تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!
صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية رغم ما أعلنته وزارة الصحة من حرصها على أن تغطي خدماتها جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال مجمعات ومستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك ليصبح المرضي النفسيين في الشوارع مما يحول حالاتهم إلى حالات مرضية مزمنة يصعب توافقها مع المجتمع مرة أخرى، مما يحول دون استقبال حالات جديدة تكون بأمس الحاجة لخدمات هذه المستشفيات .
ونقلت صحيفة عكاظ قول سالم (48 عاما) : أنا الآن أهيم في الشوارع رغم كبر سني!» بهذه الكلمات حاول سالم تسليط الضوء على معاناته النفسية التي بدأت منذ نعومة أظفاره، وأبقته رهين مرضه النفسي، فيما لا يجد مكان له في أي من مستشفيات الصحة النفسية..
ويضيف سالم: « «منذ طفولتي وجدت نفسي أسكن لدى أقاربي، ثم أعادوني إلى أمي وأبي وأنا في العاشرة، درست في جدة حتى الصف الرابع الابتدائي، بعدها شعرت بتغير المكان ومرضت وطردني والدي إلى الشارع، فيما أبقى إخوتي في البيت ودخلت المستشفى وعمري 18 عاما وأصبحت أتردد عليه، وفي عام 1400 ماتت أمي، وبعد عامين لحق بها والدي، عملت في النجارة، وسكنت الشوارع، واتخذت من مكان منزوٍ أمام أحد المساجد مأوى أسكنه، وتسولت لآكل، بعضهم كان يطعمني والآخر يطردني وينهرني، حاولت الحصول على الضمان لكن لم تفلح محاولاتي».
فيما تساءل أهالي المرضي عن مصير مشاريع الصحة النفسية التي سبق أن أعلنتها وزارة الصحة ، وما إذا كانت مشاريع «الخصخصة» تعني إحالة مقار المستشفيات إلى فكرة أخرى!.
التعليقات
مهما تكاثرتوا رشة ريد تقضي على الجميع وسيبقى الوطن نظيفا رائعا كروعة قيادته حفظهم الله
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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انتحال المعرفات دليل على العجز وقلة المروؤة ولا يصح الا الصحيح
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نظفوا البلد من المتسولين والمشردين /// ناقصنا
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لوسألنا اَي مواطن عن طبيعة عمل السؤن الاجتماعية لكان الجواب لايعلم. ولو سألناهم عن كيفية التقديم عليها لطلب مساعدها او خلافه فالجواب نفيه لايعلمون
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الشؤن الاجتماعية يجب عليها فتح تسجيل لناس المحتاجة علاج او غذاء ولا تكون نايمة على آذانها كما هو وضعها الحالي
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طيب المصحة ما استقبلته خلاص يخلونه اهله مفلوت ويدوج بالشوارع ؟ المفروض يخافون عليه ويخافون على الناس منه يقول أبوه اللي طرده من البيت وبعمر صغير وطول هالسنين ولا سائلين عنه .. العلّه كلها بأهله
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يجب اقالة المسؤلين المتخاذلين عن تأدية عملهم على الوجه الصحيح وهم كثار
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بعد ان خلص الله الوطن من زمرة الاجرام تركوا خلفهم كائنات مشردة منها من تنبح واخرى تنهق وش الحل فيها فهي لايفيد فيها طب ولا غيره لانها مجرد اشياء ناطقة بما تم شحنها به
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كل ما يحصل في البلد من مآس هو بسبب العلمانجية إن الله يحذرنا من الانسياق خلفهم ويرسل الينا النذر والايات رويدا رويدا حتى اذا لم نستجب جاءت الطامة والقاصمة احذروهم فهم العدو وانبذوهم فوالله انهم الدمار
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لابد من وجود انظمة وقوانين يعرف المواطن فيها حقوقه اذا واجه اَي مشكلة
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37 ههههههههه احبسة بغرفة. ليش ماتقول واحكم عليه كل شهر 50 جلدة هههههههه الصح انه يتعالج وليسا يتعاقب
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*** نو تربية نو تعليم جهل بجهل كل مشاكل المدن تجي منهم
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الاخونج العدو الاول لوطننا زرعوا وترعروا واليوم حان حصادهم المشكلة في سفهائهم الذين ينبحون واحيانا ينهقون بما امليت عليهم من افكار وسموم لعن الله من يعادي السعودية او يظمر لقادتها عداوة
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المواطن ارحم وأحن من اصحاب المناصب هل نذكر مسؤل الاستقدام بالغرفة التجارية فتح عدة شركات استقدام خاصة وعمل اتفاقات مع الدول وبسببها ارتفع قيمة استقدام الخدامات الى20 الف ريال والدول المجاور6000 ريال
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أي مشرد بالشارع أهله من كبيرهم لصغيرهم المسؤولين الأول والأخير وعقابهم عند رب العالمين .. وبعدها يجي دور وزارة الصحة .. مريض احبسه بغرفه بس لا تطلقه بالشوارع وين عايشين وش هالتخلف والاهمال والجهل !!!!
