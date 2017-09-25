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المرور : الالتفاف يمينا في هذه الحالة سيكلفك “3000” ريال

المرور : الالتفاف يمينا في هذه الحالة سيكلفك “3000” ريال
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المرصد 55 6٬609 3 ساعات

صحيفة المرصد : أوضح المتحدث باسم المرور العقيد طارق الربيعان أنه في حالة وجود مثلث بزاوية التقاطع، فيجب على مَن يريد الالتفاف يمينا، السير عبر المخرج الذي قبله، لافتا إلى أن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطعا للإشارة.

حيث تعتبر هذه الحالة الوحيدة التي يحتسب فيها مخالفة قطع الإشارة بقيمة 3 آلاف ريال عند الالتفاف يمينا والإشارة حمراء.

وأشار الربيعان إلى أن ضوابط الالتفاف إلى اليمين باقية كما هي ولا توجد تغييرات عليها، وأهمها التوقف أولا للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر، والالتزام بأخذ المسار الأيمن إذا كان الطريق رئيسا ولا يوجد فيه طريق خدمة، أما إذا كان هناك طريق خدمة فيتم الالتفاف عبره.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - ابو حاتم
2017-09-25 21:47:35
المفروض قبل الاشاره ب5 امتار تحط رصيف الي بيلف يمين ليه تحطونها عند الاشاره وتقولون يعتبر قطع اشاره. طيب والي بيلف يمين وفيه واحد موقف وساد طريق الي بيلف ومعطل السير وش تسمونه.
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54 - ابو سعود
2017-09-25 21:44:34
والله اعتبر المرور ناس تعمل بدون ادراك او فهم . تاركين التريلات على الخطوط لعب راليات وخاصة مخرج 18المؤدي لطريق الخرج تريلات مجرمين مجرمين بزود
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53 - ناصر
2017-09-25 21:37:49
ولا يمكن باي حال من الاحوال مساواة مخالفة الالتفاف يمين بمخالفة قطع الاشارة لذا نلتمس من رجال المرور اعادة النظر في مبلغ المخالفة وخصوصا ان معظم من يقع في هذة المخالفة هم كبار السن
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52 -
2017-09-25 21:35:13
ليش المرور ما ينزل جميع القوانين على موقعهم بصورة مفصلة بعيدة عن الإبهام..ياخي أول عرفني بالمخالفة و اعرضها على التلفزيون و النت وبعدين خالف يااخي فيه حاجات ما ندري أنها مخالفة!!ما نحس الا الصفق
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51 - ناصر
2017-09-25 21:34:18
99% من الذين يرتكبون هذة المخالفة (الالنفاف يمين من عند الاشارة وهي حمراء) يجهلون انها مخالفة ولوعلموا بذلك لما ارتكبوها ومع ذلك طبقت الغرامة عليهم (3000 ) مع ان الغرامة كبيرة جدا علي حجم المخالفة
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50 - صراحه
2017-09-25 21:27:01
٣٠٠٠ كثيره . الله المستعان
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49 - متوازن
2017-09-25 21:24:49
الله يقويك يالمرور و نبي اكثر خصوصا سيارات التكسي الباكستانيين المعفنيين يوقفون باي مكان واذا واحد اشر لهم راسا يوقف لا يلبق عند الرصيف بنص الشارع يوقف اهم شي يشيل الركاب . لازم مخالفه التاكسي باكثر
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48 - ناصر
2017-09-25 21:24:15
بعد ما اكلناها توضح
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47 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 21:20:17
الراتب ثري الف ومخالفة وحدة ب ثري الف كي هال هي مافي رهم نهي انسانية
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46 - فطوم
2017-09-25 21:18:07
اخوي يسوق فينا بالشارع كأنه بمعركه ياداعس يامدعوس بصراحه ماالومه بعضهم سواقته همج مفرطين بأرواحهم وبسيارتهم يستاهلون المخالفه دبل ويجي يتبكبك انا فقير انا ماعندي انا مظلوم انا نفر فكر موت
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45 - سعود
2017-09-25 21:13:05
نحبك ياوطن ومقدرين وضعك وظروفك نبغاك ايضا تقدر ظروفنا ووضعنا كفايه تقطيع فينا
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44 - ..
