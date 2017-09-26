“طلال سلامة” يرد على اتهامه بغناء آيات من القرآن.. كلامي تم تحريفه من مجرمي قطر.. وهذا ما قلته نصا!

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صحيفة المرصد : قال الفنان طلال سلامة أن ما تردد بشأن غناءه بعض الآيات من القرآن الكريم، خلال احتفالية اليوم الوطني مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة مؤكداً أن الموضوع تم تحريفه من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل أن يريد مهاجمة هيئة الترفيه أو الرافضين لإقامة الحفلات .

وكتب الفنان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قائلاً” إنه لا يمكن ويستحيل أن يغني ولو جزءا من آية أو سورة في القرآن الكريم، “لا أقبل بذلك”.

وأضاف: “ما قلته نصا (معوذة برب الفلق من شر كل ما خلق يا سعودية)، ومن يدعي أني غنيت القرآن فليتفضل ويرينا في أي آية “معوذة برب الفلق) أو (من شر كل ما خلق).

وقال: “استخدام الموضوع من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل من يريد أن يهاجم هيئة الترفيه أو من الرافضين لإقامة الحفلات أصبح واضحا ومكشوفا”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، مقطعاً للفنان طلال سلامة، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه ، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.

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