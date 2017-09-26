شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة قيام شاب بتحطيم زجاج سيارة بطريقة غريبة .

و أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كايمرات المرقبة ، لحظة توقف سيارة كان يستقلها الشاب ، وفجأة نزل منها حاملاً بيده أداة تشبه العصا و قام بتحطيم زجاج السيارة ، ثم فر هارباً .

وأثار الفيديو استياء النشطاء مطالبين الجهات المختصة بسرعة الوقوف على الواقعة ، وضبط الشخص الذي ظهر في المقطع .

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