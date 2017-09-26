رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / يا جمال لن تلبس الطربوش في الرياض .. “الساعد ” يهاجم “خاشقجي” ويصفه بـ ” القطرجي “

يا جمال لن تلبس الطربوش في الرياض .. “الساعد ” يهاجم “خاشقجي” ويصفه بـ ” القطرجي “

يا جمال لن تلبس الطربوش في الرياض .. “الساعد ” يهاجم “خاشقجي” ويصفه بـ ” القطرجي “
حجم الخط A A A
المرصد 13 1٬433 2 ساعتين

صجيفة المرصد: أطلق الكاتب السعودي محمد الساعد لقب ” القطرجي” على جمال خاشقجي نسبة إلى دولة قطر التى يدافع عنها ويغضب لأجلها – حسب تعبيره- وانتقده قائلاً ” الانتقال من حضن دولة إلى أخرى، ليس حرية رأي، وإنما خيانة , وأنه كما يعارض وطنه فعليه أن يسمح بمعارضته، فهو غير مقدس.

يقاتل وطنه

وقال الكاتب في مقال له منشور في صحيفة عكاظ “يا جمال.. لن تلبس الطربوش في الرياض.. ولن تعود بالقطار العثماني! ” يظن جمال خاشقجي أنه قادر على خداع الجميع، فهو يقاتل وطنه نيابة عن نظام الحمدين وينتقم لمرسي ويوسف ندا وجبهة النصرة وحزب الإصلاح اليمني ويبكي على المرشد محمد بديع، جمال الذي انتظم منذ كان مراهقا في جبال الأفغان في محاربة كل فكر يخالفه بدءا من السلفية مرورا بالشيوعية وانتهاء بالوطنية، يطالب اليوم بقبول فكره المعادي للسعوديين.

التحق بجماعة الإخوان

وتابع: الشاب المراهق الذي هرب من داره في المدينة المنورة إلى قندهار لينضم إلى المحاربين للفكر الشيوعي بالرصاص والمدافع، لم يكن وقتها صحفيا ولا مراسلا لأحد، كل ما في الأمر أنه التحق خلال المرحلة الثانوية بجماعة الإخوان، كما قال في اعترافه عبر تغريدة كتبها قبل أيام، ليدفع به التنظيم كما الكثير لأتون تلك الحرب.

وأردف: عاد جمال إلى البلاد بداية التسعينات مع شبكة من التحالفات والعلاقات مع الجهاديين وما تفرع عنهم من تشكيلات وحركات قادت كل ما شهده العالم العربي من مآس طوال أكثر من عقدين ونصف، إنه الجهاد الأفغاني الذي وصفه الخاشقجي ذات يوم هو بأنه “جهاد الأفيون”.

وأضاف كان محملا بإرث القطبيين فكريا، المنتشرين بكثافة في جبال قندهار، وهم الذين كفروا المجتمعات ونشروا نظرية الولاء والبراء، فحارب المكتبات وأعلن أن أي شركة تعمل في صناعة محتوى الفيديوهات الغنائية والمسرحية هي شركة حرام العمل بها أو بقاؤها.

مراوغات مستمرة

واستطرد قائلاً “بقي جمال متنقلا من بلاط الصحافة إلى بلاط الجماعة، في تحايلات ومراوغات مستمرة، لعلها انطلت على الكثير نتيجة حسن النوايا “السعودي” السائد بيننا، حتى استطاع أن يخترق السلك الدبلوماسي مستشارا في سفارة المملكة في واشنطن، وهي وظيفة رفيعة تمكن من يشغلها من الاطلاع على كل أسرار الدولة وتحالفاتها، وهي إن تسربت فيجب أن يحاكم عليها جمال بتهمة الخيانة العظمى”.

خدمة القطريين

وأشار إلى أنه بنى شبكة من الاتصالات المهمة مع الإعلام الأمريكي، مستفيدا من إمكانات السفارة ومن الإرث الهائل والانطباعات الرائعة التي خلفها الأمير بندر بن سلطان وفريقه لدى السياسيين والنخب الأمريكية، اليوم يقوم باستثمار تلك العلاقات لخدمة القطريين وإيذاء السعوديين.لافتاً إلى أنه لم يستمر جمال طويلا في واشنطن ليعود إلى بلاط الصحافة رئيسا لتحرير صحيفة الوطن مرتين، ليمارس كما يقول كتاب تلك الصحيفة نوعا “إخوانيا” من القمع، فالكاتب محمد الهرفي رحمه الله كتب مقالا مطولا اشتكى فيه من تعالي وغرور وقمع رئيس التحرير، كذلك الكاتب سعود البلوي الذي غرد عبر تويتر مخاطبا جمال خاشقجي قائلا: حين كنت رئيسا لتحرير الوطن، منعت مقالاتي من النشر، كيف تطالب الآن بوقف ما كنت تفعله ؟!.

