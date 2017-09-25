رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!
حجم الخط A A A
المرصد 76 1٬464 1 ساعة

صحيفة المرصد: قال الداعية المغربي عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ “أبو حفص”إن نجاح إنجيلا ميركل لولاية رابعة ، يدفع إلى التشكيك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.
وكتب رفيقي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً “هل نصدق ما يراد لنا أن نفهم من حديث : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، أم نصدق الواقع الذي نراه مع ميركل وما حققته لوطنها خلال ثلاث ولايات واستحقت معه الرابعة؟”.
وتابع: فهل الحديث لم يقله النبي عليه السلام علما انه في البخاري؟ أم أن فلاح ميركل في سياسة قومها اكذوبة ومؤامرة صهيونية ماسونية عالمية لتدمير الاسلام وتكذيب نبي الإسلام؟ ممكن ربما ألمانيا كلها اكذوبة من خيال أعداء الدين لتشكيكينا في مقدساتنا وصرفنا عن دراسة العلم الشرعي؟؟؟
وأضاف: متى نصالح بين الفكرة والواقع؟ متى نعترف ان كثيرا من النصوص حتى وإن صحت فهي ليست لنا ولا لواقعنا ولا حلا لمشكلاتنا؟ متى نتأكد من ان كثيرا من النصوص لها سياقاتها الخاصة وظروفها وأسباب نزولها التي تجعلها قاصرة عليها فلا تصلح لأن تكون حكما فوقيا على طول الزمان والمكان؟….
وأنهى تدوينته قائلاً ” عموما هنيئا للألمان بميركل.. المرأة التي أفلح قومها حين ولوا عليهم امرأة”.
يشار إلى أن عبد الوهاب رفيقي هو من حفظة القرآن وحاصل على الإجازة في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والماجستير في فقه الأموال من كلية الآداب بفاس، وإجازة في القانون الدولي من كلية الحقوق بفاس وباحث في الدراسات الإسلامية، وعضو مؤسس لرابطة علماء المغرب العربي وعضو سابق بالأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. كما سبق اعتقال رفيقي مرتين، وحكم عليه في إحداهما بـ 30 عاما، وخرج بعفو ملكي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 - عبدالله المسلم
2017-09-25 21:47:57
وهناك دول تحكمها نساء وهي دول متخلفة !!! وأيضا أالنجاح نتيجة عمل مؤسسي الغلب فيه هم الرجال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-25 21:47:10
أنا شاك من زمان واقتربت من اليقين إني كنت عايش في وهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - أبو هلول
2017-09-25 21:45:42
قال رسول الله بنوا تميم اشد امتي على الدجال و اعوانه شوف امير قطر تميم الله يباركه و يبارك فيه و يبارك له صغير لكن مجنن اتباع الدجال في العالم كله من امريكا حتى بلاد السند و الهند و بلاد تركب الافيال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - حبروك
2017-09-25 21:45:02
ثالثا : نبحث الواقع الذي عليه المرأة وقومها ومجتمعها هل فعلا هي التي تحكم وهل دولتها فالحة وناجحة ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - مجرة التبانة
2017-09-25 21:43:38
فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - حبروك
2017-09-25 21:43:01
أولا : من الإيمان الحق أن ما صح من حديث الرسول علينا أن نسلم به ولا نرده أو نشك فيه لأن فهمنا عجز عن إدراكه ثانيا : نبحث كل المعاني التي دل عليها الحديث من خلال فهم العلماء ثالثا : نبحث الواقع الذي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - أبو هلول
2017-09-25 21:42:39
من ياكلون القات في اليمن ليسوا من اهل اليمن اصلا و لكن نزحوا لليمن لكن البربر معروفين حتى لو نزحوا و لكن اهل اليمن الاصليين منهم بنوا تميم الداري مثل امراء الامارات و امراء قطر و كثير غيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - أبو هلول
2017-09-25 21:42:36
من ياكلون القات في اليمن ليسوا من اهل اليمن اصلا و لكن نزحوا لليمن لكن البربر معروفين حتى لو نزحوا و لكن اهل اليمن الاصليين منهم بنوا تميم الداري مثل امراء الامارات و امراء قطر و كثير غيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - 👀الحزم
2017-09-25 21:39:40
أنا لا أعلم عن الحديث وتصنيفه ولكن تطبيق تعاليم ديننا على غير المسلمين عليه علامة إستفهام كبيره. ثانياً هذه الدول النجاح لا ينسب ل شخص ولكن عمل مؤسسات الدوله والتخطيط للمستقبل وعمل مظني لعدة سنوات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
67 - بمرتبة مستشار
2017-09-25 21:38:47
البلد يديرة البرلمان وهي تنفذ كل ما يقال لها وكل وزارة تتم متابعتها من قبل البرلمان والرجال هم من يقودوا البلد وقد جعل الله العصمه والقياده بيد الرجل فالمرأة مخلوقه ضعيفه ولو كانت حكيمه هذا والله اعلم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
66 - أبو هلول
2017-09-25 21:38:31
يعني حديث ان البربر شر ماعدش ينفع الان نظرا للنظام العالمي الماسوني الحالي الذي يدعمهم و بدعم شرهم ...... يا شيخ روح اهبد راسك في الحيط
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
