هكذا استطاع “مُربِّي مواشٍ” بخطة ذكية الإطاحة بـ “ذئب” قتل مجموعة من أغنامه.. وهذا ما فعله به!
صحيفة المرصد: تمكن مواطن من الإطاحة بذئب حي بعد أن قضى على أكثر من 30 رأسًا من ماشيته وماشية جيرانه، في مقرها حول جبل عسعس بين محافظتي عفيف وضرية.
قال”عبدالله العتيبي” صاحب الماشية ” أنه أعد كمين عدة مرات للإمساك بالذئب دون قتله مشيراً إلى أنه أراد أن يخالف العرف السائد في المجتمع حول ذلك الحيوان، وهو الترصد له وقتله، رغم استمرار تسلله كل فترة وقتل مجموعة من الأغنام. وفقاً لــ “سبق” .
وتابع: أنه نصب في آخر مرة فخًّا في المكان المتوقع أن يهاجم فيه الذئب الماشية، ونجحت الخطة؛ حيث وقع في المصيدة وقُبض عليه حيًّا. مشيراً إلى أنه أخذ الحيوان للطبيب البيطري وعالجه من الإصابة مع إعطائه الأدوية اللازمة.
وأضاف أنه نقل الحيوان لقفص أعده له في استراحته للعناية به وإيقاف خطره عن الماشية في المنطقة.
ولفت إلى أنه يسعى للتواصل مع إحدى المحميات الحيوانية أو حدائق الحيوان ونقله الحيوان لهم.
التعليقات
جزاه الله خير على رحمته وانه ماعذبه زي غيره ربي يرحمه في الدنيا والاخرة .. انسان فعلا
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الذئب البري مستحيل يعيش في قفص ايام معدودة ويموت
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اتمنى ان تكون وجبته الغذائية في القفص قلم الخنبقه يبلعه من راسه الى آخر كراعينه ويفكنا من شره للابد
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يستاهل الذيب من يحشـــــــــمه ويكرمه,,,, بيض الله وجهك
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هشام ,, ههههههههههههههه شغال على ايش يا حبيب ماما ,, ما تخليك بالبيت وخل عنك الرجوله لاهلها,,,,,
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بس بجيبك انا شغال على هالموضوع وباذن الله تطيح بيدي قريبآ
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تعليق تدري اني اتمنى اقابلك بعلمك علوم الرجال ***
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ت16///. اقول تقلع علوم الرجال فوق مستواك .
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على طاري الذيابه تذكرت سامي الجابر
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بيض الله وجهك ورحم الله ولديك زين ماسويت
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لأنك ذيب ياولد عتيبه احترمت الذيب وحشمته ولاقتلته.وهذا يعد انتصار لك لاهزيمة .
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برضوحل رغم انه مكلف رغم ان قتل المؤذي جائز***الرجل عمل بالمثاليه والمثاليه جائزه***الذئب حيوان ولايزعل اذاقلت له حيون***لكن المشكله بالانسان الاقشريفرح لقلتله ذئب***
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والله ياولد العم انك تستاهل جائزة نوبل للسلام ........
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الذيب باين انه سميين والله من كثر الافتراس هههههه
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ان شاء الله يسوى لك ترند يشرفك ويبين هذه الفعايل الزينة وهو عدم الانتقام من حيوان باعطاءه حقوقه والا الذيب هذه فطرته صعب تغيرها الا بقتله جزاك الله خير
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اتعلموا يا حوش
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تعليق مخالف
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يبيعه خله يرجع نص خسارته احسن من قتله
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كفو هذا من يطبق الاسلام الحقيقي دخول الجنه بسبب كلب ودخول النار بسبب قطه احترام الحياه للانسان والحيوان
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الله يجزاه خير يلقاها عند ربه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
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طريقه طيبه الماشيه حقته تسلم من الذيب وهو أخذ أجره ماقتله ويعتبر اسلوبه من الرفق بالحيوان الله يجزاه خير
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ما عد الا كلاب وحصانيه
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ههههههه خير ان شاء الله ياحنون يعني انت حطيتله فخ حتى تغير السائد بقتله عارفين يالحبيب تبي تهايط فيه بالقفص
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حنين يبو عتب
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ياذيب بوصيك لاتاكل الذيب .. كم مرةٍ عشاك عقب المجاعة
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جزاه الله الف خير شكراً لك ي ابو عتب
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