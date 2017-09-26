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بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!
صحيفة المرصد : أحيت المطربة اليمنية بلقيس العيد الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية بحضور كبير من أبناء الجالية السعودية ، وذلك في مدينة سيتي ووك بإمارة دبي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي كان يهتف لها أثناء الحفل ويقول لها بحبك لترد عليه بلقيس : “يا ناس” ، فينفجر الشاب ضحكاً ، وكتب الشاب على المقطع : ” والله ما توقعت ترد علي استحيت على طول” .
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التعليقات
39 - المراقب2017-09-26 04:19:30
عيب يا شباب ترفعوا عن هذه المهازل والالفاظ المشكلة مايقولون فلان بأسمه الشخصي على طول (سعودي) ولو غيرنا راح يقولون معجب!(عموماً نتمنا ان يكون كل سعودي خارج وطنه سفيراً يعكس مدى اخلاق وتعامل ابناء وطنه
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38 - منقاش2017-09-26 03:57:13
تافهون
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37 - ام فهد2017-09-26 03:46:49
ياناس ترفعوا خلوا عنكم السخافات
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36 -2017-09-26 03:44:15
ل 34 وانت بخيــــــــــــــــــــــر وعافيه وفي رعاية الله
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35 -2017-09-26 03:28:57
ويقولون ليه البنات تمردوا !! ***اهم شي انه ذكر مايعيبه شي !!
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34 -2017-09-26 03:27:10
29- ابشر . وتم .وتصبح على خير وسعاده اخي الحبيب الغالي . خروووووج
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33 - بالمختصر2017-09-26 03:25:05
هذا من اشباه الرجال .. نحمد الله على نعمة الدين والعقل والادب والحياء
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32 -2017-09-26 03:24:19
الى تعليق 21 : ماحصل شيء مخالف في شارع التحليه ،، الشعب طلع يفرح باليوم الوطني وتلاحم مع قيادته وهذا مااغضب الاخونجيه عصابات حمد وطيور الظلام اللى عندنا اعداء الفرح
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31 - جنوبية..🌻🌻2017-09-26 03:23:41
لو تهاب زوجها أو تحس أن رجالها عنده شوي غيرة كان تجاهلت هذا الأحمق قال استحيت قال كان تغطيت من قوة الحياء وخرجت تجري من الحفل ورحت عند ماما
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30 - اللهم اهد ضال المسلمين2017-09-26 03:22:43
قال تعالى( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى )
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29 -2017-09-26 03:22:22
ل 26 ان كانت الرجوله بمفهومك فلا اريدها البـــــــــــــــــــــــــته وقفل الموضوع
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28 - ابو فارس2017-09-26 03:18:34
مستحي ومغطي وجهه بيده !! الله المستعان
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27 -2017-09-26 03:16:19
بعضهم تلقاه مبهذل زوجته مايعطيها وجه وحارمها من الحب والعاطفة والرومانسية ومايعطيها حقوقها واذا شاف فنانة او وحدة مشهورة قام يطاردها ويمدحها ويغازلها ويمطرها بعبارات الغزل والتمجيد والثناء ***
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26 -2017-09-26 03:15:26
25- انت فاهم التعليق بالغلط اما الرجولة آمل ان لاتتحدث عنها ان لم تربطك فيها اي صله
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25 -2017-09-26 03:10:12
ل 19 ومن قال ان الرجـــــــــــــــال لاتبكي هل انت من سلاله***مثلآ اذا كان اشــــــــــــــــــرف الخلق بكى صل الله عليه وسلم ، وشكلك فاهم الرجوله غلط
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24 -2017-09-26 03:08:35
21- ماعندك سالفه ولاتكن امعه وتردد مايردده الاعلام المعادي لنا .ف على هونك اخي الفاضل ففكّر قبل ان تعلّق
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23 - زمن اغبر2017-09-26 03:04:40
يقول استحيت على طول 🐑🐑 طيب وين الحياء من الله يا فاغر الحياء شعبه من الايمان
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22 - ماجد العتيبي2017-09-26 03:02:35
للاسف الشديد ياكثر اشكاله عندنا في البلد
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21 - ترفيه2017-09-26 03:01:32
