الرئيسية / شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده
صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة قيام شاب بتحطيم زجاج سيارة بطريقة غريبة .
و أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كايمرات المرقبة ، لحظة توقف سيارة كان يستقلها الشاب ، وفجأة نزل منها حاملاً بيده أداة تشبه العصا و قام بتحطيم زجاج السيارة ، ثم فر هارباً .
وأثار الفيديو استياء النشطاء مطالبين الجهات المختصة بسرعة الوقوف على الواقعة ، وضبط الشخص الذي ظهر في المقطع .
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التعليقات
15 - الصريح جدا2017-09-26 02:25:43
هالنوعيه مالهم الا قص يد ويرتاح ويريح الناس من شره تخلف انتشر بشكل كبير
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14 - زائر الليل2017-09-26 02:13:03
سود الله وجهه الحقود الحسود ولو فيه ذرة رجوله يواجه خصمه مو يحط حره في حديد الجبان
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13 - نفوس الناس تغيرت2017-09-26 02:12:20
الرياض وما أدراك مالرياض
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12 - محمدين2017-09-26 00:45:55
صاحب السياره يعرف الجاني وسيحضره
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11 - والد ابراهيم2017-09-26 00:44:27
سيتم القضاء على هذه الظاهره التي استشرت في كل مكان
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10 -2017-09-26 00:44:24
ورعنه لازم يدخل عنبر عشان يتعلم ان من نساه اهله يربيه الزمان
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9 - زائر2017-09-26 00:35:51
قيمه الزرفه وخذها يهووووه
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8 - يا ساتر2017-09-26 00:29:31
الحقد اعمى عقله وقلبه
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7 - انا سعودي واحب السعوديه2017-09-26 00:29:14
يازايره سلملم
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6 - عبدالله اليامي2017-09-26 00:27:51
هذا يطلق عليه ذكر وليس رجل ، الرجال تواجه ، للعلم فقط .
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5 - مهند1112017-09-26 00:27:31
الحقد ماله حل والله عملت معروف في واحد حتى اخوانه ما يعملوه له وخذلني شر خذله
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4 - ....2017-09-26 00:25:27
الله يهديه ويهدينا اجمعين ...............
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3 - هاشم2017-09-26 00:20:31
هاذا *****بشوارع القطيف
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2 - زائره2017-09-26 00:17:54
قلنالكم الرجال ناقصين عقل بس ماحد يصدق
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1 - زائره2017-09-26 00:14:21
شوفوا كاملين العقل وش يسوون فعلا الرجال ناقصين عقل
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آخر تعليق
بواسطة : سعود
اعطه الف درهم *** ها ها ها...
بواسطة : زائره
الرجال ناقصين عقل ودين...
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