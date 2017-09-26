أحدهم انتحر شنقاً .. 3 أشقاء في العقد الرابع بلا هوية.. ووالدهم: المعاملة في أحوال جازان منذ 12 عاما
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن ثلاثة أخوة (أحمد وعلي وعبدالله) أعمارهم تتخطى الـ30 عاما، يعانون من إجراءات معقدة فرضتها عليهم أحوال جازان، فعلى النقيض تماما أخواتهم الإناث يملكون الهوية الوطنية وكذلك والدهم، ولكن الإجراءات المعقدة حرمتهم من التعليم والوظائف ومن أبسط مقومات الحياة.
وصرح الأب بحسب صحيفة الوطن أن ابنه الأكبر (محمد) أصيب بحالة نفسية خطيرة دفعته للانتحار شنقا، وهو أيضا لم يحصل على الهوية الوطنية .
وقال الأب تفصيلا إنه راجع مكتب الأحوال التابع للمنطقة بعد أن منح الهوية الوطنية في عام 1426، مشيرا إلى أنه عانى بنفسه للحصول على الهوية بسبب أن فرع الأحوال لم يكن متأكدا من هويته.
وأضاف: «بعد التدقيق والبحث والتحري تبين لهم أني أنتمي لقبيلة سعودية، وبناء ذلك وبعد فترة طويلة قررت الأحوال منحي الهوية، لكني صدمت بأن فرع الأحوال رفض ضم أبنائي الذكور واكتفى بضم الإناث».
وتابع: «كان ذلك قرارا غير منصف ونزل كالصاعقة على أبنائي الذكور وأولهم ابني محمد، حيث دمرت حياة أبنائي فلم يتمكنوا من دخول المدارس أو الاستفادة من الخدمات الصحية أو الاجتماعية، وكذلك حرموا من الوظائف ومن أبسط الحقوق التي تمنحها الدولة للمواطنين».
وأضاف عاتي أن معاملة استخراج الهوية لأبنائه مكثت في مكاتب فرع أحوال جازان ما يقارب 12 عاما دون أن يحدث أي تغيير حيالها، وخلال هذه السنوات حرموا من كافة الخدمات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون ولم يحصلوا على الوظائف، وكذلك عدم قدرتهم على استخراج رخص قيادة أو امتلاك سيارة أو منازل خاصة بهم، كما أنهم حرموا من الحج والعمرة. وقبل فترة أصيب ابنه الأكبر بمرض نفسي أدى إلى وفاته.
يذكر أن قول والد الأبناء الثلاثة إن كل الدلائل تشير إلى أنهم أبناؤه، فهو يملك شهادات ميلادهم، وإذا كانت الأحوال المدنية تشك في نسبهم فهو على أتم الاستعداد لإجراء التحليل الوراثي لإثبات ذلك، وكذلك إثبات أن والدتهم هي أمهم، وكل ما في الأمر الآن أنه يطالب بإنهاء هذه المعاملة التي استغرقت سنوات كثيرة دون أي مبررات حقيقية على أرض الواقع.
التعليقات
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سبحان الله وبحمده-
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هذولا حرموى من اشى كثيره والسبب غيرهم
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اذا كان سعوديين المفروض يعوضون فى الوقت ألفات لا تعليم لا وظايف لا مستقبل والمتسبب الحوال
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والدتي معاملتها مكتمله ولها سبع سنوات واخر شي حفظت بسبب غلطة موظف الاحوال كتب اسم الاب غلط ونرجع من اول وجديد ولاسامح الله كل من ماطل في حقوق الناس جعله يدور الموت ولا يحصله يارب استجب
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ل ابو محمد وانا بعد ثمان سنوات وكل الاوراق المطلوبه عندهم ليه كل هذا التعقيـــــــد وحرماننا من حقوقنا ياوكالة التعقيد
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الله في عون اهل المعملات في الاحوال جيزان
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والله اننا نعاني من وكالة الاحوال واحوال نجران لاولادي الان اكثر من عشر سنين ومعاملتهم رايحه جايه والطلبات مكرره ،، تعقيد وتنكيد ،، وادي في جهنم اسمه ،،، هبهب ،،، هو للذين ينكدون على الناس ،،،،
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مالك غير داؤد الشريان أبو محمد***
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فيه شي غلط وعلامات استفهام بالاحوال بخصوص المماطله وعدم البت في المعاملات مايدرون انهم حرمو مواطنين من حقوقهم الشرعيه
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والله الاحوال المدنيه تحتاج ناس فاهمين شغلهم واستغرب مماطلتهم في انهاء المعاملات تاخذ سنين بدون مبرر خلاص المعامله كامله تماطلون ليه واعرف شخص حوالي عشر سنوات ولا خلصوه خافو الله في حقوق الناس يالاحول
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ننتظر تصريح الاحوال المدنية بجازان ومن بعدها يحق لنا التعليق
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وين امير جازان .. وهو المعروف عنة طيبتة و أنصافة لمثل هذة الحالات ؟
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في ذمتك يوم القيامة من كان سبب في موت هذا الإنسان وباقي تقضي على حياة الباقين حرام عليكم من ابسط حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل شيء محرومين الى متى!
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ليش مايتم التحقق من الموضوع بالأثباتات اللي ذكرها الشخص المشتكي وإنهاء موضوع مستقبل أشخاص من المعاناه
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