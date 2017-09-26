ماذا قال “الشهري” معدل صورة الملك فيصل؟ ولماذا وضع صورة الكائن الفضائي “يودا” بجانبه؟

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صحيف المرصد: كشف الفنان عبدالله الشهري الشهير بـ”شاويش”، والذي عدّل صورة الملك فيصل ووضع معها صورة الشخصية الخرافية “يودا” وظهرت في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية أحد مقررات وزارة التعليم السعودية، أنه لم يقصد الإساءة للملك فيصل، مؤكدا أن الصورة “عمل فني” وكانت ضمن سلسلة من الصور التي عرضها في معارض دولية.

وقال في تصريحه لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه بدأ هذا الفن بعد تصفحه لأرشيف صور الشرق الأوسط وكانت الصور كلها حزينة مليئة باللاجئين والحروب، ففكرت في إضافة بعض الشخصيات الخيالية إلى الصور الحقيقية لتشابههم في بعض الصفات والسمات.

وتابع أن الصورة المذكورة كانت ضمن سلسلة من الصور التي صنعها وتم عرضها في عدد من المعارض الدولية في دبي وهيوستن وغيرهما، وأنه استلهم التشابه بين الملك فيصل ويودا في أنه كان يتصف بالحكمة والقوة في خطاباته، وأيضا لون البشرة والسيف الأخضر.