بينهما سعودي .. الكويت تطرد 3 محرضين شيعة و”دشتي” يتهمها بـ «الدعشنة» !
صحيفة المرصد : قامت الحكومة الكويتية بإبعاد ثلاثة محرضين على الطائفية أحدهم سعودي وعراقيان وأكدت بالفعل على مغادرتهم أراضي الكويت، بعد أن ثبت دخولهم بهدف المشاركة في فعاليات دون موافقة السلطات ، وذلك بعد أن عارض عدد من النواب دخولهم؛ لمواقفهم الطائفية والتحريضية والتعدي بالسب على أمهات المؤمنين.
و هاجم المحكوم الهارب عبدالحميد دشتي الحكومة الكويتية وأطلق لقب حكومة «داعشية» عليها، كما هاجم في تغريدات وزير الداخلية الكويتي، محرضا الشباب الكويتي على الاعتصام كما وجه اتهامات عدة للنواب الكويتيين خصوصاً من يمثلون الطائفة الشيعية وهم ستة نواب، مطالباً إياهم بالاستقالات الجماعية، مؤكدا عليهم ضرورة التعامل بجدية مع حكومة «لا تحترم إلا من يطأ عليها» -على حد وصفه- محرضا إياهم باستجواب وزير الداخلية وفقا لـ”عكاظ”.
يذكر أن المعارضون من نواب المجلس الكويتي هم من طلبوا إبعاد رجال الدين، ومنعهم من المشاركة في أي احتفالات قد يتم خلالها الإساءة إلى وحدة الكويت، وإذكاء روح الطائفية، والتحريض بين شرائح المجتمع، مؤكدين أن الشعب الكويتي لا يمنع كل شرائح المجتمع من الاحتفال، بعيداً عن الطائفية والتفرقة، وهو ما استجابت له السلطات الكويتية بطلبها من علماء الدين المغادرة خلال الـ 24 ساعة القادمة، وهم: فاضل المالكي ومنير الخباز (عراقيان) وباقر المقدسي (سعودي).
التعليقات
10- لاتخلط الحابل بالنابل ايها المندس فمشائخ السنة بعيدين عن الطائفيه وانا متاكد بانك لاتعرفهم لانهم على الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفه
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اين هم من نهج محمد وآل محمد الذي صدعوا رؤسنا بها وهم يختلقون طقوس عاشورا واللطم والنواح .طقوس لم يفعلها محمد ولا آل محمد .واعجباه !
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داعش جناح عسكري لحزب المالكي من عصابات أيران مثل الجحش الشيعي وحزب اللَّات والحوثي، هدفه الرئيس قتل السنه في العراق وسوريا بتخطيط من الفرس والإستخبارات الصهيوأمريكي وتعاون روسيا لتجزئ العراق وسوريا
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مابكم زود ياشيعه عن مشايخ السنه كل من يحرض للطائفيه نقول له برا برا .عد من حيث اتيت .السفينه التي جلبتك من ايران تعيدك اليها
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هذولا الرافضه واللبرنج ***الخليقه
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السعوديه مطالبه ب مسائلة مواطنها ومحاسبته وعقابة إذا ثبتت إدانته ومنعه من السفر، لا بد من محاصرة هذا العفن الطائفي البغيض المنفذ لأجندة الفرس المجوس لتفرقة الشعوب وضربها شرائحها الإجتماعية ببعض وإضعاف
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يتنازل عن النسل ويقاطعها
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القصة وما فيها استبعاد خطباء من ضمنهم السيد منير الخباز كان من ضمن برنامجه في محرم محاضرات بالكويت وهذه ايام محرم مناسبة حزينه يحيوها الشيعة بذكرى استشهاد حفيد رسول الله وريحانته وسبطه الحسين ع
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الشكاوي والمحاكم هي دنياي ومستقبلي وعطيت المحامي فوق حقه بدال متصرف على الأبناء
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اطلاق لقب الدعشنه على مجتمعات الخليج السنيه يفعله كل الرافضه وهذا ملاحظ في وسائل التواصل .وبسبب تركهم لسب الصحابه وامهات المؤمنين بدون عقوبه تمادوا في غيهم وقلة ادبهم فاصبحوا يمعنون في سبنا قبحهم الله
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أبتلاء الله المسلمين في الشيعه الروافض لتشويه صورة المسلمين أهل السنه ولجماعه
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باقر المقدسي ! بقر الله بطنه هو واتباعه!
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اصبحنا واصبح الملك لله اللهم اني اسألك خير هذا اليوم وخير مافيه واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر مافيه !!
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