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“طلال سلامة” يرد على اتهامه بغناء آيات من القرآن.. كلامي تم تحريفه من مجرمي قطر.. وهذا ما قلته نصا!

“طلال سلامة” يرد على اتهامه بغناء آيات من القرآن.. كلامي تم تحريفه من مجرمي قطر.. وهذا ما قلته نصا!
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المرصد 84 1٬967 1 ساعة

صحيفة المرصد : قال الفنان طلال سلامة أن ما تردد بشأن غناءه بعض الآيات من القرآن الكريم، خلال احتفالية اليوم الوطني مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة مؤكداً أن الموضوع تم تحريفه من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل أن يريد مهاجمة هيئة الترفيه أو الرافضين لإقامة الحفلات .

وكتب الفنان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قائلاً” إنه لا يمكن ويستحيل أن يغني ولو جزءا من آية أو سورة في القرآن الكريم، “لا أقبل بذلك”.

وأضاف: “ما قلته نصا (معوذة برب الفلق من شر كل ما خلق يا سعودية)، ومن يدعي أني غنيت القرآن فليتفضل ويرينا في أي آية “معوذة برب الفلق) أو (من شر كل ما خلق).

وقال: “استخدام الموضوع من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل من يريد أن يهاجم هيئة الترفيه أو من الرافضين لإقامة الحفلات أصبح واضحا ومكشوفا”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، مقطعاً للفنان طلال سلامة، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه ، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