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يشهد الله أن المستشفيات الحومية تهاف من استقبال المرضى النفسيين/واذا تحولت حالة الى مستشفى الصحة النفسيه يتم اخراجها من الباب الهلفي بعد ذناب اسعاف المستشفى المحول للحاله/والله على ماأقول شهيد
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الواقع يثبت عكس ذلك .... كلمات بالمقال اعجبتني ، فعلاً كما قال الاولون لايصح الا الصحيح
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الله لا يبلانا أهل متخلفين .. وش ذنب الناس طيب تشوهون نظرهم بالمشردين ( عيالكم ) ؟ وانت رح ارجع لاخوانك وخلهم يعطونك نصيبك من الورث
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لاحول ولا قوة الا بالله المرضى يملؤن الشوارع ونراهم بشكل يومي ولكن مابااليد حيله أن شاء الله وزارة الصحه والمسؤولين الرحماء يحنوا عليهم ويخصصوا مستشفيات قادره على استيعابهم وعلاجهم لابد أن نتحرك
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مطلوب تحويل دعم مركز الملك سلمان الخيري لداخل اولآ
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الشؤم الاجتماعية لاتتحرم الا بعد ماتطلع رائحة عفن الفضائح يجب اعادة هيكلتها فهي اثبتت فشلها وبقوة
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الله يفرج همه وبشفيه الانسان مسكين اما مرض اوفقر مفروض يتنوم تجيه الشئون ان شاء الله ويسوون وضعه
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الله يتولاه برحمته
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بعضهم كان يطعمني والآخر يطردني وينهرني، حاولت الحصول على الضمان لكن لم تفلح محاولاتي اخي سالم وكل مسلم يعلم ان هناك يوم قيامه وستكون هناك محكمه قاضيها الله وشهودها الملائكه فالموعد هناك
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فهد 12 انت طبل
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الفارس. مرتزق اجنبي. ياليت الدوله ترحل الاجانب المقيمين و المواليد ما يجلس الا عمال النظافه و اصحاب التخصصات النادره لا يوجد سعوديين او عددهم قليل في التخصص و اما البرماويين و الفلسطينين نبني ⛺️
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الفارس. مرتزق اجنبي. ياليت الدوله ترحل الاجانب المقيمين و المواليد ما يجلس الا عمال النظافه و اصحاب التخصصات النادره لا يوجد سعوديين او عددهم قليل في التخصص و اما البرماويين و الفلسطينين نبني ⛺️
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قال صلى الله عليه وسلم :( من بات غاشاً لأمته لم يرح رائحة الجنة ) .
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الله يرحم حالك غيرك كثيررررررررررررررررررررررررررررر ومااحد داري عنهم
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نحن رؤيتنا الطرب والاحتفلات والاختلاط والترفيه اما المرضى والسكن والبطالة والفقر فليست من رؤيتنا بلا دلع ؟؟؟؟!!!!.
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الله يشافيه ويصلح حاله ويجبر بخاطره
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للهم ارحم ضعفه وضعفنا وكل محتاج واجعل لنا من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرج
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اللهم ارحم ضعفه وضعفنا وكل محتاج واجعل لنا من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجا
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رقم 3 وليه تعيش في بلد وانت غير راض عنه هاجر الى قطر او تركيا وستجد من يهتم فيك فالسعودية لا تصلح الا لشرفاء الاوفياء
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حقهم على المسئولين فهم امانة ولهم حق بتوفيرالحياةالكريمةللمرضى النفسانيين عبرانشاءقرى صحة خارج المدن على مساحات كبيرةمتوفربها جميع مايحتاجون سكن علاج انشطةاعمال مناسبةكالتى بالسجون بلاخروج حتى الوفاة
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مثل هذه الصور والمواضيع المفبركة يسعد بها اعداء الوطن خاصة الاخونج فيبنون عليها مواضيع تمس المملكة ***
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لاحول ولاقوة الابالله
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اخرجوا زكاة اموالكم
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((ومرضت وطردني والدي إلى الشارع، فيما أبقى إخوتي في البيت)) واضح انه كذاب ***وان شاءالله بكرة يطلع بيان بالرد على اقواله . وتصوير مثل هذه الصور حتى يقال ان المواطن السعودي ينام على الرصيف
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الله الكريم .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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يعنى كيف بيكثر عندنا الهوملس ونحن من نحمدالله عندما نرى الدول الاخرى منتشر فيها
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شف من الى يتكلم الدولة ابخص
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السبب في معاناته ومرضه اهله !! يرمون طفل بالشارع ؟ الله لا يسامحهم
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*** كفانا الله وياكم الشر
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يعلم الله أنني كنت أحسب أن المشردين الذين ينامون في الشوارع هم فقط في الدول الغربية.وبعض الدول الفقيرة.وان المملكة بما أعطاها الله من خير ليس فيها مواطنا مشردا كحال هذا المواطن؟! لكن لك الله ايها المو
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المعيشة أصبحت لاتطاق
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بسبب الأوضاع المعيشية الصعبه والسيئة كثرت الامراض النفسية فهل نصلح انظمتنا وقوانيننا المستوردة من البلد الفاشلة مصر ونقتدي بالدول الخليجية المجاورة او تخلفنا شي أبدي
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شي يوجع القلب الله يشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين
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كان الله في عونك ايها المواطن الغلبان.
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