تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”
صحيفة المرصد: سجل النادي السعودي بجامعة جورج ميسن بولاية فرجينيا الأمريكية أول فريق نسائي في رياضة كرة القدم، على مستوى الجامعة ، بعد أن شكلت شذى بالطو طالبة الإدارة الصحية والمسؤولة الاجتماعية عن النادي السعودي الفريق من ١٤ لاعبة.
وشارك الفريق السعودي النسائي في بطولة الجامعة وخاض مباراة ودية ضد فريق أمريكي من مجموعة (ألفا كابا) وانتهت المباراة بالتعادل.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن المباراة الودية كانت بمثابة بداية تجريبية لمعرفة مهارات الفتيات وكيفية تطويرها؛ إذ قامت إدارة النادي السعودي بجورج ميسن، بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تكريسه وجعل البطولة على مستوى الولايات ويضم فرقا رياضية سعودية نسائية .
وقرر رئيس النادي السعودي في الجامعة حمدان البلوي، تكوين فريقين نسائيين سعوديين في رياضتي كرة السلة والتنس.
ودعمت الرئيسة السابقة ومستشارة النادي السعودي الحالي فرح السفياني الفكرة، بعدما طرحتها على الأميرة ريما بنت بندر، خلال ملتقى مسك الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي ورحبت بها وتم تنفيذها فوراً.
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التعليقات
لست مؤيداً لفكرة منتخب نسائي سعودي ، يكفي فضائح منتخب الرجال في البطولات الدولية ! أؤيد إنشاء منتخب نسائي محلي ذو خصوصية لهن بعيدا عن عيون الرجال المتلصصة !
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بو عزام للأسف كلامك غير صحيح هناك العديد من بنات القابيل تبرجن و لكن غلطهن لا يحسب على قبيلتنه و كل واحد يتحمل غلطه ولا نعمم
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( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) ..
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اللهم زد وبارك لمثل هذه الأخبار السارة للوطن المملكة العربية السعودية واجعله عهدآ زاهرآ بكل مايسعد المرأة السعودية فيه وبداية لنقلة حضارية هي القائدة والربان الناجح له.شكرآ قيادتنا للخطوة الرائدة.
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خطوه الى الامام ،، ونشكر الاميره ريما بنت بندر
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*** ههههههه، أنتو دربوا الشباب أول وإدعموهم وأفلحوا ثم بعدها خير .
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🍃🍁والبعض لم يبذل جهداً وأبقى كل ماترك الاستعمار من لغة وثقافة وغيره ، لكن وطننا مهبط الوحي بلاد الحرمين الشريفين ماعذرنا كي نتبنى ثقافة الغرب المناوئة لمبادئ ألأسلام .🍁🍃
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🍃🍁معظم الدول الأخرى تعرضت للأستعمارالغربي بأشكاله من وصاية وإحتلال وغيره وطبع بصمته في تلك الدول وهو مانراه إلى الآن حتى بعد الأستقلال من مظاهر التفرنج ألبعض عمل على تطهير وطنه من تلك الآثار🍁🍃
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الحمد لله على نعمت الامن
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دليل ان المبتعثات في ايادي أمينة ، هاكذا ينقلون الخبرات .
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الله يحفظ ديننى ووطنى
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طيب شو راح يلبسون عبايات ***
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الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
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بصراحه هذي الاخبار تخليك تتفجر وتتحول الى شظايا
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لا حولا ولاقوه إلا بالله
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حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الحسيب
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تشكلوا بعيد عننا
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أقول يامن ماسكين في عبارة ومقولة لبرلبيين ومادرو عنكم انت وينكم فيه . هذة شماعة وعبارة منتهية الصلاحية . هذا هو نفض الغبار والإصلاح وإعطاء الحقوق ومسح التميز بين الجنسين . خلاص كفايه عليكم . زمنكم
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اللي يحس بدوخه من هالاخبار يشرب زنجبيل فهو يخفض معدل السكر .. اما اللي يحس برعشه من هالاخبار يخفف الملح وياكل ثوم فهذا ضغطه ارتفع .. وانصح الجميع بأقفال النت .. فالأخبار القادمة بتجيب لكم جلطات
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نرفض قيادة المراءه بشكل قاطع اما عاد حضور الملاعب ومزاحم الرجال ذي صف عن جنب ***
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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ومن تكونون علشان تطرحون فكر وآراء النساء موقعهن بيوتهن من أراد الحريات ف الخارج طريقه
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اللهم احمي السعودية من بني ليبرال وبني خميني ومن كل شر والفتن ماظهرمنها ومابطن ...
