رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / حيلة شيطانية من عروس خليجية لاختبار زوجها تنتهي بصدمة غير متوقعة

حيلة شيطانية من عروس خليجية لاختبار زوجها تنتهي بصدمة غير متوقعة

حيلة شيطانية من عروس خليجية لاختبار زوجها تنتهي بصدمة غير متوقعة
حجم الخط A A A
المرصد 14 2٬573 56 دقيقة

صحيفة المرصد:كتب “الشك” نهاية درامية لزواج مواطنين من جنسية خليجة، بعد بضعة أشهر فقط، بعد أن تسرب إلى تفكير الزوجة كلام صديقاتها حول “خيانة الرجال” الذين ليسوا أهلًا للثقة.

ولجأت الزوجة إلى حيلة شيطانية، إذ قامت بإضافة زوجها على تطبيق “سناب شات” باسم مستعار وصورة فتاة جميلة، وحاولت استمالة قلبه بالكلام بشتى الطرق، لكن من سوء حظها، أنه لم يتجاوب أو يتفاعل معها، وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة. بحسب صحيفة “البيان الإماراتية”.

ولم تكتف الزوجة بهذا الحد من المحاولات، بل لجأت إلى التشكيك بزوجها، فواجهته بأنه خائن ويتحدث مع غيرها على سناب شات، وهنا أدرك الزوج أن زوجته هي من كانت تحادثه عبر هذا التطبيق، وحين فاتحها بهذا الأمر، لم تجد طريقة للدفاع عن نفسها، فما كان منه إلا أن قال لها: “أنت طالق”.

وحتى بعد وقوع الطلاق الذي تلقته بصدمة كبيرة غير متوقعة، فقد توجهت الزوجة إلى قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي للاستفهام إذا ما كان وقع بالفعل أم لا؟ لا سيما أن الزوج كان غاضبًا عندما نطق به، واستعانت بالموجهين الأسريين للوساطة بينها وبين زوجها، الذي وافق على إرجاعها بعد شهر، بعدما شعرت بالندم والخطأ، وتعهدت بإصلاح حالها في تعاملها معه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - كنكت
2017-09-25 13:17:40
نصيحه :لا تقف عند كل صغيره وكبيره و دع الحياة تمضي كما هي ولا تنطق كلمة ( ط ) نهائياً وإحلف على نفسك بأن لا تنطقها وأجعل نذراً كبيراً لا تستطيعه إذا نطقتها فبنات الناس غاليات مثل أختك ما هي غاليه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - العلم الاكيد
2017-09-25 13:12:11
شغلت هاالنسوان يشكون في الزوج والله الرجل متهم وخاين عند زوجته والمشكله انا مالقيت لها حل الله يصبرنا ويكتب لنا الاجر والثواب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-25 13:02:09
اقووووول اذا تعيش الزوجه حياه كريمه وفي مملكتها الخاصه عليها ان لاتنظر الى تفاهات الامور وان لاتنظر وتستمع الى كلمه يقولون لان هذه الكلمه مفتاح هدم عش الزوجيه ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - عجايب
2017-09-25 12:55:41
بهذا الوقت الخيانة الزوجية كثرانه بالدس الا مارحم ربي، مات الوفاء والاخلاص، والخيانة كثرانه فالجوالات فالعمل المختلط فالسفر، يعني الي زوجها يسافر كثير لبلدان الانفتاح والتبرج ويتركها فالبيت رح يخونها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
10 - خالد الفالح
2017-09-25 12:52:34
وش ترجي من دولة رئيس طرد ابوه من الحكم والجيش والشرطه والحرس كلهم باكستانيه وسودانيين ويمانيه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 -
2017-09-25 12:44:36
عجبتني عبارة تسرب الى تفكيرهااا الله يهديك من غير مايتسرب معروف عن الرجال مالهم آمان وقلة الوفاء طبعهم والخيانة ميزتهم اللي بتتزوج لازم تعد وتجهز اسلحتها مع جهازها ... ولا تجعله أساس حياتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,871 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-25 12:37:09
زوجة معدومة الثقة في نفسها وضعيفة الشخصية كل مؤثر خارجي يتمكن من السيطرة عليها دون أن تكون لها ارادة قوية وقرار سيادي على حياتها وشخصيتها.الحياة الزوجية أساسها الثقة والحب والشك هو سرطانها القاتل .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
7 -
2017-09-25 12:35:07
ناقصات عقول
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
6 - hassan
2017-09-25 12:31:19
الي تبغى الطلاق تجرب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
5 - أستغفر الله
2017-09-25 12:30:37
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,702 )
4 - بيتر
2017-09-25 12:30:23
قلب الرجل فندق بس ريحي راسك لايجيكى علوم تضيق صدرك خلك مع الفطاير والخلطات الهى الله يصلحك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - زمن يخوف
2017-09-25 12:29:51
وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة >>> حتى ردوده الجافة والمختصرة مع غيرها تعتبر خيانة فالمفروض يصونها ويكون وفِي ومخلص لها في غيابها (عفو تعف نساءكم ) و ( كما تٌدين تٌدان ) و ( من دق باب الناس دقو بابه )
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,702 )
2 - بيتر
2017-09-25 12:28:31
لاتسئلو عن اشياء ان تبدو لكم تسيئكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - مشاعر عابره
2017-09-25 12:25:32
ما ألومها اذا شكت فيه خصوصا مع انتشار الخيانات الزوجية بسهولة بسبب انتشار برامج التواصل كـ سناب شات وغيرها ، والله ما تنلام لان الخيانة الزوجية صارت منتشرة بالسر في برامج التواصل والاماكن المختلطه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كنكت

