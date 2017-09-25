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شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر
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وكالات 17 5٬360 5 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات:لقي طيار إيطالي مصرعه بشكل مأساوي إثر تحطم طائرته في البحر، أمس، أثناء عرض جوي، بعد فشله في القفز من الطائرة التي سقطت في البحر أمام آلاف المتفرجين.

وتحطمت طائرة القوات الجوية الإيطالية F-2000A من طراز “يوروفايتر” في البحر قبالة تيرانسيا، على بعد حوالي 47 ميلا جنوبي روما.

والتقطت عدسات الكاميرا، الطائرة أثناء قيامها بتحليقات قبل أن تهوي نحو البحر، حيث لم يستطع الطيار الصعود إلى أعلى مرة أخرى لتتحطم به الطائرة في البحر.

وأسفر الحادث عن مقتل الطيار غابرييل أورلاندي، البالغ من العمر 36 عاما، والذي تم العثور على جثته بعد ساعة ونصف الساعة من الحادث.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - مش معقول الطيار نازل رواسي // مستحيل مستحيل يقلع بعد ملامسة البحر
2017-09-25 20:09:03
قالوها الطيارين الروس // من الصعب جدا القيام بهذه المناورات // والفرق بين الاقلاع والإرتطام بعد الملامسة درجة واحدة فقط // يعني النسبة بين النجاح والهلاك لايزيد عن درحة واحدة فقط//
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16 - مش معقول الطيار نازل رواسي // مستحيل مستحيل يقلع بعد ملامسة البحر
2017-09-25 20:00:27
مستحيل يقلع // جميع حساباته خاطأه // ضحى بحياته من أجل الشهرة
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15 - المعلم
2017-09-25 19:14:00
يجي عندنا ويدرب مع الصقور الخضر يعلمونه الطيران على أصوله
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14 - ابوسعد
2017-09-25 18:53:50
الطيار يفقد الوعى ثوانى بسبب الضغط وهذا الطيار نزل بطياره اكثر من الازوم
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13 - يزن الرشيدي
2017-09-25 18:41:52
كيف فقد الوعي وهو واضح انه لأخر لحظة كان واضح يحاول رفع الطائرة ولاكن كان نازل امتار بسيطة اكثر مما يجب
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12 -
2017-09-25 18:41:02
لاحول ولا قوة إلا بالله اللي يتشمتون ترى الشماته مو زينه ما اقدر اترحم عليه لأنه غير مسلم الله يعين ولا يفجعنا على غالي
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11 - كين
2017-09-25 18:24:00
الطيار أغمي عليه وكان فاقد للوعي اثناء الطيران باتجاه البحر ،،
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10 - هاشم
2017-09-25 18:19:29
تشبه سقوط الليبراليه مساء البارح بملعب الجوهره
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9 - قصدير
2017-09-25 18:03:48
الله يرحمه
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8 -
2017-09-25 17:43:20
نهاية المهايط
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7 - ...
2017-09-25 17:39:06
الله الا رده...
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6 - إنسان صريح
2017-09-25 17:21:36
لاوالله الساعة البركة
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5 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-25 17:01:50
احيان يصيب الطيار حالة إغماء من بعض حركات الهبوط القوي وهذا الطيار اكيد فقد التوازن والوعي للحظات نتيجة حركة الدوران والاستعراض وهجد بالبحر
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4 - الحياة حلوة
2017-09-25 16:53:47
1. و. 2. الكذب. حرام.
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( عدد التعليقات 29,259 )
3 - برق _ الحرم
2017-09-25 16:47:28
((((((عـــــــــــــــــــاجل ...... تل ابيب تعلن حالة الطواري ......بعد سقوط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الصهيوني في بيت لحم والخليل)))))
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2 -
2017-09-25 16:45:15
😬😬😬 طياره صغيره لعبه ريموت 🤒🤒🤒
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1 -
2017-09-25 16:43:57
الطائره صغيره ريموت كنترول ولا يوجد عليها طيار 😂😂😂
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