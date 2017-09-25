داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!
صحيفة المرصد: قال الداعية المغربي عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ “أبو حفص”إن نجاح إنجيلا ميركل لولاية رابعة ، يدفع إلى التشكيك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.
وكتب رفيقي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً “هل نصدق ما يراد لنا أن نفهم من حديث : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، أم نصدق الواقع الذي نراه مع ميركل وما حققته لوطنها خلال ثلاث ولايات واستحقت معه الرابعة؟”.
وتابع: فهل الحديث لم يقله النبي عليه السلام علما انه في البخاري؟ أم أن فلاح ميركل في سياسة قومها اكذوبة ومؤامرة صهيونية ماسونية عالمية لتدمير الاسلام وتكذيب نبي الإسلام؟ ممكن ربما ألمانيا كلها اكذوبة من خيال أعداء الدين لتشكيكينا في مقدساتنا وصرفنا عن دراسة العلم الشرعي؟؟؟
وأضاف: متى نصالح بين الفكرة والواقع؟ متى نعترف ان كثيرا من النصوص حتى وإن صحت فهي ليست لنا ولا لواقعنا ولا حلا لمشكلاتنا؟ متى نتأكد من ان كثيرا من النصوص لها سياقاتها الخاصة وظروفها وأسباب نزولها التي تجعلها قاصرة عليها فلا تصلح لأن تكون حكما فوقيا على طول الزمان والمكان؟….
وأنهى تدوينته قائلاً ” عموما هنيئا للألمان بميركل.. المرأة التي أفلح قومها حين ولوا عليهم امرأة”.
يشار إلى أن عبد الوهاب رفيقي هو من حفظة القرآن وحاصل على الإجازة في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والماجستير في فقه الأموال من كلية الآداب بفاس، وإجازة في القانون الدولي من كلية الحقوق بفاس وباحث في الدراسات الإسلامية، وعضو مؤسس لرابطة علماء المغرب العربي وعضو سابق بالأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. كما سبق اعتقال رفيقي مرتين، وحكم عليه في إحداهما بـ 30 عاما، وخرج بعفو ملكي.
التعليقات
وهناك دول تحكمها نساء وهي دول متخلفة !!! وأيضا أالنجاح نتيجة عمل مؤسسي الغلب فيه هم الرجال .
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أنا شاك من زمان واقتربت من اليقين إني كنت عايش في وهم
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قال رسول الله بنوا تميم اشد امتي على الدجال و اعوانه شوف امير قطر تميم الله يباركه و يبارك فيه و يبارك له صغير لكن مجنن اتباع الدجال في العالم كله من امريكا حتى بلاد السند و الهند و بلاد تركب الافيال
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ثالثا : نبحث الواقع الذي عليه المرأة وقومها ومجتمعها هل فعلا هي التي تحكم وهل دولتها فالحة وناجحة ؟
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فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام.
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أولا : من الإيمان الحق أن ما صح من حديث الرسول علينا أن نسلم به ولا نرده أو نشك فيه لأن فهمنا عجز عن إدراكه ثانيا : نبحث كل المعاني التي دل عليها الحديث من خلال فهم العلماء ثالثا : نبحث الواقع الذي
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من ياكلون القات في اليمن ليسوا من اهل اليمن اصلا و لكن نزحوا لليمن لكن البربر معروفين حتى لو نزحوا و لكن اهل اليمن الاصليين منهم بنوا تميم الداري مثل امراء الامارات و امراء قطر و كثير غيرهم
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من ياكلون القات في اليمن ليسوا من اهل اليمن اصلا و لكن نزحوا لليمن لكن البربر معروفين حتى لو نزحوا و لكن اهل اليمن الاصليين منهم بنوا تميم الداري مثل امراء الامارات و امراء قطر و كثير غيرهم
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أنا لا أعلم عن الحديث وتصنيفه ولكن تطبيق تعاليم ديننا على غير المسلمين عليه علامة إستفهام كبيره. ثانياً هذه الدول النجاح لا ينسب ل شخص ولكن عمل مؤسسات الدوله والتخطيط للمستقبل وعمل مظني لعدة سنوات
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البلد يديرة البرلمان وهي تنفذ كل ما يقال لها وكل وزارة تتم متابعتها من قبل البرلمان والرجال هم من يقودوا البلد وقد جعل الله العصمه والقياده بيد الرجل فالمرأة مخلوقه ضعيفه ولو كانت حكيمه هذا والله اعلم
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يعني حديث ان البربر شر ماعدش ينفع الان نظرا للنظام العالمي الماسوني الحالي الذي يدعمهم و بدعم شرهم ...... يا شيخ روح اهبد راسك في الحيط
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ليس ميركل لوحدها .. بل زعيمة بريطانيا المرأة الحديدية مارغريت تاتشر .. وغيرهن كثيرات ..
