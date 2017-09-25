شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

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صحيفة المرصد : تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لشاب عُلق من يديه فى أحد قطارات المترو أثناء تحركه بمصر .

وأكد النشطاء أن الشاب المعلق فى الفيديو، لص حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو، عن طريق الشباك لحظة تحرك القطار، ولكن لسوء حظه أمسك بيده أحد الركاب.

وحذرت الصفحة ركاب المترو من هذه الظاهرة، مطالبين الجميع بتوخى الحذر.