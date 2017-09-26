شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

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صحيفة المرصد: استهجن مغردون من مقطع فيديو الذى بثته الفنانة وعد عبر “سناب شات” ظهرت فيه مع اللاعب السابق محمد عبد الجواد وقالت له أنا هلالية بس أحبك! ليرد بدوره قائلًا : هلالية أو اتحادية أو أهلاوية كلنا سعوديين وأنا أحب الاتحاد وكل لاعبي السعودية لتقوم بمعاكسته قائلة: ما تحبني معاهم ؟ ليرد أحبك من زمان.

من جهة أخرى انتقد أحد المغردين الفنانة وعد واصفها بالفنانة السخيفة . فيما قتعجب مغرد آخر قائلا : وعد مطربة وعلى قد حالها في الفن ايش دخلها في الرياضة؟

وانتقد مغرد آخر اللاعب قائلًا: استح على وجهك مراهق في عمر الستين! وكانت وعد وعبد الجواد قد حلوا ضيوفًا على برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية “”mbc