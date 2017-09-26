بالفيديو:المعنفة السورية زهراء تكشف تفاصيل اعتداء طليقها البحريني عليها..ولهذا السبب اراد قتلها!

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صحيفة المرصد:كشفت المعنفة السورية”زهراء صبحي” عن تفاصيل الحادثة التي كادت تودي بحياتها جراء تهجم طليقها البحريني عليها في المنزل، ومحاولة قتلها.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قالت”زهراء”: “إن زوجها رفع قضية طلاق عليها بالمحكمة، فحكم لها القضاء بحضانة الأطفال والنفقة”. وأضافت: “كان يريد قتلي لأتنازل عن النفقة والحضانة. وقال لي اليوم سأقتلك، وعندما ضربني، اعتقد أني مت، فلاذ بالفرار مع الطفلة”.

وتابعت: “الحكومة البحرينية لم تقصر معي. لكني أشعر بالخوف من طليقي لأنه يهدنني بالقتل بشكل دائم”.

من جانبه أوضح محامي زهراء أن الجاني توجه إلى منزل الضحية، وقام بالاعتداء عليها وضربها بالأرض، مؤكداً أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق معه حالياً، حيث أمر وكيل النيابة بإيقافه، لمدة أسبوع.

وقال: “موكلتي خائفة من أن يعني خروجه من التوقيف قتلها، وهناك حراسة مشددة على غرفتها في المستشفى التي تعالج فيها”.

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