شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

حجم الخط A A A المرصد 6 2٬080 1 ساعة

صحيفة المرصد:أوضحت شرطة عجمان أن الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال ما ذكرت المدعوة مها علي طلال محمد (أردنية) بشأن شرطة عجمان، تبين أن المذكورة صدر بحقها أمر من المحكمة بتسليمها وأخيها لوالدتهم حسب طلبها لحضانتهم، وتبين بأن والدهم خارج الدولة بالإضافة إلى أنه مطلوبا في قضايا ارتكبها في الدولة.

وبناء عليه فإن شرطة عجمان تقوم بدورها في تنفيذ الأمر الصادر من المحكمة الشرعيه بعجمان بتسليم المذكوره وأخيها لوالدتهم.

وشرطة عجمان تتحفظ على ما ذكرته المدعوة في الفيديو المتداول، ولا يقبل إطلاقا نشر ما يمس شرطة عجمان أو أحد منتسبيها بعبارات وألفاظ غير لائقة، وشرطة عجمان ستتخذ الإجراءات القانونيه بهذا الشأن.

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