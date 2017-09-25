شاهد آخر ظهور لإيمان عبدالعاطي أسمن فتاة في العالم

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صحيفة المرصد:شكل نبأ وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي صدمة للمتابعين اليوم الاثنين، بعدما ساد شعور خلال الفترة الماضية بأن حالتها الصحية تحسنت كثيرًا تحت رعاية مستشفى برجيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان آخر ظهور إعلامي للفتاة المصرية إيمان قبل نحو أسبوعين يوم 12 سبتمبر الجاري عندما عرض مستشفى برجيل صورًا من احتفال بعيد ميلادها الـ25 مع عائلتها يوم 9 سبتمبر، حيث بدت حالتها الصحية متحسنة.

وقال المستشفى حينها إنه بعد التحسن الملحوظ لحالة إيمان، فإنه يركز على الجانب النفسي في العلاج، بمساعدتها في الاندماج مرة أخرى مع المجتمع، بإحضار الذين تسعد بوجودهم في حياتها، وفي مقدمتهم والدتها وشقيقتها وأفراد أسرتها.

أما المرة الوحيدة التي تحدثت فيها إيمان علنًا أمام الكاميرات، فكانت قبل نحو شهر خلال لقاء مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي.

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