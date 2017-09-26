“طلال سلامة” يرد على اتهامه بغناء آيات من القرآن.. كلامي تم تحريفه من مجرمي قطر.. وهذا ما قلته نصا!
صحيفة المرصد : قال الفنان طلال سلامة أن ما تردد بشأن غناءه بعض الآيات من القرآن الكريم، خلال احتفالية اليوم الوطني مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة مؤكداً أن الموضوع تم تحريفه من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل أن يريد مهاجمة هيئة الترفيه أو الرافضين لإقامة الحفلات .
وكتب الفنان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قائلاً” إنه لا يمكن ويستحيل أن يغني ولو جزءا من آية أو سورة في القرآن الكريم، “لا أقبل بذلك”.
وأضاف: “ما قلته نصا (معوذة برب الفلق من شر كل ما خلق يا سعودية)، ومن يدعي أني غنيت القرآن فليتفضل ويرينا في أي آية “معوذة برب الفلق) أو (من شر كل ما خلق).
وقال: “استخدام الموضوع من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل من يريد أن يهاجم هيئة الترفيه أو من الرافضين لإقامة الحفلات أصبح واضحا ومكشوفا”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، مقطعاً للفنان طلال سلامة، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه ، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.
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— طلال سلامة (@SalamaWas) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الى تعليق 81 خالد : من انت حتى تتكلم باسم الشعب السعودي ؟؟؟؟؟؟ وثانيا كلامك غير صحيح
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61 ماصدقت ولا نطقت الصدق لابسمك ولا بفعلك الترفع عن الرد عليك وعارف من وين انت من سلوبك وقبيله تميم الله يشرفها عن اذناب المجوس
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ياعمي لازم نغني بالقران ولازم نرقص بالشوارع شباب وبنات علشان يقولوا علينا حريه متحضرين حداثيين ، طب من همه اللي قولوا ، اللي هناك في الجهة الغربيه اعمامنا ايوه فهمت يابويه .
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ردعلى قلم الحقيقة: كثر البربره تقلل من شخصية الانسان***
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ايوه ياقلم الحقيقه اجلدهم جلد مااحد يزهقهم ويحرق دمهم مثلك وااااصل 😂😂😂😂
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اعلم ان الله عزوجل يحمي دينه وعباده المؤمنين فلا تعلم باي ارض تموت ومتى يأتيك ملك الموت***ان اجتهدو وأصابوا فهو من عند الله
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انت تعلم بينك وبين نفسك انك لاتهش ولا تنش ولا خامئني ياخذكم واحد واحد بفتاوي المتعه تبلعه وتجي تهايط
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اسمها زنزانة بنت خيزرانه وأبوها جلاد هههههههههههه
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هذه عقوبته من الله في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم الأخونجي الأخواني عدو الله ورسوله والمسلمين أجمعين والوطن والقيادة زالشعب وله في الآخر خزي عظيم نار جهنم وبئس المصير.
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يجن جنونه من طاري خامئني لعب فيهم لعب مخرق والعياذ بالله من موت الشرف ادري انك ضحيه مثل غيرك عرضك وعرض اجداتك انتهك بسبب فتاوي ارهابي مجرم طبيعي تصاب بنفصام شخصيه
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قلم الحقيقة تكلم بحرية لكن لا تحشر الله والرسول في هذه الأمور فالناس عقلاء ومثقفين ومتعلمين اطرح عليهم بدلوك دون ادخال الله والرسول بموضيع سطحية وكأنك اصبحت بمفتي المرصد احترم عقولنا تكلم بالمنطق
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قلم الحقيقه أضحكتني عندما قلت زنزانة بنت خيزرانة هههههههههههههه 😂😂
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هاشم أي محكمة تبي تروح تشتكي المطرب ودي أشوف وجهك منتظر الرد أنا أسمي عبدالعزيز بن محمد التميمي باليت تتحفنا في أسمك وما يفرق أي اسم من المعرفات العشرة اللي انت تكتب فيها
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ماسئلت نفسك بينك وبينها كيف رضيتم خامئني *** وكيف غسل روسكم ***
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عسى داعيتك الأخواني المسجون تزوج الأخونجية اللي خطبها قبل سجنه .حسبي الله عليه مايمدي حرمته ماتت ماخذت لها يومين جاك يخطب وزوجته الحكومة زنزانة بنت جلاد ههههههههههههه
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انت اطلع من الموضوع طلال السلامه فنان سعودي انت حاشر نفسك ليش ليتك تحرر اعراض اقاربك وعرضك من فتاوي خامئني الي دنسكم ونهب اموالكم فلا تكلم وانت مكسوره عينك
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قلم الحقيقة مادخل الرسول صلى الله علية وسلم بهذه الاقاويل ***
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منصور اخوي طلال سلامه ،، اما المعترضين على هيئه الترفيه فمدحورين باذن الله وسمهم في كبودهم يموتو غبن
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قلم الخداع والله ماهمك لا طلال السلامه ولا وطن ولا دين كل همك تفتن وتتبع تعليمات المرجع الي عبى راسك بالخرافات الايرانيه فمن سلم عرضه لخامئني فلا عقل له
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النوم خله لدعاتك الأخونجية الأخوان المساجين ههههههههههه
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الحمد لله ظهر الحق و زهق الباطل ***
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يقول الارهابي خامئني علمنا عيالنا بالمتعه من الخبث ماعجزت عنه اليهود جمع ولد حرام وكذاب يقصد الخامئني
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لاتوضح ولاشي ولاتكلف نفسك تعب عليك حبيبي هو صادق الراي العام ***
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طلال سلامه طلال سلامه طلال سلامه طلال سلامه ياحارق كبود الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله والوطن والقيادة الرشيدة سلق تميم والحمدين النابحة .
