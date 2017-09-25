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بالفيديو: فنان سعودي يغني الآية القرآنية “قل أعوذ برب الفلق” على أنغام الموسيقى..ومحامي:هذه عقوبته

بالفيديو: فنان سعودي يغني الآية القرآنية “قل أعوذ برب الفلق” على أنغام الموسيقى..ومحامي:هذه عقوبته
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المرصد 240 6٬991 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو متداول عن تغني الفنان السعودي طلال سلامة بالآيات القرآنية، من سورة الفلق في الحفل الغنائي باليوم الوطني، استياء واسع بين نشطاء التواصل.

ووفقا لـ”سبق” قال المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني؛ تعليقاً على غناء الفنان بالآيات القرآنية، أنه امتهانٌ للقرآن الكريم، وبه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين أو بهاتيْن العقوبتيْن.

وأكد العضياني أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة (6)، تعاقب ما من شأنه إنتاج أي شيء يمس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة واعتباره جريمة معلوماتية.

وزعم العضياني أن هيئة الترفيه المنظّمة للحفل شريكة في العقوبة لمخالفتها النظام، موضحًا: تحدّد لجنة الفصل في المخالفات الإعلامية التي يرأسها قاضٍ، العقوبة النظامية، وهي سلطة تقديرية حسبما تراه لجنة الفصل”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

240 - ابوعلي ال علي
2017-09-25 15:18:39
لاسلمك الله اللهم اخرس لسانه وشل اركانه واجعله اضحوكه واعظم حسرته واطل بكوته وكره فيه اهله
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239 - بحر1
2017-09-25 15:18:27
حسبي الله ونعم الوكيل يعني خلصت الكلامات حت تجي تسوي انك بتحصن السعوديه انت وجهك
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238 - عبدالله بن محمد
2017-09-25 15:17:53
الواجب على طلال سلامة تجنب ما لا يليق وان تحترم معتقدات وقيم المجتمع مهما كانت فكيف ان تذكر آيات ارحمن على وقع موسيقى فهذا خطا يجب تصويبه اما الاتهامات المتبادلة وفقا للفكر فهذا ليس محلها.
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( عدد التعليقات 28,900 )
237 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:17:51
قسمآآآآآآآآآآ بالله العظيم قسمآآآآآآآآآآ بالله العظيم . لو فنان قطري غنى على أحد مسارح الدوحة لتميم الخزي والعار وأدخل نصوص قرآنية واضحة وصريحة لن يفتح فمه واحد منكم يالأخونجية قطيع تميموه وأردوغان .
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236 - د اكرم
2017-09-25 15:17:45
الكلب الاجرب دائما يرجم من الجميع خوف العدوى ويفرحني حينما ارى المعلقين يرمون هنا بعض اصحاب الاتجاهات المستوردة
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235 - هاشم
2017-09-25 15:17:40
اتباع خامئني تلعب على المتناقضات لثارات الفتن بالمجتمع السعودي اعرف سلوب الديوث تابع لايران
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234 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:17:31
جب كاتب يكتب لك كلمات عن الحسد
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233 - ام ايلين
2017-09-25 15:17:22
***** على خنبوقه وعلى طلال السلامه
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( عدد التعليقات 28,900 )
232 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:17:20
لاتصدقينهم ت 222هؤلاء أصحاب أجندات حزبية يتبعون لتنظيم الأخوان الارهابي وهم ماهمهم لاطلال سلامة ولاغيره غنى بالقرآن أو غنى يالتوراة ماهمهم سوى أن يخرجو حقدهم الدفين على بلادنا ومملكتنا وحكامنا آل سعود
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231 - فهد12
2017-09-25 15:16:59
معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية
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230 - قلم الحقيقة
2017-09-25 15:16:35
لعنة الله عليك يا عدوا الله الي هذه الوضع وصل بك للاستهتار بالدين يا عدوا الله لابد من عقاب شديد ورادع لهذا السفيه
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229 - الفنكوش
2017-09-25 15:16:04
193 - علي العمري 2017-09-25 15:03:08 انت لست علماني ولاتعرف معنى العلمانيه بس خفة عقل ،،، انت ملقمها قشر
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228 - د اكرم
2017-09-25 15:15:19
بغض المعلقين يتغنى بطلاااال سلاااامه ويظهر انه مع الفرح ولكننا نعلم ان هؤلاء لا يهمهم سلامه ولاعلامه ولو جاء تيس اربد لم يحترم مشاعر التدين لدى اغلب الشعب لتغنوا به
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227 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:14:47
فيه من يريد أن يسيء لحكومتنا وهي مالها ذنب فيجب عقاب هذا الفنان واللي وراه وكذلك وين وزير الإعلام ليه ماقطع البث!!؟
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226 - نوااااااف
2017-09-25 15:14:44
وانت يالقمله الخبيثه مؤيد لهذا الساقط إلي مثلك لايعرف من الأدب شئ.مالكم في بلدنا أي كرت انتم عار ودمار على بلاد التوحيد وشعبها وحكامها لايرضون بهذا إبدأ.
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( عدد التعليقات 28,900 )
225 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:14:28
قسمآآآآآآآآآآ بالله العظيم قسمآآآآآآآآآآ بالله العظيم . لو فنان قطري غنى على أحد مسارح الدوحة لتميم الخزي والعار وأدخل نصوص قرآنية واضحة وصريحة لن يفتح فمه واحد منكم يالأخونجية قطيع تميموه وأردوغان .
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224 - هاشم
2017-09-25 15:13:07
سؤالي قلم الحقيقه خامئني ماترك بتباعه موضع ابره الا ودنسه حتى قتل الغيره وزرع الحقد بقلوبهم فلن تقولو لخامئني لاتهتك اعراض الروافض لن الغيره نزعت منكم
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223 -
2017-09-25 15:12:52
اقول ياقلم انت والاخوان والدواعش وعلى راسكم طلال سلامه تحت رجلينا حنا اسعوديين اهل السنه فا على مهلك اهجد والله ماغناه طلال اول مايفرح ايران والاخوان واذنباها ياذنب ايران
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222 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:12:16
ياقلم وش دخل الآيات القرانية بالاخونجية حنا ندافع عن كلام الله بأن مايغنى سواء بموسيقى او بدونه بل يرتل
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221 - د. رياض السعدي
2017-09-25 15:10:46
تقتل صاحبها ويصبح مهزوز الثقه لايعلم كيف يعيش يتصنع السعاده ليوهم من حوله انه انسان طبيعي وهوا عكس ذالك تمامآ تحياتي لك
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220 - حسن
2017-09-25 15:10:38
اتركو الكذب والافتراء على الرجل المسلم ،قاصين المقطع شوفوه كامل
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219 - جمعان
2017-09-25 15:10:38
بشويش ياقلم لاتنشتر
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218 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 15:10:32
قلم الحقيقة انت فاهم الوطنية غلط وتضحك الناس عليك بترديد العبارات اللي ليس لها مكان في الموضوع {{اعتقد انك مثلي ياقلم الحقيقة يعني انا ساقط ابتدائي وانت كمان ساقط ابتدائي}}
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217 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:10:24
من راح يحسدك ياطلال سلامه على إيش يحسدونك!!!
