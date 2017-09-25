حقيقة غناء “طلال سلامة” آيات من القرآن.. مغرد:اتركو الكذب قاصين المقطع شوفوه كامل -فيديو
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، مقطعاً للفنان طلال سلامة، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه ، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، قالوا إنه يغني فيها آيات من القرآن الكريم.
وأثار المقطع جدلاً وتفاعلاً عارماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية وخارجها، وتصدر وسم #قرآن_بالموسيقي_بموافقة_الترفيه قائمة أكثر الوسوم تفاعلاً في السعودية.
وطالب عدد كبير من المغردين الغاضبين من المقطع بضرورة محاسبة الفنان وهيئة الترفيه ذاتها، التي سمحت – من وجهة نظرهم – بارتكاب تلك الواقعة.
المقطع المتداول مجتزء من الحفلة
واتضح لاحقاً أن المقطع المتداول مجتزء من الحفلة وتم ترويجه بهدف تشويه صورة الفنان وهيئة الترفيه ، إذ إن بداية المقطع تظهر الفنان يؤدي “موال ” وهو يمتدح بلاده والملك سلمان قبل أن يقتبس دعاءه من وحي الآيات الكريمة في سورة الفلق.
وقال سلامة فيما ألقاه: “ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن”.
واتهم عدد من المغردين اللجان الإلكترونية التي تسخرها قطر لمهاجمة دول الخليج، في ظل الأزمة الحالية، بمحاولة زعزعة استقرار المملكة وتخريب احتفالاتها باليوم الوطني.
وتتعرض هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحملات متواصلة من التشويه من المتشددين في المملكة.
اتركو الكذب والافتراء على الرجل المسلم ،قاصين المقطع شوفوه كامل …#قران_بالموسيقي_بموافقه_الترفيه pic.twitter.com/FM253E4HA8
— حمد… (@Mr_sm20) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
😂😂
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قال الله تعالى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
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تباً لكلاب اذناب ايران والغرب الانجاس
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تقدر على اعلان هذه البيعة وتبرىء نفسك من النظام القطري والتركي مشتركين معآ يالأخواني وأن نظام الحمدين وتميم معادي لبلادنا يريد الشر بها لزعزعة أمنها واستقرارها.تخسي ويعقب شاربك يالعدو بثوب مواطن تخسي.
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انشهد ياقلم الحقيقه انك سلختهم سلخ 😂😂
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والله يا قلم الحقيقة والرحال وفهد والماضي سلختم وجوه كلاب اهل النار. بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم
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قال تعالى ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون*لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين )*
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اسدح لحيتك أمام قلم الحقيقه يالأخواني كلب الحمدين وتميم وأعلن ولائك المطلق لحكومة آل سعود وأن لهم بيعة في عنقك وأنك صديق لمن صادقهم عدو لمن يعاديهم وأن لهم السمع والطاعة ونظام قطر عدو لبلادنا وحكامنا
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ولله يا قلم الحقيقة والرحال وفهد والماضي ما قصرتم جعلتم وجوه الإخونج وقطعانهم سوداء وهي اصلا مسوده
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يجب ان تكون العبادة لله وحده لا شريك له
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(((( حسبنا الله ونعم الوكيل ))))
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ياقليم نخشى قول الله وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا
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اقول بيض الله وجه قلم الحقيقة والرحال وفهد وكل واحد الجم خوارج العصر وعيال عنهم الروافض ودافع عن الدين وولاة الامر والوطن. جزاكم الله كل خير ونعم المواطنين
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خرم الحقيقة طيب الاخونجية سيئين او طيبين ايش المطلوب
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لاتجي تكذب وتصبح دجال أمام قلم الحقيقة وتزعم أن من يفضحكم ويكشفكم معادي للدين وأهله.عن أي دين تتحدث عنه يأتي من خلف لحى دعاتكم الأخونجية من قطيع الأخوان كلاب الحمدين وتميم.هؤلاء خونة مارقين خوارج.
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هذا قلم الحقيقة ****
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أسمر غبر أنت وقلم ورحال وماضي اذا انتم رجال صحيح ***
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اننا نرجوا الله ان يجعلنا من مَن قال الله عنهم( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)وياقليم اذا لبسنا ايماننا بظلم فسيكون الضد
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الدين يالأخونجي وأهله مقره عند هيئة علمائنا رعاهم الله وليس عند دعاتك الأخونجية من الأخوان الخونة.هؤلاء لادين لهم ولا اسلام من تبع قطب وكتبه وجلس مع القرضاوي وزمره وناصر الحمدين وتميم مكانهم السجون.
