رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / من هي “يارا النملة” التي مثلت المرأة للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني ؟

من هي “يارا النملة” التي مثلت المرأة للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني ؟

من هي “يارا النملة” التي مثلت المرأة للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني ؟
حجم الخط A A A
المرصد 60 4٬149 3 ساعات

صحيفة المرصد: شاركت الشابة يارا إبراهيم النملة، في أوبريت “ملحمة وطن” على مسرح ملعب الجوهرة في جدة، لتمثل المرأة السعودية باحتفالية اليوم الوطني وذلك للمرة الأولى .
وقالت يارا النملة 18 عاماً، وتدرس هندسة معمارية بجامعة الأمير سلطان، إن مشاركتها جاءت بعد أن قام المخرج منير القحطاني بترشيحها، وبعدها تم الاختيار النهائي من رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب.وأضافت أنه تم اختيارها بناءً على مواصفات تمثل المرأة السعودية الناجحة المثقفة التي لها دور في صناعة الإنجاز، ومواكبة التطور يداً بيد مع الرجل. وفقاً لـ “العربية.نت”،
وتابعت أن التدريب على العمل استغرق 8 ساعات يومياً، لمدة أسبوع كامل، مشيرة إلى أن مشاركتها بهذا المحفل زادها حماساً واستعداداً، لتمثيل الوطن في أي مشاركة وطنية داخلية وخارجية. لافته إلى أن عائلتها كان لها فضل كبير في نجاحها، مبينة أن الداعم الأكبر لها هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب.
وعبرت عن مشاعرها، قائلة: “إحساس بالمسؤولية والسعادة بنفس الوقت”، مضيفة أن أهم عامل للنجاح هو وجود الخوف: ومضت قائلة “للحضور هيبة خاصة في محفل وطني يحملنا المسؤولية لنظهر بشكلٍ أقوى وأفضل، لنعكس الرسالة بمظهرها الصحيح”.
وأكدت فخرها بانتمائها للسعودية التي تزخر بالنجاحات والإنجازات.ونوهت إلى أنها تتمنى دائماً أن يظهر جيلها بما يجيده، ويحبه، ليكون عماد البلد وإنجازه المقبل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 - فهدالجويان
2017-09-26 02:05:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 -
2017-09-26 02:03:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - ابونادر العريشي
2017-09-26 01:44:56
ماشاء الله تبارك الله هي مثلت ملحمة وطن في ملعب استاذ الملك فهد بالرياض مو ملعب الجوهرة في جده لتصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - المطوع😎
2017-09-26 01:31:18
التي تمثل المرأه السعوديه هي الاميره العنود وفقها الله وامثالها من الصالحات الحافضات للغيب ولانزكي على الله احد..
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
56 - ابو شدا
2017-09-26 01:08:59
ماشالله جميلة الله يوفقها.مثال مشرف لبنت الوطن الطموحة
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
55 - اليوم الوطني شارك فيه
2017-09-26 01:05:54
القيادة والشعب بجميع اطيافه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -
2017-09-26 01:05:20
يارا تاج فوق روسنا 👑
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
53 - مانع القحطاني
2017-09-26 00:58:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - مانع القحطاني
2017-09-26 00:55:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - والد ابراهيم
2017-09-26 00:51:19
أسرة النمله منحدره من منطقة القصيم و من رياض الخبراء باللذات و الكثير منهم تولو مناصب عليا في قطاعات الدوله و منهم تولى مناصب عسكريه مرموقه و رجال اعمال ناجحون فنعم بهم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
50 - رأي
2017-09-26 00:48:18
***،بلادي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - سعود العتيبي
2017-09-26 00:47:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 -
2017-09-26 00:45:44
**** قدوة لبناتنا ولله الحمد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 -
2017-09-26 00:42:00
هذه يارا والاجر على الله ،، مفخره للجميع ورافعه رؤوسنا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
46 -
2017-09-26 00:40:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - مانع القحطاني
2017-09-26 00:39:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
44 - مانع القحطاني
2017-09-26 00:37:29
يتبع...في مجالات الرجال الذين يستطيعون ان يمثلو الوطن خير تمثيل وهم كثير والنساء يستطعن تمثيل الموطن ايضاً في حشمتنهن وعفافهن ولكن ********
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 - عبدالله اليامي
2017-09-26 00:35:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - مانع القحطاني
2017-09-26 00:34:54
من هي يارا النملة التي مثلت نفسها للمرة االأولى في احتفالات اليوم الوطني؟ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
41 - محمدين
2017-09-26 00:27:41
*** وصلت المرأه للعالميه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 -
2017-09-26 00:24:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - مسمار
2017-09-26 00:19:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 -
2017-09-26 00:18:28
ماتمثل اﻻ نفسها.
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
37 - فطوم
2017-09-26 00:16:18
الله واكبر منهي يارا النمله****
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
36 - بهجت
2017-09-26 00:14:45
ت32 المرأه *****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 -
2017-09-26 00:13:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 -
2017-09-26 00:12:45
ت32 قول هالكلام ****لان الدين والحجاب لجميع المسلمات وليس لنساء البلد فقط
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 -
2017-09-26 00:09:36
27 مثل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - F15
2017-09-26 00:07:40
لقد امر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة في كتابه الكريم أن تلتزم بدينها وبحجابها ، هذا هو المقياس الذي تحترم به المرأة .
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
31 - لا تعدوا القمم بدون القيم فالقمم مهما تعالت تنهار أمام سمو القيم
2017-09-26 00:05:43
ربما يكسب المرء جميع المعارك في الحياه إلا المعركة التي يخوضها مع نفسه حتى لو كسبها يعد خسران// مجرد خواطر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 -
2017-09-26 00:02:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 -
2017-09-26 00:01:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -
2017-09-25 23:59:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-09-25 23:59:10
بعض الناس فيهم تناقض غريب وعجيب في الخارج يحضرون لحفلات المغنيات ويمدحها ****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
26 - مـ
2017-09-25 23:59:03
*** بناء على المرأة الناجحة المثقفة ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ابوعبدالله
2017-09-25 23:56:03
الله يحفظها ويحفظ بنات الوطن من كل شر وخاصة عيون والاسن جماعة الظلام . بالتوفيق وعقبال المزيد....
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
24 - زرهان
2017-09-25 23:54:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ضد كل معرف ip دبوسي
2017-09-25 23:53:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - سلمان البقمي
2017-09-25 23:50:49
****جنة المرأة الحقيقية في بيتها وتربية أولادها وحقوق زوجها
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
21 - عبدالمحسن القحطاني
2017-09-25 23:50:11
ماشاء الله تبارك الله صحيح يارا ابراهيم تمثل المراه السعوديه 👍
لا يعجبني(12) اعجبني(3)
20 - هلال
2017-09-25 23:50:00
الله ****يحفظك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - الى 7
2017-09-25 23:49:23
ورد *** يشعر علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-09-25 23:48:41
*** نعم للحياة الهادئه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - عبد الرحمن
2017-09-25 23:48:23
اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - زرهان
2017-09-25 23:48:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-09-25 23:46:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الى 7
2017-09-25 23:44:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - عبير الجنوب
2017-09-25 23:44:19
الله يحفظها تعليق 2 ليه ماتشجع بنات بلدك ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 -
2017-09-25 23:44:18
ليس بالمهم مشاركة المراءة المهم *** بلدنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 -
2017-09-25 23:42:42
فيها شبه كبير من الممثلة فيلدا سمور
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - سلطان
2017-09-25 23:42:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-09-25 23:41:55
** يا خراشي ياقدعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - حسن
2017-09-25 23:41:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - غرام الورد
2017-09-25 23:41:12
لقد سرت اطيافي بوصفك وامتدت عواطفي لتلامس روعتك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - عبيد
2017-09-25 23:39:06
قلم الحقيقة خلك *** ولا تتكلم على بنات الحمائل وبنات الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - غرام الورد
2017-09-25 23:38:16
اكتب ياقلمي شعرا في وصفها في حسنها في رقة احساسها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
4 - واقع مؤسف
2017-09-25 23:38:07
نسأل الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن دينه وعقيدته وقيادته والله لا يغير علينا .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 -
2017-09-25 23:37:28
ونعم فيها بنت ابوها
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,922 )
2 - قلم الحقيقه
2017-09-25 23:37:08
دائمآ وأبدآ كنا نقول أن المرأة السعودية أهلآآآآ للثقة وضامنآآآآ رئيسيآآآ لأي نجاح تكون هي شعلته وشمعته متى ماأعطيت الفرصة لها والأخذ بيدها نحو أرضه منصاته.وهاهي اليوم الشابة يارا ابراهيم تثبت ذلك.
لا يعجبني(19) اعجبني(16)
1 - سلطان
2017-09-25 23:36:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبير السعوديه