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( عدد التعليقات 28,900 )
216 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:09:46
طلاااااااال سلااااااااااامة . الله يعزك وينصرك غنائك للوطن بمثابة اطلاق رصاص على صناديق رؤوس الأخونجية أصابتهم في مقتل .كلنــــــــــــــا طلااااااااااااااال سلاااااااااااااااامة.أخونجية للخلف درهههه
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215 - د اكرم
2017-09-25 15:09:31
هذا الفعل المشين لا يرضاه الا الملحد حتى العلماني الحقيقي لايرضاه لانه يحترم ديانات الاخرين وقناعاتهم بعض العلمانيين العرب لم يقلد مشية الغرب العلمانية ونسي مشية المسلمين فأصبح اعرجا
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214 - هاشم
2017-09-25 15:08:52
تركع لسيف الارهابي خامئني الذي غرصه بظهرك وظهر عارك يالمجوسي تف عليكم مجوس
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213 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:08:42
المفروض تم قطع البث والقبض عليه
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212 - ولسه ؟؟؟
2017-09-25 15:08:41
ياترى أيٌ من الشاعرين الذي كتب كلمات هذا الموال بكلمات وآيات الله ؟؟؟ أتـرك لكم الإجابه ... ألأجل إرضاء الغرب تبيعون دينكم ... حسبي الله ونعم الوكيل ... وسترون عقاب الله قريباً
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211 - الفارس
2017-09-25 15:08:27
خنبوقة يامطلقة نعرف ان الروافض لعنهم الله ولعن خمينيهم لايعترفرن لابالقران ولا الإسلام فمعدنهم وسخ اذا كانو نتاج ليلة عاشورا فماذا يرجى
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210 - د. رياض السعدي
2017-09-25 15:08:16
بعض النظر كنت يمني او مصري لايهم مايهمنا انك تحجب الحقيقه عن نفسك اولآ وعن المتابع ثانيآ وفي علم النفس الشخص الذي يشاهد نفسه منتصر ويتصنع الانتصار شخص مهزوم من الداخل ويكتب عكس واقعه وهذه الحاله.يتب
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209 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:07:49
وليه ماتم القبض عليه على ماغنا من اول كلمة!!! واضح ان حقين الفرقه دارين بهذا الشيء ومتجهزين فيجب عقابهم
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208 - المشتاقة للجنة
2017-09-25 15:07:34
حسبي الله ونعم الوكيل
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207 - فهد12
2017-09-25 15:07:23
معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية من اجمل الكلمات المغناه لاجمل وطن
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206 - ابو وسام
2017-09-25 15:07:02
قلم الحقيقة ،،، اي احد يعارضك في الرأي او لا يؤيده تصفه بالاخونجي او الداعشي ،، صارات شماعة للجميع ، طلال سلامه واضح انه بيغني بآيات وكلمات ذكرت في القرآن ،، فعشان انها اغنية وطنية اصبحت في نظرك حلال
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( عدد التعليقات 28,900 )
205 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:06:50
لن يعاقب الا أنتم وقبلكم سبقوكم مطاوعتكم الأخونجية من قطيع الأخوان.واذا فيه خير كلب من كلابكم يالأخونجية الأخوان أعداء بلادي وحكومتي يفتح فمه على طلال سلامة رعاه وحفظه ونصره الله أو يمس شعرة منه.الخلا
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204 - ابوقصي
2017-09-25 15:06:45
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
203 - ابوسيف
2017-09-25 15:06:37
الله يكفينى الفتن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
202 - خميس
2017-09-25 15:05:51
نسأل الله أن يقطع لسانه وأن يفقره وأن يشقيه في الدنيا والآخرة .
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
201 - هاشم
2017-09-25 15:05:25
بنسبه لقلم الحقيقه ومن مثله فهؤلاء معروف سبب حقدهم عقائدي لكن اجدادكم قبلكم ماتو بغبنهم وانتم على خطاهم سايرون
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
200 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-25 15:05:25
الله ينتقم منه حسبي الله عليك القرآن لايغنى وكذلك لايكون معه موسيقى" ورتل القرآن ترتيلا" يعني مافيه كلمات تغنى إلا كلام الله هزلت وحتى لو مافيه كلمات اعوذبالله "يجب عقابه حتى انتهاء عقوبته
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
199 - ابوسيف
2017-09-25 15:05:08
اليوم الوطنى فرحه وسعاده شعب وافتخار بحب الشعب بالوطن وبحب الملك وليس تعدى على الدين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
198 - الفارس
2017-09-25 15:05:02
لاتشرهون على قلم الخقيقة فهي كانت زوجة اخونجي وطلقها فهي بمثابة سكراب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
197 - أعقب ياالخسيس
2017-09-25 15:04:41
ماقصرت ياسلاحه انت ومن يقف ورائك ... كفيتم أعداء الإسلام مؤنة الإستهزاء بالقرآن وبالدين وبالإسلام .... وأصبحتم وكلاء لهم من منبع الإسلام ... فعلاً من ديون صهيون بذتنا صهاينا ,,, ألا قبحك الله
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( عدد التعليقات 28,900 )
196 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:03:45
من سيجلس ويركع أمام سيف حكومتنا العزيزة القوية بقوة الله وشعبها هو محتسبكم المنحاش الجبان عدو الوطن الحقود الحسود يالأخونجية ياكلاب القرضاوي والحمدين وتميم وخنازيرأردوغان.أما طلال سلاامة تخسون تقربونه
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195 -
2017-09-25 15:03:38
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
194 - محمد
2017-09-25 15:03:18
لعن الله كل مجوسي رافضي شيعي
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193 - علي العمري
2017-09-25 15:03:08
انا. علماني. بس ًوربي شي. قهر وصل الحال الغناه. من الآيات خلاص ما فيه كلامات. ثانيه. غير. الآيات القرنيه الحال وصل حده.