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طيب قم ارقد ورجع غدا نفس الموال الاخونجيه وقطر والدواعش ومادري ايش والايراني بطهرك ليل نهار شغال متعه
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ماشفت بحياتي اجبن من عيال ***الايرانيه
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وعندها لن تسأل بل تحاسب على كل لحظة في حياتك في طاعة كانت أم معصية // والأعمال والافعال والأقوال في ذاك الموقف ليس بما يرضي الناس // بل بما يرضي رب العالمين // فأجعل رضى ربك ميزانا لافعالك مادمت تتنفس
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الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله والوطن وقيادتنا والشعب رد الله كيدهم في نحورهم بلادنا احتفلت بيومها الوطني وهم دعاتهم في السجون مرميين وعصاباتهم خارجها مخذولين.
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خيالك واسع ياقلم الكذب ملي بالخرافات والامنيات الواقع شي وامنياتك شي ثاني تمنى حتى تلحق اجدادك قبل تمنو ماتمنيت رحمه الله تلحق بهم وتخبرهم لحلم لازال مجهول
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لاعليك اخي طلال سلامه الله نصرك على *** قطر وطيور الظلام
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يطلع النور وتشوف الدرب يامضيع الدرب ***
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الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله والوطن وقيادتنا والشعب لهم أكثر من أسبوع وهم ياكلون تراب هههههههههه آآآآآآآخر وجبتهم من الفنان العظيم طلااااااال سلامة كفو كفو
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طيب ماعندكم احد يكتب كلمات قوية وجميلة أجمل من هذه ؟ كان قلتوا لي .
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جيراني اليوم عيالهم رفضو الذهاب للمدرسه وبوهم متهم قطر بالوقوف خلف الموضوع
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القضاء سيمثل أمامه الأخونجي الداعشي الأخواني راعي البشت المحتسب المكتئب بحول الله وقوته وسيتم سلخ جلده حتى يلعن اليوم اللي عرف فيه قطر وأعلن ولائه لتميم والحمدين وحان وطنه الخبيث العميل الخائن الملعون
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امس واحد يقول ضرب واحد على خشمه بالشارع والسبب قطر يقول قالت الحكومه القطريه اضرب الي جنبك
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طيب اغنية الله الاول لفظ جلاله والمتقدم في كل شي الكلام طبيعي الا ان الشخص يغني القران بسيغته المقروءه للقران مع الاات المسيقيه فذالك لا يسمح به
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المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها وفنانيها تاج على رؤوسكم ياسلق تميم والحمدين أأأأأأششششششش ولاكلمة كل أخواني خائن منكم للخلف در هههههههههه
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مسكين ظلمناه. .... سووووري
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مادرينا عنك ولا عن قطر درينا عن كلنا سلمان وكلنا محمد
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امس نويت اصوم الاثنين لكن مجرمي قطر خلوني اضعف عندما مريت بجوار ستاربكس فاشتريت كابتشينو ونفس الشي حصل عندما نويت اخذ عمرة اقنعوني آن الجو حر وزحمة
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ماهو شغلكم بلا قلق ياسلق الأخونجية لتمبم والحمدين.أأأأششششششش لايفتح منكم واحد فمه الخلاااااااا.
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يحاولون يضحكون علينا لانهم لقو من يطبطب لهم ويليس ويطلعهم قدام الناس على انهم نفرات كويس
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معروض على القناه الاولى مباشر وتقول قطر الظاهر اننا نكذب استغفر ربك انه كانا غفارا
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دامت هذه الضحكة والابتسامة دوم على شفاهك طلاااااال سلااااااامة.لقد قتلت بحضورك وغنائك لوطنك المملكة العربية السعودية ومشاركتك لزملائك الفناين يومه وعيده الوطني كل سلقة من سلق تميم والحمدين من الأخوان.
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انت ***
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لا نريد قطر جميعا ولاكن لا دخل لي قطر بما قلت
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تعوذ من شر الغناء اولا
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اقول جبت العيد واعفاك
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انت وش جعلك تقرب من القران بموسيقى وعارف ان كل الاعداء ترصد لك ولوطنك ليش ما ابعدت وين فكرك حتى لو مافيه لا قطر ولا اعداء كرم القران عن الموسيقى
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الأمر ليس متعلق بقطر ولا أذناب قطر ولاتزايد على مشاعر المواطنين نحو وطنهم وانتمائهم له فأنت غنيت اغنية كلماتها حرفت آيات من سورة الفلق فاتق الله واستغفر لذنبك ولا تكابر فخصمك خالقك عزوجل وليس الناس
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أأأأأأأأأأأأأألف مبروك انتصارك عليهم نهنئك من كل قلوبنا ونهنىء أنفسنا أن الله خذل الأخونجية الأخوان *** وسلق تميم والحمدين أرادو أن يقتلو فرحة الشعب السعودي بيوم وطنه فأصبح تدبيرهم تدميرآ على رؤوسهم.
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هؤلاء أعداء هيئة الترفيه والحفلات
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لايهمونك يااستاذ طلال ،، لقد خابوا وخاب مسعاهم الذين ضد هيئة الترفيه
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*** يازين الاعتذار
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لايهمونك أخي الحبيب الغالي طلاااااال سلامة كلاب وسلق تميم والحمدين الأخوان الأخونجية أكلو تراب الله يعزك ويكرمك هم ومن يقف خلفهم ويؤيدهم ويساندهم ورد الله كيدهم في نحورهم.الوطن ورجاله داسو على لحاهم.
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كل ماطق عود حصاة. قالو قطر. ههه
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عليك من الله ***
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