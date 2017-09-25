هكذا استطاع “مُربِّي مواشٍ” بخطة ذكية الإطاحة بـ “ذئب” قتل مجموعة من أغنامه.. وهذا ما فعله به!

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صحيفة المرصد: تمكن مواطن من الإطاحة بذئب حي بعد أن قضى على أكثر من 30 رأسًا من ماشيته وماشية جيرانه، في مقرها حول جبل عسعس بين محافظتي عفيف وضرية.

قال”عبدالله العتيبي” صاحب الماشية ” أنه أعد كمين عدة مرات للإمساك بالذئب دون قتله مشيراً إلى أنه أراد أن يخالف العرف السائد في المجتمع حول ذلك الحيوان، وهو الترصد له وقتله، رغم استمرار تسلله كل فترة وقتل مجموعة من الأغنام. وفقاً لــ “سبق” .

وتابع: أنه نصب في آخر مرة فخًّا في المكان المتوقع أن يهاجم فيه الذئب الماشية، ونجحت الخطة؛ حيث وقع في المصيدة وقُبض عليه حيًّا. مشيراً إلى أنه أخذ الحيوان للطبيب البيطري وعالجه من الإصابة مع إعطائه الأدوية اللازمة.

وأضاف أنه نقل الحيوان لقفص أعده له في استراحته للعناية به وإيقاف خطره عن الماشية في المنطقة.

ولفت إلى أنه يسعى للتواصل مع إحدى المحميات الحيوانية أو حدائق الحيوان ونقله الحيوان لهم.