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***قال الله أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
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فدعاة الأخوان مثلهم مثل معممين المجوس في ايران تجمعهم عوامل مشتركة من ضمنها التقية فهم يجبدون تبويس اللحى والأنوف لقادتهم وحكامهم لكن قلوبهم بها النار الموقدة المشتعلة على هؤلاء القادة والحكام وشعوبهم
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184 - أبو فيصل - الرياض 2017-09-25 21:03:59 اللهم أنزل على بني علمان وبني ليبرال والرافضة عذابك الشديد الذي تلين به الحديد اللهم سلط عليهم أشد جندك يا من أمره بين الكاف والنون ياحي ياقيوم اللهم أظهر
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ياقليم نخشى قول الله وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
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منصور باذن الله ياطلال سلامه ،، واعدائك مثبورين ومدحورين
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اذآ هؤلاء الدعاة من الأخوان السعوديين لايجب بعد الآن أن تفتح لهم مجالس وصالونات الديوان الملكي لهم ويستقبلهم حكامنا رعاهم الله خصوصآ بعد أن شاهدنا غدرهم وخيانتهم لبلادنا وشعبنا ووقوفهم من نظام قطر.
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اللهم أنزل على بني علمان وبني ليبرال والرافضة عذابك الشديد الذي تلين به الحديد اللهم سلط عليهم أشد جندك يا من أمره بين الكاف والنون ياحي ياقيوم اللهم أظهر الحق على الباطل يارب العالمين. اللهم آمين ...
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ياقلم وسائل التواصل لاتكذب صوت وصورة
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اللهم أنزل على بني علمان وبني ليبرال والرافضة عذابك الشديد الذي تلين به الحديد اللهم سلط عليهم أشد جندك يا من أمره بين الكاف والنون ياحي ياقيوم اللهم أظهر الحق على الباطل يارب العالمين. اللهم آمين ...
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نحن نشاهد النظام التركي ووقفته المخزية مع النظام القطري نظام تميم والحمدين ضد بلادنا وحكامنا آل سعود رعاهم الله وهذا الداعية السعودي يمدحهم ويوصلهم الا عنان السماء.طيب اليوم عرفت حقيقتهم لماذا لاتعتذر
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نعرف الحيل .امر قضي بليل
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هذه الدنيا هي دار عمل فليعمل كل انسان مايريد ولكن ليعلم انه سيحاسب على كل عمل سواء خيرا ام شر ومن يعمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها والكل يعلم ان هناك كتاب لكل شخص لايغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها
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نعم هذا الداعية السعودي المحسوب على تيار الأخونجية الأخوان في بلادنا لم يقف معه ويعالجه ويكرمه غير حكامنا قادتنا آل سعود والأتراك والحكومة التركية لم ترسل له ولا شاش أبيض قيمته 5 ريالات.فيهم خسة وغدر.
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ام كاظم كريمة حيل ماتترك شي في نفس الضيف الا حققته راعية واجب
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اللهم لاتقم للعلمانيين والليبراليين راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية عاجلا غير آجل اللهم افظحهم وذلهم واكسر شوكتهم وسلط عليهم جندك ياملين الحديد ياذي البأس الشديد ياعظيم سبحانك يارب العالمين. آمين ..
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اليوم اطلعت على أحد دعاة الأخوان السعوديين وهو على فكرة خارج السجن ولم يكن أحد المعتقلين وهو يمدح مدح منقطع النظير النظام التركي لأردوغان ويصفه أوصاف لامثيل لها.والخبيث عندما أصيب لم يقف معه الا حكامه
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مما لاشك فيه ان هناك من يغار على دينه ووطنه وعرضه وهؤلاء هم الشرفاء وفي المقابل هناك من لايحمل للشرف معنى وهؤلاء ليس لديهم الغيره حتى على محارمهم وهم منبوذين في كل المجتمعات ويهانون ولا يحترمون
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شلة ابو ثوب قصير؟حسبي الله عليك الله يشل لسانك ويشل اطرافك ويوقف دماغك كيف تتجراء يالئيم وتقول شلة ابو ثوب قصير يابو قلادة وقصة كبوريا ياليت ربي يخليني اسمعها منك على الطبيعة ياجبان وناعم ابو قصيرهاه؟
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قلم الحديقه ماله مثيل يكرم ضيفه يقلطه المجلس ويقدم له الحم والشحم ويخلي ضيفه ينهش لحاله ويقول له عوافي ياسيدي ثم يطلع السطح يعلق في صحيفتنا المميزه كم انت عظيم حتى ضيفه مايدري متى افلح والحم يكفي والا
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ولَك حبيبتي قلم الحقيقة بشوفك عيوني بعد5 ايّام في عاشور عيني ام كاظم مشتاق حيل لشوفتك ياااااهوسين
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ام كاظم ( قلم الحقيقة ) ماعندها شغل الا النت خلاص اتطلقت وحقدت على جميع الخلق ههههههههههه
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كفو قلم الحقيقة جلاد الاخونج الصحاينة..
