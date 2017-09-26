وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

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صحيفة المرصد: زف مقدم برنامج أكشن يادوري، وليد الفراج صباح اليوم الثلاثاء تغريدة صادمة بصدور قرار من الفيقا بتغريم نادي الاتحاد السعودي مبلغ 20 مليون ريال لصالح مونتاري، فى الوقت الذي يعاني فيه” الاتحاد من أزمة مالية خانقة .وقال الفراج ،في تغريدة له عبر موقع تويتر تم تأييد القرار من فض لجنة فض المنازعات وأنهي تغريدته “الله يعينك يا انمار الحائلي “.

وكان اللاعب الغاني سولي مونتاري قدم شكوى ضد اتحاد جدة لـ”الفيفا” يتهم النادي بتزوير عقده وعدم دفع مستحقاته المالية المتأخرة، وأحيلت الشكوى للجنة فض المنازعات التى أصدرت قرارها بتغريم النادي.

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