وزير المالية: يكشف عن موعد الطرح العام لشركة أرامكو .. وموعد إعلان تفاصيل حساب المواطن

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صحيفة المرصد: أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الطرح العام الأولي لشركة النفط أرامكو السعودية سيمضي قدما كما هو مخطط له في 2018.

وأضاف وزير المالية أن تفاصيل”حساب المواطن”، وهو برنامج إعانات يهدف إلى تخفيف أثر سياسات التقشف على الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الجدعان قد تحدث عن المضي قدما في الطرح الأول لشركة أرامكو لمستثمري السندات ومستثمرين عالميين في مؤتمر بالهاتف أثناء عرض توضيحي اليوم، وفقا لـ “رويترز” .

وتستعد المملكة لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكا بتسعة مليارات دولار في أبريل.

وتسعى المملكة لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في بورصة الرياض (تداول) وسوق عالمية أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ حصيلته 100 مليار دولار.