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ألإسلام الذى أطلق حرية الإنسان وفجر طاقاته الروحية والفكرية والإبداعية، وهو الذى قال رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خذوا (نصف) دينكم من هذه الحميراء. وإلا فكيف نأخذ (نصف) ديننا من عاجز ؟
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العربي بالذات لو تسأله ما اسم جدك الثالث يتبلعم لا يدري ويجيك يفتي في امور لها اكثر من الفين سنة شي مضحك ومخزي
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قال رسول الله " قُسِمَ الشَّرُّ سَبْعِينَ جُزْءًا ، فَجُعِلَ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ جُزْءًا فِي الْبَرْبَرِ ، وَجُزْءٌ وَاحِدٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ " .
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الله يعطي الهدايه من يحب واذا ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فخذه وانت مرتاح والدين صالح لكل زمان ومكان الله يرزقنا حسن الخاتمه
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زمان العرب بالذات لم يكن عندهم توثيق وتاريخ وتدوين فكل يمشي شغله من راسه ولم يكون فيه توثيق غير في نهاية عهد العثمانيين يعني شي لم تثبت حقيقة تاريخيته لا تلزم نفسك به كلها سوالف تمشية حال كانت في وقته
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ابو بهلول كفيت ووفيت وجزاك الله خير وبيض الله وجهك
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يعتقد الفلاح في العمل .
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وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن بأنهم أهل حكمه والواقع المعاصر بعيدين كل البعد عن الحكمه لو على الأقل اكل القات
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وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) // الاية النجم
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اذا عرفت معنى الفلاااااح ستعرف ان من لاينطق عن الهوا صادق مصدوق فيما قاله ولكن نظرتك الظيقه لمفهوم الفلاح جعلتك تشكك فيما قاله المصطفى عليه صلوات الله وسلامه واله وصحبه والله المستعان على ماتصفون!!
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أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (184)
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أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (184)
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وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183)
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وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182)
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أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)
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وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعْيُنٌ لَّا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ اولئك كالانعام
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وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعْيُنٌ لَّا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ اولئك كالانعام
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اصبح الكل يهرول ويرضي الغرب على حساب دينهم ومبادئهم صدق من قال يولد الإسلام غريب وينتهي غريب وحسبنا الله وندعم الوكيل
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عسى تكون فهمت
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حسب اقوال اهل العلم ان الاخونج هم الرويبضه اللي يقصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم..ويظهرون بأخر الزمان
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نظام الدوله في ألمانيا نظام برلماني وميركل مجرد سكرتيره أو منسقه عامه فالنظام البرلماني
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غريبه وين خنبوقه قلم الحقيقه ما يعلق ياشباب ترى ابو العز الدمشقي هو نفسه خنبوقه
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كان اقول لا يفلح قوم الداعيه المغربي هذا و لا اقصد الداعيه المغربي بعينه ممكناقول لا يفلح قوم داعيتعهم من البر بر و لا اقصد اي قوم داعيتهم من البربر لان مصر مثلا فيها دعاه من البربر و لكن اقصد بلد غير
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اكيد انه متاثر بداعاة ا***
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وقيادات هذا الزمان من الرجال يفتقرون للعقل والمنطق والحكمة // ( أنظر رئيس امريكا وكوريا الشمالية / أطفال في زي رجال)
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كان يقصد الاشاره الى القوم بالقوم الذين ولوا امرهم امراه و لم يقصد المراه عموما
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الرسول كان يقصد قوم بعينهم وقتها و هم الفرس
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لو رجعت الى تفسير الحديث لوجدت ان معناه الولاية العامة للامر بمعنى ملك دوله وليس الولايه الجزئية هداك الله لم التسرع في التطاول على كلام من يدعو لنا يوم القيامة ويشفع لنا عند ربنا
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المرأة المقصوده في الحديث ليست المرأه الأوروبية بل إمرأة تنتمي إلى عرق آخر.
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جميع الرؤساء بالغرب تقريبا ومنهم ألمانيا صلاحياتهم التوقيع فقط
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ههههه ميركل. هاذي هي المرأه اللي يقولون عنها الاخونج انها بربع عقل...ميركل تقود أمة متحظرة ومتطورة عالميآ..والاخونجي مايقدر يقود عائلته ويتبجح بقوله ان النساء بربع عقل
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خبت وخاب مسعاك .. نحنُ في زمن الرويبضه .. لا تقولو داعيه بل قولو طاغيه
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جولدا مائير شو نسيتوها ؟؟ عندما كانت وزيرة بالحكومة الاسرائيلية كان يقول : إنها الرجل الوحيد بحكومتي وكذلك كانت تاتشر .... أشباه الرجال من ينتقص من قيمة النساء الحقيقية .
