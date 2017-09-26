الرئيسية / شاهد.. السديس يجلس على مقعد الأول الابتدائي بين الطلاب ويلقنهم الفاتحة.. وهذ سر تواجده
شاهد.. السديس يجلس على مقعد الأول الابتدائي بين الطلاب ويلقنهم الفاتحة.. وهذ سر تواجده
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبدالرحمن السديس، يلقن فيه طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة ابن عامر لتحفيظ القرآن الكريم في حي العوالي، سورة الفاتحة، في أول يوم دراسي..
وأبان مقطع الفيديو الشيخ “السديس” برفقة ابنه “فهد” في مدرسة “ابن عامر الابتدائية” لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة وهو يقرأ سورة الفاتحة وطلاب الصف الأول الابتدائي يرددون خلفه بتفاعل.
وجاءت مشاركة “السديس” الطلاب في بداية عامهم الدراسي ضمن مساهمات أولياء الأمور مع أبنائهم؛ لتحفيزهم على الجلوس على مقاعد الدراسة في الأيام الأولى من مراحل التعليم الابتدائي.
التعليقات
11 -2017-09-26 02:16:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -2017-09-26 02:13:39
جزاه الله خير الله يحفظ له ولده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -2017-09-26 02:11:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مسلم غيور2017-09-26 02:00:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مسلم غيور2017-09-26 01:58:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الملح و القبلة2017-09-26 01:57:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - عالم قلبه طيب2017-09-26 01:54:04
هذا العالم الجليل قمة في التواضع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - عبيد2017-09-26 01:45:49
اللهم احفظ علماء الأمة والدعاة وحفظة القران بأرض الحرمين وبكل بلاد المسلمين بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها فجعلهم منارة للإسلام ومن أسباب حب الناس لدينك وارفع من شأنهم مع الأنبياء والصالحين والصدقيين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - الزايدي2017-09-26 01:42:25
تلله يرحمك يا شهيد الامه وصقر العرب صدام حسين المجيد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - جنوبية..🌻🌻2017-09-26 01:41:13
أخلاق هذا الشيخ لو ايش اقول فيه ما اوفيه حقه الله يحفظه ومدخل ولده مدرسة حكومية تواضع منه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
1 - ابو شيوخ2017-09-26 01:36:53
ماشاءالله جزاك الله خير ياشيخنا ووفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سعود
اعطه الف درهم *** ها ها ها...
بواسطة : زائره
الرجال ناقصين عقل ودين...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!المرصد 133 3٬544 6 ساعات
شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحروكالات 18 7٬328 10 ساعات
شرطة عجمان ترد على فيديو مراهقة عربية وجهت اتهامات مسيئة لعناصرها !المرصد 17 8٬732 14 ساعة
أمريكا تعلن قائمة أخرى عن “حظر السفر”.. يشمل دولاً جديدةالمرصد 25 7٬814 23 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !المرصد 24 7٬890 يوم واحد
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابرالمرصد 20 3٬829 يومين
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديلالمرصد 34 5٬352 3 أيام
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 100 18٬062 يوم واحد
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 10٬764 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 15٬226 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 102 13٬412 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!المرصد 4 290 12 دقيقة
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017المرصد 31 4٬736 16 ساعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالميةالمرصد 60 14٬256 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !المرصد 5 2٬527 3 ساعات
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصدهالمرصد 15 2٬506 2 ساعتين
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!المرصد 77 5٬996 5 ساعات
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطنالمرصد 45 5٬385 7 ساعات
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 68 4٬364 يوم واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬578 يومين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬378 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬244 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬539 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬731 6 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬937 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولينالمرصد 23 5٬857 14 ساعة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 32 9٬817 يوم واحد
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬296 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬639 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 68 9٬453 يوم واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬159 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬609 3 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬985 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!المرصد 75 9٬941 22 ساعة
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدهاالمرصد 13 12٬226 يوم واحد
شاهد “كذبة” أيفون 8!العربية 12 6٬149 يوم واحد
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!المرصد 25 1٬770 3 أيام
كاريكاتير