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192 - هاشم
2017-09-25 15:02:59
بالنسبه لاذناب خامئني باعو شرفهم واعراض زوجاتهم ومهاتهم واخواتهم قبل دينهم فماهي غريبه الاخ يطالب بعرضها بتلفزيون ايران
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191 -
2017-09-25 15:02:01
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
190 - فهد12
2017-09-25 15:01:31
معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية معوذة برب الفلق من شر كل حاسد ياسعودية
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189 - د. رياض السعدي
2017-09-25 15:01:28
قلم الحقيقه كلامك يبين ان لديك تراكمات داخليه وحقد دفين وترديدك ونسخ لنفس الجمل يبين انك مفلس وليسى لديك حجه او دليل تتحدث به تبعثر الكلمات هنا وهناك وتحاول ان تقنع القارئ ان لك نظره وولاء غيرهم..ينبع
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188 - ابو عبدالله
2017-09-25 15:01:21
بعض المعلقين لا يستطيع سب الاسلام والاستهزاء يشعائر الدين لانه سوف ينكشف بانه منافق عدوا للدين الاسلامي فيقوم بسب الاخوان ويلصق كل فعل مشين بهم وهو في الحقيقه يقصد الاسلام وشعائر الدين
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187 - أعقب ياا****
2017-09-25 15:00:07
ماقصرت ياسلاحه انت ومن يقف ورائك ... كفيتم أعداء الإسلام مؤنة الإستهزاء بالقرآن وبالدين وبالإسلام .... وأصبحتم وكلاء لهم من منبع الإسلام ... فعلاً من ديون صهيون بذتنا صهاينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,900 )
186 - قلم الحقيقه
2017-09-25 15:00:00
الأخونجية كلاب القرضاوي وخنازير دعاة الفتنة المسجونين من الأخوان أخذو يدافعون عن كلبهم المحتب الذي هاجم الجمهور السعودي وهو ذاهب للفرح باحتفالات وطنه.اليوم نشاهدهم يهاجمون من يغني لبلاده . ياعملاء .
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185 - ابوسيف
2017-09-25 14:59:22
لماذا يغنى بكتاب الله حسبنى الله عليه وعلى من رضى بالكلام هذا
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184 - نوااااااف
2017-09-25 14:59:04
أقسم بالله العظيم لو لم يعاقب هذا اﻹمعه السافل لينداس دوس ألين يحرم يطلع بطلعات سخيفه وهزيله مثله عجيب والله طالت وشمخت.يجب أن يعاقب عقاب عسير هو ومن هم في فرقته السافلين الساقطين عليهم من الله مايست
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183 - هاشم
2017-09-25 14:59:01
تعليق مخالف
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182 - صلاح
2017-09-25 14:58:43
خلاص ياقلم الحقيقه كفايه تراك بتجلط الرجال هنا وتحقن دمهم في جوفهم 😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 28,900 )
181 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:57:28
الأخوان الأخونجية الخونة يحاولون ويبحثون عن كل مايعكر صفو وفرح بلادنا المملكة العربية السعودية في يوم عيد وطنها.حاقدين أعداء الدين كلاب القرضاوي وقطب والدعاة الخونة المسجونين على شعبنا وحكامنا آل سعود
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180 -
2017-09-25 14:57:19
تطاوال على القران الكريم وكلام الله لاحول ولاقوه الابالله حسبنا الله
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179 - فهد12
2017-09-25 14:56:13
النساء تفرغن لدعاء على الرجال فمن اكثر مايميز المرأة القبيحه هو الدعاء على الرجال
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178 - منصور
2017-09-25 14:55:32
حسبناالله ونعم الوكيل عليه
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177 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-25 14:55:26
ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في اعداء الملة والدين من الروافض المجوس وأعوانهم واللبراليين واذنابهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم منهم احدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم آمين
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176 - مرقاب
2017-09-25 14:55:22
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,900 )
175 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:54:44
كلنــــــــــــــا طلااااااااااااااااال سلااااااااااااااااااامة.حفظك الله ياوطننا المملكة العربية السعودية من شر وحقد الأخونجية الأخوان. فالتمت ثعابينها وسمومها في بطونها.
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174 - هاشم
2017-09-25 14:54:34
غدا يجلس امام القاضي بالمحكمه ولن يفيده من غرر به بتلحين واستهزاء بالقران
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
173 - فهد12
2017-09-25 14:54:19
المفروض مثل هذا الابداع يردد بكثرة ويتم الايعاز الى الاذاعة والتلفاز بعرض هذه الاغنية بكثرة لان فيها استعاذة من الحساد الكارهين للوطن
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
172 - مفلح
2017-09-25 14:54:15
قلم الحقد اختفى // أتوقع انه راح ياخذ له ٢ بنادول أكسترا .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,900 )
171 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:52:56
الأخونجية الأخوان أصابهم الهم والغم الله يزيدكم ياخونة.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,900 )
170 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:52:56
الأخونجية الأخوان أصابهم الهم والغم الله يزيدكم ياخونة.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
169 - الفارس
2017-09-25 14:52:51
فهد 12 هو نفسه ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
168 - اللهم لا تعاقبنا
2017-09-25 14:52:46
اللهم اهلك من أيده وشل لسانه وأطرافه وافجعه بصحته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
167 - زائر
2017-09-25 14:52:43
الحين المرأه بربع عقل وهذا وش نقول عنه بثمن عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
166 - هاشم
2017-09-25 14:52:22
قلم الحقيقة اسئل الله ان ينزل عليك من المصايب مايجعلك تمنا الموت الف مره باليوم
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
165 - ام
2017-09-25 14:52:17
لوقلنا حرام قالوا اخونجية لوقلنا عيب قالوا اخونجية هذا يهزا بالقران لو جبت بزر صغير كان قال حرام لوجبت داشر كان حرام بس اللي في صف هذا المطرب لهم اهداف اخرى اللهم اكفي البلدشرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 28,900 )
164 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:52:11
يستحق التكريم فنانا العظيم طلال سلامة وهو مايجب على رعاة الحفل القيام به فورآ .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
163 - زائر
2017-09-25 14:51:48
ما لحن القرآن هذا اقتباس معوذه برب الفلق من شر ما خلق اخذنا في الادب الاقتباس من القرآن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
162 - عبير الجنوب
2017-09-25 14:51:07
اخوي العندليب اتوقع انه يبكي وهوا يكتب مريض خله يولي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
161 - فهد12
2017-09-25 14:51:00
بصراحة من اجمل اغاني طلال سلامة واروعها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,900 )
160 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:50:58
