل ما هو دخيل ومتطرف وشاذ، من أجل بنـاء مجتمـع متحضر ومتقدم ومراجعـة المقررات مراجعة شاملة بواسطة تربويين متخصصين ومنفتحين على العالم ومن جميع التخصصات دون حكرها على اتجاه واحد، بحيث تكون المناهج مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته.
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التعليقات
يجب تعديلها بما يوافق العصر
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الشعيبي شكله مايقرى آيات القران كثير الصحابه والتابعين كأنو يعلمون ابناهم من الصغر اي متغيرات العصر الله لايولي المسلمين الأشكال ذي
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ت ٧ الجاهليون يكرمون . شف الذي يغني بآيات من القران الكريم قبل يومين . ماذا نسمي هذا الفعل
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هند بنت عتبة وهي في بداية عهدها بالاسلام تقول ( وهل تزني الحرة يارسول الله ) .بربع او بنص او بعقل كامل هذه المقولة منهج من لا منهج لة .
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اشغلونا بالحريم كل همهم كيف يحررونها وينزعون حجابها كأن المراءه عندنا مالها حقووق ولا حد معبرها خلو نساءنا في حالهم مستورات في بيوتهم ومحشومات ***ع كل من يطالب بتحرر ***
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(((((( الرجوع الي هيئة كبار العلماء ..............أمر لابد منهم .....لايفصل في تلك الامور الا العلماء والعارفين بالدين )))))
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ــ((يا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُواْ أَطيعُواْ اللّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ والرَّسُولِ إِن كنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللّه))ــ
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ــ(((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )))ـــ
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((((((( والموجودين الان .................خرجين أي مناهج ..............او ان انه قد كان للابتعاث تأثيراً))))
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((((يَعِيْشُ _المرءُ ما استحيى_ بِخَيْرٍ ..... وَيَبْقَى _العُوْدُ ما بَقِيَ_ اللِّحَاءُ....((فلا واللهِ ))ما في العيشِ _خَيْرٌ ..... ولا الدنيا إذا ذَهَبَ الحَيَاءُ ))))
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بسبب هذه المناهج سوف يخرج لنا جيل يحتقر المراة ويظلمها ويضطهدها ويجعلها تكره الحياة من الكبت والتشدد والاحتقار
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((تعرف الأخلاق لغة بأنها الطبع..والسّجية والدين..علماً أن الدّين هو الصورة الباطنية للإنسان..أما الأخلاق فهي الصورة الظاهرة له.. ويوصف الشخص بأنه حَسَن الباطن والظّاهر إن كان حَسَن الخُلُق والخَلْق))
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((((((أهمــــــــــــية الاخلاق .............في المجتمع )))))
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اعوذ بالله نظرتهم شهوانية امس قرأت تغريدة لواحد غاضب من الاختلاط ف الاحتفالات يقول ليه نسافر وعندنا اختلاط ووو كان العالم تسافر من اجل (؟؟؟) تفكيرهم للاسف شهواني ونظرتهم شهوانية
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انا اتوقع الليبراليه مخوذه من ****اصلها لبراليه
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(((((((المناهج امانة يجب مراجعتها وفق الخبرات التربوية والدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية...... الرغبات الوقتيه لن تدوم طويلا ))))))
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الطفل يقول لربعه ابوي راح للعمل وامي لحالها في البيت. فما ستكون ردة فعل زملائة
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اسئل الليبرالي ماهو حكم تارك الصلاة او مرتكب الزنا شف وش يرد عليك
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قطر تمول الاخوان والاخوان يمولون داعش. خلاص واضحة الصورة
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تعليق مخالف
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اليبراليون جهلاء بالدين وبالنصوص الشرعيه اغلبهم تربيه سفارات صهيونيه
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اسال الله في يوم ترفع فيه الاعمال من اراد بنساءنا بشي او قلل من قيمة النساء او اراد الاختلاط والفساد والكذب ان يجعلها بوجهه وان يشغله في عياله وان يجعله يموت بغيظه وحقده وان لايريحه لادنيا ولا اخره
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خطوه الى الامااااااام 🌷
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انا اقول مافيه فرق بين التطرف الداعشي والليبرالي جميعهم اتفقو على محاربه الدين ودمار المجتمع والوطن
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لابد من تنظيف المناهج مما يسيء للمراة وتربية النشء على مثل هذه الأمور الجدلية سيخرج لنا جيل يحتقر المرأة
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(مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم أو تركها للفرائض من صلاة وصوم) هذه المعاصي يرتكبها الرجال مع سبق الإصرار والترصد ولا حسيب ولا رقيب عليهم، فكيف يحق له محاسبة إمرأته على جرائم هو غارق فيها.
