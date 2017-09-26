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تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”
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المرصد 51 2٬071 2 ساعتين

صحيفة المرصد: سجل النادي السعودي بجامعة جورج ميسن بولاية فرجينيا الأمريكية أول فريق نسائي في رياضة كرة القدم، على مستوى الجامعة ، بعد أن شكلت شذى بالطو طالبة الإدارة الصحية والمسؤولة الاجتماعية عن النادي السعودي الفريق من ١٤ لاعبة.
وشارك الفريق السعودي النسائي في بطولة الجامعة وخاض مباراة ودية ضد فريق أمريكي من مجموعة (ألفا كابا) وانتهت المباراة بالتعادل.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن المباراة الودية كانت بمثابة بداية تجريبية لمعرفة مهارات الفتيات وكيفية تطويرها؛ إذ قامت إدارة النادي السعودي بجورج ميسن، بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تكريسه وجعل البطولة على مستوى الولايات ويضم فرقا رياضية سعودية نسائية .

وقرر رئيس النادي السعودي في الجامعة حمدان البلوي، تكوين فريقين نسائيين سعوديين في رياضتي كرة السلة والتنس.
ودعمت الرئيسة السابقة ومستشارة النادي السعودي الحالي فرح السفياني الفكرة، بعدما طرحتها على الأميرة ريما بنت بندر، خلال ملتقى مسك الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي ورحبت بها وتم تنفيذها فوراً.
.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