65 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-25 21:37:50
ليس ميركل لوحدها .. بل زعيمة بريطانيا المرأة الحديدية مارغريت تاتشر .. وغيرهن كثيرات ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
64 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-25 21:37:24
ألإسلام الذى أطلق حرية الإنسان وفجر طاقاته الروحية والفكرية والإبداعية، وهو الذى قال رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خذوا (نصف) دينكم من هذه الحميراء. وإلا فكيف نأخذ (نصف) ديننا من عاجز ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
63 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 21:37:02
العربي بالذات لو تسأله ما اسم جدك الثالث يتبلعم لا يدري ويجيك يفتي في امور لها اكثر من الفين سنة شي مضحك ومخزي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
62 - أبو هلول
2017-09-25 21:36:48
قال رسول الله " قُسِمَ الشَّرُّ سَبْعِينَ جُزْءًا ، فَجُعِلَ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ جُزْءًا فِي الْبَرْبَرِ ، وَجُزْءٌ وَاحِدٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ " .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
61 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 21:35:31
الله يعطي الهدايه من يحب واذا ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فخذه وانت مرتاح والدين صالح لكل زمان ومكان الله يرزقنا حسن الخاتمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 21:34:34
زمان العرب بالذات لم يكن عندهم توثيق وتاريخ وتدوين فكل يمشي شغله من راسه ولم يكون فيه توثيق غير في نهاية عهد العثمانيين يعني شي لم تثبت حقيقة تاريخيته لا تلزم نفسك به كلها سوالف تمشية حال كانت في وقته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - ابو عمر
2017-09-25 21:33:20
ابو بهلول كفيت ووفيت وجزاك الله خير وبيض الله وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - ابو شدا
2017-09-25 21:32:25
يعتقد الفلاح في العمل .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - خالد القحطاني
2017-09-25 21:32:18
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن بأنهم أهل حكمه والواقع المعاصر بعيدين كل البعد عن الحكمه لو على الأقل اكل القات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - تصحيح الظيقه تكتب ضيقة ---- الهوا تكتب الهوى
2017-09-25 21:28:24
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) // الاية النجم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
55 - مسمار
2017-09-25 21:23:19
اذا عرفت معنى الفلاااااح ستعرف ان من لاينطق عن الهوا صادق مصدوق فيما قاله ولكن نظرتك الظيقه لمفهوم الفلاح جعلتك تشكك فيما قاله المصطفى عليه صلوات الله وسلامه واله وصحبه والله المستعان على ماتصفون!!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
54 - أبو هلول
2017-09-25 21:23:14
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (184)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
53 - أبو هلول
2017-09-25 21:23:12
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (184)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - أبو هلول
2017-09-25 21:22:27
وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - أبو هلول
2017-09-25 21:21:48
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - أبو هلول
2017-09-25 21:20:32
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
49 - أبو هلول
2017-09-25 21:18:03
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعْيُنٌ لَّا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ اولئك كالانعام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - أبو هلول
2017-09-25 21:17:59
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعْيُنٌ لَّا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ اولئك كالانعام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 - راي
2017-09-25 21:17:37
اصبح الكل يهرول ويرضي الغرب على حساب دينهم ومبادئهم صدق من قال يولد الإسلام غريب وينتهي غريب وحسبنا الله وندعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
46 - أبو هلول
2017-09-25 21:16:32
عسى تكون فهمت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 -  مـ،ـاݛــے
2017-09-25 21:15:38
حسب اقوال اهل العلم ان الاخونج هم الرويبضه اللي يقصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم..ويظهرون بأخر الزمان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
44 - حامد
2017-09-25 21:15:24
نظام الدوله في ألمانيا نظام برلماني وميركل مجرد سكرتيره أو منسقه عامه فالنظام البرلماني
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
43 - ابو عمر
2017-09-25 21:13:58