الله يسعدك ياطلال سلامة ويحفظك يافنانا العظيم. أشهد بالله أنك أفرحت قلوبنا وزاد فرحنا بيوم وعيد بلادنا الوطني فرحين.يكفي أنك أخرجت خنازير الأخوان الخونة على حقيقتهم وجعلتهم ينابحون وهذا سر سعادتنا.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
159 - هاشم
2017-09-25 14:49:08
الان الناس تعرف من يحكم بشرع الله واتوقع يصدر حكم قضائي عاجل على الفنان لتدارك غضب الناس قبل فوات الاوان
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
158 - ****
2017-09-25 14:48:59
اللهم اهلك الروافض المجوس واجعل خمينيهم وخامئيهم بقعر جهنم وألحقهم أذنابهم المناجيس
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157 - عبير الجنوب
2017-09-25 14:48:56
ماحصل كلمات غير القرآن حسبي الله ونعم الوكيل
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156 - راكاااان
2017-09-25 14:48:51
انسان خبيث منزوع الايمان من قلبه ومخافة الله وين الحكومه وهيئة كبار العلماء من هذا الخبيث
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155 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 14:48:36
147 - العويد,, هذا الي يبونه بني ليبرال{{ادخل قوقل وكتب مامعنى اللبرالية عشان تكون عارف معناها قبل تكتبها}}
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( عدد التعليقات 28,900 )
154 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:47:19
غني غني ياطلال سلامه ونحن من خلفك نردد كل ماقلته في فرح اليوم الوطني لبلادنا المملكة العربية السعودية.أما الأخونجية الأخوان الخونة ليس لهم الا القافلة تسير والكلاب تنبح.هؤلاء الأخوان الخونة لاقيمة لهم
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153 - العندليب
2017-09-25 14:47:18
قلم الخداع احسك تصارخ وانت تكتب شوي شوي توجهك واضح واهدافك واضحه والتقيه واضحه وكل شي واضح بس انت هد اعصابك لاينفجر صمام القلب ونبلش بك
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152 - هاشم
2017-09-25 14:47:12
هاذا الفعل يغير التاريخ الناس اذا غضبت لن توقف امامهم اقترب زوال ابن صعود
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151 - راكاااان
2017-09-25 14:46:18
هذا سكران يامسلمين ولا صاحي والله لو سكران ماضنيت يسويها عليك غضب الله والملائكه الى يوم الدين اسأل الله ان يشل لسانك واطرافك يابعيد
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150 - شوصان
2017-09-25 14:45:57
الي قلم ***
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149 - يارمة اهل الصلاح والتقوى باقين وانت الى جهنم مع امثالك
2017-09-25 14:45:07
ياقلم الحقيقة اذا انت رجال****
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( عدد التعليقات 28,900 )
148 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:45:03
طلال سلامه لم يغني الا للوطن ولكل مايسعده ويسعد مواطنيه السعوديين.وكلامكم واتهاماتكم مع محاميكم الأخونجي الأخواني ماهي الا أكاذيب من حقدكم على بلادنا وحكومتنا وأنتم ولا واحد هتف للوطن في يوم فرحه.
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147 - العويد
2017-09-25 14:43:54
هذا الي يبونه بني ليبرال وتلاقيهم مستانسين فيه,, حسبنا الله وكفى
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146 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 14:43:37
توكم تحسون اعوذ بالله من الشرك والشركيات والغبائث
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145 - هاشم
2017-09-25 14:43:30
استهزا بالايه والقرانيه والفنان ماخذ ضو اخضر من القائمين على الحفل
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144 - ماعملي شفت احقر واخس من الرافضي خنبوقة
2017-09-25 14:42:51
اللهم اهلك من أيده وشل لسانه وأطرافه وافجعه بصحته وأَلْعَن الروافض واذنابهم
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( عدد التعليقات 28,900 )
143 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:42:40
أأأأأجمل مقطع غناه الفنان العظيم طلال سلامه في يوم وطنه السعودي.ولااخونجي من الأخوان أعداء بلادنا يفتح فمه والا مصيره مصير دعاته المسجونين المربوطين مع لحاهم في السجون.مفهوم أخونجي أنت وياه للخلف در.
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142 -
2017-09-25 14:42:00
من لم يتأثر بهذا الفعل فلا قلب له ولاغيرة على كلام الله وعظم الله اجره في نفسه ! اما النباح قلم الخنبقة فلا شك انه ساقط لدرجة انه عضب للمغني ولم يعضب لمتهان كتاب الله ومن هذه صفته فحمار اهله خير منه
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141 - الفارس
2017-09-25 14:40:34
خنبوقة لماذا اغلب ولادة الروافض بشهر 9 يعني بعد عاشورا بتسعة شهور
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140 - هاشم
2017-09-25 14:40:29
الان حان الوقت للناس تقول لاظالم كفى
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( عدد التعليقات 28,900 )
139 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:40:25
اللهم احفظ عبدك الطيب المسلم المخلص لربه ودينه ووطنه ثم مليكه وحكومته الفنان العظيم قاهر الأخونجية الأخوان من كلاب الحمدين وتميم.لله درك يافنانا العظيم كلنا نقف معك وبجانبك ضد عصابة الأخونجية كلاب قطر
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138 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-25 14:40:23
قلم الخنبقه ريلاكس ترا هذا يستهزي بالقرآن وعارفين أنك مبسوط لانك لا تحب القرآن ولا المطاوعه وتعتبرهم إخوان .
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137 - حامد
2017-09-25 14:40:19
قلم الحقيقه شوي شوي على نفسك والله انت وأشكالك لو تصايح من هنا إلى عشر سنوات قدام ماتهز شعره وغيرك كان اشطر يابابا
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136 - ندى
2017-09-25 14:40:11
في أعياد الاسلام اي عيد الفطر والأضحى مستحيل تحصل مثل هذي التصرفات بالعكس يشعرون فيها الناس بالسكينة والفرحة الحقيقية للعيد /
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135 - خنبوقة احرص على تكثير الأسياد بربايعك
2017-09-25 14:38:55
يجب ان نحرص على عاشورا من اجل انتاج اكثر اسياد لروافض المجوس
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134 - مانع القحطاني
2017-09-25 14:38:47
انا أذكركم راح يغرد بإعتذار والجهه المسؤولة راح تعيد تغريدته وتقبل اعتذاره زي ما صار مع رابح ومكافحة المخدرات لكن غيره من المطاوعه والملتزمين من أول غلطه ومهما بلغ الاعتذار خذوه فغلوه
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133 - كفى كذب
2017-09-25 14:38:15
الفاكهه ليأتي مثل هذا ال س ك ي ر ويتغنى بالقران ع الحان الموسيقى اين من يحمون كتاب الله ودينه في هذا الوطن من هذا السفيه وامثاله واي وطن مسلم بين جنبات ارضه بيت الله ومسجد رسوله يصمت عن هذا النكره
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132 - شوصان
2017-09-25 14:38:04
هذا الفنان خنزير نذل ملعون
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( عدد التعليقات 28,900 )
131 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:37:36
طلاااااااال سلاااااااااااامة يابطل صورك سترفع فوق هامة الوطن وفوق هامة كل مواطن سعودي مخلص محب لوطنه وقادته حكامه آل سعود . واصل طريقك وغنائك بمثل هذا المقاطع طالما تقهر بها قرود الأخوان الأخونجية.
