الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
15 - القناص 22017-09-26 12:08:27
يانجمه طلت ضحى وبصرتها ونا كفيف ضاع النظر مدري قصر يوم ن بدت بنوارها مديت كفي لسما وليا السما غيمه كثيف مزن صواعقها تهز الأرض قبل امطارها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ⭐️2017-09-26 11:33:52
هبت رياح الشوق من روض الأحباب:::::: واهتز غصن القلب من طيب ريحه::: سلام ياللي زادني شوق وإعجاب::::::: ويا مرحبا بأهل النوايا الصريحه:::
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ⭐️2017-09-26 11:32:39
شفت الورود اللي تباهت بها أغصان..::::::::: مثلك تباهت بك زوايا حيااااااااااتي..⭐️⭐️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ⭐️2017-09-26 11:31:41
حبك تملكني من آقصـآي لـ قصآي ::::::: حب آلشرف مآفيه غير آلحميّـه❤️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - القناص 22017-09-26 11:05:41
تصيح كان فيه فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - القناص 22017-09-26 11:04:23
الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر خروج وللحديث بقيه إن شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - القناص 22017-09-26 11:00:55
الله يرحم جدار كان له فيه كانت تسمى علينا كلما جينا نرمى عليها تعبنا كل عصريه نتبع قدرنا وتتبعنا خطاوينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - القناص 22017-09-26 10:56:52
ياساري البرق غادِ لقصر وسقى به من كان صرف الهواء والود يسقينا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - القناص 22017-09-26 10:53:59
مايعتقد ونه الآخرون عنك ليس من شأنك وما تعتقده عن نفسك هو شأنك مدى الحياة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - القناص 22017-09-26 10:51:52
يمكن أن نسامح بسهوله الطفل الذي يخاف من الظلام أما مأساة الحياة الحقيقيه فهي عندما يخشى الرجال الظلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - القناص 22017-09-26 10:48:32
الحياة أمل ومن فقد الأمل فقد الحياة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - القناص 22017-09-26 10:46:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -2017-09-26 10:40:45
يتبع '''' متى تعووود لحضنك الدافئ طولت غيبتك وزاد الحنين لرجعتك ... أهديك روحي وكل غالي ي محبوووبي لك وحشه ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -2017-09-26 10:38:46
في كل صباح على تعاويذ العصافير و الصوت الشجي وهدير الماء من عالي الجبار ليروي الحدائق الغناء أصبح على نفسي و على من سكن فؤادي و أقول له حبك بين الحنايا في دمي و بشرياني يغذيني بالأمل برجعتك لي ي نظر👁
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 -2017-09-26 10:27:07
لكل عشاق الصباح ، ☀️ ولكل من يرى اﻷمل يشرق في ثنايا كل يوم جديد ،🎻🥀🕊 ولكل من يبتسم لنعم تتجدد من الله ، صباح الخير 🎻🥀
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : اخونجية خونة الأوطان ؟! بطربوش تركي أو بعمامه تركية أو بشت قطري!!
46 - اسم ... // لأن النبت من بذره ؟!...
بواسطة : المعلم
تأخر في المراهقه واستعراض على كبر السن...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صورCNN 2 182 20 دقيقة
صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”المرصد 23 1٬976 1 ساعة
داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!المرصد 210 4٬936 16 ساعة
شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحروكالات 20 8٬413 20 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 92 5٬664 3 ساعات
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !المرصد 51 5٬887 4 ساعات
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”المرصد 107 4٬253 5 ساعات
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !المرصد 26 8٬276 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 106 19٬658 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 10٬914 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 15٬355 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 102 13٬591 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!المرصد 79 10٬560 9 ساعات
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!المرصد 69 10٬880 10 ساعات
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017المرصد 34 5٬308 يوم واحد
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالميةالمرصد 64 14٬877 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !المرصد 11 6٬416 12 ساعة
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصدهالمرصد 32 6٬378 12 ساعة
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!المرصد 97 9٬016 14 ساعة
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطنالمرصد 47 6٬613 17 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 71 4٬461 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬627 يومين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬388 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬268 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬582 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬773 6 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬974 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولينالمرصد 26 6٬439 24 ساعة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 33 9٬887 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬368 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬679 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 68 9٬744 يوم واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬177 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬623 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 14٬003 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!المرصد 86 6٬121 6 ساعات
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!المرصد 75 10٬251 يوم واحد
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدهاالمرصد 14 12٬738 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!العربية 12 6٬198 يومين
كاريكاتير