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الأخونجية قطيع الأخوان يأملون أن سفيتنهم المتهالكة ستعبر بهم الى بر الأمان حسب تعليمات الحمدين وتميم لهم كبار بني أخونج الذين تم رميهم في السجون هم كباتنتها.لكن الموج السعودي الهادر أغرقهاوهي لم تتحرك
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طبعاً شلة ابوثوب قصير يتصيدون اي شي وكذلك خلايا عزمي الغطرية اللي ذبحونا هاشتاقات شغالين فتن الله يخزيهم .. كنت اتمنى من الفنان تجنب هذه الجملة افضل
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تم تربية وتأديب وجلد قلم ***من قبل المعلقين الرجال الشرفاء
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سبحان الله الي يشوف بعض الردود يقول وش ذا البراء الي فيه طلاا الاغاني كلها حرام
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هذا من تدليس الاخونج وتحريف لكل مايحدث لتشتعل الفتنة. وهذا من عوايدهم تمويل الارهاب فما الجديد سوى انهم يثيروا الشوشرة!
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اذا جاك الأخونجي من قطيع الأخوان أو أي قطيع آخر المهم أن الدائرة التي تجمعهم هي الدائرة الأخونجية وعطاك من موشحاته هذا علماني هذا ليبرالي هذا وهذا تأكد أن صندوق راسه ممتلىء بأفكار الحمدين وتميم وعشقهم
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قلم الحقيقة اسمه ام كاظم
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آراء والله اعلم بان إلدعاء لبلد طيب أنا وانت نعيذ ابنائنا من شر ماخلق ومن شر النفاثات في العقد أنا لأحب الفن ولكن الدعاء مقبول جد بفضل من الله علي أنا لأستمع للأغاني
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ت149 ..لاتدعي وتتعب نفسك ..دعاء الاخونج الصحاينه لايستجيب له الله لأن الاخونج على ضلال..لكم سنين تدعون ودعائكم لايستجاب له..
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مريض وخفيف دم ويسولف مع نفسه ههههههه اتركوه ياناس خلونا نظحك طفشانين ملينا من اون وجيري ماعليك منهم ياحقيقة خذ راحتك هههه
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اللهم أشغل العلمانيين والليبراليين بأنفسهم فإنهم طغو وبغو وعثو في الأرض فسادا اللهم زلزلهم بحولك وقوتك اللهم إنتقم منهم وأذنابهم ياحي ياقيوم اللهم أرنا فيهم قوتك وبطشك اللهم لاتؤخذنا بما جاهرو بمعصيتك
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اغنية وطنية مافيها شي
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خرم الحقيقة الله يطفي صحتك وان يلبسك من الأمراض
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قف مع وطنك أخلص لحكامك آل سعود حارب دعاة الخيانة والتشدد تجار الدين أصحاب الأجندة التآمرية الصفوية والأخونجية مع تركيا قطر ايران تجد قلم الحقيقه معك في صفك وبجانبك.غير ذلك لامساومة لي معك أنت عدوي.
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ياتعليق ١٤٤ والله ماعنك الا الخرطي والهلس والكذب والتدليس والبربري ياخنابق طنابق قال تعيفونهم أصلا مافيه احد الا انت تسولف مع نفسك بس انكتم انكتم
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بسم الله ونحمدك يا الله على ستر وحفظك اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين واذنابهم في كل مكان اللهم انتقم منهم بعزتك وقدرتك اللهم ارنا فيهم قوتك وجبروتك اللهم أرنا ذلهم عاجلا غير آجل يارب العالمين.
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خنبوقي بتعقل ولالا؟قلي وش جاب طاري خرابيطك اللي تمشي وتهذي فيها يامريض أشغلت العالم لابارك الله فيك ياموذي انكتم بلا فشكلك كل شوي اخونجي وغيره يالئيم كرهت العالم بالمتابعة ياغبي ماعندك بيت٢٤ساعه موجود
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اللهم من اراد بالفن والفنانين شر وسؤ فأشغله في نفسه ورد كيده الى نحره واجعل تدميره في تدبيرة .. آمين يارب العالمين .. اللهم انصر الفن والفنانين واقضي على الاشرار المتطرفين .. آمين .. آمين ..