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130 - العنزي
2017-09-25 14:37:21
طلال سلامه اللي لايسلم من جسمك مغز ابره.
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129 - خاالد
2017-09-25 14:36:54
قلم الحقيقه اسال الله ان يشل يدك ياعدو الدين
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128 - ابو العنز الدمشقي
2017-09-25 14:36:53
مابيصير هيك شو هيدا ولكوا احترموا كلام الله
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
127 - ابو ريان
2017-09-25 14:36:10
حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..
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126 - عاشورا قرب ألغوا تذاكر بانكوك وجهتكم لكربلا والنجف
2017-09-25 14:36:08
قلم الخقيقة احرص ربعك كلهم يحضرون فهي فرصة لتدبيل الأجر والأسياد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
125 - ابوصالح سكري
2017-09-25 14:35:44
قاتلك الله ياطلال الخيانة الله ينتقم منك ياطلال انت وكل خاين وظالم للوطن واهل الوطن يجب محاسبة الفنان طلال الخيانة يا رجال الوطن كلام الله وكلام رسول الله لا اهانة ولاخيانة ولانفاق ولافتن ولاكذب ياناس
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
124 -
2017-09-25 14:35:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
123 - عبدالله اليامي
2017-09-25 14:35:31
لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,900 )
122 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:35:13
يالأخونجية كلاب وعصابة دعاة الخيانة الأخوان المسجونين المكقيدين بالحديد والأغلال والسلاسل ولاواحد منكم يفتح فمه على فارس الوطن الفنان الغنائي طلاااال سلاااامه هو في حماية الله ثم حماية وطنه وحكومته .
لا يعجبني(20) اعجبني(0)
121 - العمده
2017-09-25 14:35:11
حثااااااله ليس الا كلب
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
120 - كفى كذب
2017-09-25 14:34:37
وهل الافراح باليوم الوطني يأتي بمثل هذا السفيه ليمتهن آيات الله بهذه الصوره البعيده كل البعد عن ما امر الله به فأي دين نحن نتعبد به لقد أصبحنا اسوء من نظام المجوس الذي يهين ايات الله بجعلها في صناديق
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
119 - -
2017-09-25 14:34:31
قلم الفتنه** شل الله لسانك
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
118 - بداية النهايه
2017-09-25 14:34:29
***... أ،تظروا عقاب الله .... هيا من يثق فينا وفي بلادنا كمقر للحرمين الشريفين بعد هذا الموال لسلاحه
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
117 - الجندي
2017-09-25 14:34:22
اهب يالخسيس الى اين يابلدي. المفروض يدبونه الكلب ذا
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
116 - عاشورا قرب ألغوا تذاكر بانكوك وجهتكم لكربلا والنجف
2017-09-25 14:34:16
يجب معاقبته ومنعة من الظهور فهو قدوة سيئة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
115 - الجندي
2017-09-25 14:33:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
114 -
2017-09-25 14:33:10
ان الله لا يحب الفرحين ) اية في سورة القصص اسألوا المشايخ عن تفسيرها او كتب التفسير عن معناها والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
113 - الفارس
2017-09-25 14:32:16
قلم الخقيقة بغنيلك أغنية اسمها ---الليلة عيد ينتج فيها الأسياد --- ليلة ليست عنا ببعيد --- يختلط فيها السنة بالروافض المجوس يااااهوسين أَطْفِئ
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112 - فهد12
2017-09-25 14:32:03
الاسلوب الاخونجي انتهى دون رجعة فاستغلال مثل هذا الحق وتحويله الى باطل لجلب اكبر قدر من القطيع وتجنيده من اجل جرائمهم المقيته انبحوا وزيدوا نباحا وكلا حسب ترتيبه سيأتيه الدور... والعودة احمد
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( عدد التعليقات 28,900 )
111 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:31:55
كلاب قطب والقرضاوي وتميم والحمدين واردوغان ودعاة السجون الأخوان المربوطين في معتقلهم ومحبسهم تنبح ضد فرسان بلادنا الذين وقفو مع حكومتنا الرشيدة وغنو للوطن ولفرحه ولانتصاره ولقيادتنا وانتصاراتنا عليهم.
لا يعجبني(22) اعجبني(0)
110 - حامد
2017-09-25 14:31:32
قلم الحقيقه يابطل ليه تكتب باسم مستعار انت بطل وماتستحي ليه ماتكتب باسمك الحقيقي خايف من ايش يابطل
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109 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-25 14:30:31
ذاق طعم الخنفس..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
108 - شوصان
2017-09-25 14:29:54
حقه قصاص لعنة الله عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
107 - الحياة حلوة
2017-09-25 14:29:34
إنما. الأعمال. بالنيات.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
106 - شوصان
2017-09-25 14:29:15
حقه قصاص لعنة الله عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
105 - الفارس
2017-09-25 14:29:10
يجب رفع قضية علية ***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
104 -
2017-09-25 14:28:50
هذه هي النتيجة الفرح الذي لا تبتغي منه الدار الاخرة هذه هي النتيجة ... ان الله لايحب الفرحين.. الاية في سورة القصص .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. والله أعلم
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
( عدد التعليقات 28,900 )
103 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:28:50
طلاااااااااااال سلااااااااااااااامة يافارس حفل بلادنا المملكة العربية السعودية ونحن نشاهدك تغني للوطن ولشعبك السعودي ولقادتنا العظام آل سعود رعاهم الله فسر على بركة الله وعين الله ترعاك وحكومتنا معك.
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
102 - -
2017-09-25 14:28:27
قلم الخنبقه سود الله وجهك في نار جهنم والله يسعدك فيها خالد مخلد قول امين
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
101 - محمدين
2017-09-25 14:27:40
طالما المسئولين هم من رسموا هذا الحفل فمن المؤكد لديهم الالمام بفقرات الحفل ولن تأتيهم اي مسئوليه لماذا لأنهم فوق النظام وسواء يعجبنا او لايعجبنا هم يملون علينا سياسه الامرالواقع ولكن اللهم شل لسانه
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
100 - شوصان
2017-09-25 14:27:22
حقه قصاص مهو سجن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
99 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-25 14:27:20
استغفرالله العظيم / هذي أخرت أعياد البدع ، حب الوطن ماهو بالأغاني والاختلاط والإزعاج في الشوارع والحدائق .
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
( عدد التعليقات 28,900 )
98 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:26:28
سلام حار لك من قلم الحقيقه يافنانا العظيم الحبيب طلال سلامه ولايهمك لامحامي الأخونجية ولا دعاتهم ولاعصابتهم معهم. معك وبجانبك الشعب السعودي العظيم كله مؤيد لك وبجانبنا حكومتنا الرشيدة قادتنا آل سعود.
