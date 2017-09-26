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الرئيسية / ماذا قال “الشهري” معدل صورة الملك فيصل؟ ولماذا وضع صورة الكائن الفضائي “يودا” بجانبه؟

ماذا قال “الشهري” معدل صورة الملك فيصل؟ ولماذا وضع صورة الكائن الفضائي “يودا” بجانبه؟

ماذا قال “الشهري” معدل صورة الملك فيصل؟ ولماذا وضع صورة الكائن الفضائي “يودا” بجانبه؟
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المرصد 16 924 57 دقيقة

صحيف المرصد: كشف الفنان عبدالله الشهري الشهير بـ”شاويش”، والذي عدّل صورة الملك فيصل ووضع معها صورة الشخصية الخرافية “يودا” وظهرت في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية أحد مقررات وزارة التعليم السعودية، أنه لم يقصد الإساءة للملك فيصل، مؤكدا أن الصورة “عمل فني” وكانت ضمن سلسلة من الصور التي عرضها في معارض دولية.

وقال في تصريحه لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه بدأ هذا الفن بعد تصفحه لأرشيف صور الشرق الأوسط وكانت الصور كلها حزينة مليئة باللاجئين والحروب، ففكرت في إضافة بعض الشخصيات الخيالية إلى الصور الحقيقية لتشابههم في بعض الصفات والسمات.

وتابع أن الصورة المذكورة كانت ضمن سلسلة من الصور التي صنعها وتم عرضها في عدد من المعارض الدولية في دبي وهيوستن وغيرهما، وأنه استلهم التشابه بين الملك فيصل ويودا في أنه كان يتصف بالحكمة والقوة في خطاباته، وأيضا لون البشرة والسيف الأخضر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - همبرجر بطيخ
2017-09-26 04:35:30
تعليق مخالف
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15 - ام فهد
2017-09-26 04:33:16
تعليق مخالف
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14 - راعي القلاده
2017-09-26 04:30:05
اثاريه قاصد وانا افكرها غلطه مطبعيه***فوق تعبك ..بتخسر الدوله ملايين في اعادة الطباعه البلد في حاجتها وبعدين مفروض تستشيروانت والي ايدك تتحملون الخساره
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13 -
2017-09-26 04:24:35
قال وجة نظرة وعرفنها وحصل خير اقتنعت اهلا وسهلا ماقتنعت مع السلامة طق راسكم بجدر ونصلي على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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12 - خالد
2017-09-26 04:22:53
ايه الكلام الي بيقوله الرجل دة
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11 -
2017-09-26 04:14:54
لابـــــــــــــــــد اعفاء كثيــــــــــــــــر من التعليم واولهــــــــــــــــــــــــــم ***
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10 -
2017-09-26 04:12:49
فيصــــــــــــــــل وخــــــــــــالد وفهـــــــــــــــــــــــد وعبدالله ملوك ولن يتكــــــــــــــــــــــــررو رحمهــــــــــــــــــــم الله
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9 - حامد
2017-09-26 04:11:30
تعليق مخالف
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8 - ٧٧
2017-09-26 04:10:05
بيكحلها أعماها.. طيب هذا تبريرك..وش تبرير التعليم الهزيل..ليش حطوها
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( عدد التعليقات 2,219 )
7 - ابونواف...
2017-09-26 04:07:41
ياليتك سكت ما لقيت الاها لشخصية لا وبعد تقارن
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6 - ابومحمد الشهري
2017-09-26 04:06:11
نطالب بمعاقبته
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5 - خالد
2017-09-26 04:04:49
****أنت فعلا إذا هذا تبريرك !
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4 - عبير المنى
2017-09-26 04:04:20
انت ما أضفتها للمنهج المدرسي مين المسؤول عن دسها بين صفحات الكتاب وش شايفينا ياوزاره التعليم واقفين طوابير قدام متحف الفن المعاصر ونتامل في المغازي الغريبه والنفسيه المريضه الي رسمتها بهلل وباع بمليون
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3 - المراقب
2017-09-26 04:03:09
خلها على مبني الشايب ازين؟!
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2 - بخن بخن
2017-09-26 03:59:20
شين وقوي عين الشرهه ماهي عليك الشرهه على اللي وضعها في كتاب الاجتماعيات والوطنيه والشرهه على المدققين والمراجعين معقوله كل هولاء امعات ولم يلاحظوا. لكن اعتقد مااحد راجع ولا احد دقق
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1 - راضي
2017-09-26 03:56:09
يا الشهري تكرم قائد عظيم وملك ذو حكمة ورائ بخرافه مالها أصل في الوجود وتضعها في مناهج التعليم ويكون هذا ردك
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