كل ماطق عود وخالف القيم والمباديء شخص عمموا على الكل لتبرير ماحصل في شارع التحلية من الهمج *** التي اختلطت مع بعضها وتجاوزت الأعراف عفوا *** بكل مكان
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20 -2017-09-26 03:01:24
ت11 صح كلامك
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19 - *****2017-09-26 02:58:06
12- الرجال لاتبكي كما تبكي النساء فلا تقيس جمبع الرجال بمنظارك ان لم تكن منهم
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18 - الشايب2017-09-26 02:57:58
شنب ولحيه وعقل طفل ووجه كالح بدون حياء من الناس عيب هالعينات ما ادانيها
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17 - في هذا الزمن2017-09-26 02:54:59
كثيرون هم الذكور لكن قليلون هم الرجال
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16 -2017-09-26 02:53:51
ل11 مقارنتــــــــــــــــــــــــــــــــــك خطا واستشهــــــــــــــــــــــــادك ايضآ خطأ
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15 -2017-09-26 02:52:23
هذا في دبي يقولها احبك واذا رجع قام يستشرف ! وين اللي يقول البنات يطاردن ورى المشهورات ويتجمهرن على المشهورات وينه ماجاء يشوف بني جنسه كاملين العقل وهم يطامرون ورى المغنيات والممثلات والراقصات ؟؟
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14 -2017-09-26 02:51:40
ل 4 اذا كـــــــــــــــــــــانو من عينتك فقــــــــــــــــــــــــط
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13 -2017-09-26 02:49:55
ناس تحتاج للشهره ولكن على حساب ادب الكلمه .
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12 -2017-09-26 02:49:35
ل 10 اقـــــــــــــــــــــم عليها مأتمآ وعـــــــــــــــــــــــــويلا
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11 -2017-09-26 02:48:49
يقولون المراة بربع عقل يعني على اساس الرجال كاملين عقل شوفوا كاملين العقل وش يسوون واذا البنت غازلت فنان او لاعب قامت قيامتهم عليها وهاجموها وقذفوها اصحاب الوجهين
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10 - ....2017-09-26 02:44:35
رحم الله زمن الرجال والرجولة فقد بدأت تتلاشا هذه الايام بكثره الا من رحم الله
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9 -2017-09-26 02:44:03
هذا هم المتناقضين يطاردون ورى الفنانات في كل مكان ويتغزلون بالفنانات ويحضرون حفلات الفنانات ويتابعون الفنانات ويعرضون الزواج على الفنانات !! ثم يقول ليه البنات يستقبلونها ويتجمهرن عليها ويقلدونها ؟؟
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8 - أبو مصلفح الرياض2017-09-26 02:43:16
والله بلقيس تشرف أهلها ماهي مايعة ماهي راعية سهرات حمراء الحمد لله متزوجة ومرتاحة مع زوجها وكون انها تغني الهداية من اللهوبعدين تروا هي إماراتية الان لكن في بنت اليمن والنعم فيها
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7 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-26 02:41:26
معقول هذا رجل ؟؟؟
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6 - رفيق الدرب2017-09-26 02:39:19
والله من اللي نشوفه طارة العقول ***هههههه
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5 - العقل نعمه2017-09-26 02:38:43
ياااي مستحي اجل يا ***.. وين الحياء من الله ... وين العقل والدين وين احترام العادات والتقاليد الاسلامية ... اجل مستحي لانها ردت عليك 🤦🏻♂️ الله يرحم الرجولة بس ... امك وزوجتك اولى منها
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4 - زائره2017-09-26 02:34:07
الرجال ناقصين عقل ودين
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3 - نفسيه2017-09-26 02:32:36
ياي استحا ياي . يخيبك يا حمودي ياي ههههه
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2 - مهند1112017-09-26 02:31:44
الاخ مبسوط ردت عليه ياعالم تعلقو بالغانيات والراقصات
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1 - نفسيه2017-09-26 02:30:55
ماعاد به رجال ماعاد به رجال. إنها النكسه
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بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
عندما يعود ريموت التلفزيون للعمل بعد ان تضربه يراودك شششششششعور بالانتصار💪😊...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
حقاااني وليه ترحل عن الصفحة صفحة الكاريكاتير انت محترم وتتكلم مع الجميع بدون تمي...
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