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
97 - واحد من الناس
2017-09-25 14:26:14
ياناس دققو ماقال ( قل أعوذ برب الفلق ) الظلم والطيران بالعجه ماهو طيب
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,270 )
96 - العنيد
2017-09-25 14:26:06
الله لايوفقك ياقلم الحقدوين مارحت يارب العالمين {{ الله سبحانه يمهل ولايهمل}} قربت نهايتك ع يد الله العزيز المقتدر.. ان شاء الله يقبض ع روحك وانت تسب اهل الدين
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
95 - الله اكبر
2017-09-25 14:25:58
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك وصلت الجرائه فيك تغني في كتاب الله أن شاء الله ايامك كلها سواد يالله يا كريم تورينا فيه عجائب قدرتك قريب بأذن الله
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
94 - فهد12
2017-09-25 14:25:58
رب نافعة نافعة فهذه الاغنية اخرجت كلاب من حضيضها لتنبح على علية القوم وستنبح وستنبح وستنبح حتى ياتيها الهلاك
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
93 - العربي
2017-09-25 14:25:51
هل هذا الي يحصل في السعودية فعلا أم لا هل يعقل بلد الإسلام وأرض الحرمين شى لا يعقل لاكن ما أقول الي الله يعقد لسان الي سعى في هذه الاغنية حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
92 - واضح
2017-09-25 14:25:25
قلم النفاق هذا تحدى الله وقراءنه وانت تنسب له الفضل وتدعي انه يواجه الاخوانج هل يوجد داخل راسك عقل او شي قديم قد اكل عليه الزمن وشرب احلف بالله انك ليس من امة محمد عليه الصلاة والسلام الله يبيدك
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
91 - ابو شدا
2017-09-25 14:25:12
بدأت كلاب الخميني المسعورة تنبح. ولكن مالها إلا بساطير العسكر اليوم.
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
90 - الكويس
2017-09-25 14:24:55
خنبوقه تجرد من تقيته وهذا هو يحارب القران الكريم ثم يعود الى التقيه بالعزف على وتر الوطنيه الذي يعلم الجميع انه منها براء 💦
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
89 - ابن عدوه
2017-09-25 14:24:30
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - الله اكبر
2017-09-25 14:24:25
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك وصلت الجرائه فيك تغني في كتاب الله أن شاء الله ايامك كلها سواد يالله يا كريم تورينا فيه عجائب قدرتك قريب بأذن الله
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
87 - عنتر
2017-09-25 14:24:25
وزعم العضياني أن هيئة الترفيه المنظّمة للحفل شريكة في العقوبة لمخالفتها النظام هههههههه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
86 - القول الحق
2017-09-25 14:24:14
*** اين انتم من رب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
85 - حامد
2017-09-25 14:24:06
اللي يقول وين الجمهور الحاضر للحفل الجمهور اردى منه
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
84 - ابو شدا
2017-09-25 14:23:59
69 - قلم الحقيقه 2017-09-25 14:19:59 الله يوفقك ياطلال سلامة ويسلمك من كل شر ومكروه أسعدتنا وأفرحتنا.... افرحك يستهزئ بالله وباياته. هذا دليل الحادك. لا وفقك الله.
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83 - مواطن
2017-09-25 14:23:56
حسبي الله عليك يا ***المصيبه ان معظم اهل جده مخلفات حجاج وحصلو على الجنسيه وهذا العينه منهم
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( عدد التعليقات 28,900 )
82 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:23:19
نريد مثل هذه المقاطع الطيبة التي تغني لفرح بلادنا المملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت تقهر الأخونجية وترفع ضغطهم أعداء الحياة والبشرية الخونة المتآمرين على وطننا وحكامنا آل سعود رعاهم ونصرهم الله.
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81 - وشك وشك
2017-09-25 14:23:11
بدايه النهايه....اعوذ بالله من الحرب مع الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
80 - 47
2017-09-25 14:22:27
ت47 الله العالم بالنوايا ماتعلم انت ايها الزنديق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
79 - احمد ابراهيم
2017-09-25 14:22:12
هذي مو اول مرة الأولى غنا بالزلزلة سابقا ولكنه لم يتب والان بالفلق عليه من الله مايستحق هذا ما يريده كل خوان هل يرضى معدوا البرامج أن يهان القرآن في بلاد القرآن؟ لابد أن يحال للقضاء
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( عدد التعليقات 11,270 )
78 - العنيد
2017-09-25 14:22:05
خرجت اذناب العواميه من جحورها ،،،
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77 - جبل طويق
2017-09-25 14:21:41
وين أشباه عنه الرجال لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
76 - زائر
2017-09-25 14:21:22
قلم الكذب هاذا***
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75 - القول الحق
2017-09-25 14:21:14
سبحان الله لهذه الدرجه فيها ناس عقولها صغيره هو ذكر الحسد بدليل من القران وطننا محسود ولم يسئ لكتاب الله اي بشر انتم للاسف يوجد اخوانجيه في الردود ويريدون الفتنه في بلدنا تابع
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
74 - نايف
2017-09-25 14:21:01
حسبي عليه الله الله ينتقم منه ويشل لسانه وأطرافه
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 11,270 )
73 - العنيد
2017-09-25 14:20:58
انت ياقلم الحقد أصلاٌ انت تعرف القران وأياته {{ الله ينتقم منك عاجلاً غير اجل في هذي الساعه المباركه }} انت قلبك اسود ،،،
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( عدد التعليقات 28,900 )
72 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:20:35
طلال سلامة بيض الله وجهك على هذا الوصلة الغنائية وعساها في موازين حسناتك والله يثيبك الأجرالعظيم عليها التي جعلت من الأخونجية يزداد ضغطها فتتالت انفجارات صناديق رؤوسهم وأدمغتهم فخرجت جرذانهم من جحورها
لا يعجبني(14) اعجبني(3)
71 - جهجاه
2017-09-25 14:20:23
قلم شريفه انت من الي يسمع القول ولا يتبع الحقيقة انت من الي في قلوبهم دران فا ادع الله ان يشفيك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,900 )
70 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:19:59
الله يوفقك ياطلال سلامة ويسلمك من كل شر ومكروه أسعدتنا وأفرحتنا وأصبح الفرح فرحين والسعادة سعادتين فقط لأنك جعلت من الأخونجية كلاب تنبح من قهرها وذلها وأنت تغني لبلادنا المملكة العربية السعودية .