84 - ابوخالد
2017-09-26 02:34:55
الى تعليق 81 خالد : من انت حتى تتكلم باسم الشعب السعودي ؟؟؟؟؟؟ وثانيا كلامك غير صحيح
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83 - بنت شمر
2017-09-26 02:33:30
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82 - عبير السعوديه
2017-09-26 02:31:10
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81 - خالد الخالد
2017-09-26 02:28:18
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80 - هاشم
2017-09-26 02:18:03
61 ماصدقت ولا نطقت الصدق لابسمك ولا بفعلك الترفع عن الرد عليك وعارف من وين انت من سلوبك وقبيله تميم الله يشرفها عن اذناب المجوس
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79 - عبيد
2017-09-26 02:12:22
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78 - الصميدع
2017-09-26 02:11:52
ياعمي لازم نغني بالقران ولازم نرقص بالشوارع شباب وبنات علشان يقولوا علينا حريه متحضرين حداثيين ، طب من همه اللي قولوا ، اللي هناك في الجهة الغربيه اعمامنا ايوه فهمت يابويه .
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77 - حمدالربياوي
2017-09-26 02:11:23
ردعلى قلم الحقيقة: كثر البربره تقلل من شخصية الانسان***
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76 - هاشم
2017-09-26 02:10:28
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75 - هاشم
2017-09-26 02:08:26
تعليق مخالف
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74 - عبيد
2017-09-26 02:06:51
تعليق مخالف
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73 - الحزم
2017-09-26 02:06:50
تعليق مخالف
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72 -
2017-09-26 02:05:24
ايوه ياقلم الحقيقه اجلدهم جلد مااحد يزهقهم ويحرق دمهم مثلك وااااصل 😂😂😂😂
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71 - هاشم
2017-09-26 02:04:49
تعليق مخالف
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70 - مسلم غيور
2017-09-26 02:04:42
تعليق مخالف
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69 - عبيد
2017-09-26 02:02:25
اعلم ان الله عزوجل يحمي دينه وعباده المؤمنين فلا تعلم باي ارض تموت ومتى يأتيك ملك الموت***ان اجتهدو وأصابوا فهو من عند الله
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68 - هاشم
2017-09-26 02:01:45
انت تعلم بينك وبين نفسك انك لاتهش ولا تنش ولا خامئني ياخذكم واحد واحد بفتاوي المتعه تبلعه وتجي تهايط
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( عدد التعليقات 28,922 )
67 - قلم الحقيقه
2017-09-26 02:00:27
اسمها زنزانة بنت خيزرانه وأبوها جلاد هههههههههههه
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66 - ***
2017-09-26 01:59:25
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( عدد التعليقات 28,922 )
65 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:58:46
هذه عقوبته من الله في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم الأخونجي الأخواني عدو الله ورسوله والمسلمين أجمعين والوطن والقيادة زالشعب وله في الآخر خزي عظيم نار جهنم وبئس المصير.
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64 - هاشم
2017-09-26 01:58:45
يجن جنونه من طاري خامئني لعب فيهم لعب مخرق والعياذ بالله من موت الشرف ادري انك ضحيه مثل غيرك عرضك وعرض اجداتك انتهك بسبب فتاوي ارهابي مجرم طبيعي تصاب بنفصام شخصيه
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63 - عبيد
2017-09-26 01:58:30
قلم الحقيقة تكلم بحرية لكن لا تحشر الله والرسول في هذه الأمور فالناس عقلاء ومثقفين ومتعلمين اطرح عليهم بدلوك دون ادخال الله والرسول بموضيع سطحية وكأنك اصبحت بمفتي المرصد احترم عقولنا تكلم بالمنطق
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62 -
2017-09-26 01:57:08
قلم الحقيقه أضحكتني عندما قلت زنزانة بنت خيزرانة هههههههههههههه 😂😂
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61 - عبدالعزيز
2017-09-26 01:56:45
هاشم أي محكمة تبي تروح تشتكي المطرب ودي أشوف وجهك منتظر الرد أنا أسمي عبدالعزيز بن محمد التميمي باليت تتحفنا في أسمك وما يفرق أي اسم من المعرفات العشرة اللي انت تكتب فيها
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60 - هاشم
2017-09-26 01:55:55
ماسئلت نفسك بينك وبينها كيف رضيتم خامئني *** وكيف غسل روسكم ***
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59 - مسلم غيور
2017-09-26 01:55:44
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( عدد التعليقات 28,922 )
58 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:54:21
عسى داعيتك الأخواني المسجون تزوج الأخونجية اللي خطبها قبل سجنه .حسبي الله عليه مايمدي حرمته ماتت ماخذت لها يومين جاك يخطب وزوجته الحكومة زنزانة بنت جلاد ههههههههههههه
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57 - هاشم
2017-09-26 01:53:53
انت اطلع من الموضوع طلال السلامه فنان سعودي انت حاشر نفسك ليش ليتك تحرر اعراض اقاربك وعرضك من فتاوي خامئني الي دنسكم ونهب اموالكم فلا تكلم وانت مكسوره عينك
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56 - عبيد
2017-09-26 01:53:42
قلم الحقيقة مادخل الرسول صلى الله علية وسلم بهذه الاقاويل ***
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55 - ابو عبدالرزاق
2017-09-26 01:50:57
منصور اخوي طلال سلامه ،، اما المعترضين على هيئه الترفيه فمدحورين باذن الله وسمهم في كبودهم يموتو غبن
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54 - حسنين. ومعهم واحد حسن
2017-09-26 01:50:41
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53 - هاشم
2017-09-26 01:50:24
قلم الخداع والله ماهمك لا طلال السلامه ولا وطن ولا دين كل همك تفتن وتتبع تعليمات المرجع الي عبى راسك بالخرافات الايرانيه فمن سلم عرضه لخامئني فلا عقل له
