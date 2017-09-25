شاهد آخر ظهور لإيمان عبدالعاطي أسمن فتاة في العالم
صحيفة المرصد:شكل نبأ وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي صدمة للمتابعين اليوم الاثنين، بعدما ساد شعور خلال الفترة الماضية بأن حالتها الصحية تحسنت كثيرًا تحت رعاية مستشفى برجيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكان آخر ظهور إعلامي للفتاة المصرية إيمان قبل نحو أسبوعين يوم 12 سبتمبر الجاري عندما عرض مستشفى برجيل صورًا من احتفال بعيد ميلادها الـ25 مع عائلتها يوم 9 سبتمبر، حيث بدت حالتها الصحية متحسنة.
وقال المستشفى حينها إنه بعد التحسن الملحوظ لحالة إيمان، فإنه يركز على الجانب النفسي في العلاج، بمساعدتها في الاندماج مرة أخرى مع المجتمع، بإحضار الذين تسعد بوجودهم في حياتها، وفي مقدمتهم والدتها وشقيقتها وأفراد أسرتها.
أما المرة الوحيدة التي تحدثت فيها إيمان علنًا أمام الكاميرات، فكانت قبل نحو شهر خلال لقاء مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي.
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التعليقات
جعل مثواك الجنه .
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رحمها الله وابدلهاخيرمن الدنياومافيهاكان الامل والتفائل شعارهالكن الامركله لله ولاراد لحكمه***تفائل لها الكثيرون***
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رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته.
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رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته.
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سبحان الله ابن ادم لا يعلم اين الخيره والخير في امره لعل ما اصابها كان امتحان لصبرها وتكفير لجميع ذنوبها وزادها رفعة ودرجات في الاخيرة نسل الله ان تكون كذلك ولا نزكي على الله احدا
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الله يغفر لها ويرحمها ويبدلها بدار خير من دارها واهل خيراً من اهلها ,, اللهم من عليها بالرحمة والمغفرة والهم اهلها الصبر والسلوان
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الله يرحم ايمان عبد العاطي
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الله يرحمها ويغفر لها ويجعل ما أصابها كفارة لها
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الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته......أنت من السابقين و نحن من اللاحقين......نسأل الله لك الرحمه....و الصبر و السلوان لذوي الفقيدة.
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رحمها الله
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الله يشفيك يارب والحمد على سلامتك اللهم أفرح كل نفس حاصرها المرض بالشفاء العاجل وطمئن كل نفس بالصحة والعافيه وصلاح شأن الامم من الفتن وويلات الحروب يارب العالم
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كنت أتتبع اخبار نجاحاتها وتقدمها في العلاج وأفرح لأي خبر ايجابي يخصها اللهم اغفر لها وارحمها يا رب
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انا حزين :( الله يرحمها ويغفر لها ويعوضها خير عن معاناتها في الدنيا يا رحيم يا كريم يا واهب العطايا يا ناصر المظلومين
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إنا لله وإنا إليه راجعون حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة
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الله يرحمها والله كنت متابع حالتها احبها غفر الله لها
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الله يرحمها ويعوضها الفردوس الاعلى
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