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لماذا الماااضي واشكاله يخرجون من جحورهم هنا ويختفون في أخبار حرب جنودنا البواسل بالحد وب عواميهـ
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الأخونجية أرادأن يطفئو فرحة الشعب السعودي بيوم وطنه المجيد بتعليمات مباشرة من تميم والحمدين فهم الأخوان كلابهم النابحة السامعة الطائعة لهم.لكن ردالله كيدهم في نحورهم وخذلهم ومرغ أنوفهم ولحاهم في الوحل
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ياقلم انت ورحال انشهد انكم قمتم تعفسونهم عفس 😎
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الصحاينه من بني اخونج يحاولون تشويه هيئة الترفيه لأنهم احترق كرتهم واصبحوا مكروهين من اطياف المجتمع..يحاربون الوطن وافراحه لأنهم اعداء للفرح والسرور
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أنت من قطيع الأخونج الأخوان لاتقف أمام قلم الحقيقه سينتف لحيتك ويعقبه شاربك مفهوم أخونجي كلب تميم والحمدين . الآآآآآآآآآآآن للخلف در خلك تنابح جهة قطر وتركيا هههههههههه
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130 😂 👈👈 👍 . انصحك ياقلم رحال تاخذ موز تونه وعظيماأت وروح لجحرك من بعد ماربوك وجلدوك المعلقين
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العب غيرها يالخنبوقي تقلع والعب بعيد يسلم عليك عباس كاتم الانفاس 😂😂😂
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حفظ الله الفنان القدير طلال سلامه ،، والحمد الله الذي رد كيد المتشددين في نحورهم
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طلاااااااااال سلاااااااااااامة فارس آخر من فرسان بلادي المملكة العربية السعودية حقق انتصار آخر على قطيع الأخوان الأخونجية . لله دركم كل يمسك له أخونجي مع لحيته ويشوته الى مزابل الشوارع يستاهلون ههههه
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قلم الحقيقه والرحال واصلوا الجللللللللللللللد 😂😂
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😂😂😂😂😂😂
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يالأخونجي الأخواني ياكلب تميم والحمدين دعاتك ثغاتك الخونة المساجين 2 منهم عرفتهم واحد لحيته تنتفت والثاني باقي عليها شعرتين ضربهم الوسواس القهري في معتقلهم خايفين من سيف حكومتنا يقطع رؤوسهم ههههههههه
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بالأول خلنا نعرف من انت ومن تكون يارحال*** مابقا إلا انت وأشكالك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يا اخوان هذا موال عادي مثل ايام زمان الفنان محمد أمان كان يظهر في القناة السعودية
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لا حول ولا قوة الا بالله عن من تدافع ايها ***انت والمغرد طلال سلامة ادخل جزء من الايات في مواله وتقولون مجتزئ التبرير لهيئة الترفية والفنان لن ينفع عند واحد قهار جبار لا يترك صغيرة ولا كبيرة .
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الخنبوقي أخذ يهذي وبحادث نفسه لرحال وفهد التي هي من الخيال الخنبوقي بدأت تضهر عليه أعراض الحمى انه يهذي ويحتضر هههه يالهي😂 انه يكلم نفسه انها علامات المرض ههههه عجبا لامره نسال الله ان لايشفيك
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قلم الحقيقه والرحال اختصاصهم جلد الغلاه والمتشددين 💪
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الي قلم الحقيقه انت اخونجي حقيقي ولامترضا يغني في ايات القران الاخونجي يحلل علا كيفه ويحرم علا كيفه
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الي قلم الحقيقه انت اخونجي حقيقي ولامترضا يغني في ايات القران الاخونجي يحلل علا كيفه ويحرم علا كيفه
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كالعادة تشويه لكل ماهو جميل .. ولكل فن رائع .. ولكل نغمات تسمو بالانسان عاليا .. تنتابهم هستيريا جنونية إذا شاهدوا الناس فرحين .. حقد دفين لكل ماهو رائع .. عاش وطننا وعاشت قيادته وعاش كل فنان ..
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يالأخونجي الأخواني ياكلب تميم والحمدين أأأأأأأأششششششش ولاترفع ناب على ناب هنا وطن العز والمجد التليد المملكة العربية السعودية وحكامنا آل سعود وشعبنا السعودي العظيم الذي سطر أجمل ملامح وفائه لقادته .
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شيعيه وفتخر /// أنتي أحرجتي الرخااال ،، صدقيني مارايح يجاوبك لأن ماله وجهه ،،، ههههههه
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ليش ما تحبون عن البنات الرقص في الشوارع
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ماادري هذا يغني أو يبكي
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معرفات _الرخااال_الماااضي_فهد12 جميعها لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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الخنبوقي يحادث نفسه خخخخخخخخخ
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ماقول غير. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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*****يحاول يبرر لنفسه
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يابلادي واصلي وحنا معاكي واصلي وقلم الحقيقه سيواصل معركته في سبيل الله ثم سبيل وطنه وقادته العظام ضد قطعان ومابقي من الأخوان أعداء الله وأعداء رسوله.دعاتهم في السجون كل منهم يخاور على الثاني ههههههههه
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نعم ياقلم الحقيقه..اوجعناهم حتى اصبحوا بلا مأوى او هواء..كتمنا انفاسهم..لايستطيعون حتى ان يعلقوا..اصبحوا مثل الببغاء..فقط يرددون مانقول..وهذا يدل ع نقص في عقولهم 💚
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يعزز لنفسه
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هههههههههههه
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كفو ياقلم الحقيقه..انك قدها وقدود..بقلمك اعميتهم..بقلمك اوجعتهم..بقلمك اصبحوا يتلاطمون..حتى اخرجوا مافي قلوبهم من حقد لهءا الوطن الغالي و لشعبه الكريم 💚
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الرحااال // اخوي لم تجاوبني كم مره سالتك هل انت شيعي او او لا سوالي واضح
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حسبي الله و نعم الوكيل الدواعش والاخونجيه خربو سمعه أهل الدين ومن يتبع سنه الرسول في طلق اللحيه واصبخ بعض الناس يقلون كل ملتحي اخواني او داعشي او ارهابي وهذا اللي يبغونه أعدا الدين والوطن
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الأخونجية الأخوان أعداء الوطن حكومتنا الرشيدة سجنت دعاتهم ونحن هنا ننسف لحى أتباعهم هههههههه
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هههههههههههه خنبوقي تذكر الموت وتذكر القبر لعلك تتوب وتعقل اهكلت نفسك بالذنوب ووالله اني لك من الناصحين ، والامر يعود لك اختر ماشئت انت لك كامل الحرية .
