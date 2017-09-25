شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

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صحيفة المرصد-وكالات:لقي طيار إيطالي مصرعه بشكل مأساوي إثر تحطم طائرته في البحر، أمس، أثناء عرض جوي، بعد فشله في القفز من الطائرة التي سقطت في البحر أمام آلاف المتفرجين.

وتحطمت طائرة القوات الجوية الإيطالية F-2000A من طراز “يوروفايتر” في البحر قبالة تيرانسيا، على بعد حوالي 47 ميلا جنوبي روما.

والتقطت عدسات الكاميرا، الطائرة أثناء قيامها بتحليقات قبل أن تهوي نحو البحر، حيث لم يستطع الطيار الصعود إلى أعلى مرة أخرى لتتحطم به الطائرة في البحر.

وأسفر الحادث عن مقتل الطيار غابرييل أورلاندي، البالغ من العمر 36 عاما، والذي تم العثور على جثته بعد ساعة ونصف الساعة من الحادث.

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