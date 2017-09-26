صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”
صحيفة المرصد:ضرب الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، مجدداً بالقرارات الأممية حول اليمن عرض الحائط ,حيث قال إنه لا يعترف على الإطلاق بالقرار الأممي رقم 2216، معتبراً إياه قرار حرب، مهدراً بذلك ما كان يعتبر “بادرة الأمل” شبه الوحيدة للشعب اليمني من أجل التوصل إلى حل يخفف من معاناته.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أضاف صالح في خطاب له مساء أمس الاثنين أنه لا يعترف أيضا بمخرجات الحوار الوطني، التي قسمت اليمن إلى أقاليم، كما أكد رفضه للمبادرة الخليجية.
وتأتي تصريحات صالح في الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي إلى اليمن إعادة إحياء المفاوضات على أساس القرارات الدولية والمبادرة الخليجية، في محاولة منه لحل الأزمة التي نجمت عن انقلاب الميليشيات، والتي باتت ترهق الشعب اليمني.
إلى ذلك، ترحم صالح على قتلى الحوثيين، الذين اجتاحوا صنعاء في 21 سبتمبر وانقلبوا على نظام الرئيس هادي.
وفي مكابرة وتحد للسلطات اليمنية الشرعية، بعد أن سدت على ما يبدو أفق التنصل من اتفاقه مع ميليشيات الحوثي بعد التوتر الذي ساد علاقة طرفي الانقلاب في الآونة الأخيرة، قال صالح “لا عودة للرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء”.
في المقابل، قال عبدالله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الاثنين إن هناك إدراكاً واسعاً بأن الحوثيين يرفضون أي تسوية سلمية لأنهم يجلسون على منصة ثراء الحرب ويجنون الأرباح، ولا يتحملون أعباء معيشة الشعب اليمني.
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التعليقات
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(((( عــــــــــــــــــاجل .......قصف ((صاروخي ومدفعي ))................للجيش _الملكي _السعودي ..... على صعــــــــدة .....تركز اعنفه في رازح )))))
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*****الله المستعان
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يتحرك يمينا وشمالا ويعقد المؤتمرات الصحفيه اين طائرات التحالف عنه ولماذا لاتتم تصفيته حتى الان؟
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((((((عـــــــــــــــــاجل........ دوي _انفجار _عنيف ..... هز (( جدر _صنعاء)) نتج عن انفجار لحظي في مقطورة _غــــاز )))))
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((((((( ملعون _اليمن .... بغل _ المجوس .....مركع أمه للولي السفيه .........لايعترف_ بالشريعة ..... حتى يعترف بالقرارات الدولية )))))
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(((((((انفجـــــــــــــــار _عنيف _يهـــــــــــــز صنعــــــــــــــاء )))))
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اتوقع بإذن الله نهاية مرعبة لهذا المسخ ومن يقرأ التاريخ يعرف صحت كلامي لا أجد فرق بين ابن العلقمي وهذا المعتوه نهايته قريبة جدا على يد من باع بلده لهم إيران وأخواتها
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حسبي على قناة الجزيره دمرت أكثر الدول العربيه ..*****
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اليمنيين والايرانيين جنسيه تستحق الابادة الجماعيه ونرتاح منهم
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انت مشرد اليمن من الجوع في كل الدول المجاوره والمينا عندك شغله تاجره وتاخد فلوسه ومجوع رجال اليمن خلهم يفكونها ويشغلونها وتشوف الخير لمن يجي ويجيك ثاني يأجره 90سنه تصيرون مجاعه
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الان بعد دوله كرديه بيتقسم معظم الدول العربيه جنوب اليمن دوله شمال اليمن دوله دارفور دوله العراق ثلاث دول سوريا ثلاث دول البليساريو دوله الاماغيز دوله .ربنا يحفظ الخليج من كل سوء
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علي عبدالله صالح قال اخربو كل شي جميل في اليمن قال اخربو كل شي جميل خرب فعلن قتل الاطفال في تعز مع الحوثي مع الوسخ عبدالملك الحوثي جنن اهالي اليمن والميناء سلمه وباعه ***وخلهم جائنين
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هذا الزيدي لم يعترف بحق شعبه في تقرير مصيره ولم يعترف بحقوقهم في حياة كريمه كما لم يعترف بوقفة مملكتنا معه في محنته فقلب لنا ولشعبه ظهر المجن فطبيعي ان لايعترف بشي الا بالآنا وحب الذات!!
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ونعم يابوزيدي اصلا انت خادم لهم ولمجلس الامن ولامريكا يارب ينقرص واحد من عيالك برصاصه عشان تعرف حرقتنا ع عيالنا في الحدود وياليت ربعنا يعطونه جرعه صح تحرق قلبه وقلب الحوثي
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يجب استهداف رؤوس الفتنة في اليمن اضرب الرأس تهتز الأطراف يجب ان يكون عفاش وعبدالملك هدف قوات التحالف يجب تحذير الذين حولهم ان هؤلاء المجرمين هدف مشروع ولو وسط التجمعات إن بقائهم امتداد للحرب والمأسي
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شاف أن العالم في ورطة:
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الله يجعله في قاع جهنم من النار
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مصدق نفسه لهل لحين أنه يحكم اليمين جعله الماحي 👊🏻👊🏻
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حسبي الله ونعم الوكيل وش هذا القرف صورهم سببت لي الغثيان 🤢الله يقرفهم
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