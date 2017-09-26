بالفيديو:المعنفة السورية زهراء تكشف تفاصيل اعتداء طليقها البحريني عليها..ولهذا السبب اراد قتلها!
صحيفة المرصد:كشفت المعنفة السورية”زهراء صبحي” عن تفاصيل الحادثة التي كادت تودي بحياتها جراء تهجم طليقها البحريني عليها في المنزل، ومحاولة قتلها.
ووفقاً لموقع”العربية نت”قالت”زهراء”: “إن زوجها رفع قضية طلاق عليها بالمحكمة، فحكم لها القضاء بحضانة الأطفال والنفقة”. وأضافت: “كان يريد قتلي لأتنازل عن النفقة والحضانة. وقال لي اليوم سأقتلك، وعندما ضربني، اعتقد أني مت، فلاذ بالفرار مع الطفلة”.
وتابعت: “الحكومة البحرينية لم تقصر معي. لكني أشعر بالخوف من طليقي لأنه يهدنني بالقتل بشكل دائم”.
من جانبه أوضح محامي زهراء أن الجاني توجه إلى منزل الضحية، وقام بالاعتداء عليها وضربها بالأرض، مؤكداً أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق معه حالياً، حيث أمر وكيل النيابة بإيقافه، لمدة أسبوع.
وقال: “موكلتي خائفة من أن يعني خروجه من التوقيف قتلها، وهناك حراسة مشددة على غرفتها في المستشفى التي تعالج فيها”.
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التعليقات
18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅 واليمنيه ,,,اللي قتلت زوجها المعلم ,,,بالجنوب//السورية عربية والعرب دم واحد وبعدين هل كل السوريين هم تلك التي قتلت زوجها او كل اليمنيين وحدة التعميم لغة البليد الجاهل
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اسأل الله العلي القدير ان يشل يد كل من يستقوي ع النساء من اشباه الرجال الضعفاء لايقدرون الا ع المرأة ! وامام الرجال يصيرون قطاوة مالهم حس!المشكلة اغلبهم مرضى نفسيا ولديهم عجز جنسي ويحطون حرتهم بالحريم
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ايها الديكة يقول الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ) اسكت الله حسك وحس كل الديكه معك
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***ماتسكت . ***لماذا لاتلتزمون الصمت فهو خير لكم
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السوريه لا يصلح لها الا أبن بلدها لأنها تتحول الى كائن آخر اذا اقترنت بغير سوري حتى ولو كان هذا الاخر غني و وسيم و أبن أسره كريمه فسبحان الله .
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ت16 اتق الله اعراض الناس ماهي لعبه عندك وماحد يرضاها على بناته عيب عليك خاف ربك واتق الله في اعراض الناس وش اللي وناسه ما وناسه عيب استح هذه اعراض ناس ومستقبل بنات وسمعة بنات مايجوز اللي تقوله عيب
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كسر الله يدك واشل ذراعك وافقدك بصرك واقعدك طوال العمر ... واسقاك من وداي ويل في نار جهنم وحشرك في الدرك الاسفل من النار .ونصرك الله يا اختاه في الدنيا والاخره
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هذه ام عياله يعني يوم طلقها خلاص جحدها ونسي العشرة ونسي الفضل اللي كان بينهم ونسي انها ام ابناءه وحقد عليها وحاسدها على كم ريال .. فعلا هذا زمن اشباه الرجال الذكور وليسو الرجال الشرهه ع اهلها مالهم حس
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مافيه ,,,,فتاة أجنبيه ,,,تتزوج من خارج بلدها,,,,إلا طمع,,,,أو بسبب فضيحه ,,,,أو بسبب آخر ,,,غير الحب ,,,تترك أبناء بلدها ,,,الوسيمين,,,وتتزوجك أنت,,,,!!
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وغيرهن كثير,,,,اللي يبي ,,,الزواج صح,,,,,,يتزوج فتاة من بلده ,,,,ملتزمه بدينها,,,,فقط
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اسال الله العلي العظيم ان يشوه وجهه بصديد اهل النار يوم القيامه من وادي ويل ..اللهم امين
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واليمنيه ,,,اللي قتلت زوجها المعلم ,,,بالجنوب
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تذكروا الفتاة السوريه,,,,اللي قتلت زوجها السعودي,,,,بمشاركة عشيقها,,,,في الرياض
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الأجنبيه ,,,,زواج للوناسه فقط,,,,يعني ,,,ماتحمل أبد
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اللي يتزوج ,,,أجنبيه ,,,,لازم ,,,,يعرف أن فرصة نجاح الزواج ,,,,ضعيف
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البعض يتزوج ,,,,وما يفكر بتبعات الزواج,,,,,أو يطلق ,,,,ومايفكر بتبعات الطلاق,,,,,اللي يقولون الزواج سهل,,,,,مجرد أغبياء فقط
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هذا حاقد يٌريد الانتقام منها لان القضاء انصفها وحكم لها بحضانة الاطفال والنفقة وكان الواجب عليه احترام حكم القضاء واحترام القانون والنظام
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وليش تتزوج أصلا سوريه,,,,ماهو عندك بنات بلدك البحرينيات,,,,أولى,,,,منك وفيك,,,,ماهو سوريه,,,,توريك نجوم الظهر
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هو مجرم بلا شك,,,,,,لكن أعتقد أن النفقه هي السبب,,,,,اللي خلته يتصرف ,,,بإجرام,,,,,راتبه أو دخله ,,,نصفه يروح لها,,,بارد مبرد,,,,,جن جنونه,,,,,,ياليت البقيه يفهم,,,أن الزواج ليس لعبه,,,مسؤليه,,,!!
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لو فيه قوانين صارمه تحميها كان مافكر ولو ل لحظه انه يعتدي عليها
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زائره 6 وانتي يامسكينه ناقصه تطهري نفسك وقلبك من الحقد والغل وتصفي نيتك
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بعضهم قد تكون المخدرات والمسكرات والسحر والامراض النفسيه هي من تجعله يتصرف تصرف جنوني بلا وعي
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لايحق له ولغيره ضرب زوجته أو أخته أو من تكون فيوجد محاكم وقانون وشرطه هي من تقوم بالاجراءات واخذ الحق
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الرجال ناقصين عقل
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تعليق1 وش دخلك في زوجة القصبي عيب تتكلم عن اعراض الناس علق على موضوع الخبر فقط يا ***
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هذا بلطجي مسكينة الحرمة العربية دائما تجلد وتكفخ وتلمخ وبالاخير يقولوا عنها انها ملكة اعتقد ملكة البطيخ
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ت1 تعليقك ماله داعي المراة مصابه وحالتها حاله وانت جالس تستهتر وتضحك اعوذ بالله من قساوة القلوب وموت الإحساس
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وين اهلها .. وين اخوانها .. يجب حماية المطلقات من اشباه الرجال
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هاذي تشبه بدرية البشر زوجة ناصر القصبي****ههههه
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