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( عدد التعليقات 28,922 )
52 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:49:30
النوم خله لدعاتك الأخونجية الأخوان المساجين ههههههههههه
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51 - محماس السادس عشر
2017-09-26 01:49:23
الحمد لله ظهر الحق و زهق الباطل ***
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50 - هاشم
2017-09-26 01:47:49
يقول الارهابي خامئني علمنا عيالنا بالمتعه من الخبث ماعجزت عنه اليهود جمع ولد حرام وكذاب يقصد الخامئني
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49 - علي ماصوره
2017-09-26 01:47:34
لاتوضح ولاشي ولاتكلف نفسك تعب عليك حبيبي هو صادق الراي العام ***
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( عدد التعليقات 28,922 )
48 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:47:24
طلال سلامه طلال سلامه طلال سلامه طلال سلامه ياحارق كبود الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله والوطن والقيادة الرشيدة سلق تميم والحمدين النابحة .
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47 - رأي
2017-09-26 01:46:29
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46 - مسلم غيور
2017-09-26 01:46:13
تعليق مخالف
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45 - صدامي
2017-09-26 01:45:43
تعليق مخالف
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44 - هاشم
2017-09-26 01:45:33
طيب قم ارقد ورجع غدا نفس الموال الاخونجيه وقطر والدواعش ومادري ايش والايراني بطهرك ليل نهار شغال متعه
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43 - ابن دواس
2017-09-26 01:45:27
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42 - هاشم
2017-09-26 01:43:58
ماشفت بحياتي اجبن من عيال ***الايرانيه
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41 - أعلم حق اليقين أنك ستموت وحيداً وتقبر وحيداً وستقف للحساب وحيداً
2017-09-26 01:43:22
وعندها لن تسأل بل تحاسب على كل لحظة في حياتك في طاعة كانت أم معصية // والأعمال والافعال والأقوال في ذاك الموقف ليس بما يرضي الناس // بل بما يرضي رب العالمين // فأجعل رضى ربك ميزانا لافعالك مادمت تتنفس
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( عدد التعليقات 28,922 )
40 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:42:56
الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله والوطن وقيادتنا والشعب رد الله كيدهم في نحورهم بلادنا احتفلت بيومها الوطني وهم دعاتهم في السجون مرميين وعصاباتهم خارجها مخذولين.
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39 - هاشم
2017-09-26 01:42:31
خيالك واسع ياقلم الكذب ملي بالخرافات والامنيات الواقع شي وامنياتك شي ثاني تمنى حتى تلحق اجدادك قبل تمنو ماتمنيت رحمه الله تلحق بهم وتخبرهم لحلم لازال مجهول
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38 - محمد الهاجري
2017-09-26 01:41:32
لاعليك اخي طلال سلامه الله نصرك على *** قطر وطيور الظلام
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37 - هاشم
2017-09-26 01:40:10
يطلع النور وتشوف الدرب يامضيع الدرب ***
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( عدد التعليقات 28,922 )
36 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:40:06
الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله والوطن وقيادتنا والشعب لهم أكثر من أسبوع وهم ياكلون تراب هههههههههه آآآآآآآخر وجبتهم من الفنان العظيم طلااااااال سلامة كفو كفو
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35 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-26 01:39:36
طيب ماعندكم احد يكتب كلمات قوية وجميلة أجمل من هذه ؟ كان قلتوا لي .
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34 - صدامي
2017-09-26 01:37:51
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33 - هاشم
2017-09-26 01:36:11
جيراني اليوم عيالهم رفضو الذهاب للمدرسه وبوهم متهم قطر بالوقوف خلف الموضوع
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( عدد التعليقات 28,922 )
32 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:36:08
القضاء سيمثل أمامه الأخونجي الداعشي الأخواني راعي البشت المحتسب المكتئب بحول الله وقوته وسيتم سلخ جلده حتى يلعن اليوم اللي عرف فيه قطر وأعلن ولائه لتميم والحمدين وحان وطنه الخبيث العميل الخائن الملعون
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31 - هاشم
2017-09-26 01:34:33
امس واحد يقول ضرب واحد على خشمه بالشارع والسبب قطر يقول قالت الحكومه القطريه اضرب الي جنبك
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30 - رفيق الدرب
2017-09-26 01:34:20
طيب اغنية الله الاول لفظ جلاله والمتقدم في كل شي الكلام طبيعي الا ان الشخص يغني القران بسيغته المقروءه للقران مع الاات المسيقيه فذالك لا يسمح به
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29 - هاشم
2017-09-26 01:32:42
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( عدد التعليقات 28,922 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:31:53
المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها وفنانيها تاج على رؤوسكم ياسلق تميم والحمدين أأأأأأششششششش ولاكلمة كل أخواني خائن منكم للخلف در هههههههههه
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27 - المستشار عادل
2017-09-26 01:31:28
مسكين ظلمناه. .... سووووري
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26 - رطب
2017-09-26 01:31:02
مادرينا عنك ولا عن قطر درينا عن كلنا سلمان وكلنا محمد
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25 - يلدرم
2017-09-26 01:30:52