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ياحب العلمانيين واللبراليين للحركات هذي مبسوطين اخر انبساط لكن راح تفشل مخططاتهم لأن الشعب اصبح اكثر وعي وادراك مما يحاك ضده
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أحنا في زمن العجايب وتوكم أصبرو شوي
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كل اللي ينطق بفرح على التغريب والتحرر والانفلات ويقول يابلدي واصلي والله وتالله سوف يسالك رب العزه والجلال في يوم لاينفعك فلان ولا علان***
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آه يادنيا وش باقي ماطلع ومتى يلعبون كرة قدم
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عاد ليش في امريكا وليس في السعودية المفروض انطلاقتهم من هنا مثلهم مثل اي نادي بداء مسيرتة الكروية
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القذائف الهدروجينيه اللي تطيح على رؤوس المتشددين لا توصف شكلهم راح ينتحروا ....واصلي يا السعوديه واصلي
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حسبنا الله ونعم الوكيل. القوي الجبار. ذو انتقام.
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لن يهدأ الليبراليين والروافض واعداء القران والسنه حتى يخرجوا المرأة من عفتها وحشمتها وتكون في متناول الايدي في كل مكان فحسبنا الله ونعم الوكيل
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مرررررة فرحانين الحين بالطو وكرفته وطاقية !! مساكين مصرين ع الانبطاح للغرب غصب حتى لو بفريق طقم ملابس !
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ههههههه الله المستعان رحنا فيها عز الله
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ليبراليين كثرو في البلد الله يشيلهم
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للاسف اليوم يبغو يدخلو المرأه الملاعب و بكرة يخلوهم يلعبو ويسبحو ويفصخو و يشاركو في الالمبياد****
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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العداء ليس لاهل الدين ولكن لرب الدين الذي أمر النساء بالحياء والستر
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حسبنا الله في كل لبرالي وعلماني وكل راع افسد رعيته
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الله لا يوفقك اللي سمح لهم
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الله من اراد رياضتنا النسائية بشر وسؤ .. فأشغله في نفسه .. ورد كيده الى نحره .. واجعل تدبيره في تدميره ..
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يا جماعة انشروا هالأخبار شوي شوي .. نص ربعنا بيجيهم ضغط .. والنص الثاني بتسدحون من السكر .. ههههه
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هلا بالعيال😑 اللهم سلم..اللهم سلم
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خطوات متسارعة وجميلة للانطلاق لحياة جديدة مليئة بتحقيق امنيات كل فتاة سعودية واولها كانت في دخول الملاعب الرياضية وتشكيل فريق للجري في مدينة جدة والآن فريق كرة قدم للفتيات وستتبعها خطوات اخرى قريباً
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كل يوم خبر جميل عن وطننا وعن ابناء وطننا .. مبروك لكل نساء الوطن هذه الخطوة الرائعه .. وعقبال تشكيل هذه الفرق داخل الوطن لنفتخر جميعا ببنات وطننا .. ولتحيا نساء السعودية .. ويسقط التطرف
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الله يوفقهن,اخبار الافراح تتوالى على الوطن والمواطنين وفق الله القائمين عليها,وبارك الله في الولايات المتحده الامريكيه بلاد السلام والحريه ونشر السعاده في العالم.
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