51 - وايزن توك
2017-09-26 08:37:44
لست مؤيداً لفكرة منتخب نسائي سعودي ، يكفي فضائح منتخب الرجال في البطولات الدولية ! أؤيد إنشاء منتخب نسائي محلي ذو خصوصية لهن بعيدا عن عيون الرجال المتلصصة !
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50 - واحد فاضي
2017-09-26 08:36:35
بو عزام للأسف كلامك غير صحيح هناك العديد من بنات القابيل تبرجن و لكن غلطهن لا يحسب على قبيلتنه و كل واحد يتحمل غلطه ولا نعمم
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49 - ابن المدينة
2017-09-26 08:34:03
( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) ..
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( عدد التعليقات 28,923 )
48 - قلم الحقيقه
2017-09-26 08:33:07
اللهم زد وبارك لمثل هذه الأخبار السارة للوطن المملكة العربية السعودية واجعله عهدآ زاهرآ بكل مايسعد المرأة السعودية فيه وبداية لنقلة حضارية هي القائدة والربان الناجح له.شكرآ قيادتنا للخطوة الرائدة.
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47 - ليبرالي
2017-09-26 08:32:29
خطوه الى الامام ،، ونشكر الاميره ريما بنت بندر
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( عدد التعليقات 4,224 )
46 - سهم
2017-09-26 08:31:28
*** ههههههه، أنتو دربوا الشباب أول وإدعموهم وأفلحوا ثم بعدها خير .
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45 - المُزن
2017-09-26 08:31:24
🍃🍁والبعض لم يبذل جهداً وأبقى كل ماترك الاستعمار من لغة وثقافة وغيره ، لكن وطننا مهبط الوحي بلاد الحرمين الشريفين ماعذرنا كي نتبنى ثقافة الغرب المناوئة لمبادئ ألأسلام .🍁🍃
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44 - المُزن
2017-09-26 08:28:44
🍃🍁معظم الدول الأخرى تعرضت للأستعمارالغربي بأشكاله من وصاية وإحتلال وغيره وطبع بصمته في تلك الدول وهو مانراه إلى الآن حتى بعد الأستقلال من مظاهر التفرنج ألبعض عمل على تطهير وطنه من تلك الآثار🍁🍃
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43 - ابوسيف
2017-09-26 08:25:23
الحمد لله على نعمت الامن
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42 - ماما امريكا
2017-09-26 08:24:21
دليل ان المبتعثات في ايادي أمينة ، هاكذا ينقلون الخبرات .
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41 - ابوسيف
2017-09-26 08:23:38
الله يحفظ ديننى ووطنى
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40 - المتيم
2017-09-26 08:21:46
طيب شو راح يلبسون عبايات ***
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39 - ابوسيف
2017-09-26 08:20:20
الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
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38 - نيدو
2017-09-26 08:19:23
بصراحه هذي الاخبار تخليك تتفجر وتتحول الى شظايا
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37 - ابوسيف
2017-09-26 08:18:54
لا حولا ولاقوه إلا بالله
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36 - ابوسيف
2017-09-26 08:18:05
حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الحسيب
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35 -
2017-09-26 08:16:14
تعليق مخالف
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34 - ايمان
2017-09-26 08:11:48
تشكلوا بعيد عننا
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33 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-09-26 08:11:24
أقول يامن ماسكين في عبارة ومقولة لبرلبيين ومادرو عنكم انت وينكم فيه . هذة شماعة وعبارة منتهية الصلاحية . هذا هو نفض الغبار والإصلاح وإعطاء الحقوق ومسح التميز بين الجنسين . خلاص كفايه عليكم . زمنكم
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32 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-26 08:09:46
اللي يحس بدوخه من هالاخبار يشرب زنجبيل فهو يخفض معدل السكر .. اما اللي يحس برعشه من هالاخبار يخفف الملح وياكل ثوم فهذا ضغطه ارتفع .. وانصح الجميع بأقفال النت .. فالأخبار القادمة بتجيب لكم جلطات
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( عدد التعليقات 11,308 )
31 - العنيد
2017-09-26 08:08:39
نرفض قيادة المراءه بشكل قاطع اما عاد حضور الملاعب ومزاحم الرجال ذي صف عن جنب ***
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30 - ياسو
2017-09-26 08:08:16
حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 11,308 )
29 - العنيد
2017-09-26 08:04:01
ومن تكونون علشان تطرحون فكر وآراء النساء موقعهن بيوتهن من أراد الحريات ف الخارج طريقه
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( عدد التعليقات 11,308 )
28 - العنيد
2017-09-26 08:00:36
اللهم احمي السعودية من بني ليبرال وبني خميني ومن كل شر والفتن ماظهرمنها ومابطن ...
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27 - فيصل المرشدي
2017-09-26 07:57:38
ياحب العلمانيين واللبراليين للحركات هذي مبسوطين اخر انبساط لكن راح تفشل مخططاتهم لأن الشعب اصبح اكثر وعي وادراك مما يحاك ضده
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26 - مراقب
2017-09-26 07:56:46
أحنا في زمن العجايب وتوكم أصبرو شوي
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25 - saleh33
2017-09-26 07:55:39
كل اللي ينطق بفرح على التغريب والتحرر والانفلات ويقول يابلدي واصلي والله وتالله سوف يسالك رب العزه والجلال في يوم لاينفعك فلان ولا علان***
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24 - مراقب
2017-09-26 07:55:21
آه يادنيا وش باقي ماطلع ومتى يلعبون كرة قدم
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23 - مزاجي كذا
2017-09-26 07:47:51
عاد ليش في امريكا وليس في السعودية المفروض انطلاقتهم من هنا مثلهم مثل اي نادي بداء مسيرتة الكروية
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22 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-26 07:46:48
القذائف الهدروجينيه اللي تطيح على رؤوس المتشددين لا توصف شكلهم راح ينتحروا ....واصلي يا السعوديه واصلي
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21 - BATASH35
2017-09-26 07:46:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - نفسيه
2017-09-26 07:40:19
حسبنا الله ونعم الوكيل. القوي الجبار. ذو انتقام.
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19 - 1
2017-09-26 07:39:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - غييييوووورررر
2017-09-26 07:29:22
لن يهدأ الليبراليين والروافض واعداء القران والسنه حتى يخرجوا المرأة من عفتها وحشمتها وتكون في متناول الايدي في كل مكان فحسبنا الله ونعم الوكيل
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17 - بوعزام
2017-09-26 07:27:46
*************
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - ............
2017-09-26 07:25:10
مرررررة فرحانين الحين بالطو وكرفته وطاقية !! مساكين مصرين ع الانبطاح للغرب غصب حتى لو بفريق طقم ملابس !
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15 - مراقب
2017-09-26 07:23:06
ههههههه الله المستعان رحنا فيها عز الله
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( عدد التعليقات 11,308 )
14 - العنيد
2017-09-26 07:20:07
*****************
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,308 )
13 - العنيد
2017-09-26 07:17:42
ليبراليين كثرو في البلد الله يشيلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 11,308 )
12 - العنيد
2017-09-26 07:16:52
للاسف اليوم يبغو يدخلو المرأه الملاعب و بكرة يخلوهم يلعبو ويسبحو ويفصخو و يشاركو في الالمبياد****
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11 - زائرة
2017-09-26 07:16:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - منصور
2017-09-26 07:15:20
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
9 - محمد
2017-09-26 07:14:02
العداء ليس لاهل الدين ولكن لرب الدين الذي أمر النساء بالحياء والستر
لا يعجبني(2) اعجبني(23)
8 -
2017-09-26 07:13:06
حسبنا الله في كل لبرالي وعلماني وكل راع افسد رعيته
لا يعجبني(1) اعجبني(22)
7 -
2017-09-26 07:12:07
الله لا يوفقك اللي سمح لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(22)
6 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-26 07:07:01
الله من اراد رياضتنا النسائية بشر وسؤ .. فأشغله في نفسه .. ورد كيده الى نحره .. واجعل تدبيره في تدميره ..
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
5 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-26 07:05:02
يا جماعة انشروا هالأخبار شوي شوي .. نص ربعنا بيجيهم ضغط .. والنص الثاني بتسدحون من السكر .. ههههه
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
4 - 77
2017-09-26 06:57:48
هلا بالعيال😑 اللهم سلم..اللهم سلم
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-26 06:57:12
خطوات متسارعة وجميلة للانطلاق لحياة جديدة مليئة بتحقيق امنيات كل فتاة سعودية واولها كانت في دخول الملاعب الرياضية وتشكيل فريق للجري في مدينة جدة والآن فريق كرة قدم للفتيات وستتبعها خطوات اخرى قريباً
لا يعجبني(21) اعجبني(2)
2 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-26 06:54:33
كل يوم خبر جميل عن وطننا وعن ابناء وطننا .. مبروك لكل نساء الوطن هذه الخطوة الرائعه .. وعقبال تشكيل هذه الفرق داخل الوطن لنفتخر جميعا ببنات وطننا .. ولتحيا نساء السعودية .. ويسقط التطرف
لا يعجبني(24) اعجبني(2)
1 - hima
2017-09-26 06:54:28
الله يوفقهن,اخبار الافراح تتوالى على الوطن والمواطنين وفق الله القائمين عليها,وبارك الله في الولايات المتحده الامريكيه بلاد السلام والحريه ونشر السعاده في العالم.
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