2017-09-25 20:43:27
اخوي حصله وظيفة بمحل بجدة وجاء من الديرة عشانها واول راتب اخذه سلمه لساهر راجع المرور قال العسكري لاتناقش اما ادفع او السجن ورجع الديرة قال اجلس عاطل ولا اصرف على ساهر
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43 - وطن بلا سكن
2017-09-25 20:43:20
لو تبيهم يطلعون مستأجرة ولا معامله في وزاره عليها فلوس جلست سنيين و مخالفات ع طول طازه يحجرونك
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42 -
2017-09-25 20:41:45
مبلغ المخالفة مبالغ به و مخالف للقوانين العالميه 3000 ريال راتب موظف شهر كامل بأكثر 500 ريال و كثيرة الله يرحم زمان اول
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41 -
2017-09-25 20:40:31
والاجانب الي يكدو بسيارات خصوصي؟
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40 - طيب بإدارة المرور
2017-09-25 20:27:45
ويش وضع البنقالية واليمنيين اللي يقطعون الإشارات . يعني السيارات واقف ولاشارة حمراء ويجي رعي الدباب ويقطع الاشاره ولا كأنه موجود احد . متى يتم ضبط هذي الحلات الاجرامية في حق النظام والبلد ؟؟
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39 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-25 20:22:15
الدولة تدفع مليارات على الطرق ولاكن لاحياة لمن تنادي
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38 - ايو وليد
2017-09-25 20:08:57
الان توضحون بعد ما اخذتوا مني نصف راتنبي حسبي الله ونعم الوكيل
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37 - ابوصالح سكري
2017-09-25 20:03:00
ووالله مصيبة مخالافات المرور سجن وغرامة وتشهيرووويمكن يمنع من السفرخارج السعودية والغريبة ياوزارة العدل لاغرامة ولاتشهيرمن المحكمة للحرامي والسارق واصحاب المشاكل كلها سجن كم شهريحكم القاضي وبلاغرامة
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36 - منقاش
2017-09-25 19:51:48
اول وزعوا لوحات التنبيه والتحذير كاملة في مواقعها الصحيحة قبل الاشارة بمسافة كافية للتنبيه والتحذير ثم خالفونا بعدها ان خالفنا .. بعدين مخالفة بـ 3000 أكيد صعبة .. خلوها 1000 واجعلوا للتفحيط 5000
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35 - الإلتفاف يميناً يكلفك 3000 ريال وإهمال مراقبة سرعة الشاحنات يكلفك حياتك
2017-09-25 19:48:23
للأهمية وللمعلومية سرعة الشاحنات حسب نظام المرور في السعودية يجب ان لا يتجاوز 90 كم/ساعة// وساهر لا يخالف الشاحنات الا اذا تجاوزت الشاحنة سرعة 120 كم/ساعة// المرور والداخلية لم تعالج هذا الخطأ الفادح
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34 - ١٢٣٤
2017-09-25 19:42:40
17 - مطنش اكتب زي الناس وبعدين المفروض انت يطقونك مخالفة عشرة ريال على الإملاء اللي عندك ورايح فيها اجل اصربوا في يد من حديد امحق كتابة
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33 - الإلتفاف يميناً يكلفك 3000 ريال وإهمال مراقبة سرعة الشاحنات يكلفك حياتك
2017-09-25 19:41:15
جميع طرقات المملكة تفتقر للوحات الإرشادية // ونادراً جدً ما تجد لوحة قف في التقاطعات //
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32 - اسرار الكون
2017-09-25 19:37:35
نتمنى اعادة النظر في السماح لنساء ان تسوق لقضاء الحاجات فنحن لسنا بحاجة لرجال
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31 - اسماء
2017-09-25 19:37:17
3000 قيمة راتب اللي يشوفكم يقول سلم رواتب الموظفين يبدا من عشره الاف
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30 -
2017-09-25 19:37:12
الله يعين
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29 - بندر
2017-09-25 19:32:41
الشوارع كلها حفريات وزحمة خانقة وماتساعد على القيادة بتركيز او حتى يكون عندك طولة بال، المرور يطبق الانظمة بصرامة وكأننا باليابان ولا السويد الي شوارعهم تفتح النفس وتخليق رايق وفايق
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( عدد التعليقات 29,259 )
28 - برق _ الحرم
2017-09-25 19:31:25
((المهم ... وجود لوحات تحذيرية ...والالتزام بالمسار الايمن قبل الانعطاف بمسافة واعطاء الاشارة والتوقف تدل على نظامية وذوق قيادة المركبة ..العشوائية في القيادة مشكلة لاتدري السائق الي اي اتجاه يقصد))
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27 - كين
2017-09-25 19:28:48
الله يستر
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26 - Snap szszsz11
2017-09-25 19:27:47
وليش 3 الف يعني لو جتني مخالفة بالغلط بسبب اللي يمشون عند الاشارة كنهم يمشون على بيض وفي الاخير تولع حمرا وانا مازلت ماقطعت ، المفروض 3 الف على اللي يغحطون
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25 - 💚 ؛ 💚
2017-09-25 19:25:39
لا تطلق الريح و جهاز الراديو شغال تكون المخالفة حجز وإيقاف خدمات 😎
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24 - ابو علي
2017-09-25 19:24:32
اشتر سيكل اركب حمار شيء راجعلك. البعض لازم تدقه على راسه عشان يمشي صح. ياعطونا راتب زيادة ولا بننتقد
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23 - بندر
