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وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !
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المرصد 37 4٬009 2 ساعتين

صحيفة المرصد: زف مقدم برنامج أكشن يادوري، وليد الفراج صباح اليوم الثلاثاء  تغريدة  صادمة بصدور قرار  من   الفيقا  بتغريم  نادي الاتحاد السعودي  مبلغ 20 مليون ريال لصالح مونتاري، فى الوقت الذي يعاني فيه” الاتحاد من أزمة مالية خانقة .وقال الفراج ،في تغريدة له عبر موقع تويتر تم تأييد القرار من فض لجنة فض المنازعات وأنهي تغريدته “الله يعينك يا انمار الحائلي “.
وكان اللاعب الغاني سولي مونتاري قدم شكوى ضد اتحاد جدة لـ”الفيفا” يتهم النادي بتزوير عقده وعدم دفع مستحقاته المالية المتأخرة، وأحيلت الشكوى للجنة فض المنازعات التى أصدرت قرارها بتغريم النادي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - أبو مشاري
2017-09-26 10:19:17
ياسيف أستح على وجهك عيب عليك كلامك ماهو لرجال الفراج لديه أبناء وبنات وزوجة وابناء عمومه فهل ترضى أحد يجرح والدك مثل كلامك التافه كلنا نختلف معه ولكن لن نصل لمشواره الاعلامي وتتسابق القنوات لجله
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36 - عايد
2017-09-26 10:18:00
اين البلوي لابد من حضوره فهو الوحيد الذي يملك الإجابة وأقصد ( منصور ) لأنه خبره في هذه الأمور
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35 - NHA
2017-09-26 10:13:40
حسبنا الله ونعم الوكيل
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34 - ابوسطام
2017-09-26 10:04:26
الاخبرعند ابراهيم البلوي من زمان
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33 - سيف
2017-09-26 10:00:01
وليد الفراج الي ما يعرفه كان ضمن فرقة شعبية يدق الطبول معهم. وكان رحمه الله الامير عبد الرحمن بن سعود . يذكره بمهنته الاساسية لان الفراج يكره النصر.
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32 - وجهة نظر
2017-09-26 09:59:56
خل البرقان الحين يفيدهم سجل وجدول ونهايتها ان شاءالله درجه اولى لصغير جدة
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31 - البتار
2017-09-26 09:43:17
طيب وعوض خميس وش وضعه ؟
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30 - عبدالله
2017-09-26 09:31:01
فرحان بمشاكل الاتحاد !
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29 - عبدالله
2017-09-26 09:30:06
لا ادري كيف الانديه السعوديه مشاكلها الماليه لا تعد ولا تحصى بالفيفا ؟؟؟ ودول منطقه الخليج نادرجدآ أن تكون لها مشاكل !! مشكلتنا عدم وجود ***يديرون انديتنا !
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28 - ابن البلد
2017-09-26 09:28:11
هذي نتيجة امك ثم امك ثم امك ثم الاتحاد وميزانية مفتوحة حلها الحين يا بتاع الملايين واشرب يا انمار من كاس البلاوي المتلتلة على الفريق بسبب صوير وعوير
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27 - زهوان
2017-09-26 09:24:41
مايحدث في نادي الاتحاد ليس مسألة الديون مسألة تخريب فية سرطان في الفيفا يحرك المشاكل ضد هاذى النادي العملاق والطامة الكبرى إنهم عارفين المخريبن وساكتين عنهم اتمنى أن لايحذف حرف واحد من تعليقي
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26 - مع زاتك
2017-09-26 09:24:15
يا صبر الأرض. على بعض العينات تجيب الحموضه
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25 -
2017-09-26 09:19:19
العميد تورط مع التجارمن داخل النادي و خارج النادي لا علاقه لهم بالكره مجرد*** خلال١٠ سنوات كم عدد الصفقات الخيالية مع لاعبين اجانب و مدربين. ولم يقدمون شي لي العميد و اكثرهم تم انها التعاقد
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24 -
2017-09-26 09:15:30
يجب احالت القضيه الى النيابه العامه نادي الاتحاد من مرافق الدوله ويجب التحقيق
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23 - والد ابراهيم
2017-09-26 09:09:48
وليد الفراج و برنامجه مثل برامج التوك شو المصريه فالمهم لديه كيف يكسب إلا في حالات الهلال الذي لا يشجعه و لكن يعرف مصيره اذا تجاوز الخط الفاصل مابينه و بين الهلال و الذي رسم له لاحقا و رحم الله الرمز
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( عدد التعليقات 15,713 )
22 - بيتر
2017-09-26 09:09:07
مدام الموضوع عند اهل حائل محلوله الملايين لعبتنا 😏
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21 - فيكتور
2017-09-26 09:04:50
ول عليك يا**** ماتصدق في خبر سيئ تقوله
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20 - احمد ال محيا
2017-09-26 08:59:25
ما يحدث في الاتحاد أشبه ما يكون بحرب العصابات
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19 - جابر
2017-09-26 08:58:14
ابحث عن الاخوين ((( ب ))) تجد الاجابة عن جميع مشاكل الاتحاد .
