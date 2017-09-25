4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين
صحيفة المرصد: أكد المحل المالي أحمد المالكي وجود 4 عوامل ستحدد مسار السوق للفترة القادمة، أبرزها إعلانات النتائج الربعية، والأوضاع الجيوسياسية، واحتمالية ترقية تداول لمؤشر فوتسي، وأنباء رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء.
وقال “المالكي” إن إغلاق مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» دون 7450 يتطلب الحذر من المتداولين للفترة القادمة، خصوصا في ظل التفاؤل المفرط باحتمالية وصول المؤشر لـ 8 آلاف نقطة، في ظل توقعات بانخفاض السوق دون مستوى الإغلاق الأخير.
وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» قد فقد 3.13 مليار ریال من قيمته السوقية الأسبوع الماضي، لتتراجع إلى 73.1 تريليون ریال. وانخفض المؤشر 7.0% فاقدا 47 نقطة، عند مستوى 7326 نقطة.
وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 25%لسجل 5.19 مليار ریال، مقارنة بـ 53.15 مليار ریال للأسبوع قبل الماضي، وذلك رغم تراجع المؤشر.
ويأتي تزامنًا مع ارتفاع قيمة التداولات صعود كميات التداول بنسبة 21 %لتصل إلى 786 مليون سهم مقابل 649 مليون سهم للأسبوع قبل الماضي.
وخالف السوق الموازي «نمو» مسار السوق الرئيسي، ليرتفع بنسبة 4.1 %مرتفعا 47 نقطة، ليغلق عند مستوى 3439 نقطة، بتداولات بلغت 9.8 مليون ریال، متراجعة عن الأسبوع قبل الماضي التي سجلت 4.11 مليون ریال.
ووفقًا لـ “عكاظ”، فشلت كافة القطاعات بالارتفاع بنسبة أكثر من 1%إذ ارتفع قطاعا المرافق العامة والتجزئة بنسبة 95.0 .%وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 77.1 %بعد قرار وزير الاتصالات بإلغاء حجب تطبيقات الاتصالات.
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 25 صفقة خاصة في السوق السعودي بنحو 5.197 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 84.5 مليار ریال.
التعليقات
11 - الفارس,, مافي احلا من الواحد يحط فلوسة في مشروع لو صغير يتابعه وينمية ويبعد عن سوق النفسيات والامراض{{في اغنية بهديها لك مطلعها يقول وراك وراك وراك مطرح متروح وراك}}
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الكهرب الحين غالي بييرفع بعد عز الله ماني قايل
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مافي احلا من الواحد يحط فلوسة في مشروع لو صغير يتابعه وينمية ويبعد عن سوق النفسيات والامراض وكل من هب ودب صار يصرح ويحلل. للمعلومية المتسمين محللين اغلبهم مطفرين ليش مااغتنو ؟؟؟ هذا كلام صاحب خبرة
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4 - أبن بااز 2017-09-25 12:52:58 نفسي اعرف او اصدق كيف تدعم سلعة وانت من ينتجها..!!! الدعم للسلع المستوردة من الخارج..... لا نحتاج تحليل ولا تعليق كفيت ووفيت ابيض وجه.
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ليش الكذب البانزين غير مدعوم اساساً هذا كلام صرح فيه مسؤل
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الاسهم زيها زي اي تجاره وفيهامكاسب ليس بسيطه وفيها خساره وفترة انزول الي يصبرعليهالاتاكل وتشرب وسوق الاسهم حسب توقعاتي الي يشتري في هذا الوقت مخاطرولاواضع غيرمستقره وفيه شركات فيهافرصه
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مصائب قوم عند قوم فوائد . بكذا مع رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين يرتفع عمرة ما أرتفع أسهم الخسائر خسرنا خساير كبيرة فى هذا الأسهم وتوبة من ذيك الايام ما عاد شريت ولا أفكر فيها مرة ثانيه اشتري اسهم
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اصلا ما فيه دعم للوقود كله هراء
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هو باقي ***يتداولون الاسهم ويطبلون لها الناس صار عندها وعي من الاسهم دوروا حاجه ثانية ***عليهم فيها
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نفسي اعرف او اصدق كيف تدعم سلعة وانت من ينتجها..!!! الدعم للسلع المستوردة من الخارج.
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جشعكم يلعب بالمواطن !! ما لنا الا ابو فهد بعد الله سبحانه وتعالى
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السوق رايح ل ٥٧٠٠
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لا تحملون المواطن فاتورة ***من بعض المضاربين في الأسهم وكلاً بحمله عساه يقوم.
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