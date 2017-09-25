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وزير المالية: يكشف عن موعد الطرح العام لشركة أرامكو .. وموعد إعلان تفاصيل حساب المواطن

وزير المالية: يكشف عن موعد الطرح العام لشركة أرامكو .. وموعد إعلان تفاصيل حساب المواطن
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المرصد 62 6٬262 3 ساعات

صحيفة المرصد: أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الطرح العام الأولي لشركة النفط أرامكو السعودية سيمضي قدما كما هو مخطط له في 2018.
وأضاف وزير المالية أن تفاصيل”حساب المواطن”، وهو برنامج إعانات يهدف إلى تخفيف أثر سياسات التقشف على الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الجدعان قد تحدث عن المضي قدما في الطرح الأول لشركة أرامكو لمستثمري السندات ومستثمرين عالميين في مؤتمر بالهاتف أثناء عرض توضيحي اليوم، وفقا لـ “رويترز” .
وتستعد المملكة لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكا بتسعة مليارات دولار في أبريل.
وتسعى المملكة لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في بورصة الرياض (تداول) وسوق عالمية أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ حصيلته 100 مليار دولار.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - ....
2017-09-26 00:14:36
الهمّة الهمّة ب الاستعجال بصرف حساب المواطن ترى راتب التقاعد لايغطي قيمة فواتير المياه والكهرباء وفواتير الاتصالات والقروض الشخصية والسلام عليكم يامعالي الوزير
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61 - رطب
2017-09-25 23:47:51
لابد من التدخل المؤسساتي وطرد الاجانب والمتسترين عليهم لبناء افق الرؤية وإلا خلونا مع الدرعا حتى ترعى والله اعلم
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60 - مهموم والسجن ينتظرني وابااترك اسرتي للهم المسؤلين
2017-09-25 23:43:08
اللي ليت الزمان يعود ونرجع مثل ماكنا صغار وماعلينا قصئور وتسعدنا شقؤتنا نروح المدرسة بدري ونزعج الطابور وعلشان ناخر ا لحصة نخبئي علبة الطبشور ونسعد العالم في رؤحتنا وجيئتنا الليت الزمان يعود بلاحساب
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59 - منتظر السكن والايجار الان ب20الف ريال اي ب1666ريلا سعودي عربي
2017-09-25 23:39:00
هيا قل قسئم
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58 - عبادي الهلالي
2017-09-25 23:34:52
اذا سمعتم بحساب المواطن .فاعلموا ان هناك قرارات ستمرر
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57 - مراد
2017-09-25 23:33:06
الامر الذي ليس واضح في طرح ارامكو كيفية احتساب الارباح العائده للمساهمين وكيفية احتساب ما يوزع علي المساهمين من ا لارباح وما نسبتها وهل تضمن الدوله هذه النسبه ويمكن تغطيتها محليا بدون الاجانب
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56 - رطب
2017-09-25 23:27:48
تعليق ٥٥ التوزيع عالمي والافقراوي
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55 - حامد
2017-09-25 23:22:10
ياحبيبي ترا فالنظام الاقتصادي العالمي فيه شي اسمه نصيب الفرد والتوزيع العادل للثروه طريقة معرفة نصيب الفرد المواطن معرفة الناتج القومي للاقتصاد ثم يتم تقسيمه على عدد المواطنيين
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54 - رطب
2017-09-25 23:19:11
فكونا من قرميد ومقاول عظم ومشي حالك
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53 - مقلب الحصى
2017-09-25 23:15:36
100 ملياردولار قيمة 5% من الشركة وذلك يعني ان قيمة الشركه 2 ترليون دولار وهذا قليل على شركة مثل ارامكو اعتمدت عليها السعودية عشرات السنين لذا لابد ان تكون قيمة 5% لاتقل عن 300 مليار$
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52 - رطب
2017-09-25 23:15:23
اي واحد في ذمته عمالة متخلفة لابد أن يتم ترحيلها واستقطاب المؤسسات ***
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51 - المحمدي
2017-09-25 23:04:46
وين ينزل ي ابو الشباب والبلدية وراك والمرور***
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50 - من
2017-09-25 23:00:45
48 - العلم الاكيد<وانت جاي ترجعنا لزمن جدك الذي لم يكن فيه اي متطلبات فقط كل عشب ونام الحياة ياعزيزي تتقدم ولا تعود للخلف اذهب انت لجدك في مثواه وعيش بجواره
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49 - ابوعادل
2017-09-25 23:00:32
حبيبي انت اللي تقول بلاش دلع وانت اللي تقول خليهم ينزلوا الشارع يشتغلوا كل الناس تشتغل محد طلب منك فلوس بس من حق المواطن ان يستفيد كاي غيره في هذي البلاد ....
