من هي “يارا النملة” التي مثلت المرأة للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني ؟
صحيفة المرصد: شاركت الشابة يارا إبراهيم النملة، في أوبريت “ملحمة وطن” على مسرح ملعب الجوهرة في جدة، لتمثل المرأة السعودية باحتفالية اليوم الوطني وذلك للمرة الأولى .
وقالت يارا النملة 18 عاماً، وتدرس هندسة معمارية بجامعة الأمير سلطان، إن مشاركتها جاءت بعد أن قام المخرج منير القحطاني بترشيحها، وبعدها تم الاختيار النهائي من رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب.وأضافت أنه تم اختيارها بناءً على مواصفات تمثل المرأة السعودية الناجحة المثقفة التي لها دور في صناعة الإنجاز، ومواكبة التطور يداً بيد مع الرجل. وفقاً لـ “العربية.نت”،
وتابعت أن التدريب على العمل استغرق 8 ساعات يومياً، لمدة أسبوع كامل، مشيرة إلى أن مشاركتها بهذا المحفل زادها حماساً واستعداداً، لتمثيل الوطن في أي مشاركة وطنية داخلية وخارجية. لافته إلى أن عائلتها كان لها فضل كبير في نجاحها، مبينة أن الداعم الأكبر لها هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب.
وعبرت عن مشاعرها، قائلة: “إحساس بالمسؤولية والسعادة بنفس الوقت”، مضيفة أن أهم عامل للنجاح هو وجود الخوف: ومضت قائلة “للحضور هيبة خاصة في محفل وطني يحملنا المسؤولية لنظهر بشكلٍ أقوى وأفضل، لنعكس الرسالة بمظهرها الصحيح”.
وأكدت فخرها بانتمائها للسعودية التي تزخر بالنجاحات والإنجازات.ونوهت إلى أنها تتمنى دائماً أن يظهر جيلها بما يجيده، ويحبه، ليكون عماد البلد وإنجازه المقبل.
التعليقات
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ماشاء الله تبارك الله هي مثلت ملحمة وطن في ملعب استاذ الملك فهد بالرياض مو ملعب الجوهرة في جده لتصحيح
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التي تمثل المرأه السعوديه هي الاميره العنود وفقها الله وامثالها من الصالحات الحافضات للغيب ولانزكي على الله احد..
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ماشالله جميلة الله يوفقها.مثال مشرف لبنت الوطن الطموحة
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القيادة والشعب بجميع اطيافه ***
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يارا تاج فوق روسنا 👑
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أسرة النمله منحدره من منطقة القصيم و من رياض الخبراء باللذات و الكثير منهم تولو مناصب عليا في قطاعات الدوله و منهم تولى مناصب عسكريه مرموقه و رجال اعمال ناجحون فنعم بهم
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***،بلادي
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**** قدوة لبناتنا ولله الحمد
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هذه يارا والاجر على الله ،، مفخره للجميع ورافعه رؤوسنا
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يتبع...في مجالات الرجال الذين يستطيعون ان يمثلو الوطن خير تمثيل وهم كثير والنساء يستطعن تمثيل الموطن ايضاً في حشمتنهن وعفافهن ولكن ********
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من هي يارا النملة التي مثلت نفسها للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني؟ ****
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*** وصلت المرأه للعالميه
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ماتمثل اﻻ نفسها.
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الله واكبر منهي يارا النمله****
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ت32 المرأه *****
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ت32 قول هالكلام ****لان الدين والحجاب لجميع المسلمات وليس لنساء البلد فقط
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27 مثل ***
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لقد امر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة في كتابه الكريم أن تلتزم بدينها وبحجابها ، هذا هو المقياس الذي تحترم به المرأة .
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ربما يكسب المرء جميع المعارك في الحياه إلا المعركة التي يخوضها مع نفسه حتى لو كسبها يعد خسران// مجرد خواطر
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بعض الناس فيهم تناقض غريب وعجيب في الخارج يحضرون لحفلات المغنيات ويمدحها ****
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*** بناء على المرأة الناجحة المثقفة ****
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الله يحفظها ويحفظ بنات الوطن من كل شر وخاصة عيون والاسن جماعة الظلام . بالتوفيق وعقبال المزيد....
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****جنة المرأة الحقيقية في بيتها وتربية أولادها وحقوق زوجها
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ماشاء الله تبارك الله صحيح يارا ابراهيم تمثل المراه السعوديه 👍
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الله ****يحفظك
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ورد *** يشعر علينا
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*** نعم للحياة الهادئه
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اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين ***
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الله يحفظها تعليق 2 ليه ماتشجع بنات بلدك ؟
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ليس بالمهم مشاركة المراءة المهم *** بلدنا
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فيها شبه كبير من الممثلة فيلدا سمور
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** يا خراشي ياقدعان
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لقد سرت اطيافي بوصفك وامتدت عواطفي لتلامس روعتك
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قلم الحقيقة خلك *** ولا تتكلم على بنات الحمائل وبنات الناس
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اكتب ياقلمي شعرا في وصفها في حسنها في رقة احساسها
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نسأل الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن دينه وعقيدته وقيادته والله لا يغير علينا .
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ونعم فيها بنت ابوها
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دائمآ وأبدآ كنا نقول أن المرأة السعودية أهلآآآآ للثقة وضامنآآآآ رئيسيآآآ لأي نجاح تكون هي شعلته وشمعته متى ماأعطيت الفرصة لها والأخذ بيدها نحو أرضه منصاته.وهاهي اليوم الشابة يارا ابراهيم تثبت ذلك.
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