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قلناها من البدايه لاتستعجلون ،، المسئله تصفية حسابات ،، المتشددين يشنون حملات مسعوره ضد هيئة الترفيه فقط لاغير
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بصراحه حاجه غريبه..من يدعي التدين ولسانه قذر..ومن بدعي حب الوطن ويعارض ماتقوم به..هؤلاء هم الضالون المتشددين..الذين خدعوا امثالهم باشكالهم..وقلوبهم تقطر دما في كل مناسبة تفرح الشعب السعودي الأصيل 💚
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لايهمك أخي العزيز الرحاال لن نغادر المرصد حتى ننتف آخر لحية أخواني أخونجي ونغلق بها فمه حتى لو أعدادهم كثرالجراد الميت.الا الوطن المملكة العربية السعودية وحكامنا آل سعود وشعبنا السعودي العظيم هم تاجنا
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لك اللهم الحمد والنصر لنصرك عبدك المظلوم الفنان العظيم طلال سلامه أطال الله في عمره.لقد رد الله كي الأخوان الأخونجية في نحورهم الحاسدين الحاقدين أعداء الله وأعداء الدين المعادين لحكومتنا الرشيدة.
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تعرف ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لايهمك أخي العزيز الرحاال لن نغادر المرصد حتى ننتف آخر لحية أخواني أخونجي ونغلق بها فمه حتى لو أعدادهم كثرالجراد الميت.الا الوطن المملكة العربية السعودية وحكامنا آل سعود وشعبنا السعودي العظيم هم تاجنا
لا يعجبني(14) اعجبني(1)
انت وقلم الفتنه كلا ب للخمينـ ي ههههههههه قال اصبت الله يغفر لا******
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
الصال المتشدد..لاعليه ان يكذب بأسم الدين في مواصلة قبحه..الدين بالنسبه له مجرد وسيله الى مرحله ما..وهل تجد رجل دين حقيقي بمعنى الكلمه ويحارب من اجل الدين ولسانه مثل لسان الثعبان..لايوجد..فهذا منافق 💚
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بإجماعه الخيراغلب الفنانين والمطربين جهله بالدِين ويجب على العلماء والمشايخ نصحهم وإيضاح الحق لهم لان الفنان عايش في ضياع وَلَهْو وطرب ومهرجانات والفنان طلال سلامه يجب عليه التوبه وعدم تكرار الموال
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
حزنهم على دخول طواغيهم السجون اعماهم فاصبحوا يمسكون في اي شي لينالوا من السعودية وحكومتها وبصراحة اصعب شي ان تجادل حاقد فكل شي واضح والحقيقة ناصعة لمن اراد.... خروج
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
موت يالثعبان الأخونجي الأخواني وسمك في بطنك لارحمك الله . عاشت بلادي المملكة العربية السعودية وحفظ لها حكامها آل سعود ونصر شعبها على الأخونجية الدواعش والأخوان والصفوية المجوسية والأخوان النجوس الهيوس
لا يعجبني(13) اعجبني(4)
حتى لو كان المقطع المتداول مجتزء من الحفلة هذا لايجوز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقد //الرخااال /// خرجت اذناب العواميه من جحورها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
واضح انك ياقلم الحقيقه..اصبت ت 68 في مقتل..لهذا الثعابين لاتخرج الا سما عندما تكون في مأزق 💚
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هيئة الترفيه باقية وأفراح بلادنا وانتصاراتها رائدة وحكومتنا الرشيدة لأذناب الأخونجية الأخوان وألسنتهم ورقابهم قاطعة.وطلال سلامة لبلادنا سيغني وسنفرح معه وكل الشعب السعودي معه يردد فوق هام السحب ياوطن.