أطلق لقب “وطنجي” على السعوديين

وأضاف لعل الكثير لا يعلمون أن جمال هو من أطلق لقب “وطنجي” على السعوديين خلال فترة الملك عبدالله، في أعقاب سقوط حكم الإخوان الإرهابي في مصر، كانت بلا شك استهزاء ونكاية وشتيمة – كما ظن – للوطنيين الذين اصطفوا مع وطنهم تأييدا للمصريين ولقرار تجريم حركة الإخوان الإرهابية.ومضى قائلاً : عندما أعلن جمال أنه يعارض وطنه فعليه أن يسمح لنا أن نعارضه، فهو غير مقدس ولا حزبه ولا وطنه الجديد، وعندما أطلق عبارته المليئة بالاستهزاء وسمح لنفسه أن يصف الوطنيين بالوطنجية فليسمح لنا أن نصفه بـ “القطرجي” نسبة إلى دويلة قطر التي اتهمنا بإغضابها، وهو غاضب الآن في واشنطن لأجل كحل “جيوبها”.

وأردف: ولمن لا يعرف.. تتم إضافة الجيم والياء «للنسبة» في اللهجة، وعندما تقول قومجي أو إخونجي أو قطرجي، فأنت تنسبه لفكر أو ولاء أو وظيفة، وقتها كان يلمح إلى أن الوطنية في المملكة هي وظيفة يتم الاسترزاق منها، هكذا يسيء جمال لكل السعوديين معتبرا ولاءهم لدولتهم ووطنهم هو من أجل الوظائف والرواتب، وهو ما ينطبق عليه في عمله كمحلل «مع قناة الجزيرة» هي وظيفة يسترزق منها، وعليه أن يقبل الانتساب لها.

تملق الحكام

وتابع: يظن جمال المنتقل من التحالف مع قندهار إلى التحالف مع إسطنبول والدوحة، أنه قادر على صناعة معارضة خمسة نجوم في شوارع واشنطن وهو يشرب السيجار الكوبي ومستلقيا في كراسي وثيرة في الفنادق ومراكز الأبحاث، معارضة أو منفى كما وصفها تسمح له بالهجوم على الحكم وتقاليد السعوديين بمقالات نارية في الواشنطن بوست وغيرها، ثم يتملق الحكام بتغريدة عن الوطن باللغة العربية التي لا يعرفها المواطن الأمريكي، إنها إحدى حيل الإخوان يحرضون عليك في المحافل الدولية ثم يعتذرون ويرسلون لك الرسائل خفية.

وأضاف فكرة السعي لتقاعد مريح تموله الدوحة ليست سيئة جدا لكثير من مطلقات الإخوان والحركيين والحكوكيين، فالقطريون يبحثون عن أي ساقط ولاقط ليكون في صفهم، كما قال حمد بن جاسم خلال الشريط المسرب له ولحمد بن خليفة والقذافي، وللحقيقة هم يدفعون مبالغ طائلة لكل المرتزقة والخونة وبائعي الأوطان والحياة في لندن وواشنطن مكلفة جدا.

