داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

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صحيفة المرصد: قال الداعية المغربي عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ “أبو حفص”إن نجاح إنجيلا ميركل لولاية رابعة ، يدفع إلى التشكيك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.

وكتب رفيقي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً “هل نصدق ما يراد لنا أن نفهم من حديث : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، أم نصدق الواقع الذي نراه مع ميركل وما حققته لوطنها خلال ثلاث ولايات واستحقت معه الرابعة؟”.

وتابع: فهل الحديث لم يقله النبي عليه السلام علما انه في البخاري؟ أم أن فلاح ميركل في سياسة قومها اكذوبة ومؤامرة صهيونية ماسونية عالمية لتدمير الاسلام وتكذيب نبي الإسلام؟ ممكن ربما ألمانيا كلها اكذوبة من خيال أعداء الدين لتشكيكينا في مقدساتنا وصرفنا عن دراسة العلم الشرعي؟؟؟

وأضاف: متى نصالح بين الفكرة والواقع؟ متى نعترف ان كثيرا من النصوص حتى وإن صحت فهي ليست لنا ولا لواقعنا ولا حلا لمشكلاتنا؟ متى نتأكد من ان كثيرا من النصوص لها سياقاتها الخاصة وظروفها وأسباب نزولها التي تجعلها قاصرة عليها فلا تصلح لأن تكون حكما فوقيا على طول الزمان والمكان؟….

وأنهى تدوينته قائلاً ” عموما هنيئا للألمان بميركل.. المرأة التي أفلح قومها حين ولوا عليهم امرأة”.

يشار إلى أن عبد الوهاب رفيقي هو من حفظة القرآن وحاصل على الإجازة في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والماجستير في فقه الأموال من كلية الآداب بفاس، وإجازة في القانون الدولي من كلية الحقوق بفاس وباحث في الدراسات الإسلامية، وعضو مؤسس لرابطة علماء المغرب العربي وعضو سابق بالأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. كما سبق اعتقال رفيقي مرتين، وحكم عليه في إحداهما بـ 30 عاما، وخرج بعفو ملكي.