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18 -
2017-09-26 08:56:12
انمار انفذ بجلدك وقدم استقالتك الاتحاد هابط للاولى لامحاله انفذ بجلدك وخل الي وقع معه يدفع
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17 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-26 08:53:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-26 08:48:04
مونتاري وقع معاه عضو الشرف المتنوخ منصور البلوي وهو من يتكفل بحقوقه .. الله عليك يالاتحاد مشاكلك معروضه للعلن ونادي الفقر يدمدمون عليه وعلى مخالفاته وديونه حتى قضية عوض خميس للآن موقوفه بأمر الواسطة
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15 - علم وقلم
2017-09-26 08:46:55
بجب التشهير بالمتورطين ومحاسبتهم لكي لا يكون القادم أسواء مع تطبيق الحوكمة بالأندية .
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14 - ابو عادل
2017-09-26 08:45:49
تعليق مخالف
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13 - علم وقلم
2017-09-26 08:44:32
تعليق مخالف
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12 - مجرة التبانة
2017-09-26 08:41:25
بكل بساطة كل من تعاقد مع لاعب وصدر للاعب حكم يتحمل من تعاقد معه نتيجة جهله كل المبالغ المترتبة ، لابد من إلزام الكل بذلك فلا ذنب للنادي بهذه التعاقدات الباهضة التكاليف.
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11 - جمال معروف
2017-09-26 08:39:33
الله على من ظلمك بالعميد ...
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10 - جمال معروف
2017-09-26 08:37:40
حسبي الله ونعم الوكيل ....
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9 - مرام
2017-09-26 08:37:16
ورطة نفسك يا انمار الحائلي مع نادي مفلس كله ديون ومشاكل الحق نفسك وقدم استقالتك قبل تشوف نفسك علي الحديده
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8 - علم وقلم
2017-09-26 08:36:35
نشر الغسيل في الاتحاد الدولي ولجنة فض المنازعات الدولية أصبح ( تخصص لأنديتنا ) وخاصة الصفراء منها .
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7 - نفسيه
2017-09-26 08:36:33
تعليق مخالف
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6 - حامد
2017-09-26 08:36:18
تعليق مخالف
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5 - علم وقلم
2017-09-26 08:34:23
العقود من الباطن ومشاريع الاتحاد
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4 - علم وقلم
2017-09-26 08:33:35
من سيول جدة إلى عقود الإتحاد ، كلها عقود
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3 - علم وقلم
2017-09-26 08:32:53
اموال الكرة وما ادراك ما اموال الكرة
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2 - ملكي راقي حقيقي
2017-09-26 08:28:40
والله يا هذا الفريق ما يستحق يندفع فيه واحد ريال مو 20 مليون بس يعجبوك ***دائماً غصة في حلوق السنافر الطواقي افارم عليهم وللامام *** وعقبال ان شاء الله درجة ريفية يارب
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1 - عليك فورا المبادره
2017-09-26 08:27:24
استاذ انمار الحائلي عليك فورا رفع طلب الى رئيس هيئة الرياضه بفتح تحقيق بهذه القضيه واحضار الشخص الي وقع مع مونتاري ولم يدفع له ومعروف من هذا الشخص وتطبيق النظام بحقه
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