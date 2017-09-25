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التعليم:تكليف”راشد الغياض” وكيلاً للمناهج والبرامج..وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوكالة

التعليم:تكليف”راشد الغياض” وكيلاً للمناهج والبرامج..وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوكالة
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المرصد 24 922 2 ساعتين

صحيفة المرصد:‏صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتكليف الدكتور راشد بن غياض الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله.وأصدر قراره بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - ابو ناصر
2017-09-25 15:09:54
سيظل سعاد الوزير العيسى شوكه في حلوق الشكاؤون البكاؤون 😎
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23 - المااااضي
2017-09-25 15:09:34
اهم شي لايشارك بني اخونج الصحاينه في اعداد المناهج الدراسيه..ارحموا اطفالنا من هذا الفكر العفن
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22 - حمدان
2017-09-25 15:02:12
يامعالي الوزير اهم خطوه هي اتاكيد من عدم وجود اخونجيه في الوزاره وتطهيرها حتى تضبط الامور
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21 - فارس الوطن
2017-09-25 14:53:40
ضربة استباقية من الوزير حتى لايعفوه .. مايكفي الاخطاء الاملائية في خطاب الوزير اللي كشفها المعلمون يبغى يحسن صورته
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20 - الحياة حلوة
2017-09-25 14:35:59
الوزير. الى. الآن. يستخدم. صلاحياته. وليس من ضمن صلاحياته. إعفاء. نفسه. إلى أن. يتم. النظر. في الموضوع. من. الجهات. العليا فيه. وزير. أعفي. بسبب كلمة هو. صادق فيها ولكن فهمت بما يَرَوْن
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19 - ليبرالي
2017-09-25 14:25:32
وتشكيل للجنه للاعادة هيكلة الوكاله ،، خطوه الى الامام 👍
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18 - فهد12
2017-09-25 14:22:19
اجزم ان في الوكالة من يحمل الفكر الاخونجي ويدس السم في المناهج لاثارة الفوضى وتشويه سورة المملكة فاخرجوهم ولا تاخذكم فيهم رحمة
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17 - ليبرالي
2017-09-25 14:20:57
وتشكيل للجنة للااعادة هيكلة الوكالة
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16 - ضمير الناس
2017-09-25 14:20:07
كمايجب محاسبة كل من يسيءلحكام هذه البلادمن المعلمين المتشددين امام طلابهم وعلى الوزاره مراقبة الوضع الداخلي للمدارس والمعلمين لاخراج المندسين الذين يحملون ولاءات غير***
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15 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:59:56
وليتحمل كل مسؤول خطأ من وثق بهم ؟! أيا كان ؟
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14 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:58:25
كرهوا تعينه ؟!فأرادوا سقوطه ؟ فتساقط الورق
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13 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:56:02
ولن يساء للوطن بكم ؟!! فالمسكوت عنه في الماضي !! ليس كما اليوم
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12 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:54:07
رب ضارة نافعة !! و سنجني ثمار تساقطهم ؟!
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11 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:52:41
وبدأ المقصرون ينكشف تقصيرهم ؟!
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10 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:51:29
مازال المتخفون داخل الأروقة ؟!
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9 - تساقط ورق التوت ؟! !!
2017-09-25 13:50:23
بدأ تساقط ورق التوت !!!
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8 - ابوصالح سكري
2017-09-25 13:50:16
كفوكفو معالي وزيرالتربية والتعليم يامعالي الوزير يوجد بعض المعلمين لايخافون الله ولم يطبقوقرارالملك فهد بمنع ضرب واهانة طلاب المدارس الله يحفظ الجميع في وطن الخيرالمملكة العربية السعودية
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7 - المراقب
2017-09-25 13:49:14
طيب من المسؤول النهائي عن التعليم والمعتمد لكل المناهج والمقررات قبل اصدارها وتوزيعها ؟! عموماً الكرسي دوار؟!
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6 - ابو صالح
2017-09-25 13:47:13
ارادوا احراج واعفاء معالي الوزير فاانقلب السحر على الساحر 😂
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( عدد التعليقات 11,270 )
5 - العنيد
2017-09-25 13:42:29
صراحة الوزير انحط في موقف جدا صعب مع الأسرة المالكة بسبب أخطاء هذولا المفشلين ...
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( عدد التعليقات 11,270 )
4 - العنيد
2017-09-25 13:40:37
هي مؤامرة دبرت للوزير في ليل حالكة مظلمة ، كيف بصورة مشوهة بحق رمز من رموز المملكة أن تمرر رغم وضوحها رأي العين؟!🤔 قرار الوزير موفق 👍
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3 - المراقب
2017-09-25 13:40:22
بإذن لله تعالي قريباً
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2 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-25 13:38:23
تغييرات مهمة جدا .. ونقلة نوعية جبارة .. ستنقل التعليم الى المرتبة الرابعة عالميا.. شكرا على هذه الجهود الجبارة
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-25 13:34:55
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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