2017-09-25 19:23:16
الحين الرواتب انخفضت والبلد في تقشف والرواتب اصبحت بالابراج والكهرباء فواتيرها اصبحت مو اقل من ٨٠٠ ريال للشقة المرور ليش مايخفض من مخالفاته؟! اسافر بسيارتي ادفع ساهر ٥٠٠ ريال واذا بالطيارة تذكرة غالية
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22 - مشاكل
2017-09-25 19:21:27
علي أساس الراتب ٣٠الف. نص الشعب رواتبهم تحت الخمس الألف. اذا بتأخذ٣٠٠٠ كيف بيعيش أصلا. قرارات تجيب الضغط والسكر وتكره الواحد في نفسه
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21 - ياليل ابولمبه
2017-09-25 19:18:05
صباح الخير خلاص بعد ماشبع الشعب مخالفات وخاصه عند الألتفاف لماذا لم يتم التوضيح من مزن لماذا يتم التوضيح الأن والله حرام عليكم 95 % العالم كانت تجهل ذلك شغلنا كله تسيب واهمال وعدم توضيح المهم تدفع
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
20 - ابوصالح سكري
2017-09-25 19:16:49
غريبة ووومشكلة طريق الرياض القصيم السريع لايوجد اي لوحة لتحديددالسرعة والغريبة كل عشركيلو كامرة ساهروبس تصوروالكثيرلايعرف كثرالتصوير كمالكم حق ساهرضيوف الطريق يجب ان يعرف مواقع السرعة وتحددالسرعة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - ابوصالح سكري
2017-09-25 19:16:46
غريبة ووومشكلة طريق الرياض القصيم السريع لايوجد اي لوحة لتحديددالسرعة والغريبة كل عشركيلو كامرة ساهروبس تصوروالكثيرلايعرف كثرالتصوير كمالكم حق ساهرضيوف الطريق يجب ان يعرف مواقع السرعة وتحددالسرعة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 -
2017-09-25 19:12:03
والعطسه او الكحه اثناء القياده مدري عليها شي او لا
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
17 - مطنش
2017-09-25 19:11:37
تحياتي للمرور اصربو في يد من حديد على بعض الحماقات
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
16 -
2017-09-25 19:11:18
والعطسه او الكحه اثناء القياده مدري عليها شي او لا
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
15 -
2017-09-25 19:10:06
يتعاملون مع الناس على انهم كمبيوتر
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
14 - علي العمري
2017-09-25 19:09:30
افضل شي نرجع للركوب. الحمير. افضل ماله شي في المرور
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
13 - علي العمري
2017-09-25 19:08:10
اه اه. يا مواطن. شكل بكره. تخذ مخالفه. علي شرب الماء. ًوربي تدخل الجنه من فير حساب
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
12 - لقد هرمنا
2017-09-25 19:07:48
قررة افكر اشتري سيكل بعد غلاء البنزين ومخالفات المرور . ومنها رياضه لتنحيف الوزن
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
11 -
2017-09-25 18:58:47
بوووووووق عيني عينك لا بارك الله فيكم ولا يوفقكم على هالقرارت
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
10 - ⛔️
2017-09-25 18:56:53
يمدحون الليموزين وشركات التوصيل وأبيع سيارتي أو خذ لك دباب فالدبابات تجول ع كيفها وتقطع الاشارة بلا عقاب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - مزاجي كذا
2017-09-25 18:56:48
اعتقد بنسدد بنوك العقار وإشارات المرور والمبالغ الخيالية للمخالفة طيب علشان نسدد لابد تكون معيشتنا ورواتبنا ممتازة يعني المستخدم اقل شي من 10000الي 15000الف والعاطلين يعطىون بدل فوضى مرورية دام انتم
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
8 -
2017-09-25 18:54:59
***الله عليهم كل شي صار من ظهر المواطن وكانه عنده مليارات
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
7 - مواطن غلبان
2017-09-25 18:53:32
للاسف انظمة المرور بالية وقديمه جداً . الاشارة حمراء تعني قف , ولا تمشي الا اذا رايت بعينيك الاشارة خضراء . اتمنى من الاخوه الحرص على (3000) ريال . انت اولى بها .
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6 - احمد1
2017-09-25 18:51:24
المواطن هو لاقي ياكل علشان يسدد مخالفه بالالاف. الله يفرجها علينا
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5 - ياسمين🌸
2017-09-25 18:49:12
مو لازم نسوق بس حطوا لنا سواقات حريم لو من جنوب افريقيا .. مليييييييينا من نزوات بعض الذكوووور
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-25 18:47:16
الله يقويكم ترا فلوسنا تارسه البنوك والخير واجد ولا عندنا التزامات والسكن متوفر والمعيشه سهله كل شيء رخيص والرواتب فوق 50 الف والشوارع ماشاء الله مثل الحرير من نضافتها وخاليه من الحفر والترقيع .
لا يعجبني(10) اعجبني(8)
3 - مزاجي كذا
2017-09-25 18:45:40
بإدارة المرورقطع الإشارة اصبح شي عادي وكأنه قاطعة تفاحة حمراء الان والجديدوالتحدي لأنظمة المروريعكس الشوارع والطرق ونكان في الليل يعكس ويولع النور العالي يعني شين وقوي عين ويهاوش معاد تنفع نقاط تفتيش
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2 - ولد أمه
2017-09-25 18:45:34
يا صبر أيوب على هالمروررر
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1 - مانع القحطاني
2017-09-25 18:45:26
هل الهدف حمايه ام تجاره؟؟
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