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الله يسلط عليك ويشل لسانك
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وليش ما انتخبو هيلاري ولها تجربة كوزيرة وليش اغلب دولهم يدير سياستها ذكور وليش ممالكهم دستورية يملك ولا يحكم وليش انظمة الفساد العربية ما عينت امرأه ف منصب معتبر وليش وماذا عن فشل تجربة شبيهات مركل
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لم تفلحو بواليكم اليوم بتفلحون بمره
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اذا سلمتا منك واشكالك سنفلح حتماً
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كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعدَ إيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوَمَ الظَّالِمِينَ
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اللهم ثبت قلبي على دينك بعض الرويات و الأحاديث توشوش بالراس
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لا يفلح قوم ولوا أمرهم ***في الفيسبوك
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كلام جميل لن يوافق عليه الظلاميين المتشددين الذين صدقوا انهم كاملين عقل ودين ونحن نرى الواقع مختلف فالسجون ممتلئه بالرجال والجرائم والعصابات خلفها رجال فلماذا لا نقارن النصوص بالواقع
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دول أوربا لا يتفرد الرئيس بالقرار أنما هناك برلمان يدرس ويسشار ويقرر فالبرمان يختاره الشعب ومنه تصدر القرارات ولا تملك ميركل اتخاذ قرار بدون الرجوع للبرلمان وهذا سبب نجاحهم وتفوقهم
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من الحكمة عندها أن لا تستعرض بنصوص نبوية تتحدث عن الرجال //
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السيده الطاهره المطهره عائشه كانت تدير حلقات الذكر لكبار الصحابه النجباء الاطهار
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اعوذ بالله من هذا المشعوذ السيده خديجه كانت تدير اموالها بنفسها والنبي يعمل لديها وبعض الصحابه
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وضع امرأة على كرسي الحكم في المانيا هو دهاء سياسي بإمتياز. اللوبي اليهودي ما زال يصف المانيا بأنها دولة نازية وتشكل خطر على السلم العالمي. من يحكم المانيا هم رجال من خلف الكواليس.
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أيها البوق مطية الغرب نسأل الله إن أراد لك الهداية أن يهديك وإن لم يرد لك الهداية أن يحبسك في جسدك ويجعلك عبرة للعالم فأنت علماني تتستر باسم داعية كي تغير مفاهيم البسطاء ولكن لابد للحق أن ينتصر
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الكثير من احاديث صحيح البخاري مكذوبه على الرسول ..ويروج لها بني اخونج
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امريكا واليهود يقومون بعملية ابتزاز سياسية قذرة ضد المانيا بالاضافة الى الابتزاز المالي. المانيا وضعت امرأة كنوع من الديكور امام الرأي العام العالمي لإعطاء رسالة إيجابية ان المانيا لا تشكل اي خطر على
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ثانياً لا تقل ذكر وأنثى في شعب أصبحن فيه النساء أكثر رجولة من الرجال//
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اذا سلمنا منك ومن امثالك حاضرا ومستقبلها فسيفلح المؤمنون والمسلمون واعلم أن الانتخابات يدفع الاف الملايين للناخبين من المنتفعين والمتنفعين اتمنى أن تعمل انت عمل يذكرك عليه المسلمون وغيرالمسلمين بالخير
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الألمان وضعوا (ميركل) على كرسي الحكم من باب الدهاء السياسي لكبح الهجوم الامريكي اليهودي على المانيا ولعكس صورة إنسانية إيجابية عن المانيا. اما في الحقيقة من يحكم الماني هم الرجال ..
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وليش مانجح عصبان الشوارب صارو يحلقونها 🤣😂 بالدول العربية وهم يملكون نصف ثروات العالم وعلى الكراسي من عشرات السنين ويبون يجلسون الى يوم القيامة 🤣🤣🤣🤣
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ويكفي دعمها للإخوان فهذه خيبة فوق كل الخيبات واختيارها لهم بدلا من المملكة يظهر معنى عدم فلاحها
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هذا الرجل لا يرى إلا الماديات ويتغافل عن كفر القوم ويكذب ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن نقول رده لا ابو بكر لها
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الإسرائيليات نعم الإسرائيليات
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يا ربي وش صار بالمسلمين
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بالعكس ألمانيا اليوم مثال حي للحديث الشريف وما يعنيه
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مركل موضفة عامة براتب محدود لها دور ولا تصنع كل شئ لها حماقاتها ونزواتها وعيوبها واخطائها وتجهل الكثير ومن جعل منها ناجحه النظام الدمقراطي وتداول السلطة وش رايه بمن ولو امرهم دكتاتور ليش مانجح
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وخرجت بريطانيا من هذا الاتحاد في هزيمة كبيرة لهذا الاتحاد .. ومعروفة الان ألمانيا كوجهة كبيرة ***في العالم
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"متى نصالح بين الفكرة والواقع؟ متى نعترف ان كثيرا من النصوص حتى وإن صحت فهي ليست لنا ولا لواقعنا ولا حلا لمشكلاتنا؟ متى نتأكد من ان كثيرا من النصوص لها سياقاتها الخاصة وظروفها وأسباب نزوله" 100% صحيح
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فعليا هي لم تنجح، فدولتها لم تعد قوة مهيمنة كما كانت ايام هتلر، وصناعيا اصبح منافسيها أقوى منها، واقتصاديا دولتها تتكبد خسائر كثيرة بسبب تمسكها باتحاد خائب واضطرت لدفع مبالغ من خزينتها لدعم اليونان
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الله وحده أعلم بخفايا البشر
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اللهم اختم باالصالحات اعمالنا اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
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