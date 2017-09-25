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الرئيسية / جندي سعودي يروي تفاصيل إسقاطه طائرة معادية قبل 55عاماً .. وهكذا كان ردة فعل الأهالي

جندي سعودي يروي تفاصيل إسقاطه طائرة معادية قبل 55عاماً .. وهكذا كان ردة فعل الأهالي

جندي سعودي يروي تفاصيل إسقاطه طائرة معادية قبل 55عاماً .. وهكذا كان ردة فعل الأهالي
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المرصد 29 2٬901 3 ساعات

صحيفة المرصد: روى محمد محسن الوادعي تفاصيل إسقاطه طائرة معادية قبل 55 عاماً مؤكداً أنه لم يفكر إلا في الموت على سلاحه وحماية أرضه وكل شبر منها بمشاركة زملائه من كافة أفرع القوات المسلحة السعودية.
وقال الوادعي أنه في يوم الأحد من عام 1963 شاهد طائرة معادية تخرج عليه من جبال نجران قادمة نحو الأراضي السعودية، لتطلق قذائفها تجاه الأرض التي أوكلت إليه مهمة حمايتها مع معظم رفاقه في الجيش أثناء خدمته في العسكرية.
وتابع: رغم الإمكانيات المتواضعة في ذلك الوقت، إلا أنه استطاع أن يؤمن أن المدفع أقوى بيد المخلصين، ليصوب نحو الطائرة ويعطبها في طلقات متتالية.ما أدى لسقوطها خلف أحد الجبال واشتعال النيران بها. وفقاً لـ ” العربية نت”
ولفت إلى ردة فعل الناس في المنطقة الريفية حيث رددوا التكبيرات بعدما وجدوا حطام الطائرة. مشيراً إلى احتفاء سكان ومسؤولو المنطقة به، حيث تم الاحتفال عند موقع المدفعية في نفس المكان، احتفالاً بإسقاط طائرة العدو. وحصل الوادعي على تكريم من قبل الأمير خالد بن أحمد السديري أمير نجران في ذلك الوقت.
يشار إلى أن الوادعي شيخ تسعيني. سجل في العسكرية وعمره 18 عاماً في منطقة أبها عندما كان وزير الدفاع الأمير منصور بن عبدالعزيز في عهد الملك سعود.
وعاش الوداعي متنقلاً في مواقع متعددة من السعودية يخدم في الجيش السعودي. فمن تبوك إلى حفر الباطن للحدود الشمالية لمواقع متعددة في كل مكان.
كما شارك الوادعي مع الجيش السعودي في الأردن، لحماية الأراضي العربية في ذلك الوقت من الاعتداءات الإسرائيلية ليعود من جديد إلى الطائف وشارك مع القوات السعودية في دعم الشرعية في اليمن حينما حدثت ثورة اليمن والحرب الأهلية بعد انقلاب عسكري قاده المشير عبدالله السلال ضد النظام اليمني في ذلك الوقت الذي كان يحكمه الإمام محمد البدر وانتشرت الفوضى وعمّ الدمار في اليمن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 -
2017-09-26 00:10:43
23بن مشرف اقول صلى على النبي زيد النبي صلاه انااقولك ا ن سعود السديري امير قبايل غامد وزهران عقب الأمير عبدالعزيز الغامدي كلاالاثنين القبائل تطلق عليهم أميركذا وكذاوهذا عرف دارج أوانه أساسي لا اعلم
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28 -
2017-09-26 00:07:36
23بن مشرف اقول صلى على النبي زيد النبي صلاه انااقولك ا ن سعود السديري امير قبايل غامد وزهران عقب الأمير عبدالعزيز الغامدي كلاالاثنين القبائل تطلق عليهم أميركذا وكذاوهذا عرف دارج أوانه أساسي لا اعلم
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27 - الى 25
2017-09-26 00:07:30
تعليق مخالف
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26 -
2017-09-25 23:58:11
طائرات عبدالناصرمابهارادارتضرب اليمن وتخترق حدود السعوديه جيزان ونجران المتاءخمه مع اليمن كان هدف عبدالناصر القضاء على الملكيه باليمن الا انه لم ينتصروانسحب بعد3س هذا تاريخ مدون (بالنت اكتبوها بالنت
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25 - الى ١٩
2017-09-25 23:51:41
وهل يعني ذالك انهم ابطال حتى العقيلات بالقصيم حفروا السويس لأنهم جياع واحتمال كمان اخذو سخره او اسرى من قبل قوات الخديوي
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24 - ابن مشرف
2017-09-25 23:50:11
عايلة السديري عائله كريمه ولكنهم ليسوا امراء ولايطلق عليهم رسميا في الديوان الملكي لقب امير بل الاستاذ او المكرم فلان السديري .
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23 - ابن مشرف
2017-09-25 23:47:25
ت 21 لا اخوي عبدالناصر كان يريد اليمن نقطة انطلاق للاستيلاء على المملكه والخليج الذي كانت بريطانيا تنوي الانسحاب منه عام 1970م وذلك بعد اليمن الجنوبي عام 1968م ولكن خذله الله .
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22 - محمد بن عبد الرحمن
2017-09-25 23:40:36
حروب ضد السعودية كانت من اليمن و العراق. ولم يحاربنا امريكي ولا إسرائيلي..
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21 -
2017-09-25 23:35:56
تعليق مخالف
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20 -
2017-09-25 23:31:06
15المر شكرا على مرورك على ذكر قناة السويس وثيقه من مده طويله نشرت والآن من 155سنه إلى الآن احتمال أكملت 190سنه اكتب بالنت قبايل غامدشاركت بحفرقناة السويس وثيقه عمرها 155سنه توفي كثير منهم بالكوليرا
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19 -
