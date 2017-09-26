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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
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المرصد 15 913 2 ساعتين

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الرياض-عبد السلام الهليل

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - القناص 2
2017-09-26 12:08:27
يانجمه طلت ضحى وبصرتها ونا كفيف ضاع النظر مدري قصر يوم ن بدت بنوارها مديت كفي لسما وليا السما غيمه كثيف مزن صواعقها تهز الأرض قبل امطارها
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14 - ⭐️
2017-09-26 11:33:52
هبت رياح الشوق من روض الأحباب:::::: واهتز غصن القلب من طيب ريحه::: سلام ياللي زادني شوق وإعجاب::::::: ويا مرحبا بأهل النوايا الصريحه:::
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13 - ⭐️
2017-09-26 11:32:39
شفت الورود اللي تباهت بها أغصان..::::::::: مثلك تباهت بك زوايا حيااااااااااتي..⭐️⭐️
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12 - ⭐️
2017-09-26 11:31:41
حبك تملكني من آقصـآي لـ قصآي ::::::: حب آلشرف مآفيه غير آلحميّـه❤️
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11 - القناص 2
2017-09-26 11:05:41
تصيح كان فيه فيه
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10 - القناص 2
2017-09-26 11:04:23
الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر خروج وللحديث بقيه إن شاء الله
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9 - القناص 2
2017-09-26 11:00:55
الله يرحم جدار كان له فيه كانت تسمى علينا كلما جينا نرمى عليها تعبنا كل عصريه نتبع قدرنا وتتبعنا خطاوينا
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8 - القناص 2
2017-09-26 10:56:52
ياساري البرق غادِ لقصر وسقى به من كان صرف الهواء والود يسقينا
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7 - القناص 2
2017-09-26 10:53:59
مايعتقد ونه الآخرون عنك ليس من شأنك وما تعتقده عن نفسك هو شأنك مدى الحياة
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6 - القناص 2
2017-09-26 10:51:52
يمكن أن نسامح بسهوله الطفل الذي يخاف من الظلام أما مأساة الحياة الحقيقيه فهي عندما يخشى الرجال الظلام
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5 - القناص 2
2017-09-26 10:48:32
الحياة أمل ومن فقد الأمل فقد الحياة
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4 - القناص 2
2017-09-26 10:46:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور
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3 -
2017-09-26 10:40:45
يتبع '''' متى تعووود لحضنك الدافئ طولت غيبتك وزاد الحنين لرجعتك ... أهديك روحي وكل غالي ي محبوووبي لك وحشه ...
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2 -
2017-09-26 10:38:46
في كل صباح على تعاويذ العصافير و الصوت الشجي وهدير الماء من عالي الجبار ليروي الحدائق الغناء أصبح على نفسي و على من سكن فؤادي و أقول له حبك بين الحنايا في دمي و بشرياني يغذيني بالأمل برجعتك لي ي نظر👁
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1 -
2017-09-26 10:27:07
لكل عشاق الصباح ، ☀️ ولكل من يرى اﻷمل يشرق في ثنايا كل يوم جديد ،🎻🥀🕊 ولكل من يبتسم لنعم تتجدد من الله ، صباح الخير 🎻🥀
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