تعليق مخالف...
بواسطة : سعود

اعطه الف درهم *** ها ها ها...
بواسطة : فيصل

يارب يصير فية حزم في تطبيق هذا النظام حتى يعرف كل مستهتر ان في نظام يكفل لكل شخص...
بواسطة : ابوخالد

الى تعليق 81 خالد : من انت حتى تتكلم باسم الشعب السعودي ؟؟؟؟؟؟ وثانيا كلامك غير...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
99 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
174 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
163 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
103 3
mm

محمد الساعد

يا جمال.. لن تلبس الطربوش في الرياض.. ولن تعود بالقطار العثماني!
527 9
mm

فهد الأحمري

هدية جديدة مقدارها: 8760 غرة السنة
170 0
mm

قينان الغامدي

حضرت حرية الفرح فحضر عقل الانضباط: عيد السعودية عالمي
300 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الأسس الفكرية. .للدولة السعودية !
159 0
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
642 10
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
220 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
453 16
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
98 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
259 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
523 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
454 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
613 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
153 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
609 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
711 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
552 5
الاخبار الدولية
داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

 المرصد 133 3٬544 6 ساعات
شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

 وكالات 18 7٬328 10 ساعات
شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

 المرصد 17 8٬732 14 ساعة
أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

 المرصد 25 7٬814 23 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 24 7٬890 يوم واحد
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 20 3٬829 يومين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 37 4٬122 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬352 3 أيام
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 100 18٬063 يوم واحد
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬764 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬226 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬412 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

 المرصد 4 292 12 دقيقة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 31 4٬736 16 ساعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 60 14٬256 يوم واحد
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 15٬796 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 5 2٬527 3 ساعات
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 15 2٬507 2 ساعتين
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 77 5٬997 5 ساعات
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

 المرصد 45 5٬385 7 ساعات
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 68 4٬364 يوم واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬578 يومين
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬886 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬378 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬244 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬539 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬731 6 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬937 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 23 5٬857 14 ساعة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 32 9٬817 يوم واحد
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬296 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬639 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 68 9٬454 يوم واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬159 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬609 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬985 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 75 9٬941 22 ساعة
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 13 12٬226 يوم واحد
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 12 6٬149 يوم واحد
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 25 1٬770 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 269 3٬150 16 ساعة