حيلة شيطانية من عروس خليجية لاختبار زوجها تنتهي بصدمة غير متوقعة
صحيفة المرصد:كتب “الشك” نهاية درامية لزواج مواطنين من جنسية خليجة، بعد بضعة أشهر فقط، بعد أن تسرب إلى تفكير الزوجة كلام صديقاتها حول “خيانة الرجال” الذين ليسوا أهلًا للثقة.
ولجأت الزوجة إلى حيلة شيطانية، إذ قامت بإضافة زوجها على تطبيق “سناب شات” باسم مستعار وصورة فتاة جميلة، وحاولت استمالة قلبه بالكلام بشتى الطرق، لكن من سوء حظها، أنه لم يتجاوب أو يتفاعل معها، وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة. بحسب صحيفة “البيان الإماراتية”.
ولم تكتف الزوجة بهذا الحد من المحاولات، بل لجأت إلى التشكيك بزوجها، فواجهته بأنه خائن ويتحدث مع غيرها على سناب شات، وهنا أدرك الزوج أن زوجته هي من كانت تحادثه عبر هذا التطبيق، وحين فاتحها بهذا الأمر، لم تجد طريقة للدفاع عن نفسها، فما كان منه إلا أن قال لها: “أنت طالق”.
وحتى بعد وقوع الطلاق الذي تلقته بصدمة كبيرة غير متوقعة، فقد توجهت الزوجة إلى قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي للاستفهام إذا ما كان وقع بالفعل أم لا؟ لا سيما أن الزوج كان غاضبًا عندما نطق به، واستعانت بالموجهين الأسريين للوساطة بينها وبين زوجها، الذي وافق على إرجاعها بعد شهر، بعدما شعرت بالندم والخطأ، وتعهدت بإصلاح حالها في تعاملها معه.
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التعليقات
نصيحه :لا تقف عند كل صغيره وكبيره و دع الحياة تمضي كما هي ولا تنطق كلمة ( ط ) نهائياً وإحلف على نفسك بأن لا تنطقها وأجعل نذراً كبيراً لا تستطيعه إذا نطقتها فبنات الناس غاليات مثل أختك ما هي غاليه .
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شغلت هاالنسوان يشكون في الزوج والله الرجل متهم وخاين عند زوجته والمشكله انا مالقيت لها حل الله يصبرنا ويكتب لنا الاجر والثواب
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اقووووول اذا تعيش الزوجه حياه كريمه وفي مملكتها الخاصه عليها ان لاتنظر الى تفاهات الامور وان لاتنظر وتستمع الى كلمه يقولون لان هذه الكلمه مفتاح هدم عش الزوجيه ؟؟؟
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بهذا الوقت الخيانة الزوجية كثرانه بالدس الا مارحم ربي، مات الوفاء والاخلاص، والخيانة كثرانه فالجوالات فالعمل المختلط فالسفر، يعني الي زوجها يسافر كثير لبلدان الانفتاح والتبرج ويتركها فالبيت رح يخونها
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وش ترجي من دولة رئيس طرد ابوه من الحكم والجيش والشرطه والحرس كلهم باكستانيه وسودانيين ويمانيه
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عجبتني عبارة تسرب الى تفكيرهااا الله يهديك من غير مايتسرب معروف عن الرجال مالهم آمان وقلة الوفاء طبعهم والخيانة ميزتهم اللي بتتزوج لازم تعد وتجهز اسلحتها مع جهازها ... ولا تجعله أساس حياتها
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زوجة معدومة الثقة في نفسها وضعيفة الشخصية كل مؤثر خارجي يتمكن من السيطرة عليها دون أن تكون لها ارادة قوية وقرار سيادي على حياتها وشخصيتها.الحياة الزوجية أساسها الثقة والحب والشك هو سرطانها القاتل .
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ناقصات عقول
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الي تبغى الطلاق تجرب
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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قلب الرجل فندق بس ريحي راسك لايجيكى علوم تضيق صدرك خلك مع الفطاير والخلطات الهى الله يصلحك
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وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة >>> حتى ردوده الجافة والمختصرة مع غيرها تعتبر خيانة فالمفروض يصونها ويكون وفِي ومخلص لها في غيابها (عفو تعف نساءكم ) و ( كما تٌدين تٌدان ) و ( من دق باب الناس دقو بابه )
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لاتسئلو عن اشياء ان تبدو لكم تسيئكم
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ما ألومها اذا شكت فيه خصوصا مع انتشار الخيانات الزوجية بسهولة بسبب انتشار برامج التواصل كـ سناب شات وغيرها ، والله ما تنلام لان الخيانة الزوجية صارت منتشرة بالسر في برامج التواصل والاماكن المختلطه
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