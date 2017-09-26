تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

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صحيفة المرصد: سجل النادي السعودي بجامعة جورج ميسن بولاية فرجينيا الأمريكية أول فريق نسائي في رياضة كرة القدم، على مستوى الجامعة ، بعد أن شكلت شذى بالطو طالبة الإدارة الصحية والمسؤولة الاجتماعية عن النادي السعودي الفريق من ١٤ لاعبة.

وشارك الفريق السعودي النسائي في بطولة الجامعة وخاض مباراة ودية ضد فريق أمريكي من مجموعة (ألفا كابا) وانتهت المباراة بالتعادل.

وذكرت صحيفة “عكاظ” أن المباراة الودية كانت بمثابة بداية تجريبية لمعرفة مهارات الفتيات وكيفية تطويرها؛ إذ قامت إدارة النادي السعودي بجورج ميسن، بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تكريسه وجعل البطولة على مستوى الولايات ويضم فرقا رياضية سعودية نسائية .

وقرر رئيس النادي السعودي في الجامعة حمدان البلوي، تكوين فريقين نسائيين سعوديين في رياضتي كرة السلة والتنس.

ودعمت الرئيسة السابقة ومستشارة النادي السعودي الحالي فرح السفياني الفكرة، بعدما طرحتها على الأميرة ريما بنت بندر، خلال ملتقى مسك الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي ورحبت بها وتم تنفيذها فوراً.

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