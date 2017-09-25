المسؤول…في بلاد الحرمين غير !

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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للمملكة العربية السعودية مكانة خاصة في العالم بما خصها الله وفضلها بمقدساته ـ بيته الحرام وقبر الرسول الكريم ـ وهي مهبط الوحي على آخر الأنبياء.. وأنها لذلك قبلة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها كما وأنها قبلة عيون أعداء الإسلام، وهي «الرمز» المتين لهذا الدين على الأرض.

وإن هذا ليلقي عليها مسؤوليات جساما، ومهام كبيرة، ودورا لن ينقضي أو ينتهي ما بقي الإسلام على الأرض.

أن الله قد حباها بنعمة ثرواته الطبيعية بما يمكنها من لعب هذا الدور الديني، الحضاري، التاريخي، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما عليها.

يترتب على ذلك أنه ينبغي من يقع عليه اختيار ولاة الأمر؛ لتحمل جزء من هذه المسؤولية العظيمة أن يكون على وعي تام بمدى ثقلها، وما تحتاجه من تضحيات ونكران ذات وقوة عند الشدائد، وهمة لا تفتر من أجل النهوض بمسؤوليات وظيفته أو مهمته لإنجازها على أكمل وجه.

إذا فإن معيار الأداء هنا يختلف، إذ ليس المسؤول هنا مثله في أي بلد، فأنت هنا تخدم وطنك ومواطنيك، ولكنك أيضا تخدم رسالتك الإسلامية الحضارية، لذا يجب أن تكون عنوانا جديرا بهذا الكيان الاستثنائي بين الدول في العالم.

رسالة لكل مسؤول :

اعتماد معيار الكفاءة العملية والأخلاقية لمواقع المسئولية العامة ، والمتابعة الميدانية اللصيقة وعدم الاعتماد الكلي على التقارير الرسمية والمذكرات الداخلية ، ورصد ومتابعة اتجاهات الرأي العام وتحديثها بصورة دائمة ، لتلمس احتياجات الشباب وتطلعاتهم ، وإشراكهم في الهم الوطني العام ، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار ، لأن هذه الشريحة ، إضافة إلى أنها الشريحة الأكبر سكانيا في حجمها ، فإنها الشريحة الأكثر تأثيرا في مستقبل الأوطان .