بينهما سعودي .. الكويت تطرد 3 محرضين شيعة و”دشتي” يتهمها بـ «الدعشنة» !

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صحيفة المرصد : قامت الحكومة الكويتية بإبعاد ثلاثة محرضين على الطائفية أحدهم سعودي وعراقيان وأكدت بالفعل على مغادرتهم أراضي الكويت، بعد أن ثبت دخولهم بهدف المشاركة في فعاليات دون موافقة السلطات ، وذلك بعد أن عارض عدد من النواب دخولهم؛ لمواقفهم الطائفية والتحريضية والتعدي بالسب على أمهات المؤمنين.

و هاجم المحكوم الهارب عبدالحميد دشتي الحكومة الكويتية وأطلق لقب حكومة «داعشية» عليها، كما هاجم في تغريدات وزير الداخلية الكويتي، محرضا الشباب الكويتي على الاعتصام كما وجه اتهامات عدة للنواب الكويتيين خصوصاً من يمثلون الطائفة الشيعية وهم ستة نواب، مطالباً إياهم بالاستقالات الجماعية، مؤكدا عليهم ضرورة التعامل بجدية مع حكومة «لا تحترم إلا من يطأ عليها» -على حد وصفه- محرضا إياهم باستجواب وزير الداخلية وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن المعارضون من نواب المجلس الكويتي هم من طلبوا إبعاد رجال الدين، ومنعهم من المشاركة في أي احتفالات قد يتم خلالها الإساءة إلى وحدة الكويت، وإذكاء روح الطائفية، والتحريض بين شرائح المجتمع، مؤكدين أن الشعب الكويتي لا يمنع كل شرائح المجتمع من الاحتفال، بعيداً عن الطائفية والتفرقة، وهو ما استجابت له السلطات الكويتية بطلبها من علماء الدين المغادرة خلال الـ 24 ساعة القادمة، وهم: فاضل المالكي ومنير الخباز (عراقيان) وباقر المقدسي (سعودي).