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48 - العلم الاكيد
2017-09-25 22:49:23
والله بلدنا بخير ونعمه ولاكن الحاسد المندس بيننا يقول غير هاالكلام ابائنا وقبلهم اجدادنا عاشو لارواتب ولادعم ولاضمان اقسم باالله مافيه احسن من القناعه
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47 - رطب
2017-09-25 22:47:45
عندي الفين بيت عظم وعندي عشرة الاف شقة وكلهم يكشون ذبان
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46 - من
2017-09-25 22:42:00
44 - رطب 2017-09-25 22:36:53 عندي ستين اجنبي في الشارع وعندي شارع فيه ستين اجنبي اغلبهم يكشون ذبان//والله كويس لسه فيه ذباب يكش انا سمعت ان الذباب هاجر
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45 - بنت بلادي
2017-09-25 22:38:12
والله عيالنا ما عندهم فلوس منين نجيب فلوس تعبنا تعبنا جتنا نفسيه انا وزوجي نقعد من فجر الله عيال وعمل واجي من المستشفى 4 بنزين وإلا طلبات وإلا اكل عيال وإلا خدم وإلا مواليد لدرجه حاولت إجهاض الجنين
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44 - رطب
2017-09-25 22:36:53
عندي ستين اجنبي في الشارع وعندي شارع فيه ستين اجنبي اغلبهم يكشون ذبان
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43 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-25 22:35:08
ت 36 /36/ 38/ أنته أجني ***
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42 - ضمير الناس
2017-09-25 22:35:04
الحمدلله على نعمه التي لاتعد ولاتحصى ***
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41 - فارس الوابصي
2017-09-25 22:31:19
عزيزي المواطن جرب العمل الحر صدقني راح تندم على أيام قضيتها في الوظيفه وتذكر أن صاحب الراتب راح يبقى فقير طول عمره وصاحب العمل الحر يزيد غنى وبركه
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40 - من
2017-09-25 22:29:30
38 - 2017-09-25 22:19:26 بلاش من حساب المواطن كفايه دلع خلوهم ينزلون الشارع ويشتغلون بيديهم//***
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39 - من
2017-09-25 22:28:16
ياناس ياهو حرام بالله ماعندنا حق فسحة نعطيها عيالنا للمدرسة هدو اللعب يرحم والديكم
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38 -
2017-09-25 22:19:26
بلاش من حساب المواطن كفايه دلع خلوهم ينزلون الشارع ويشتغلون بيديهم ويعتمدون على انفسهم نشوف كل سعودي والعرق ينزل من جبهته
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37 - الغامدي
2017-09-25 22:19:08
الحقيقه اننا جالسين نرقع لانفسنا ووضعنا مأساوي واللي يقول غير الكلام هذا نقوله كذاب كل اللي شفناه موقع يفتح وسجل بياناتك وفلان مستحق وفلان وتمضي الايام والسنين.
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36 - شوية عقل
2017-09-25 22:11:54
كيف تطالبون بحساب المواطن والمول ولاسواق ماتشيل الي فيها من الخلق والمطاعم شغالين حريقه والله بنعمه وامن وامان محسودين عليها وتبي شكر والله يحفظها لنا من حكام وشعب وبلد الكل يتمنا العيش فيه
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( عدد التعليقات 6,960 )
35 - فاائق و راائق
2017-09-25 22:10:49
نحن بألف نعمه لكن المشكلة تكمن في عدم القناعة و الرضا بما حبانا الله به من نعم لا تعد ولا تحصى
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( عدد التعليقات 6,960 )
34 - فاائق و راائق
2017-09-25 22:08:51
ي أفندي طرح ارامكو سندات اسهم لا يمس دخل وبيع البترول لادراجها في السوق العالميه
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33 - الغامدي
2017-09-25 22:08:50
خلال اسبوعين بعني مايعرف متى بالتحديد وبتم الاعلان عن الاحقية نفس الاسكان الاهليه وشف عاد متى يطلع تصريح ثاني لموعد الصرف اذا فيه صرف.