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
69 - فهد12
2017-09-25 14:19:15
لم يتغنى بالقران بل يستعيذ من الحساد وياكثرهم اللي يحسدون السعودية والكثير من مفردات القران نرددها في اكثر من موضع ولكن المجرمون يبحثون عن اي شي ليكونوا منه زلة حتى ينالوا منا
لا يعجبني(22) اعجبني(1)
68 - سابق
2017-09-25 14:18:34
هذاالمطرب اما انه جاهل فيجب تعليمةاحكام امتهان القراءان الكريم او انه متعمد فيجب استتابته مع إنزال العقوبة عليه اماالجهلة وعبيدالشهوة الذي يَرَوْن في هذه المناسبات فرصة للعبيرعمانفوسهم المريضة فتبالهم
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
67 - اصـلـع لابـس بـكـله
2017-09-25 14:18:18
ســعــد الــفـقــيــه لــه يــومــيـن شـغــال بـسـبب هــ الـطـاغــي
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
66 - القرني[email protected]@
2017-09-25 14:17:53
يوم انصدم اولدك ابراهيم عندالمدرسة تبت واعتزلت الغناء وصلاةوعبادة وتلاوة قرآن لكن صدق تزول الجبال ماتزول الطبايع.
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
65 - دراكولا
2017-09-25 14:17:21
غني على كيفك ياطلال الحب ولاعليك من احد
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
64 - نجيب
2017-09-25 14:17:18
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا .
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
63 - مواطن
2017-09-25 14:17:17
جعل وزرها في ظهر الخطيب ومن شاركه في هيئة الترفيه
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
62 - زائر
2017-09-25 14:16:51
تعليق 42 كذبت انت ي****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - سعد
2017-09-25 14:16:22
هذي عقوبة قطر فيكم والباقي اكثر
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
60 - إنسان صريح
2017-09-25 14:16:21
الله لايوفقه المفروض ان الجمهور ضربوه ضرب مبرح حتى يصير في غيبوبة ليكون عبرة لغيره
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
59 - سعد
2017-09-25 14:16:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - ابو فيصل
2017-09-25 14:16:18
سيأخذ جزاءه من الله ثم من المسئولين ان شاء الله ... وإمهال مثل هذا يعد اهمالا ..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
57 - طريخم التركستاني
2017-09-25 14:15:06
غبي لان الاغنية حكم عليها بالموت قبل ان تولد هذه اول وآخر مرة تعرض اما ما اقترفه من خطيئة فنحتسبه عند الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - حقنان
2017-09-25 14:14:46
الواد ده بيكتر خمره وما يميز اللهم اكفنا شره وشر السفهاء امثاله
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
55 - الموظف
2017-09-25 14:14:42
مالهو الى السيف الاملح يجب قطع راسه اين رجال الدين اين شيوخ الازهر لقد تمادو على القران الكريم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
54 - أبو الدحم
2017-09-25 14:14:05
يجب أخذ الموضوع بجدية وليس مهاترات إعلامية من هنا وهناك، كما ان العقوبة يجب أن تشمل كل من له علاقة في الموضوع بدءاً من السفيه الذي غنى الآيات القرانية إلى المنظمين وصولاً إلى أعلى سلطة بهيئة الترفيه.
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
53 - زائر
2017-09-25 14:13:55
انتهى الكلمات والابيات على شان تخوض في ايات الله حسبي الله عليك ايها الظال خمس سنوات قليله في حقه سجن مؤبد حتى قليله
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
52 - ضمير الناس
2017-09-25 14:13:47
الحمدلله على سلامة الفرح وتباًلكل حاسدوحاقدومغتل على هذه البلادوافراحهاومن لايعجبه باقي كهوف شاغره في تورابورا***
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
51 - 39
2017-09-25 14:13:35
احلف بقوه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - إنسان
2017-09-25 14:13:01
الله ينتقم منك عاجلا غير آجل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
49 - المغترب
2017-09-25 14:12:53
ربهم يحاسبهم حسيت من تعليقاتكم انكم معتكفين في الحرم الشارع والدول العرييه تاريخكم فيها اسود منذ قرون نريد احد يشرح لنا ماهي علتكم ملتزمين في النت وفي الواقع منفتحين وبقوه
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
48 - ام الغاليين❤
2017-09-25 14:12:04
يالله يالبراليه والعلمانيه ويامن تحاربون الهيئه استلموا كيف ربنا يديم علينا نعمه ويحفظنا ونحن نستهين بالقران اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفهاء منا
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
47 - العنزي
2017-09-25 14:11:43
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي ع دينك للمعلوميه ياخوان الفنان هذا كان امام مسجد بجده وتحول الى مغني وادمن المخدرات وتعالج وربي شفاه والان يتغنى بالآيات عشان الوطن. الوطن غني عنك وعن فرحتك هذي بلاد الحرم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
46 - ملوك آسيا واسيادها العميد
2017-09-25 14:11:33
هفوة ما ترقع لفيناها يمين لفيناها شمال نبي نعذره لكن مافي فايده تغنى ( الفنان ) كما هو موضح معنى هذا اللقب في معجم اللغة بالقرآن ننتظر عقابه هذا أشد خطورة من ( الاخوان )
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
45 - عبد الله
2017-09-25 14:11:29
لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
44 - مواطن اصيل
2017-09-25 14:11:17
وين المفتي ....... لماذا لانراه في مثل هذي التوزات
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
43 - سركيس بااااريس
2017-09-25 14:11:03
المفترض يتم سحب المقطع من على اليوتيوب عاجلااااااا ////////// اعوذ بالله من كل شيطان //////// قسما بالله العظيم حسيت بقشعريرة .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 28,900 )
42 - قلم الحقيقه
2017-09-25 14:10:43
كذب لم يغني القرآن الكريم ولاهم يحزنون بل على العكس يجب مكافئته وتكريمه لأنه أخرج جرذان الأخوان من جحورها وجعلها في حالة هستيرية لوقوف شعب المملكة مع حكومته الرشيدة بقيادة حكامنا آل سعود رعاهم الله.
