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الكهرباء:الأخطاء في قراءة العدادات في المعدلات الطبيعية..وهذا شرط إعادة قيمة الفواتير للمستهلكين

الكهرباء:الأخطاء في قراءة العدادات في المعدلات الطبيعية..وهذا شرط إعادة قيمة الفواتير للمستهلكين
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المرصد 24 1٬404 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أكد رئيس القطاع الغربي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين الشيخ أن الشركة تجري تسوية لتحصيل مبالغ الفواتير أو إعادة القيمة لأصحابها في حال التأكد من وجود خطأ في قراءة عدادات الكهرباء بعد المراجعة.

ووفقاً لـ”عكاظ” أبان “الشيخ” أن الأخطاء التي ذكرها المواطنين في قراءة عدادات الكهرباء لا تتجاوز المعدلات الطبيعية، وأن الحالات المرصودة فردية ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة,مشيراً إلى توجد أنظمة آلية ضخمة جدا تراقب الرصد وتسجل إحداثيات المنازل التي تمت قراءة العدادات الخاصة بها، والتأكد من قبل نظام خاص، وفي حال عدم وجود توافق فإن النظام يرفض القراءة مباشرة.

وأضاف الشيخ: «ما أشار إليه البعض بوجود أخطاء جاء متزامنا مع فصل الصيف، الذي تتزايد فيه الأحمال وتكثر خلاله الملاحظات وهذا طبيعي، رغم أننا نراجع القراءات فضلا عن أنه لا يوجد أي عمل دون ملاحظات».

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التعليقات


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( عدد التعليقات 29,238 )
24 - برق _ الحرم
2017-09-25 13:05:59
((((((عز الله ما صدقتم .................. والاعتراف بوجود اخطاء قرأة العداد كافي ...... رغم ان المستهلك يدفع رسوم على قرأة العداد .....ولكن ماذا نقول في الاحتكار وان كان الخصم هو الحكم )))))
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( عدد التعليقات 29,238 )
23 - برق _ الحرم
2017-09-25 13:05:36
((((((عز الله ما صدقتم .................. والاعتراف بوجود اخطاء قرأة العداد كافي ...... رغم ان المستهلك يدفع رسوم على قرأة العداد .....ولكن ماذا نقول في الاحتكار وان كان الخصم هو الحكم )))))
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22 - منتف وفقير
2017-09-25 12:57:28
الفاتورة شهريا انا اسدد 1085 ريال والبيت شعبي مافيه الا مكيف سبليت 2 والثلاجه والتلفزيون حسبي الله ونعم الوكيل
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21 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:44:44
الكهرباء ماتقدر تستغني عنه هو مو شيء كمالي بل شيء ضروري كالثلاجات لحفظ الطعام وغسالة وكوي كذلك من يدرسن او يداومن لازم استشوار "غير الحرارة اللي تاكل الجلد بهذا الصيف الشديد الحرارة وكذلك تبريد ماء
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:34:51
نبي مجلس الشورى يتكلم عن الفواتير ومحاسبة شركة الكهرباء
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19 - حمدالربياوي
2017-09-25 12:28:18
شركة ****لانها تعلم ان مااحد يحاسبها فواتير مدبله الناس ضاق بها الحال من ظلم الشركة ولاحسيب ولارقيب ولاحول ولاقوة الابالله اين الرقابة اين الصحافة ؟؟
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18 - ابوريتاج 00
2017-09-25 12:26:06
جأتني فاتورة 5266 ريال وانا فاتورتي ماتتجاوز 200 كلمت الشركه قالو العداد تحول تجاري والحين تدفع فرق الأشهر اللي طافت وجاء الفني وشاف العدادقال سكني وإلى الآن المبلغ علي باقي ماتعدل حسبي الله عليهم
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17 - ابو عبدالإله
2017-09-25 12:25:26
خذو راحتكم ياشركة الكهرباء. ولكن نرغب من الاخ مسئول الشركة اعطاء النسبة التقديره التي ممكن ان تحصل بحتساب مبلغ اضافي وما هي قنوات المراجعة والتأكد.
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16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:20:14
نتمنى من حكومتنا النظر في فواتير الكهرباء من وين تسدد الناس إذا صارت الفواتير بالالوف ياليت يتم محاسبة الشركة شركة الكهرباء وباسرع وقت
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15 - خالد
2017-09-25 12:18:01
معقوله فاتوره الشهر 10 جاني 226 ريال وا شهر 11 جاني 4800 ريال رقم ان الصرفيه نفسهاء
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14 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:17:27
ياليت يحاسبون حقين الشركة يعني وش ذبنا بأخطائكم
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13 - ابو فارس
2017-09-25 12:17:07
فاتورتي 881 حسبي الله عليكم والشهر الي راح 265 الله ينتقم منكم والله ماسددتها الى الان لظروفي
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12 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:14:01
لاحول ولاقوة إلا بالله
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11 - سافوري
2017-09-25 12:13:44
وتأخير الفواتير حتى تصل الفاتورة للشريحة الثالثة وتحسب بمبلغ مالي ضخم من اخطا من ؟
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10 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 12:13:23
والله ياشركة الكهرباء فواتيركم نار بالآلوف اكثر من الراتب من وين تسدد الناس ما يصير!
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( عدد التعليقات 15,702 )
9 - بيتر
2017-09-25 12:11:20
تصحيح احمال
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( عدد التعليقات 15,702 )
8 - بيتر
2017-09-25 12:11:00
احمل ممكن لكن اكون مسافر وتطلع اضعاف قلت يمكن هذه القراءه قبل اسافر طلعت الثانيه ازود من الى قبله خلاص مابكم طب ولا لنا الا الخنوع اعملو مابدى لكم هرمنا
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7 - -
2017-09-25 12:08:27
والله إن الطاسه ضايعه في هذه الشركه والشركات الي مثلها!! جاني الي يقراء العداد للكهرباء يسوق تكسي !! يعني كداد يوزع القراءت للكهرباء!!! سالته قلت وش عندك هنا لأني لا اعلم إنه من الشركه قال ماهوشغ
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( عدد التعليقات 928 )
6 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-25 12:00:28
شكرا بس الرسوم عالية جدا جدا ، ارحمونا وخفضوها كلت ميزانيتنا ومعاها المياه
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5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-25 11:57:02
شركة الكهرب مثل شركات الأتصالات زيادة فواتير وخدمات رديه .
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-25 11:55:54
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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3 - ✅
2017-09-25 11:50:03
أضبطو عملكم وياليت يكون مع كل موظف قارئ عداد جهاز يسجل القيمة الاستهلاكيه لعداد الكهرباء
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2 - جداوي
2017-09-25 11:49:16
أبشر ماطلبت شيء
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1 - الهوي شمالي
2017-09-25 11:43:50
طيب
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آخر تعليق
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