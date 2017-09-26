شاهد.. السديس يجلس على مقعد الأول الابتدائي بين الطلاب ويلقنهم الفاتحة.. وهذ سر تواجده

حجم الخط A A A المرصد 11 836 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبدالرحمن السديس، يلقن فيه طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة ابن عامر لتحفيظ القرآن الكريم في حي العوالي، سورة الفاتحة، في أول يوم دراسي..

وأبان مقطع الفيديو الشيخ “السديس” برفقة ابنه “فهد” في مدرسة “ابن عامر الابتدائية” لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة وهو يقرأ سورة الفاتحة وطلاب الصف الأول الابتدائي يرددون خلفه بتفاعل.

وجاءت مشاركة “السديس” الطلاب في بداية عامهم الدراسي ضمن مساهمات أولياء الأمور مع أبنائهم؛ لتحفيزهم على الجلوس على مقاعد الدراسة في الأيام الأولى من مراحل التعليم الابتدائي.