غريبه وين خنبوقه قلم الحقيقه ما يعلق ياشباب ترى ابو العز الدمشقي هو نفسه خنبوقه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
42 - أبو هلول
2017-09-25 21:12:01
كان اقول لا يفلح قوم الداعيه المغربي هذا و لا اقصد الداعيه المغربي بعينه ممكناقول لا يفلح قوم داعيتعهم من البر بر و لا اقصد اي قوم داعيتهم من البربر لان مصر مثلا فيها دعاه من البربر و لكن اقصد بلد غير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
41 - مانع القحطاني
2017-09-25 21:10:32
اكيد انه متاثر بداعاة ا***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
40 - إنجيلا ميركل قادت دولتها بالعقل والحكمة // وهما خصلتان نادرة الوجود
2017-09-25 21:09:04
وقيادات هذا الزمان من الرجال يفتقرون للعقل والمنطق والحكمة // ( أنظر رئيس امريكا وكوريا الشمالية / أطفال في زي رجال)
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
39 - أبو هلول
2017-09-25 21:08:59
كان يقصد الاشاره الى القوم بالقوم الذين ولوا امرهم امراه و لم يقصد المراه عموما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - أبو هلول
2017-09-25 21:07:32
الرسول كان يقصد قوم بعينهم وقتها و هم الفرس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
37 - زائر
2017-09-25 21:05:36
لو رجعت الى تفسير الحديث لوجدت ان معناه الولاية العامة للامر بمعنى ملك دوله وليس الولايه الجزئية هداك الله لم التسرع في التطاول على كلام من يدعو لنا يوم القيامة ويشفع لنا عند ربنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - أفريقي
2017-09-25 21:04:54
المرأة المقصوده في الحديث ليست المرأه الأوروبية بل إمرأة تنتمي إلى عرق آخر.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
35 - ابو عبدالمحسن
2017-09-25 21:04:51
جميع الرؤساء بالغرب تقريبا ومنهم ألمانيا صلاحياتهم التوقيع فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - المااااضي
2017-09-25 21:02:26
ههههه ميركل. هاذي هي المرأه اللي يقولون عنها الاخونج انها بربع عقل...ميركل تقود أمة متحظرة ومتطورة عالميآ..والاخونجي مايقدر يقود عائلته ويتبجح بقوله ان النساء بربع عقل
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
33 - سعد
2017-09-25 21:01:55
خبت وخاب مسعاك .. نحنُ في زمن الرويبضه .. لا تقولو داعيه بل قولو طاغيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابو العز الدمشقي
2017-09-25 21:00:10
جولدا مائير شو نسيتوها ؟؟ عندما كانت وزيرة بالحكومة الاسرائيلية كان يقول : إنها الرجل الوحيد بحكومتي وكذلك كانت تاتشر .... أشباه الرجال من ينتقص من قيمة النساء الحقيقية .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
31 - بدر 66
2017-09-25 20:58:57
الله يسلط عليك ويشل لسانك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
30 - مـ
2017-09-25 20:57:36
وليش ما انتخبو هيلاري ولها تجربة كوزيرة وليش اغلب دولهم يدير سياستها ذكور وليش ممالكهم دستورية يملك ولا يحكم وليش انظمة الفساد العربية ما عينت امرأه ف منصب معتبر وليش وماذا عن فشل تجربة شبيهات مركل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
29 - موطني
2017-09-25 20:57:33
لم تفلحو بواليكم اليوم بتفلحون بمره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - الى 14 عبدالله
2017-09-25 20:56:27
اذا سلمتا منك واشكالك سنفلح حتماً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-25 20:56:19
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعدَ إيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوَمَ الظَّالِمِينَ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26 -
2017-09-25 20:55:28
اللهم ثبت قلبي على دينك بعض الرويات و الأحاديث توشوش بالراس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 -
2017-09-25 20:55:08
لا يفلح قوم ولوا أمرهم ***في الفيسبوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - زائر
2017-09-25 20:54:28
كلام جميل لن يوافق عليه الظلاميين المتشددين الذين صدقوا انهم كاملين عقل ودين ونحن نرى الواقع مختلف فالسجون ممتلئه بالرجال والجرائم والعصابات خلفها رجال فلماذا لا نقارن النصوص بالواقع
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
23 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-25 20:54:17
دول أوربا لا يتفرد الرئيس بالقرار أنما هناك برلمان يدرس ويسشار ويقرر فالبرمان يختاره الشعب ومنه تصدر القرارات ولا تملك ميركل اتخاذ قرار بدون الرجوع للبرلمان وهذا سبب نجاحهم وتفوقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
22 - عندما يفقد الرجال رجولتهم ويصبحن بعض النساء أكثر رجولة من كل الرجال
2017-09-25 20:53:08
من الحكمة عندها أن لا تستعرض بنصوص نبوية تتحدث عن الرجال //
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 -
2017-09-25 20:51:59
