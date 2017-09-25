وزير المالية: يكشف عن موعد الطرح العام لشركة أرامكو .. وموعد إعلان تفاصيل حساب المواطن
صحيفة المرصد: أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الطرح العام الأولي لشركة النفط أرامكو السعودية سيمضي قدما كما هو مخطط له في 2018.
وأضاف وزير المالية أن تفاصيل”حساب المواطن”، وهو برنامج إعانات يهدف إلى تخفيف أثر سياسات التقشف على الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الجدعان قد تحدث عن المضي قدما في الطرح الأول لشركة أرامكو لمستثمري السندات ومستثمرين عالميين في مؤتمر بالهاتف أثناء عرض توضيحي اليوم، وفقا لـ “رويترز” .
وتستعد المملكة لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكا بتسعة مليارات دولار في أبريل.
وتسعى المملكة لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في بورصة الرياض (تداول) وسوق عالمية أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ حصيلته 100 مليار دولار.
التعليقات
الهمّة الهمّة ب الاستعجال بصرف حساب المواطن ترى راتب التقاعد لايغطي قيمة فواتير المياه والكهرباء وفواتير الاتصالات والقروض الشخصية والسلام عليكم يامعالي الوزير
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لابد من التدخل المؤسساتي وطرد الاجانب والمتسترين عليهم لبناء افق الرؤية وإلا خلونا مع الدرعا حتى ترعى والله اعلم
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اللي ليت الزمان يعود ونرجع مثل ماكنا صغار وماعلينا قصئور وتسعدنا شقؤتنا نروح المدرسة بدري ونزعج الطابور وعلشان ناخر ا لحصة نخبئي علبة الطبشور ونسعد العالم في رؤحتنا وجيئتنا الليت الزمان يعود بلاحساب
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هيا قل قسئم
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اذا سمعتم بحساب المواطن .فاعلموا ان هناك قرارات ستمرر
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الامر الذي ليس واضح في طرح ارامكو كيفية احتساب الارباح العائده للمساهمين وكيفية احتساب ما يوزع علي المساهمين من ا لارباح وما نسبتها وهل تضمن الدوله هذه النسبه ويمكن تغطيتها محليا بدون الاجانب
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تعليق ٥٥ التوزيع عالمي والافقراوي
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ياحبيبي ترا فالنظام الاقتصادي العالمي فيه شي اسمه نصيب الفرد والتوزيع العادل للثروه طريقة معرفة نصيب الفرد المواطن معرفة الناتج القومي للاقتصاد ثم يتم تقسيمه على عدد المواطنيين
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فكونا من قرميد ومقاول عظم ومشي حالك
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100 ملياردولار قيمة 5% من الشركة وذلك يعني ان قيمة الشركه 2 ترليون دولار وهذا قليل على شركة مثل ارامكو اعتمدت عليها السعودية عشرات السنين لذا لابد ان تكون قيمة 5% لاتقل عن 300 مليار$
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اي واحد في ذمته عمالة متخلفة لابد أن يتم ترحيلها واستقطاب المؤسسات ***
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وين ينزل ي ابو الشباب والبلدية وراك والمرور***
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48 - العلم الاكيد<وانت جاي ترجعنا لزمن جدك الذي لم يكن فيه اي متطلبات فقط كل عشب ونام الحياة ياعزيزي تتقدم ولا تعود للخلف اذهب انت لجدك في مثواه وعيش بجواره
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حبيبي انت اللي تقول بلاش دلع وانت اللي تقول خليهم ينزلوا الشارع يشتغلوا كل الناس تشتغل محد طلب منك فلوس بس من حق المواطن ان يستفيد كاي غيره في هذي البلاد ....
