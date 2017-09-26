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شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!
صحيفة المرصد : أثارت فتاة مغربية ترتدي النقاب على وجهها ولباساً قصيراً يظهر ساقيها شبه العارية في مهرجان “البولفار” الشبابي في مدينة الدار البيضاء المغربية، استغراب الحاضرين.
وتباينت آراء المجتمع المغربي بلباس الفتاة، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض اختياراً شخصياً وأنها تمارس حريتها الشخصية، في حين اعتبرها البعض الآخر شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي، وتعبيراً ثقافياً على الأزمة التي تعيشها المرأة في المجتمعات المسلمة ، ومنهم من اعتبرها إهانة للدين الإسلامي واستخفاف بالنقاب.
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التعليقات
26 - خالد2017-09-26 04:24:48
الله يستر لا تسير موضه
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25 - Zzzz2017-09-26 04:20:54
صراحه ماضلمة. هذا هو الواقع محجبات ولكن.تغطي الوجه وتكشف الوجه الاخر. والله ماظلمة
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( عدد التعليقات 2,219 )24 - ابونواف...
خفاش🦇
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23 - صدامي2017-09-26 04:04:06
هذي اخت ***
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22 - يا تعليق 182017-09-26 03:58:39
ههههههخخههههه يمقن
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21 - زائر الفجر🌔2017-09-26 03:52:54
اعتبرها البعض اختياراً شخصياً وأنها تمارس حريتها الشخصية ،،، لاحول ولاقوة الابالله
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20 - زائر الفجر🌔2017-09-26 03:51:34
نسأل الله العافية
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19 -2017-09-26 03:49:43
هذا ما يسعى إليه بني علمان ولبرال وقلم الحقيقه
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18 -2017-09-26 03:47:44
هذه أسباب تواجد الربع في المغرب 24 ساعه ومحاولات ظمهم لمجلس التعاون الخليجي وطرد عمان وقطر الآن اتضحت الصوره
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17 - --2017-09-26 03:40:13
هذه مختله عقليا او تريد ان تشوه صورة المراة المسلمة والمعتزة في لبس حشمتها وحجابها ولا يستبعد ان تكون هذه الصورة تعود لاام الخنابق
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16 - --2017-09-26 03:36:46
تعليق مخالف
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15 - طيب2017-09-26 03:36:40
والمطلوب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 -2017-09-26 03:31:14
ت10 مسهرها اللي مسهرك ليش انت سهران ماعندك دوام ماعندك عيال توصلهم للمدارس ؟؟
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13 - sar-al-sa2017-09-26 03:30:48
ممن نستعجب ؟!!اهومما يعكس هذا المنظر الاختلاف بين الظاهر والباطن والحقيقه والوهم؟!!ام ممن تجشم التغييم على السيقان ليعكس مدى قصر بصر وبصيره الفاعل ومن وراءه وهو يرى وساءل الاعلام بها ماهو اعظم عالميا
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12 -2017-09-26 03:23:20
هذا قلم الحقيقة متنكر يبغى يقهر على قوله الاخونجية والله مايقهر الا نفسه مسكين بيجيه الضغط والسكر والقلب من بدري ويروح فيها 🤕🤕🤕🤕
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11 -2017-09-26 03:18:04
هــــــــــــــــــــــــــــذه اساءه متعمـــــــــــــــــــــــــده للمنقبــــــــــــــــات ، وهذا اصـــــــــــــــــــلآ ليس حجـــــــــــــــــاب
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10 -2017-09-26 03:17:59
نورة عيالك ماعندهم مدارس وش مسهرك؟؟
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9 - عمران 😂2017-09-26 03:16:22
من زين هالعصاقيل مطلعتهم 😂😂
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8 - فطوم2017-09-26 03:15:26
مغربيه بس الام اكيد فرنسيه حاقده على الاسلام
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7 - نوره2017-09-26 03:14:14
عويذه
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6 - همسات2017-09-26 03:11:59
شكل الساقين انه ورع ولا من الجنس الثالث ويصطاد حسبي الله عليه وعلى مآربه الاخرى
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5 - نفسيه2017-09-26 03:06:47
هذي مخرجات المراقص والبارات وصالات القمار والانفتاح. وين الشوزن بس.
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4 - شجاع2017-09-26 03:01:23
حسبنالله ونعم الوكيل هذه متعمدة للإسائة على الحجاب وليست متحجبة
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3 - راشد2017-09-26 02:59:33
هذي اهانة للمحجبات المنقبات
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2 - @@2017-09-26 02:58:35
تبي تصيد لها خروف اسباني ثري
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1 - ...2017-09-26 02:56:56
وين الي يمدحون المغربيات !!
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بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
عندما يعود ريموت التلفزيون للعمل بعد ان تضربه يراودك شششششششعور بالانتصار💪😊...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
حقاااني وليه ترحل عن الصفحة صفحة الكاريكاتير انت محترم وتتكلم مع الجميع بدون تمي...
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