2017-09-25 23:27:35
15المر شكرا على مرورك على ذكر قناة السويس وثيقه من مده طويله نشرت والآن من 155سنه إلى الآن احتمال أكملت 190سنه اكتب بالنت قبايل غامدشاركت بحفرقناة السويس وثيقه عمرها 155سنه توفي كثير منهم بالكوليرا
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18 - الى المريض 11
2017-09-25 23:26:51
اللي يتزوج أميرة من عامة الشعب حتى ولو كان شيخ قبيلة لا يطلق علية أمير فقط ** انتم الأبطال بهذا البلد
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17 - ....
2017-09-25 23:18:17
كفو وماذا عن الطيارهل هو سلم او انحرق بطائرته ماجبتوا سيرته
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16 -
2017-09-25 23:04:07
10لفارس السدراء البدارين دواسركثيرمنهم اعطو مناصب وسعود السديري ثاني واحد تولى إمارة غامد وزهران عقب انتهاء فترة عمل الاميرعبدالعزيز الغامدي زوج صاحبة السمو الملكي الأميره ايمان بنت سعود بن عبدالعزيز
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15 - المر
2017-09-25 22:56:27
كان يهاجم الجنوب عبدالناصر وخطاب عدائي لااغلب الانظمه العربيه لكن انكسرت شوكته راحت سيناء مع قناو السويس
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14 - العمده
2017-09-25 22:56:11
اتذكر هجوم الطائرات المصريه ايام حكم عبدالناصر على نجران وجيزان وخميس مشيط بالقنابل المحرمه دوليا النابالم وانزل أسلحه فى منطقه صحراويه فى رابغ وربى نصرنا عليه وانكشف ولاكن ضحيا كبار واطفال ونساء
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13 - الخالدي
2017-09-25 22:44:54
يجب يكرم تسجيل ابناءها او حفاد في كليات العسكري تكريم له على اسقاط طائرة العدو
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12 -
2017-09-25 22:43:22
السداراء من الدواسرالبدارين اول أمير منهم على بلاد غامد وزهران عقب الأمير عبدالعزيز الغامدي واميرغامد وأمير غامدالاول عبدالعزيز الغامدي شيخ كبير ومن أنساب الملوك تزوج صاحبة السمو الملكي الأميره ايمان
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11 -
2017-09-25 22:23:31
احدابطالناالبواسل القدماءالوادعي قحطاني وقحطان تشمل عدة قبايل كثرجدامنهاالاءزدالقحطانيه وحرب الفضاعيه والهواجروغامدوزهران والانصاروالدواسروبلى الخ الخ كثرجداوبالخليج وبلاد العرب وونعم بكل القبائل عامه
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10 - الفارس
2017-09-25 22:20:02
المسكين اسقط الطائرة وتحصل الشكر وجه لسديري هههههههههههههه
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9 -
2017-09-25 22:19:51
شي حلو .....
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8 - الفارس
2017-09-25 22:15:56
تشرد من مكان لمكان حفر الباطن لتبوك لطائف لنجران وبعد التقاعد يبحث عن وظيفة سواق تكسي ليعيش عيالة مرتب تقاعد حق أسبوع
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7 - الفارس
2017-09-25 22:09:35
والنتيجة التقاعد ماهو معطي ربع معيشة العيال. ضيعت عمرك لوكنت فتحت لك بسطة كان الحين لك قيمة
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( عدد التعليقات 6,960 )
6 - فاائق و راائق
2017-09-25 22:01:39
تعليق ١ صح كلامك لجمال عبد الناصر في ذلك العصر اطماع في الوطن العربي و بالأخص السعودية لكن الله دحره وله الأن احزاب مؤيدي فكره في اليمن اسمه الحزب الناصري وكذلك في بعض البلدان العربية
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5 - كاره الليبرالية
2017-09-25 21:50:30
النوعية هذي من الرجال تجلس معها ما تمل وتستفيد كثير ..مو يوصل لأرذل العمر ومقعد على كرسي ويطق مواويل
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4 - فــؤاد المالكي
2017-09-25 21:50:08
بطل
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3 - أبو سحاااب
2017-09-25 21:49:55
الله يعطيك الصحة كل الأمور أبطال عصركم كانت بسيطة أما اليوم تطور الوضع وأصبح العقل والعلم هو المسيطر في الحروب وأصبحت حروب الكترونية ذكية من امتلكها فهو المسيطر .
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2 - العربي
2017-09-25 21:44:14
الله يطول عمرك يا الوادعي وحاجه ما هيب غريبه عليكم الدفاع عن الوطن
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1 - مواطن جنوبي من الزمن الجميل
2017-09-25 21:44:07
طائرات مصريه اقلعت من اليمن وضربت ابها وقد امر بذلك جمال عبدالناصر لمحاربة كل من يقضي على ثورة اليمن والله لا يرحمك يا جمال يوم قصفت مستشفى ابها العام واستشهد فيه المرضى
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آخر تعليق
بواسطة : فطوم

الله واكبر منهي يارا النمله****...
بواسطة : بهجت

ت32 المرأه *****...
بواسطة : ....

الهمّة الهمّة ب الاستعجال بصرف حساب المواطن ترى راتب التقاعد لايغطي قيمة فواتير...
بواسطة : زائره

شوفوا كاملين العقل وش يسوون فعلا الرجال ناقصين عقل...
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