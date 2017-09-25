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شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !
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المرصد 6 2٬080 1 ساعة

صحيفة المرصد:أوضحت شرطة عجمان أن الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال ما ذكرت المدعوة مها علي طلال محمد (أردنية) بشأن شرطة عجمان، تبين أن المذكورة صدر بحقها أمر من المحكمة بتسليمها وأخيها لوالدتهم حسب طلبها لحضانتهم، وتبين بأن والدهم خارج الدولة بالإضافة إلى أنه مطلوبا في قضايا ارتكبها في الدولة.

وبناء عليه فإن شرطة عجمان تقوم بدورها في تنفيذ الأمر الصادر من المحكمة الشرعيه بعجمان بتسليم المذكوره وأخيها لوالدتهم.

وشرطة عجمان تتحفظ على ما ذكرته المدعوة في الفيديو المتداول، ولا يقبل إطلاقا نشر ما يمس شرطة عجمان أو أحد منتسبيها بعبارات وألفاظ غير لائقة، وشرطة عجمان ستتخذ الإجراءات القانونيه بهذا الشأن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-25 13:07:56
قلم الخنبقه افهم الموضوع اولاً اترك الغباء والتعليق المكرر القصه بالاردن وانت تتحدث عن الامارات حاول تفهم عقول تغرد خارج السرب
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5 - راكاااان
2017-09-25 12:41:04
3 - والد ابراهيم 2017-09-25 6 الحاقدون العرب على دولنا الخليجيه كثر و اذا كانت المسيئه تنتمي الى بلد مستقر فكان الواجب طردها مع افراد اسرتها خارج البلاد >>>>كفيت ووفيت المفروض كل جاحد ومسيئ يرحل فورآ
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4 - انت ياقلم كمن يتخبطه الشيطان من المس
2017-09-25 12:39:19
انت ياقلم اللا حقيقه انسان ***** لايعرف ماذا يفعل ويقول حالتك مترديه وعلاجك صعب
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3 - والد ابراهيم
2017-09-25 12:33:16
الحاقدون العرب على دولنا الخليجيه كثر و اذا كانت المسيئه تنتمي الى بلد مستقر فكان الواجب طردها مع افراد اسرتها خارج البلاد
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( عدد التعليقات 28,871 )
2 - قلم الحقيقه
2017-09-25 12:25:37
مؤكد أن والدهم الهارب خارج دولة الامارات العربية المتحدة أخونجي من قطيع الأخوان ارهابي والحكومة الاماراتية تبحث عنه وهو من سمم أفكار وعقول أولاده لذلك خرجت ابنته على نفس اخلاق والدها في قلة التربية .
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
1 - ..
2017-09-25 12:13:56
الله يهديها
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آخر تعليق
بواسطة : نظرة ثابقة

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