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التعليم:تكليف”راشد الغياض” وكيلاً للمناهج والبرامج..وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوكالة
صحيفة المرصد:صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتكليف الدكتور راشد بن غياض الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله.وأصدر قراره بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية .
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#وزير_التعليم : تكليف الدكتور راشد بن غياض الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله.
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
24 - ابو ناصر2017-09-25 15:09:54
سيظل سعاد الوزير العيسى شوكه في حلوق الشكاؤون البكاؤون 😎
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23 - المااااضي2017-09-25 15:09:34
اهم شي لايشارك بني اخونج الصحاينه في اعداد المناهج الدراسيه..ارحموا اطفالنا من هذا الفكر العفن
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22 - حمدان2017-09-25 15:02:12
يامعالي الوزير اهم خطوه هي اتاكيد من عدم وجود اخونجيه في الوزاره وتطهيرها حتى تضبط الامور
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21 - فارس الوطن2017-09-25 14:53:40
ضربة استباقية من الوزير حتى لايعفوه .. مايكفي الاخطاء الاملائية في خطاب الوزير اللي كشفها المعلمون يبغى يحسن صورته
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20 - الحياة حلوة2017-09-25 14:35:59
الوزير. الى. الآن. يستخدم. صلاحياته. وليس من ضمن صلاحياته. إعفاء. نفسه. إلى أن. يتم. النظر. في الموضوع. من. الجهات. العليا فيه. وزير. أعفي. بسبب كلمة هو. صادق فيها ولكن فهمت بما يَرَوْن
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19 - ليبرالي2017-09-25 14:25:32
وتشكيل للجنه للاعادة هيكلة الوكاله ،، خطوه الى الامام 👍
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18 - فهد122017-09-25 14:22:19
اجزم ان في الوكالة من يحمل الفكر الاخونجي ويدس السم في المناهج لاثارة الفوضى وتشويه سورة المملكة فاخرجوهم ولا تاخذكم فيهم رحمة
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17 - ليبرالي2017-09-25 14:20:57
وتشكيل للجنة للااعادة هيكلة الوكالة
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16 - ضمير الناس2017-09-25 14:20:07
كمايجب محاسبة كل من يسيءلحكام هذه البلادمن المعلمين المتشددين امام طلابهم وعلى الوزاره مراقبة الوضع الداخلي للمدارس والمعلمين لاخراج المندسين الذين يحملون ولاءات غير***
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15 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:59:56
وليتحمل كل مسؤول خطأ من وثق بهم ؟! أيا كان ؟
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14 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:58:25
كرهوا تعينه ؟!فأرادوا سقوطه ؟ فتساقط الورق
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13 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:56:02
ولن يساء للوطن بكم ؟!! فالمسكوت عنه في الماضي !! ليس كما اليوم
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12 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:54:07
رب ضارة نافعة !! و سنجني ثمار تساقطهم ؟!
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11 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:52:41
وبدأ المقصرون ينكشف تقصيرهم ؟!
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10 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:51:29
مازال المتخفون داخل الأروقة ؟!
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9 - تساقط ورق التوت ؟! !!2017-09-25 13:50:23
بدأ تساقط ورق التوت !!!
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8 - ابوصالح سكري2017-09-25 13:50:16
كفوكفو معالي وزيرالتربية والتعليم يامعالي الوزير يوجد بعض المعلمين لايخافون الله ولم يطبقوقرارالملك فهد بمنع ضرب واهانة طلاب المدارس الله يحفظ الجميع في وطن الخيرالمملكة العربية السعودية
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7 - المراقب2017-09-25 13:49:14
طيب من المسؤول النهائي عن التعليم والمعتمد لكل المناهج والمقررات قبل اصدارها وتوزيعها ؟! عموماً الكرسي دوار؟!
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6 - ابو صالح2017-09-25 13:47:13
ارادوا احراج واعفاء معالي الوزير فاانقلب السحر على الساحر 😂
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( عدد التعليقات 11,270 )5 - العنيد
صراحة الوزير انحط في موقف جدا صعب مع الأسرة المالكة بسبب أخطاء هذولا المفشلين ...
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( عدد التعليقات 11,270 )4 - العنيد
هي مؤامرة دبرت للوزير في ليل حالكة مظلمة ، كيف بصورة مشوهة بحق رمز من رموز المملكة أن تمرر رغم وضوحها رأي العين؟!🤔 قرار الوزير موفق 👍
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3 - المراقب2017-09-25 13:40:22
بإذن لله تعالي قريباً
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2 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-25 13:38:23
تغييرات مهمة جدا .. ونقلة نوعية جبارة .. ستنقل التعليم الى المرتبة الرابعة عالميا.. شكرا على هذه الجهود الجبارة
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-25 13:34:55
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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