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والله بلدنا بخير ونعمه ولاكن الحاسد المندس بيننا يقول غير هاالكلام ابائنا وقبلهم اجدادنا عاشو لارواتب ولادعم ولاضمان اقسم باالله مافيه احسن من القناعه
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عندي الفين بيت عظم وعندي عشرة الاف شقة وكلهم يكشون ذبان
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44 - رطب 2017-09-25 22:36:53 عندي ستين اجنبي في الشارع وعندي شارع فيه ستين اجنبي اغلبهم يكشون ذبان//والله كويس لسه فيه ذباب يكش انا سمعت ان الذباب هاجر
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والله عيالنا ما عندهم فلوس منين نجيب فلوس تعبنا تعبنا جتنا نفسيه انا وزوجي نقعد من فجر الله عيال وعمل واجي من المستشفى 4 بنزين وإلا طلبات وإلا اكل عيال وإلا خدم وإلا مواليد لدرجه حاولت إجهاض الجنين
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عندي ستين اجنبي في الشارع وعندي شارع فيه ستين اجنبي اغلبهم يكشون ذبان
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ت 36 /36/ 38/ أنته أجني ***
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الحمدلله على نعمه التي لاتعد ولاتحصى ***
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عزيزي المواطن جرب العمل الحر صدقني راح تندم على أيام قضيتها في الوظيفه وتذكر أن صاحب الراتب راح يبقى فقير طول عمره وصاحب العمل الحر يزيد غنى وبركه
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38 - 2017-09-25 22:19:26 بلاش من حساب المواطن كفايه دلع خلوهم ينزلون الشارع ويشتغلون بيديهم//***
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ياناس ياهو حرام بالله ماعندنا حق فسحة نعطيها عيالنا للمدرسة هدو اللعب يرحم والديكم
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بلاش من حساب المواطن كفايه دلع خلوهم ينزلون الشارع ويشتغلون بيديهم ويعتمدون على انفسهم نشوف كل سعودي والعرق ينزل من جبهته
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الحقيقه اننا جالسين نرقع لانفسنا ووضعنا مأساوي واللي يقول غير الكلام هذا نقوله كذاب كل اللي شفناه موقع يفتح وسجل بياناتك وفلان مستحق وفلان وتمضي الايام والسنين.
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كيف تطالبون بحساب المواطن والمول ولاسواق ماتشيل الي فيها من الخلق والمطاعم شغالين حريقه والله بنعمه وامن وامان محسودين عليها وتبي شكر والله يحفظها لنا من حكام وشعب وبلد الكل يتمنا العيش فيه
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نحن بألف نعمه لكن المشكلة تكمن في عدم القناعة و الرضا بما حبانا الله به من نعم لا تعد ولا تحصى
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ي أفندي طرح ارامكو سندات اسهم لا يمس دخل وبيع البترول لادراجها في السوق العالميه
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خلال اسبوعين بعني مايعرف متى بالتحديد وبتم الاعلان عن الاحقية نفس الاسكان الاهليه وشف عاد متى يطلع تصريح ثاني لموعد الصرف اذا فيه صرف.
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احييك على كلامك فعلاً هذا الي يبي يصير المفروض يحدون الشباب على الاعمال الحره مشروع بسيط وسهل نقل طلاب شهرياً 5700 ريال واذا تبي اعلى ياصل 15000 ريال شهري فقط نقل طلاب الصباح والظهر والله يغتني
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لازم المواطن السعودي يتعود على العمل ولبحث عن لقمة العيش ويذوق طعم التعب علشان يتعود ضغوطات الحياه ويبطل كسل
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ناقصييييين تخدير الله يفرجها بس
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طيب احد سوى استفتاء او اخذ راي المواطنين حول طرح دجاجتنا الوحيده للبيع وهي الوحيده اللي تبيض لنا ؟؟؟؟ أليست هذه الثروات ملك للمواطنين أصحاب الأرض ... يعني مالنا كرت ...
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أحد يبيع بير مويته ؟!
