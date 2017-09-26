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شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!
صحيفة المرصد: استهجن مغردون من مقطع فيديو الذى بثته الفنانة وعد عبر “سناب شات” ظهرت فيه مع اللاعب السابق محمد عبد الجواد وقالت له أنا هلالية بس أحبك! ليرد بدوره قائلًا : هلالية أو اتحادية أو أهلاوية كلنا سعوديين وأنا أحب الاتحاد وكل لاعبي السعودية لتقوم بمعاكسته قائلة: ما تحبني معاهم ؟ ليرد أحبك من زمان.
من جهة أخرى انتقد أحد المغردين الفنانة وعد واصفها بالفنانة السخيفة . فيما قتعجب مغرد آخر قائلا : وعد مطربة وعلى قد حالها في الفن ايش دخلها في الرياضة؟
وانتقد مغرد آخر اللاعب قائلًا: استح على وجهك مراهق في عمر الستين! وكانت وعد وعبد الجواد قد حلوا ضيوفًا على برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية “”mbc
التعليقات
33 - الذئب سرحان ذئباً والكلاب كلاب.2017-09-26 10:25:12
ويعقد الأخونج والدواعش المتخلفين أنه يحبها غرام مثل توجههم الفكري الشهواني تجاه المرأة ولو قلنا لهم يا متخلفين ألم تحبوا الصحابيات وهل تصريحكم بحبكم للصحابيات فيه قلة أدب ؟
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32 - •••2017-09-26 10:25:06
والشاب السعودي اللي يقول للفنانه بلقيس احبك !! هذه نهاية الفن ضياع للعقل والعمر والوقت والاخلاق
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31 -2017-09-26 10:24:39
يعني أحبك ليس بالضروره هو الحب الذي تقصدون يمكن تحبه كلاعب له تاريخ كروي مشرف أحسنوا النوايا واعتبرها شجاعه لأن الكثير مثلها يخشون المجاهره بها
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30 - مدري2017-09-26 10:24:32
الاخونجيه لاحظنا استقبالهم للنسوان والجلوس معهن واعطائهن الكلمة وشاهدوا المقاطع في يوتيوب .اذا واحد يتهم الاخونج بانهم يعقدون المراءة وينقصون حقها تراه كاذب يبعد التهمة عن نفسه وربعة .شاهدوا ذلك
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29 - القناص 22017-09-26 10:24:09
يااخي لانعيش في كوكب لوحدنا ولسنا في منعزل عن العالم ولكن يجب أن نكون قدوه ولنا طابع خاص بنا يفرضه علينا وجود المقداسات وأطهر بقاع العالم مُنحنا شرف لم يناله كل العالم رزقنا الله و ميزنا وشرفنا به
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28 -2017-09-26 10:24:08
ليش تشوفون ام بي سي
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27 - غريب2017-09-26 10:23:56
تعليق مخالف
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26 -2017-09-26 10:21:44
وانا احب كم
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25 - علمانجية خونة الدين ؟ بكرفتة فرنسية او ببرنيطة امريكية او دياثة يهودية2017-09-26 10:21:43
كل هذا يحصل بسبب العلمانجية
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24 - مستغرب !!!2017-09-26 10:21:31
بربسه في بربسه
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23 - زمن العجايب2017-09-26 10:21:26
فعلا مراهق في عمر الستين.. المفروض يحترم مشاعر ام عياله عيب ***
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22 - كوكو2017-09-26 10:17:51
الجوار جوار
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21 -2017-09-26 10:17:40
الاخوانجيه بلا عظيم علي المجتمع ونيتهم خبيثه مثل لحاهم الخبيثه
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20 - منتحي2017-09-26 10:15:42
وش عندها وعد كل يوم ناقزتلنا بمقطع وصوره
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19 - العنزي2017-09-26 10:13:44
تعليق مخالف
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18 - القناص 22017-09-26 10:11:31
لسنا اوصياء على احد ولكننا غيورين على الوطن نقول ما نعتقد انه في الصالح العام من القيم النبيله ولدينا مانفتخر به ونرجع كل عمل خارج عن المألوف الى ماخصنا الله به من وجود مقدسات مليارات الناس في وطننا
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17 - سركيس بااااريس2017-09-26 10:10:44
حتى انت ياعبدالجواد !!!!! نعدي لك هاذي يابو عابد علشان كنت نجم منتخبنا السعودي والاهلي.
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16 - مدري2017-09-26 10:10:28
**** لاتمثل بلاد الحرمين بل تمثل من يمجدها ... هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون...
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15 - منصف2017-09-26 10:08:34
كثرة المساس تميت الاحساس .. الله يهديها ويصلح شأنها
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14 - مدري2017-09-26 10:05:16
من جهة أخرى انتقد أحد المغردين الفنانة وعد واصفها بالفنانة السخيفه
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13 - ناصر2017-09-26 10:04:24
باينة**** عند الفنانة الكبيرة وعد خليفة ام كلثوم.. وش ترجون من الوسط الفني عادي عندهم هذي الأشياء .
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12 -2017-09-26 10:02:43
عندنا مثل يقول..طاح المقربي على المنتفخة..ومثل آخر: طاح المتعوس على خايب الرجا..والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:اذا لم تستحي فاصنع ماشئت..ويقول عليه الصلاة والسلام:الحياء شعبة من شعب الإيمان.
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11 - نيدو2017-09-26 10:01:43
لابد من تفعيل دور الهيئة واعطائهم اسلحه خفيفه وعصي صعق للدفاع عن انفسهم
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10 - مدري2017-09-26 10:01:39
كلهم ***ومعهم الذي سيخرج بعد شوي يثني عليهم .وهذا الذي نسمعه فكيف الذي لم نراه ولم نسمعه..
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9 - عاشق سماح2017-09-26 10:01:24
عبدالجواد ابن ناس وذوق وانسان محترم وحب يجاملها مو اكثر ووعد لحد يلومها تبغا زوج او ظل راجل خاصة في عمرها وبعدين هي من القواعد من النساء يعني لا تدققوا
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8 - القناص 22017-09-26 10:01:02
جراءه فوق العاده أي نفلات في الحياء والأخلاق كيف عندما تشاهد مراهقه هذه المقاطع الغير مسؤوله المتكلفه والمبتذله أمام الجمهور دون مرعاة لذوق والقيم بصدق ابتلينا كم نتحمل شماعة يعلق عليها الاخرون الخطأ
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7 - السحيم2017-09-26 09:59:26
ياساده **** واللهً اعلم واحكم
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6 - 772017-09-26 09:57:37
الشهادتان تهاااان... ****لابسه عبايه عليها اسم الله والشهاده وتجلس عليها.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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5 - ابوعبدالملك2017-09-26 09:56:03
أ لي هذا الحد وصل ***/// لاحول ولا قوة الا بالله.
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4 -2017-09-26 09:52:38
افا يابوعابد ماهيقتها منك افا بس
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3 - البتار2017-09-26 09:48:59
محمد عبدالجواد شخص محترم وفي قمة الذوق وكلنا نحبه ونعتز فيه وفي تاريخه وانجازاته واخلاقياته ربي يحفظه ويوفقه
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2 - Ali2017-09-26 09:46:23
"يفشل الفنان اذا كان لديه ذرة حياء". مما يروى عن الفنان فريد شوقي رحمه الله
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1 - Xx5halidxX2017-09-26 09:42:47
MBC كالعاده وراء كل هذا ولا هذولا مساكين مالهم لا ناقه ولا جمل : (
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بواسطة : ابوشيخه
من عرفت هذه الدولة وهي في خزي وعار قاتلهم الله اين ما كانو...
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