السيده الطاهره المطهره عائشه كانت تدير حلقات الذكر لكبار الصحابه النجباء الاطهار
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
20 -
2017-09-25 20:51:04
اعوذ بالله من هذا المشعوذ السيده خديجه كانت تدير اموالها بنفسها والنبي يعمل لديها وبعض الصحابه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - كوكا
2017-09-25 20:51:01
وضع امرأة على كرسي الحكم في المانيا هو دهاء سياسي بإمتياز. اللوبي اليهودي ما زال يصف المانيا بأنها دولة نازية وتشكل خطر على السلم العالمي. من يحكم المانيا هم رجال من خلف الكواليس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - سوط الحق
2017-09-25 20:50:54
أيها البوق مطية الغرب نسأل الله إن أراد لك الهداية أن يهديك وإن لم يرد لك الهداية أن يحبسك في جسدك ويجعلك عبرة للعالم فأنت علماني تتستر باسم داعية كي تغير مفاهيم البسطاء ولكن لابد للحق أن ينتصر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - المااااضي
2017-09-25 20:50:01
الكثير من احاديث صحيح البخاري مكذوبه على الرسول ..ويروج لها بني اخونج
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
16 - كوكا
2017-09-25 20:48:04
امريكا واليهود يقومون بعملية ابتزاز سياسية قذرة ضد المانيا بالاضافة الى الابتزاز المالي. المانيا وضعت امرأة كنوع من الديكور امام الرأي العام العالمي لإعطاء رسالة إيجابية ان المانيا لا تشكل اي خطر على
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - أولا لا يطبق نص نبوي عن النجاح على أمة كافرة قبل أن يعرف معيار النجاح
2017-09-25 20:47:19
ثانياً لا تقل ذكر وأنثى في شعب أصبحن فيه النساء أكثر رجولة من الرجال//
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
14 - عبدالله
2017-09-25 20:45:42
اذا سلمنا منك ومن امثالك حاضرا ومستقبلها فسيفلح المؤمنون والمسلمون واعلم أن الانتخابات يدفع الاف الملايين للناخبين من المنتفعين والمتنفعين اتمنى أن تعمل انت عمل يذكرك عليه المسلمون وغيرالمسلمين بالخير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - كوكا
2017-09-25 20:44:51
الألمان وضعوا (ميركل) على كرسي الحكم من باب الدهاء السياسي لكبح الهجوم الامريكي اليهودي على المانيا ولعكس صورة إنسانية إيجابية عن المانيا. اما في الحقيقة من يحكم الماني هم الرجال ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - مـ
2017-09-25 20:42:32
وليش مانجح عصبان الشوارب صارو يحلقونها 🤣😂 بالدول العربية وهم يملكون نصف ثروات العالم وعلى الكراسي من عشرات السنين ويبون يجلسون الى يوم القيامة 🤣🤣🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - محمد
2017-09-25 20:42:12
ويكفي دعمها للإخوان فهذه خيبة فوق كل الخيبات واختيارها لهم بدلا من المملكة يظهر معنى عدم فلاحها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
10 - ابو عمر
2017-09-25 20:41:17
هذا الرجل لا يرى إلا الماديات ويتغافل عن كفر القوم ويكذب ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن نقول رده لا ابو بكر لها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
9 - وطني الحبيب
2017-09-25 20:40:43
الإسرائيليات نعم الإسرائيليات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - أستغفر الله
2017-09-25 20:40:09
يا ربي وش صار بالمسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - محمد
2017-09-25 20:39:24
بالعكس ألمانيا اليوم مثال حي للحديث الشريف وما يعنيه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - مـ
2017-09-25 20:38:45
مركل موضفة عامة براتب محدود لها دور ولا تصنع كل شئ لها حماقاتها ونزواتها وعيوبها واخطائها وتجهل الكثير ومن جعل منها ناجحه النظام الدمقراطي وتداول السلطة وش رايه بمن ولو امرهم دكتاتور ليش مانجح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - محمد
2017-09-25 20:38:30
وخرجت بريطانيا من هذا الاتحاد في هزيمة كبيرة لهذا الاتحاد .. ومعروفة الان ألمانيا كوجهة كبيرة ***في العالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابو ايفانكا
2017-09-25 20:38:28
"متى نصالح بين الفكرة والواقع؟ متى نعترف ان كثيرا من النصوص حتى وإن صحت فهي ليست لنا ولا لواقعنا ولا حلا لمشكلاتنا؟ متى نتأكد من ان كثيرا من النصوص لها سياقاتها الخاصة وظروفها وأسباب نزوله" 100% صحيح
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
3 - محمد
2017-09-25 20:37:17
فعليا هي لم تنجح، فدولتها لم تعد قوة مهيمنة كما كانت ايام هتلر، وصناعيا اصبح منافسيها أقوى منها، واقتصاديا دولتها تتكبد خسائر كثيرة بسبب تمسكها باتحاد خائب واضطرت لدفع مبالغ من خزينتها لدعم اليونان
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - فنزولي
2017-09-25 20:36:08
الله وحده أعلم بخفايا البشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - مع الخيل
2017-09-25 20:34:31
اللهم اختم باالصالحات اعمالنا اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الع