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هناك متخصصين يدرسون الأمر وهم محل ثقتنا ولن يتخذ ولاة الأمر قرار يضر الوطن
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لا يكون بطاقات الصراف للشعب موجودة عندك علشان تشوف بحساباتهم فلوس كثيرة
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المواطنيين إذا أغتنو راح يطغون من زود النعمه خلوهم كذا علشان يقدرون النعمه وينزلون السوق ويشتغلون مثل كل البشر ويبطلون دلع وأتكاليه على الدوله وعلى الأجانب
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الله يستر
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الله أمرنا بالعبادة وتكفل بالرزق فلا تخف جميع الدواب على الأرض تكفل الله برزقها (ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب) المهم تقديم اسباب الرزق والتوكل على الله
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اول دولة تبيع ثرواتها الوطنية هل يعقل هذا الكلام
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الى تعليق 17 : مافيه لاضرر ولابطيخ اللهم لك الحمد الشعب في خير ونعمه وشوف احساباتهم في البنوك فلوس كثيره ماقصروا ال سعود معنا يجب ان نقف مع دولتنا وقت الشده وبلاش طمع زياده
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متى حساب مواطن هذا نسمع فيه ولا نشوفه ترانا مشغلين الدبل مع الارتفاعات هذي انا موظف قطاع خاص والراتب مايساعد بقوة لكن الحمدالله على كل حال
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ياحبيبي حساب المواطن المفروض يكون للفقراء فعلا وللعاطلين ياحبيبي انا عاطل ومتزوج وعندي عيال دخلي صفر وادفع للبنزيين و للكهرباء مثلي مثل موظف راتبه عشرة آلاف ريال
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بيعطونكم باليمين وبيسحبون اضعافه بالشمال
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الحمدلله الضرر ماهو ع منخفظ الدخل ومتوسط الدخل الضرر نال الجميع رسوم وضرائب وقلت سيوله في الدوووووووووله جميع الشعب محتاجين الدعم الله يفرج لناااااااااا
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10 - فاائق و راائق,, حساب المواطن من المفترض يصرف للعجزة و كبار السن الغير قادرين على الحسب او تحسين مستواهم المعيشي{{والعاطلين ومن رواتبهم دون عشرة الف}}واشك انه في صرف
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ارحمونا مانبي حساب مواطن اتركوا الأمور كما هي اذا ما قدرتوا تعدلون بعض الأمور وفكونا من الزيادات الي تطرونها معاد نتحمل شيء مالكم شغل الى المواطن البسيط تدورن الي يضره ويقهره ولا فايده له مافيه
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اكيد انك وافد والحسد يأكل قلبك ويشرب من دمك ، حستونا حتى على الماء اللي نشربه حسبي الله عليكم
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حساب المواطن الي بيتوزع المفروض يدعم به الخدمات الي تقدم للمواطن مانبيه لو صرف حساب المواطن بيعطونك 2000ريال وياخذون منك 4000ريال. ياليت بجمعيات تعاونيه مثل الكويت يصرف للمواطن بطاقة تموين.
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مية ملاير ما تسوي شي
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الحقيقه اننا جالسين نرقع لانفسنا ووضعنا مأساوي واللي يقول غير الكلام هذا نقوله كذاب . الإسكان كلام وحساب المواطن كلام ، اقل شي وطنوا أسواق التجزئة ووفرو 400 مليار يشفطونها الوافدين ويحولونها خارجيا
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حساب المواطن من المفترض يصرف للعجزة و كبار السن الغير قادرين على الحسب او تحسين مستواهم المعيشي ....
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اسأل الله ان يصب على بلادنا وشعبها الرزق الواسع ورغد العيش وان يحفظ حكامنا وشعبنا من كل سوء
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الشعب السعودي يرفل في النعمه والخيرات الكثيره بفضل الله ثم حكومتنا الرشيده انا اشوف حساب المواطن ماله داعي هو ثقل وعبء على ميزانية دولتنا والشعب عنده فلوس كثيره والدليل حساب كل مواطن في البنك مليانه
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لا أتمنى أن أشاهد مايسمى حساب المواطن على أرض الواقع لأنه لن يجدي مع الغلى ونتائج رفع الدعم والضرائب
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حدد بأي يوم و شهر يتم إدراج أسهم أرامكو وهل يستطيع أي شخص المساهمة قدر المستطاع أم يكون محدد الأسهم المسموح بها للمساهمه ......
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متى يبدا المساهمه في ارامكوا
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بتوفيق إن شاء الله
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دعم السلع أفضل وأجدى نفعا للمواطن من حساب المواطن. والله يكتب الي فيه خير ويوفق ولي امرنا وولي عهده الامين لما فيه خير الوطن والمواطن
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تعليق مخالف
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لا اريد حساب المواطن اذا كان بعده رفع أسعار البنزين والكهرباء
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