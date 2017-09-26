بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

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صحيفة المرصد : أحيت المطربة اليمنية بلقيس العيد الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية بحضور كبير من أبناء الجالية السعودية ، وذلك في مدينة سيتي ووك بإمارة دبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي كان يهتف لها أثناء الحفل ويقول لها بحبك لترد عليه بلقيس : “يا ناس” ، فينفجر الشاب ضحكاً ، وكتب الشاب على المقطع : ” والله ما توقعت ترد علي استحيت على طول” .

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