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حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. ☝️☝️☝️
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75 - الفارس /// الله يسعد يااااخوي ،،، هذا قلم الحقد ماله امان ولا له اصل حاقد ع اهل السنه ،،، يدور الفتنه ،، كفانا الله فيه ،،
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لكن مدري هل هذا يسمى تحريف للآية ؟؟؟ ننتظر إجابة مفتي السعودية والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله▪
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اخونج الظلال لا يرون الا انفسهم في الساحة وتناسوا ان فيه 30مليون يدافعون عن الوطن وليس قلم الحقيقة فقط فكلما تكلم واحد بالحق قالوا قلم الحقيقة مغير معرفه وهذا دليل قاطع انهم اعداء للملكة
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بعض الناس يدعي حب الوطن وهو ماقدم اي شيء يستفيد منه الوطن بس يحكي على الفاضي ويشغل موسيقى ويرقص هل هذا اللي هو يعرفه عن حب الوطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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حسبي الله ونعم الوكيل عذر أقبح من ذنب ، وش باقي يجيب السوره كامله عشان تنتقدونه !؟ من زين الصوت والروج والمكياج كأنه مهرج عمره سبعين ، نصيحه لوجه الله انكروا المنكر ولا تخافون غير الله سبحانه .
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لن تقوم لكم قايمه انت واياه ياكـ لاب الخميني
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سياسة ممنهجة من الدعاة الأخوان قبل سجنهم ورميهم في السجون والآن من بعدهم قطيعهم يحاول أن ينهج منهجهم ويسلك دربهم ارضاء للحمدين وتميم في قطر وقرضاويه والأردوغاني التركي.لذلك يجب قطع دابرهم ووصوتهم.
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سياسة ممنهجة من الدعاة الأخوان قبل سجنهم ورميهم في السجون والآن من بعدهم قطيعهم يحاول أن ينهج منهجهم ويسلك دربهم ارضاء للحمدين وتميم في قطر وقرضاويه والأردوغاني التركي.لذلك يجب قطع دابرهم ووصوتهم.
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حسبي الله ونعم الوكيل
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بل الظالمون في ضلال مبين... ********
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ماعليكم ياهيئة الترفيه من هؤلاء الضالين..نعلم ان الفنان الجميل لم يغني القرآن..لكن هم كذلك المفلسون الذين لايستطيعون العيش الا في المستنقعات..لهذا لن يخرج منهم الا كل قبيح حتى لو كان ذلك بأسم الدين 💚
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قلم الحقيقة ماهو صحة الخبر الي يقول عادت البصرة وحيها لسابق العهد. اللطم يااااهوسين
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اللهم اني اخترت جانبك عن المعاصي وعن الشبهات .
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في اليوم الوطني يجب ان ينظر كل مواطن ماذا قدم لوطنه ويجب ان تكون مرتبه من جهات مسؤله وفيه جوائز للمتميزين / بدل الغناء والاختلاط والزحمه والحوادث والإسراف ورقص الشباب في الشوارع .
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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الله لايبلانا ويثبتنا على الطاعة وحسن العبادة
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قلم الحقيقه /// أهلاً وسهلاً في ولد عمي 🌹
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خلاص خرجتموه من المأزق. ولكن إذا كان فعلها نسأل الله أن يهلكه ويهلك هيئة الترفيهية والقائمين عليها ومن له السلطه في محاسبته وتقاعس يارب العالمين.
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ت47 اقول قم اقلب وجهك يادجال وظال ومفتري وكاذب ومنافق ونجـ س خل عنك البربره والحكي الفاضي يانصاب يارافضـ ـي
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للمرة الثانية وتتبعها ثالثة ورابعة ستتمرغ أنوف الأخونجية الأخوان في المزابل والقمامات هذه أماكنهم وهذه مواقعهم لأنهم حثالات خونة يعادون الله ويعادون رسوله ولهم حرب شعواء ضد بلادنا بعد كنس دعاتهم.
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يسافر برى ويحضر حفلات لمغنيات ويهز معها ويمدحها ويشجعها ويتصور معها ويقولها احبك لو هي زوجته ماقالها ويجي هنا ويستشرف المتناقض !!
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اللهم سلط على من استهزأ في دينك
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فيه مثل شعبي يقول سكة بنت عمران أيش أسم أبوها .... لأجديد نص الآيه مذكور ومدعوم بالموسيقى والكمان والدربكة والصياح والنياح لا جديد الخطاء قايم ؟؟؟!!!
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لو آية قرانية وغناها سننتقده انتقاد قوي وندعي عليه لان مافيه احد مايدري وش حكم غناء آيات القرآن
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قال لكم قلم الحقيقه أن الأخونجية الأخوان داخل بلادنا زنادقة متلبسين بالدين الكذب ديدنهم ومعدنهم والخيانة للوطن ساسهم وأساسهم مجرمين ارهابيين حاقدين على بلادنا وحكامنا وشعبنا احتفالات الوطن قتلتهم.
