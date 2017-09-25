بالفيديو: فنان سعودي يغني الآية القرآنية “قل أعوذ برب الفلق” على أنغام الموسيقى..ومحامي:هذه عقوبته

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صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو متداول عن تغني الفنان السعودي طلال سلامة بالآيات القرآنية، من سورة الفلق في الحفل الغنائي باليوم الوطني، استياء واسع بين نشطاء التواصل.

ووفقا لـ”سبق” قال المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني؛ تعليقاً على غناء الفنان بالآيات القرآنية، أنه امتهانٌ للقرآن الكريم، وبه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين أو بهاتيْن العقوبتيْن.

وأكد العضياني أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة (6)، تعاقب ما من شأنه إنتاج أي شيء يمس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة واعتباره جريمة معلوماتية.

وزعم العضياني أن هيئة الترفيه المنظّمة للحفل شريكة في العقوبة لمخالفتها النظام، موضحًا: تحدّد لجنة الفصل في المخالفات الإعلامية التي يرأسها قاضٍ، العقوبة النظامية، وهي سلطة تقديرية حسبما تراه لجنة الفصل”.

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