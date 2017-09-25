من هي “يارا النملة” التي مثلت المرأة للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني ؟

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صحيفة المرصد: شاركت الشابة يارا إبراهيم النملة، في أوبريت “ملحمة وطن” على مسرح ملعب الجوهرة في جدة، لتمثل المرأة السعودية باحتفالية اليوم الوطني وذلك للمرة الأولى .

وقالت يارا النملة 18 عاماً، وتدرس هندسة معمارية بجامعة الأمير سلطان، إن مشاركتها جاءت بعد أن قام المخرج منير القحطاني بترشيحها، وبعدها تم الاختيار النهائي من رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب.وأضافت أنه تم اختيارها بناءً على مواصفات تمثل المرأة السعودية الناجحة المثقفة التي لها دور في صناعة الإنجاز، ومواكبة التطور يداً بيد مع الرجل. وفقاً لـ “العربية.نت”،

وتابعت أن التدريب على العمل استغرق 8 ساعات يومياً، لمدة أسبوع كامل، مشيرة إلى أن مشاركتها بهذا المحفل زادها حماساً واستعداداً، لتمثيل الوطن في أي مشاركة وطنية داخلية وخارجية. لافته إلى أن عائلتها كان لها فضل كبير في نجاحها، مبينة أن الداعم الأكبر لها هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب.

وعبرت عن مشاعرها، قائلة: “إحساس بالمسؤولية والسعادة بنفس الوقت”، مضيفة أن أهم عامل للنجاح هو وجود الخوف: ومضت قائلة “للحضور هيبة خاصة في محفل وطني يحملنا المسؤولية لنظهر بشكلٍ أقوى وأفضل، لنعكس الرسالة بمظهرها الصحيح”.

وأكدت فخرها بانتمائها للسعودية التي تزخر بالنجاحات والإنجازات.ونوهت إلى أنها تتمنى دائماً أن يظهر جيلها بما يجيده، ويحبه، ليكون عماد البلد وإنجازه المقبل.