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فهد12 اقصد المطلقة قلم الحقيقة باقي 4 ايّام وتنطفئ الانوار ووعد ارفع رأسك وأطول رقبتك وابيض وجهك. ياااااهوسين
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بعض الناس يدافع عن سُِورَةُ الفَلَِقَ وهو مايعرفها
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((محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن )) شكرا ثم شكرا للكاتب والملحن ولطلال سلامة
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برروا له فعلته المشينه ناس جهله ومتخلفه اذا اخطاء الجاهل جهلتم معه وظليتم طريق الحق واضح وطريق الجهل واضح من دون فلسفه وكثره كلام وتبرير كاذب
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
المطلقة قلم الحقيقة داخله بمعرف رجالي فهد12. يامطلقة شوفيلك شغلة اشغلك الله وجميع الروافض في انفسكم قرب الفرج ياااااااهوسين للطم
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
دع مايريبك إلا ما يريبك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
والله يجب ان يحترم العلم الأنه يحمل شعار التوحيد ( لا إله الا الله محمد رسول الله ) اذا ماحترموا هذا الشعار توقعوا منهم اي شيء تبرج وغناء وأختلاط ويحملوا كلمة التوحيد ويرقصون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
الكلمات واضحة لاتقعدون تبررون حسبي الله ونعم الوكيل مالقي الا اقتباس من القران الكريم ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
معوذه برب الفلق من شر كل ماخلق ومن شر الاخونج لاكذب ..... طيب انتو يااهل المرأأه بالدين منتو تقرأون على اولادكم المعوذات وتبصق في وجه في اليوم 100 مره يعني يوج جت على الوطن قمتو تحرمون
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
لو اجزنا هذا قران جميع كلمنا قران لانه عربي فكل كلمه فرده تعتبر كلمه عربيه فكل كلمه بالقران موجوده بالغه العربيه قبل نزول القران ولاكن الاعجاز جمعها بهذا الشكل العجيب الذي اعجزالعرب الى يوم الدين
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 لا يكون الشاب مزوج عندك ههههههههه وربي انه خسران وعليه اصلاح غلطته
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
الله يهديك ياطلال وتترك الفن واضح من حبه للسعودية وحكومتنا جاب كم كلمة عن الحسد والظاهر مايدري وش حكمها هذا إذا حرام اخذ كلمات من القرآن وعليه أن لايتعودها ويكون درس له ولغيره
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة يرمي الأخونجية الأخوان الخونة أعداء الله ورسوله وأعداء بلادنا وحكامنا لحاهم في الوحل والخسة والكذب الرخيص.كله بسبب أن الشعب السعودي داس على وجوههم وأفشل مخططاتهم التخريبية.
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لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نبرأ إلى الله مايفعله بعض هؤلاء الفنانين والكتاب وأمثالهم . اللهم لاتؤاخذنا بأقوالهم وأفعالهم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
ياناس فجرو روسنا المطاوعه المكرفونات الي يستخدمونها في خطبهم والاذان للاسف ليس كره في الاذان لكن مكبرات الصوت توصل الى مسافة 10 كيلو من قوتها جهير قوي والمساجد بجانب بعض لا تبعد عن الاخر100 متر
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
امس في دبي شاب من شبابنا يقول للمغنيه اليمنيه احبك ! شوفوا كيف يصفق لها ويمجدها ويشجعها ويمدحها ؟! رايح برى عشان يحضر حفله غنائية للمغنيه اليمنيه ويقولها احبك ! وتلقاه ماقد قالها لامه ولالزوجته اواخته
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
التلاعب بالكلام وستعطاف الناس ان هناك من هم من خارج الوطن , فهذة نعرفها لاكن الحدث صار في وطنا ومنقول والكل شاف هذا السقوط .. التوبة والاعتذار مطلب الايات القرانة ليست للرقص والموسيقي ونرقع لفعل مشين
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
يجب تكريم الفنان طلال سلام ورد له اعتباره في حفل ضخم كما يجب معاقبة من تسبب في تشويه صورته باجتزاء المقطع ومحاسبة كل من تلفظ على الفنان ونال منه بكلمة
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
(((((الله يهديه وكان ....... يكفي لو توقف عند معوذه برب الفلق ............ولكن يستطرد ؟؟؟؟؟ )))))
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
موزة🍌 وزوجها وولدها ليت يمنعون البارات والتشييش المختلط كذلك واللبس العاري بالذات بالجزيرة..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
مافيه اختلاف قاصين والا مو قاصين كله نفس بعض لاعاد تعيدون وتكررون في شي لايضراه الله ورسول ولاعباده ايش المهزله هذه فيكم اتقوا الله في انفسكم كل الفنانين دجالين نصابين لاذمه ولاضمير ولاحياء ولاغيره
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
الله لا يغضب علينا ************يعني ما عاد فيه كلمات الا من القرآن وما أقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
أين المشايخ .. أختفوا أم ماذا.
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
اقطعو دابر الاخونج
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
أقول من اللي يكذب !!!!!! المقطع واظح !! يعني خلصت الكلمات مالقيتو الا القران !!
