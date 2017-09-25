الدريس يكشف: لهذا السبب أكل وزير البترول السابق “النعيمي”لحوم الذئاب وعلق أسنانهم قلادة في عنقه!

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صحيفة المرصد: سلط الكاتب السعودي إدريس الدريس الضوء على قصة صعود وزير البترول السابق، علي النعيمي، وذلك من خلال سيرته الذاتية التي سطرها الوزير في كتابه “من البادية إلى عالم النفط”.

وذكر الدريس في مقال له يحمل عنوان “لماذا اكل النعيمي ذئبًا وسحلية مشوية”، بـ “عكاظ”، أشهر المواقف التي فعلها النعيمي منها أكله لـ “لحم الذئب والسحالي المشوية”، قائلًا: عندما اضطر للعمل مع صغر سنه ليعول أسرته، ذهب في يفاعته مع خاله فاصطادوا ذئباً كان يؤذيهم ويفترس بعض قطيعهم.

وأضاف: فما كان من هذا الشاب النعيمي إلا أن أكل من لحم هذا الذئب لأنه، بحسب ما كان يشاع، فإن لحمه يجعل آكله شجاعاً، لافتًا إلى أن النعيمي (كما ذكر في كتابه) لا زال يتذكر ملوحة لحم الذئب المسلوخ.

ولفت الدريس إلى أن الوزير النعيمي عقب أكله للحم الذئب المسلوخ، علق قلادة فيها إحدى أسنان الذئب، لأن السائد حينها أن أسنانه تطرد الجن.

وأردف الكاتب: النعيمي عاش حيناً من الدهر ينتقل مع أسرته من خيمة إلى أخرى ومن صحراء إلى صحراء بحسب الأنواء ومواقع الربيع ووفرة المرعى كعادة البدو الرحل في الجزيرة العربية، وأكثر من كل ذلك أنه كان وأقرانه من الصبية في ذلك الحين وخلال سيرهم في الصحراء يقومون بالتقاط السحالي وصيدها وشويها على العيدان ثم بالطبع أكلها.

واختتم الدريس مقاله بقوله: هكذا كان حال أبرز وزير نفط لأكبر دولة نفطية في العالم، ارتحالا وعدم استقرار ومعيشة ضنكا، بل هكذا هو حال كل الذين عاصروا تلك الفترة من الذين أكلوا الجراد والضب والجرابيع والسحالي وكل ما قد يلزمهم تناوله لطرد الجوع.

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