الانتقال من حصن دولة إلى أخرى خيانة

وانهى مقاله قائلاً ” الانتقال من حضن دولة إلى أخرى، ليس حرية رأي، إنها خيانة يسبقها اضطراب نفسي يصور لمن يمارسها أنه قادر على اللعب بالحبال للفوز بأكبر الغنائم، لن يستطيع جمال خاشقجي مهما بلغت حيله أن يلبس الطربوش في شوارع الرياض، ولن يعود للمدينة المنورة على ظهر قطار العثمانيين كما يتمنى في أحلامه “المنفصلة”، فالطربوش خلعه الوطنيون قبل مئة عام، وقطار المحتلين العثمانيين أحرقه محاربو الجزيرة العربية القدامى”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - عبدالله اليامي
2017-09-26 02:25:30
خاشقجي كان من ضمن الكثير الذين لم يطلقوا طلقة واحدة ضد السوفييت وكان تواجدهم فقط في مطابخ المخيمات الأفغانية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - عامر الأحمدي
2017-09-26 02:14:03
راااااائع ولعل الكاتب تجاوز سهواً قصة إدارة جمال لقناة تلفزيون العرب، يبدو مما فعله في أول يوم من البث أنه كان يريد أن يكون مقرها في الدوحة أو أنقرة ،و كاد أن يكون له ذلك،لولا لطف الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-09-26 01:45:12
وش الموضوع بالضبط مافهمت شي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - محمد
2017-09-26 01:29:28
الفقع حول الارقه سيم سيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - مجرة التبانة
2017-09-26 01:09:54
***.رجع الى بلاد الأجداد بالأستانة والباب العالي وهذا درس وعلينا الحذر وتجريف المواقع منهم وأفهم يافهيم والأصل هو الثابت.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - سعود
2017-09-26 01:00:57
مقاله رائعه بارك الله فيك وفِي كل من يذود عن بلاد الحرمين . وليعلم القاصي والداني ان السعودية للسعوديين ارض الآباء والاجداد وحكامها ال سعود الاوفياء على تحمل الأمانة من اكثر من ثلاث قرون
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - صدق الكلمه
2017-09-26 00:56:16
****، الله يحفظ بلادنا منهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - رطب
2017-09-26 00:55:21
اللي مافيه خير لوطنه مافيه خير لقلمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 -
2017-09-26 00:48:02
يالربع كم كيلو الطماط الان ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
4 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-26 00:47:15
تركيا وإيران كيف ينظرون للعرب واقرأ التاريخ عنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابن الخليج
2017-09-26 00:47:11
**** الله على كل من خان وطنه الذي افترش ارضه والتحف سماؤه من اجل المال والشهرة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,217 )
2 - ابونواف...
2017-09-26 00:39:50
اللهم احمي المملكة العربية السعودية مقدسات وحكام وشعب واجعل كل من يريد بها شر ان يكون تدميره في تدبيره أمين يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - والد ابراهيم
2017-09-26 00:39:39
على الدوله رعاها الله وفي هذا الوقت الحاسم ان تغربل كافة القطاعات الاعلاميه و الدبلوماسيه و الاجتماعيه و الاقتصاديه لتنقية الوطن من الشوائب و الخونه و العملاء من هم على شاكلة خاشقجي .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سعود

اعطه الف درهم *** ها ها ها...
بواسطة : فيصل

يارب يصير فية حزم في تطبيق هذا النظام حتى يعرف كل مستهتر ان في نظام يكفل لكل شخص...
بواسطة : ابوخالد

الى تعليق 81 خالد : من انت حتى تتكلم باسم الشعب السعودي ؟؟؟؟؟؟ وثانيا كلامك غير...
بواسطة : زائره

الرجال ناقصين عقل ودين...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
99 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
174 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
163 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
103 3
mm

محمد الساعد

يا جمال.. لن تلبس الطربوش في الرياض.. ولن تعود بالقطار العثماني!
527 9
mm

فهد الأحمري

هدية جديدة مقدارها: 8760 غرة السنة
170 0
mm

قينان الغامدي

حضرت حرية الفرح فحضر عقل الانضباط: عيد السعودية عالمي
300 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الأسس الفكرية. .للدولة السعودية !
159 0
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
642 10
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
220 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
453 16
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
98 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
259 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
523 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
454 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
613 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
153 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
609 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
711 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
552 5
الاخبار الدولية
داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

 المرصد 133 3٬543 6 ساعات
شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

 وكالات 18 7٬328 10 ساعات
شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !

 المرصد 17 8٬732 14 ساعة
أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدة

 المرصد 25 7٬814 23 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 24 7٬890 يوم واحد
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 20 3٬829 يومين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 37 4٬122 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬352 3 أيام
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 100 18٬062 يوم واحد
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬764 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬226 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬412 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

 المرصد 4 286 12 دقيقة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 31 4٬736 16 ساعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 60 14٬255 يوم واحد
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 15٬796 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 5 2٬525 3 ساعات
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 15 2٬504 2 ساعتين
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 77 5٬994 5 ساعات
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

 المرصد 45 5٬385 7 ساعات
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 68 4٬364 يوم واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬578 يومين
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬886 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬378 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬244 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬539 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬731 6 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬937 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 23 5٬857 14 ساعة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 32 9٬817 يوم واحد
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬296 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬639 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 68 9٬453 يوم واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬159 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬609 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬985 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 75 9٬941 22 ساعة
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 13 12٬226 يوم واحد
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 12 6٬149 يوم واحد
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 25 1٬770 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 269 3٬150 16 ساعة