امس نويت اصوم الاثنين لكن مجرمي قطر خلوني اضعف عندما مريت بجوار ستاربكس فاشتريت كابتشينو ونفس الشي حصل عندما نويت اخذ عمرة اقنعوني آن الجو حر وزحمة
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24 - هاشم
2017-09-26 01:30:10
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( عدد التعليقات 28,922 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:28:49
ماهو شغلكم بلا قلق ياسلق الأخونجية لتمبم والحمدين.أأأأششششششش لايفتح منكم واحد فمه الخلاااااااا.
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22 - مانع القحطاني
2017-09-26 01:28:37
يحاولون يضحكون علينا لانهم لقو من يطبطب لهم ويليس ويطلعهم قدام الناس على انهم نفرات كويس
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21 - ابن وايل
2017-09-26 01:27:42
معروض على القناه الاولى مباشر وتقول قطر الظاهر اننا نكذب استغفر ربك انه كانا غفارا
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20 - مانع القحطاني
2017-09-26 01:27:13
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19 -
2017-09-26 01:27:03
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,922 )
18 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:25:46
دامت هذه الضحكة والابتسامة دوم على شفاهك طلاااااال سلااااااامة.لقد قتلت بحضورك وغنائك لوطنك المملكة العربية السعودية ومشاركتك لزملائك الفناين يومه وعيده الوطني كل سلقة من سلق تميم والحمدين من الأخوان.
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17 -
2017-09-26 01:25:29
انت ***
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16 - &
2017-09-26 01:24:37
لا نريد قطر جميعا ولاكن لا دخل لي قطر بما قلت
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15 - المطوع😎
2017-09-26 01:24:13
تعوذ من شر الغناء اولا
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14 - ابو الليل
2017-09-26 01:23:13
اقول جبت العيد واعفاك
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13 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-26 01:22:55
انت وش جعلك تقرب من القران بموسيقى وعارف ان كل الاعداء ترصد لك ولوطنك ليش ما ابعدت وين فكرك حتى لو مافيه لا قطر ولا اعداء كرم القران عن الموسيقى
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12 - مانع القحطاني
2017-09-26 01:22:42
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11 - اقتصادي رياضي
2017-09-26 01:22:32
الأمر ليس متعلق بقطر ولا أذناب قطر ولاتزايد على مشاعر المواطنين نحو وطنهم وانتمائهم له فأنت غنيت اغنية كلماتها حرفت آيات من سورة الفلق فاتق الله واستغفر لذنبك ولا تكابر فخصمك خالقك عزوجل وليس الناس
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( عدد التعليقات 28,922 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:19:53
أأأأأأأأأأأأأألف مبروك انتصارك عليهم نهنئك من كل قلوبنا ونهنىء أنفسنا أن الله خذل الأخونجية الأخوان *** وسلق تميم والحمدين أرادو أن يقتلو فرحة الشعب السعودي بيوم وطنه فأصبح تدبيرهم تدميرآ على رؤوسهم.
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9 - سنونو
2017-09-26 01:19:10
هؤلاء أعداء هيئة الترفيه والحفلات
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8 - الروقي
2017-09-26 01:16:51
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7 - ابو ثامر
2017-09-26 01:16:33
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6 - ابو بدر - الرياض
2017-09-26 01:16:01
لايهمونك يااستاذ طلال ،، لقد خابوا وخاب مسعاهم الذين ضد هيئة الترفيه
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5 - ***
2017-09-26 01:15:55
*** يازين الاعتذار
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( عدد التعليقات 28,922 )
4 - قلم الحقيقه
2017-09-26 01:15:21
لايهمونك أخي الحبيب الغالي طلاااااال سلامة كلاب وسلق تميم والحمدين الأخوان الأخونجية أكلو تراب الله يعزك ويكرمك هم ومن يقف خلفهم ويؤيدهم ويساندهم ورد الله كيدهم في نحورهم.الوطن ورجاله داسو على لحاهم.
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3 - نفسيه
2017-09-26 01:14:51
كل ماطق عود حصاة. قالو قطر. ههه
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2 - نفسيه
2017-09-26 01:14:06
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1 - نفسيه
2017-09-26 01:13:34
عليك من الله ***
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المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 24 7٬890 يوم واحد
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 20 3٬829 يومين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 37 4٬122 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬352 3 أيام
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 100 18٬062 يوم واحد
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬764 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬226 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬412 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

 المرصد 4 284 11 دقيقة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 31 4٬736 16 ساعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 60 14٬255 يوم واحد
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 15٬796 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

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شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

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شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

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شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

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