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32 - الى معالي المواطن
2017-09-25 22:08:14
احييك على كلامك فعلاً هذا الي يبي يصير المفروض يحدون الشباب على الاعمال الحره مشروع بسيط وسهل نقل طلاب شهرياً 5700 ريال واذا تبي اعلى ياصل 15000 ريال شهري فقط نقل طلاب الصباح والظهر والله يغتني
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31 - معالي المواطن
2017-09-25 22:07:12
لازم المواطن السعودي يتعود على العمل ولبحث عن لقمة العيش ويذوق طعم التعب علشان يتعود ضغوطات الحياه ويبطل كسل
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30 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-25 22:03:52
ناقصييييين تخدير الله يفرجها بس
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29 - لا يافندم ؟؟؟
2017-09-25 22:02:46
طيب احد سوى استفتاء او اخذ راي المواطنين حول طرح دجاجتنا الوحيده للبيع وهي الوحيده اللي تبيض لنا ؟؟؟؟ أليست هذه الثروات ملك للمواطنين أصحاب الأرض ... يعني مالنا كرت ...
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28 - كنكت
2017-09-25 22:02:35
أحد يبيع بير مويته ؟!
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27 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-25 22:02:19
هناك متخصصين يدرسون الأمر وهم محل ثقتنا ولن يتخذ ولاة الأمر قرار يضر الوطن
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26 - تعليق 21
2017-09-25 22:01:16
لا يكون بطاقات الصراف للشعب موجودة عندك علشان تشوف بحساباتهم فلوس كثيرة
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25 - معالي المواطن
2017-09-25 21:59:57
المواطنيين إذا أغتنو راح يطغون من زود النعمه خلوهم كذا علشان يقدرون النعمه وينزلون السوق ويشتغلون مثل كل البشر ويبطلون دلع وأتكاليه على الدوله وعلى الأجانب
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24 -
2017-09-25 21:59:10
الله يستر
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23 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-25 21:57:34
الله أمرنا بالعبادة وتكفل بالرزق فلا تخف جميع الدواب على الأرض تكفل الله برزقها (ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب) المهم تقديم اسباب الرزق والتوكل على الله
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22 - مواطن
2017-09-25 21:54:06
اول دولة تبيع ثرواتها الوطنية هل يعقل هذا الكلام
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21 -
2017-09-25 21:50:17
الى تعليق 17 : مافيه لاضرر ولابطيخ اللهم لك الحمد الشعب في خير ونعمه وشوف احساباتهم في البنوك فلوس كثيره ماقصروا ال سعود معنا يجب ان نقف مع دولتنا وقت الشده وبلاش طمع زياده
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20 - ابو مشعل
2017-09-25 21:50:02
متى حساب مواطن هذا نسمع فيه ولا نشوفه ترانا مشغلين الدبل مع الارتفاعات هذي انا موظف قطاع خاص والراتب مايساعد بقوة لكن الحمدالله على كل حال
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19 - حامد
2017-09-25 21:44:44
ياحبيبي حساب المواطن المفروض يكون للفقراء فعلا وللعاطلين ياحبيبي انا عاطل ومتزوج وعندي عيال دخلي صفر وادفع للبنزيين و للكهرباء مثلي مثل موظف راتبه عشرة آلاف ريال
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18 - أستغفر الله
2017-09-25 21:44:20
بيعطونكم باليمين وبيسحبون اضعافه بالشمال
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17 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 21:39:55
الحمدلله الضرر ماهو ع منخفظ الدخل ومتوسط الدخل الضرر نال الجميع رسوم وضرائب وقلت سيوله في الدوووووووووله جميع الشعب محتاجين الدعم الله يفرج لناااااااااا
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16 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 21:39:15
10 - فاائق و راائق,, حساب المواطن من المفترض يصرف للعجزة و كبار السن الغير قادرين على الحسب او تحسين مستواهم المعيشي{{والعاطلين ومن رواتبهم دون عشرة الف}}واشك انه في صرف
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15 - العربي
2017-09-25 21:37:09
ارحمونا مانبي حساب مواطن اتركوا الأمور كما هي اذا ما قدرتوا تعدلون بعض الأمور وفكونا من الزيادات الي تطرونها معاد نتحمل شيء مالكم شغل الى المواطن البسيط تدورن الي يضره ويقهره ولا فايده له مافيه
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14 - تعليق 8
2017-09-25 21:37:08
اكيد انك وافد والحسد يأكل قلبك ويشرب من دمك ، حستونا حتى على الماء اللي نشربه حسبي الله عليكم
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13 - ابو حاتم
2017-09-25 21:35:10
حساب المواطن الي بيتوزع المفروض يدعم به الخدمات الي تقدم للمواطن مانبيه لو صرف حساب المواطن بيعطونك 2000ريال وياخذون منك 4000ريال. ياليت بجمعيات تعاونيه مثل الكويت يصرف للمواطن بطاقة تموين.
