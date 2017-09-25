الكهرباء:الأخطاء في قراءة العدادات في المعدلات الطبيعية..وهذا شرط إعادة قيمة الفواتير للمستهلكين
صحيفة المرصد:أكد رئيس القطاع الغربي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين الشيخ أن الشركة تجري تسوية لتحصيل مبالغ الفواتير أو إعادة القيمة لأصحابها في حال التأكد من وجود خطأ في قراءة عدادات الكهرباء بعد المراجعة.
ووفقاً لـ”عكاظ” أبان “الشيخ” أن الأخطاء التي ذكرها المواطنين في قراءة عدادات الكهرباء لا تتجاوز المعدلات الطبيعية، وأن الحالات المرصودة فردية ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة,مشيراً إلى توجد أنظمة آلية ضخمة جدا تراقب الرصد وتسجل إحداثيات المنازل التي تمت قراءة العدادات الخاصة بها، والتأكد من قبل نظام خاص، وفي حال عدم وجود توافق فإن النظام يرفض القراءة مباشرة.
وأضاف الشيخ: «ما أشار إليه البعض بوجود أخطاء جاء متزامنا مع فصل الصيف، الذي تتزايد فيه الأحمال وتكثر خلاله الملاحظات وهذا طبيعي، رغم أننا نراجع القراءات فضلا عن أنه لا يوجد أي عمل دون ملاحظات».
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
((((((عز الله ما صدقتم .................. والاعتراف بوجود اخطاء قرأة العداد كافي ...... رغم ان المستهلك يدفع رسوم على قرأة العداد .....ولكن ماذا نقول في الاحتكار وان كان الخصم هو الحكم )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((عز الله ما صدقتم .................. والاعتراف بوجود اخطاء قرأة العداد كافي ...... رغم ان المستهلك يدفع رسوم على قرأة العداد .....ولكن ماذا نقول في الاحتكار وان كان الخصم هو الحكم )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الفاتورة شهريا انا اسدد 1085 ريال والبيت شعبي مافيه الا مكيف سبليت 2 والثلاجه والتلفزيون حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الكهرباء ماتقدر تستغني عنه هو مو شيء كمالي بل شيء ضروري كالثلاجات لحفظ الطعام وغسالة وكوي كذلك من يدرسن او يداومن لازم استشوار "غير الحرارة اللي تاكل الجلد بهذا الصيف الشديد الحرارة وكذلك تبريد ماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نبي مجلس الشورى يتكلم عن الفواتير ومحاسبة شركة الكهرباء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شركة ****لانها تعلم ان مااحد يحاسبها فواتير مدبله الناس ضاق بها الحال من ظلم الشركة ولاحسيب ولارقيب ولاحول ولاقوة الابالله اين الرقابة اين الصحافة ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جأتني فاتورة 5266 ريال وانا فاتورتي ماتتجاوز 200 كلمت الشركه قالو العداد تحول تجاري والحين تدفع فرق الأشهر اللي طافت وجاء الفني وشاف العدادقال سكني وإلى الآن المبلغ علي باقي ماتعدل حسبي الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خذو راحتكم ياشركة الكهرباء. ولكن نرغب من الاخ مسئول الشركة اعطاء النسبة التقديره التي ممكن ان تحصل بحتساب مبلغ اضافي وما هي قنوات المراجعة والتأكد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نتمنى من حكومتنا النظر في فواتير الكهرباء من وين تسدد الناس إذا صارت الفواتير بالالوف ياليت يتم محاسبة الشركة شركة الكهرباء وباسرع وقت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
معقوله فاتوره الشهر 10 جاني 226 ريال وا شهر 11 جاني 4800 ريال رقم ان الصرفيه نفسهاء
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياليت يحاسبون حقين الشركة يعني وش ذبنا بأخطائكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فاتورتي 881 حسبي الله عليكم والشهر الي راح 265 الله ينتقم منكم والله ماسددتها الى الان لظروفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاحول ولاقوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وتأخير الفواتير حتى تصل الفاتورة للشريحة الثالثة وتحسب بمبلغ مالي ضخم من اخطا من ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله ياشركة الكهرباء فواتيركم نار بالآلوف اكثر من الراتب من وين تسدد الناس ما يصير!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تصحيح احمال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احمل ممكن لكن اكون مسافر وتطلع اضعاف قلت يمكن هذه القراءه قبل اسافر طلعت الثانيه ازود من الى قبله خلاص مابكم طب ولا لنا الا الخنوع اعملو مابدى لكم هرمنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله إن الطاسه ضايعه في هذه الشركه والشركات الي مثلها!! جاني الي يقراء العداد للكهرباء يسوق تكسي !! يعني كداد يوزع القراءت للكهرباء!!! سالته قلت وش عندك هنا لأني لا اعلم إنه من الشركه قال ماهوشغ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكرا بس الرسوم عالية جدا جدا ، ارحمونا وخفضوها كلت ميزانيتنا ومعاها المياه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شركة الكهرب مثل شركات الأتصالات زيادة فواتير وخدمات رديه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضبطو عملكم وياليت يكون مع كل موظف قارئ عداد جهاز يسجل القيمة الاستهلاكيه لعداد الكهرباء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أبشر ماطلبت شيء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق