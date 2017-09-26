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الرئيسية / شاهد.. السديس يجلس على مقعد الأول الابتدائي بين الطلاب ويلقنهم الفاتحة.. وهذ سر تواجده

شاهد.. السديس يجلس على مقعد الأول الابتدائي بين الطلاب ويلقنهم الفاتحة.. وهذ سر تواجده

شاهد.. السديس يجلس على مقعد الأول الابتدائي بين الطلاب ويلقنهم الفاتحة.. وهذ سر تواجده
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المرصد 11 836 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبدالرحمن السديس، يلقن فيه طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة ابن عامر لتحفيظ القرآن الكريم في حي العوالي، سورة الفاتحة، في أول يوم دراسي..
وأبان مقطع الفيديو الشيخ “السديس” برفقة ابنه “فهد” في مدرسة “ابن عامر الابتدائية” لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة وهو يقرأ سورة الفاتحة وطلاب الصف الأول الابتدائي يرددون خلفه بتفاعل.
وجاءت مشاركة “السديس” الطلاب في بداية عامهم الدراسي ضمن مساهمات أولياء الأمور مع أبنائهم؛ لتحفيزهم على الجلوس على مقاعد الدراسة في الأيام الأولى من مراحل التعليم الابتدائي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 -
2017-09-26 02:16:39
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10 -
2017-09-26 02:13:39
جزاه الله خير الله يحفظ له ولده
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9 -
2017-09-26 02:11:13
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8 - مسلم غيور
2017-09-26 02:00:21
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7 - مسلم غيور
2017-09-26 01:58:06
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6 - الملح و القبلة
2017-09-26 01:57:42
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5 - عالم قلبه طيب
2017-09-26 01:54:04
هذا العالم الجليل قمة في التواضع
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4 - عبيد
2017-09-26 01:45:49
اللهم احفظ علماء الأمة والدعاة وحفظة القران بأرض الحرمين وبكل بلاد المسلمين بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها فجعلهم منارة للإسلام ومن أسباب حب الناس لدينك وارفع من شأنهم مع الأنبياء والصالحين والصدقيين
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3 - الزايدي
2017-09-26 01:42:25
تلله يرحمك يا شهيد الامه وصقر العرب صدام حسين المجيد
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2 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-26 01:41:13
أخلاق هذا الشيخ لو ايش اقول فيه ما اوفيه حقه الله يحفظه ومدخل ولده مدرسة حكومية تواضع منه
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1 - ابو شيوخ
2017-09-26 01:36:53
ماشاءالله جزاك الله خير ياشيخنا ووفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
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آخر تعليق
بواسطة : سعود

اعطه الف درهم *** ها ها ها...
بواسطة : فيصل

يارب يصير فية حزم في تطبيق هذا النظام حتى يعرف كل مستهتر ان في نظام يكفل لكل شخص...
بواسطة : ابوخالد

الى تعليق 81 خالد : من انت حتى تتكلم باسم الشعب السعودي ؟؟؟؟؟؟ وثانيا كلامك غير...
بواسطة : زائره

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