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من يحارب الله ورسوله بشره بالفلس والعقوبه من الله
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المشكله ليس بالمناهج المشكله بالفكر الليبرالي المتطرف الذي يريد ان يحلل ماحرم الله ويحرم ماحل الله اتوقع الليبراليون عندهم الزنا وشرب الخمر والسرقه وعقوق الوالدين وترك الصلاة شي عادي
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خلك في بيتك ولا تترك محارمك لوحدهم لان عند شك بالناس فأولى ان تشك باللي عندك وتحافظ عليهم
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تعليق مخالف
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الليبراليون يريدون مجتمع متعلق بالدنيا ولا يعرف الحلال من الحرام
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مثل الحيوانات. الله ميز الانسان بعقل وتحكم شهوته بس هؤلاء لا يستطيعون سوى الصب على المرأة لان فكرهم بها دون تحكم
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حرب ع الدين والمشكله منا وفينا سابقا كانت من الخارج
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والاخونج فكرهم بين رجولهم! 🤛
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الليبراليون عليهم افكار حقيره استغرب حتى الغيره الموجوده بالفطره عند حتى الحيوانات يفقتدوها الليبراليون
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يٌفترض إلغاء اي حاجة فيها إساءة للمرأة والتقليل من شأنها لأن الإسلام كرّم المرأة وللأسف نلاحظ أن البعض يٌسيء للمرأة ويهاجم المرأة ويقلل من قدرها ويجردها من إنسانيتها ويسلبها حقوقها ويريد أن يقمعها
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المناهج القديمه رجعوه لمى تلقون منهج شاطرين في النقد اما العمل على وضع منهج محد فالح
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تركها وحدها في البيت قد يؤدي للزنا. خلاص لازم يحطون حاضنات للزوجات في اماكن عمل الرجال علشان ماتكون لوحدها وربما تزني. استغفر الله من الجهل وامراضه👊
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شكل الكتب قائمين عليها أشخاص لاحسيب ولا رقيب.
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سبحان الله نظرتهم للنساء نظره شهوانيه بحته ..الاخونج يدورون في فلك المرأه دائمآ...يجب تعديل المناهج ومنع المخيمات الدعويه والتحفيظ لأنها من اهم اسباب انتشار الأرهاب بين شبابنا
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توكل على الله ياالهامل
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مادري وش الي يبون الليبراليون من المناهج شكلهم يبون الغاء مواد الدين كلها ويرجع المجتمع لعصر الجاهليه
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الاختلاط وسفر المرأة بلا محرم، حيث أكد مؤلف الكتاب أنهما من دواعي «الزنا» من المناهج لما فيه من دنائة بحق المرأة
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لا يعني داخلي او خارجي بسيارة او طائرة وحتى القطار. يعني على كذا تثار الفرضى بالمجتمع وتغرس مفاهيم خاطئة على المرأة. مو طيب الرجال يسافرون شرق وغرب ومعروفه اهدافهم🤔
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كرهونا في الزواج ماعاد نفكر بالزواج احسن شي الوظيفة والراتب واعيش حياتي بدون زوج ينكد علي حياتي ويعيشني بجحيم
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اشتغل الان الليبراليين للرد على الإسلاميين الذين اكتشفو بعض الأخطاء في المناهج . وش يفكنا الحين
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العنوسه رحمه الحمدلله على نعمة العنوسه
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مسكينة المراة ماعندهم سالفة في هالحياة الا المراة .. اتقوا الله فيها خلوها تعيش وتتنفس
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