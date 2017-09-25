حقيقة غناء “طلال سلامة” آيات من القرآن.. مغرد:اتركو الكذب قاصين المقطع شوفوه كامل -فيديو

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صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، مقطعاً للفنان طلال سلامة، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه ، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، قالوا إنه يغني فيها آيات من القرآن الكريم.

وأثار المقطع جدلاً وتفاعلاً عارماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية وخارجها، وتصدر وسم #قرآن_بالموسيقي_بموافقة_الترفيه قائمة أكثر الوسوم تفاعلاً في السعودية.

وطالب عدد كبير من المغردين الغاضبين من المقطع بضرورة محاسبة الفنان وهيئة الترفيه ذاتها، التي سمحت – من وجهة نظرهم – بارتكاب تلك الواقعة.

المقطع المتداول مجتزء من الحفلة

واتضح لاحقاً أن المقطع المتداول مجتزء من الحفلة وتم ترويجه بهدف تشويه صورة الفنان وهيئة الترفيه ، إذ إن بداية المقطع تظهر الفنان يؤدي “موال ” وهو يمتدح بلاده والملك سلمان قبل أن يقتبس دعاءه من وحي الآيات الكريمة في سورة الفلق.

وقال سلامة فيما ألقاه: “ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن”.

واتهم عدد من المغردين اللجان الإلكترونية التي تسخرها قطر لمهاجمة دول الخليج، في ظل الأزمة الحالية، بمحاولة زعزعة استقرار المملكة وتخريب احتفالاتها باليوم الوطني.

وتتعرض هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحملات متواصلة من التشويه من المتشددين في المملكة.