مافي كلمه اَي خطاء...
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

🎤 قدّيش حلوي هالشّيبي 💃 بتنقّط حسن و هيبي 💃...
بواسطة : عبدالله المسلم

وهناك دول تحكمها نساء وهي دول متخلفة !!! وأيضا أالنجاح نتيجة عمل مؤسسي الغلب فيه...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

قصصهم ,,,,كثيره,,,,من أراد الإستزاده,,,,فليدخل اليوتيوب ,,,ليشاهد,,,,مالتقطته ال...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
32 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
162 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
153 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
102 3
mm

محمد الساعد

يا جمال.. لن تلبس الطربوش في الرياض.. ولن تعود بالقطار العثماني!
484 8
mm

فهد الأحمري

هدية جديدة مقدارها: 8760 غرة السنة
162 0
mm

قينان الغامدي

حضرت حرية الفرح فحضر عقل الانضباط: عيد السعودية عالمي
279 7
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الأسس الفكرية. .للدولة السعودية !
149 0
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
585 9
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
217 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
420 16
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
96 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
250 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
512 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
449 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
605 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
153 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
608 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
705 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
551 5
الاخبار الدولية
داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

 المرصد 76 1٬464 1 ساعة
شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

 وكالات 17 5٬358 5 ساعات
شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

 المرصد 16 7٬582 10 ساعات
أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

 المرصد 25 7٬439 18 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 24 7٬383 20 ساعة
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 20 3٬824 يومين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 37 4٬116 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬349 3 أيام
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 93 17٬199 23 ساعة
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬733 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬206 يومين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬388 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 30 4٬170 11 ساعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 58 13٬514 21 ساعة
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 15٬638 يومين
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

 المرصد 189 13٬865 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

 المرصد 35 3٬068 2 ساعتين
بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

 المرصد 46 9٬007 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

 المرصد 60 7٬979 يوم واحد
شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

 المرصد 553 18٬010 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 68 4٬298 يوم واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬573 يومين
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬877 يومين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬377 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬234 يوم واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬528 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬718 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬929 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 21 4٬931 9 ساعات
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 31 9٬638 يوم واحد
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬269 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬629 7 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 67 8٬970 19 ساعة
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬154 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬602 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬978 7 أيام
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 74 9٬369 18 ساعة
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 13 11٬854 يوم واحد
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 12 6٬045 يوم واحد
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 25 1٬768 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 249 2٬762 12 ساعة