لا يعجبني(21) اعجبني(1)
41 - مواطن أصيل
2017-09-25 14:10:19
يتسترون خلف فرحة باليوم الوطني لينشروا فسادهم وهم ابعد مايكونون عن حب الوطن . حب الوطن ليس بالمعاصي . حب الوطن هو الحفاظ عليه والدفاع عنه وعن قادته وشعبه . حب الوطن هو أغلى من حبنا للولد ومن انفسنا
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
40 - زائره
2017-09-25 14:09:50
واذا قلنا الرجال ناقصين عقل ازعلو
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
39 -
2017-09-25 14:09:40
هذه لا تعتبر الآيه إنما هي نوع من الدعاء
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
38 - متابع٣٦
2017-09-25 14:09:12
اي استخفاف بكتاب الله ولأي مستوى وصلنا في احتفالات لم ينزل الله بها من سلطان لاحول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
37 - منال الضاحي
2017-09-25 14:09:00
هذي نهاية الانفتاح حسبنا الله وكفا
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
36 - علي الفلاح
2017-09-25 14:08:55
يجب ان ترفع عليه قضية بالمحكمة ابي اعرف الطريقة المناسبه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
35 - ضمير الناس
2017-09-25 14:08:22
هذه الايام تكشف حاملو الحطب في مسيرة البلاد والعباد وتفضح المتشددين من جديد***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
34 - راصد
2017-09-25 14:07:20
معرف (ضمير الناس) يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 - نوف الشهري
2017-09-25 14:06:00
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - سواح
2017-09-25 14:05:37
أنا أصنف نفسي علماني .. ولكن اللي قاعد يصير هاليومين .. شيء يتناقض مع ثقافتنا . شيء فيه تجاوز لكل الحدود ... شيء عواقبه خطيرة.
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
31 - الزهراني
2017-09-25 14:05:32
ماحصلت غير كلمات ربك تغنيها حسبي الله عليك والله يعوج لسانك وان شاء الله ياطلال سلامه ماتشوف خير بندعي عليك بكل فرض في الحرم قران ذا قران اه بس زمن غريب وربي
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
30 - الكويس
2017-09-25 14:05:17
اعوذ بالله ،، تحول من مقريء للقران إلى مستهزيء بالقران 😷
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,270 )
29 - العنيد
2017-09-25 14:05:11
اللهم أرنا في الظالمين الفاسدين المفسدين الطاغين عجائب قدرتك .... اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك بحولك ...
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
28 -
2017-09-25 14:04:58
قاتلهم الله اصحاف الفتن والخيانة والجريمة والنفاق للوطن واهل الوطن حسيبهم الله المنتقم الجبار
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
27 - صقر العروبه
2017-09-25 14:04:18
طيب هل ستصدر عقوبه ام انه سوف يقول فعلت عن جهل مني ولم اكن اعلم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
26 - ضمير الناس
2017-09-25 14:04:06
تباًللمرجفين في البلادمن المتشددين الاوغادالذين لايوفرون جهدفي سبيل احقادهم وجورهم على ايام الفرح ومنهاهذا اليوم الوطني العظيم***
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
25 - ابوعلي990
2017-09-25 14:03:48
ماهو صاحي قسما يجب تطبيق حكم الله والشرع في هذا المخبول
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - عناد
2017-09-25 14:03:38
خلوه له رب يحاسبه والله يهديه ويهدينا واللي شبكنا ياهيئة الترفيه يخلصنا
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
23 - خاالد
2017-09-25 14:03:12
الله لايوفقك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,239 )
22 - برق _ الحرم
2017-09-25 14:01:17
((((((في هــــــــــــــ>ا الزمن كل شيء ...........جائز ......حتى طرب العجائز )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - ضمير الناس
2017-09-25 14:00:57
وين الامتهان والاالسالفه تجدداحقادالمتشددين على ابناء الوطن*** اقتباس لغوي سليم***نعوذبالله من شرحاسداذاحسدونعيذهذه البلدمن شرهم وكيدهم ونسأل الله ان يدمرهم في جحورهم وكهوفهم***
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
20 - ابو شدا
2017-09-25 14:00:43
إذا راجعنا اللغه العربيه عرفنا مين الفنان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - بن حرب
2017-09-25 14:00:39
حسبي الله عليك على كل مسؤل يتمنى الخير ويخاف من الله ان يحاسبه يعني راحت هيبة الدين عنى واتمنى من محامي فاعل خير يتولى القضيه برفع دعوه عليه يعني شعب مالنا قيمه مالنا هيبه لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
18 - الهاشمي
2017-09-25 14:00:31
اعوذ بالله اصلاً كيف يتجرأ يقحم اية او اسم من اسماء الله في المعازف استغفر الله سجن مع الجلد
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
17 - اغراب
2017-09-25 14:00:22
ههههههههههه🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - ابومالك
2017-09-25 13:59:34
المشكله ليست في الفنان في الجمهور مواصلين استماع ولا منكر ولانكير عليه
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
15 - ابو شدا
2017-09-25 13:59:23
ننتظر تعليقات مسيلمة الكذاب (قلم الكذب) إذا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام رايح يعلق ب20 تعليق وإذا من *****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
14 - 🏃🏿
2017-09-25 13:58:38
حسبي الله ونعم الوكيل وكفا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
13 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 13:56:55
والله حال يبكي وش اللي صار فينا المفروض ندور اللي يرضي الله ونحرص عليه كل اللي يفعل الان لا دنيا ولا اخره
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
12 - ابو الغريب
2017-09-25 13:56:09
حسبنا الله ونعم الوكيل وعيناتك الوسخه
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
11 - المواطن
2017-09-25 13:55:48
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65)
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
10 - عبدالقيوم
2017-09-25 13:55:47
قل أعوذبالله من وجهك يالئيم
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
9 - ابو شدا
2017-09-25 13:55:43
هذي نتائج الانفتاح.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 -
2017-09-25 13:55:38
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - برشلونه
2017-09-25 13:54:26
قلم الزيف أعمل نفسك ميت
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - Snapchat zzn2224
2017-09-25 13:54:17
اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا **قوم اذا لمس النعال وجههم شكى النعل باي ذنب اهنتني **
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 11,270 )
5 - العنيد
2017-09-25 13:52:34
حسبي الله عليك .. حسبي الله عليك .. حسبي الله عليك حسبي الله عليك .. حسبي الله عليك .. حسبي الله عليك
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
4 -
2017-09-25 13:52:07
اللهم اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترينا قوتك وبأسك وجبروتك بهذا السفيه اللهم عاجلا غير اجل
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
3 -
2017-09-25 13:52:01
كميت استفزاز لنا بشكل فضيع من شارعالتحليه لهلقذر الي يغني القران لا اله الا الله ياترى وين يوصل فين الحال مع هيئة الترفيه سنين برخاء وعز ايام هيئة الامر بالمعروف شكلنا بنعيش انتكاسه اخلاقيه بالترفيه
لا يعجبني(2) اعجبني(18)
2 - لم يذكر الآية بالنص
2017-09-25 13:51:48
لكن لم يزل هناك المتصيدين والمعاكسين والمعارضين لفرحة الشعب لكن نحن نحمد الله بأن فرحنا جميعا وسنستمر بأفراحنا فهذا وطننا وقيادتنا ومن لا يريد الاحتفال ليلزم داره ولكن لا يحق له إفساد فرحتنا بتصوراته.
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
1 - جداوي
2017-09-25 13:48:00
خمس سنوات قليله في حقه
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4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

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