نصيحه :لا تقف عند كل صغيره وكبيره و دع الحياة تمضي كما هي ولا تنطق كلمة ( ط ) نه...
بواسطة : ابوسالم القحطاني

يجب تعديلها بما يوافق العصر...
بواسطة : عبدالله بن محمد

تماما كما قلت ان بعض الإسلاميون السعوديون تدينهم شكلي من ( بدون عقال، والثوب الق...
بواسطة : الشريف

عناد .. معاك حق 100% . فهذا الرجل معروف بقراراته التخبطية وكان يكتفي بنقله أو هو...
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
108 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
120 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
92 3
mm

محمد الساعد

يا جمال.. لن تلبس الطربوش في الرياض.. ولن تعود بالقطار العثماني!
361 8
mm

فهد الأحمري

هدية جديدة مقدارها: 8760 غرة السنة
132 0
mm

قينان الغامدي

حضرت حرية الفرح فحضر عقل الانضباط: عيد السعودية عالمي
198 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الأسس الفكرية. .للدولة السعودية !
131 0
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
486 8
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
188 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !
152 5
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
293 15
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
86 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
242 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
486 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
426 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
595 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
149 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
595 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
697 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
544 5
الاخبار الدولية
شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

 المرصد 6 2٬074 1 ساعة
أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

 المرصد 19 6٬297 10 ساعات
بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرها

بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرها

 المرصد 65 2٬019 15 ساعة
العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق

العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق

 CNN 20 1٬073 15 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 22 6٬136 12 ساعة
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 20 3٬779 يومين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 37 4٬094 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬304 يومين
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 86 14٬733 15 ساعة
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬495 يوم واحد
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬071 يومين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬243 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 25 1٬853 2 ساعتين
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 43 11٬262 12 ساعة
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 15٬318 يوم واحد
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

 المرصد 189 13٬218 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

 المرصد 44 8٬405 16 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

 المرصد 58 7٬391 17 ساعة
شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

 المرصد 550 16٬880 17 ساعة
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

 المرصد 11 11٬765 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 42 3٬954 20 ساعة
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬517 يوم واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬841 يومين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬361 يومين
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬170 24 ساعة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬483 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬669 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬911 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 7 1٬071 47 دقيقة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 29 9٬104 18 ساعة
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬208 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬601 7 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 62 7٬410 11 ساعة
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬143 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬591 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬958 6 أيام
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 64 7٬543 9 ساعات
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 11 10٬824 16 ساعة
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 12 5٬657 19 ساعة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 25 1٬758 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 64 1٬325 3 ساعات