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12 - طرح اولي
2017-09-25 21:33:03
مية ملاير ما تسوي شي
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11 - تبون الصدق الأمور مدحدره
2017-09-25 21:32:28
الحقيقه اننا جالسين نرقع لانفسنا ووضعنا مأساوي واللي يقول غير الكلام هذا نقوله كذاب . الإسكان كلام وحساب المواطن كلام ، اقل شي وطنوا أسواق التجزئة ووفرو 400 مليار يشفطونها الوافدين ويحولونها خارجيا
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( عدد التعليقات 6,960 )
10 - فاائق و راائق
2017-09-25 21:31:33
حساب المواطن من المفترض يصرف للعجزة و كبار السن الغير قادرين على الحسب او تحسين مستواهم المعيشي ....
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
9 - فايز المطيري
2017-09-25 21:29:48
اسأل الله ان يصب على بلادنا وشعبها الرزق الواسع ورغد العيش وان يحفظ حكامنا وشعبنا من كل سوء
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8 -
2017-09-25 21:29:03
الشعب السعودي يرفل في النعمه والخيرات الكثيره بفضل الله ثم حكومتنا الرشيده انا اشوف حساب المواطن ماله داعي هو ثقل وعبء على ميزانية دولتنا والشعب عنده فلوس كثيره والدليل حساب كل مواطن في البنك مليانه
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7 - ابو عبدالمحسن
2017-09-25 21:27:08
لا أتمنى أن أشاهد مايسمى حساب المواطن على أرض الواقع لأنه لن يجدي مع الغلى ونتائج رفع الدعم والضرائب
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( عدد التعليقات 6,960 )
6 - فاائق و راائق
2017-09-25 21:26:02
حدد بأي يوم و شهر يتم إدراج أسهم أرامكو وهل يستطيع أي شخص المساهمة قدر المستطاع أم يكون محدد الأسهم المسموح بها للمساهمه ......
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5 - ام معوذ
2017-09-25 21:23:13
متى يبدا المساهمه في ارامكوا
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4 - محمد البشري
2017-09-25 21:21:18
بتوفيق إن شاء الله
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3 - رحماك ربي
2017-09-25 21:19:00
دعم السلع أفضل وأجدى نفعا للمواطن من حساب المواطن. والله يكتب الي فيه خير ويوفق ولي امرنا وولي عهده الامين لما فيه خير الوطن والمواطن
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2 -
2017-09-25 21:17:53
تعليق مخالف
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1 - زائر
2017-09-25 21:14:49
لا اريد حساب المواطن اذا كان بعده رفع أسعار البنزين والكهرباء
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آخر تعليق
بواسطة : فطوم

الله واكبر منهي يارا النمله****...
بواسطة : بهجت

ت32 المرأه *****...
بواسطة : ....

الهمّة الهمّة ب الاستعجال بصرف حساب المواطن ترى راتب التقاعد لايغطي قيمة فواتير...
بواسطة : زائره

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