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
للمعلومية انا اول من غضب لما سمعت ان مطرب غنى سورة ابدا ماله علاقة بحرمة كتاب الله الكريم !! لكن الخبثاء الحاقدين على هذا الوطن كالشياطين يقطعون كل مقطع فيديو يدين المملكة
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
اللهم احفظ بلادنا بالإسلام من فتن الأحزاب والاذناب" واحفظ الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان والشعب السعودي الشريف وجنودنا وأهل السلف آمين 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
معوذه برب الفلق من شر كل ماخلق
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
ياجماعة وش زعزعة امن المملكة .. امن بلدنا في ايدي امينة وضاربه جذورة في التاريخ .. ما يزعزعه خرابيط خفافيش الانترنت
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
حلوه ذي هذا قران يستهبل هذا الي يدافع عنه شكله مايقراء القران ولا يدري عنه بس حبين نوضح لكل من يدافع عنه هذا قران يا ناس استغفرالله العلى العظيم من كل ذنب عظيم حسبي الله وكفا
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
((((( تذكرت حين اتجه كاتب إلى مدح خادم الحرمين والثناء عليه بأوصاف مغالية )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
يجب جلده وسجنه
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
مااشوف انه غلط
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
والله استغربت قلت معقوله آيات قرآنية تغنى وببلادنا ومايقطع البث طلع كم كلمه مأخوذة وليس آيات قرانية
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
قناها ان ذلك من اساليب الاخونج اللهم لك الحمد الذي وهبني النظرة الثاقبة للامور وفقهني في الدين اللهم لك الحمد على ايضاح الحقيقة اللهم لك الحمد انك كل يوم تكشف زيف الاخونج واساليبهم القذرة
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
هيئة ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يجب تحويل الفنان وجمع القائمين على الترفيه للمحكمه وبشكل عاجل لايحتمل التاخير حتى يمتص غضب الناس
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
مو آية قرانية لله الحمد ""لكن هل جائز تؤخذ من الآيات القرآنية كم كلمه🤔مدري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الخمد الله العلمانيه. قادمه. بقوه
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
مدري كلمات من القرآن مأخوذه لكن هيئة كبار العلماء ادرى وش حكمه ومنهم مفتي السعودية والشيخ صالح الفوزان
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هناك هيئة عليا للفتوى هي من تحكم في مثل هذا الأمر .
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
هذا استهتار برب الفلق وبالقران ملطخ بموسيقى واختلاط بين الجنسين وبموافقة هيئة الفساخه يجب محاسبتهم وعقابهم لان العقاب الالاهي في الطريق اذا ما اوقفو عند حدهم
لا يعجبني(2) اعجبني(28)
القران قريب الى القلوب والشاعر اقتبس مع التصرف اعتقد انه مقبول وليس بقران وانما كلمات عربيه قد لانتفق ولاكن لاحد يستطيع ان يقول هذا قران لانه محرف ان اجزنا مقاله قران اجزنا تحريف القران والعياذ بالله
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
اذا كان المحافظين والملتزمين في نظركم متشددين فالمنفتحين د***ن
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
قل الكلام قل الشعر يعني ..دع مايريبك ياكاتب وانت كذلك يامؤدي دع مايريبك
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
عذر اقبح من ذنب جالس يمول بالايات وعلى الموسيقى قال ايش قال مجتز .
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
قال تعالى (قل أبالله واياته ورسوله كُنتُم تستهزئون لا تعتذرو ......)
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
انت اللي لازم تترك الكذب ،، شفنا المقطع كامل والفنان غنى آيات قرآنيه واضحه ماتحتاج تدقيق ✋️
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
الله ياخذ كل متشدد أفاق يفجر في الخصومه الركب سائر رغم انوفكم يا ظلاميين موتوا بغيضكم
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
الصحف والمواقع والمغردين الذين يجتزون النص والمقطع هم من يتحملو ذلك
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
المتشددين في المملكة على كذا الطرف الثاني****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أسأل الله أن يسلط عليه وعلى هيئة المنكر (هيئة الترفية) ماجاء من وراها إلا المصايب وعقاب رب العالمين علينا. جوك الخونة يدافعون عنه ويقولون اتركوا الرجل المسلم مادافعتوا عن الشيخ العلامة الحجري.
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
للاسف توظيف الاقتباس كان جدا غير لائق تقتبس من كتاب الله الكريم وتغنيها هذا ما أبرأ منه الى الله حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
لازم تحقيق و قاضي ينظر في ملابسات ما حدث وإلا سوف تتكرر كثيرا
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
هذي اسمها هيئه الترفيه او هيئة بتايا ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(21)
هي هي إقتباس من كتاب الله مع الموسيقى والغناء والخليطي بنات وشباب ويرقصون عليها .....
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
(((((يقتبس دعاءه من وحي الآيات الكريمة في سورة الفلق))))
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
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