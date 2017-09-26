مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

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صحيفة المرصد:قالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة إسرائيليين قتلوا صباح أمس الاثنين على يد مهاجم أطلق النار عليهم عند معبر يصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

ووفقا للناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، فقد وقع الهجوم عند المعبر المجاور لمستوطنة “هار أدار” المجاورة للحدود مع الضفة.

ووفقا لروزنفيلد فإن المهاجم جاء من البوابة الخلفية للمستوطنة التي قال الناطق الإسرائيلي إنها تُفتح يوميا من أجل السماح للفلسطينيين بالدخول لممارسة أعمالهم، ليطلق النار على عناصر الحراسة في تلك النقطة.

وبحسب روزنفيلد، فإن المهاجم قتل في الموقع.

وقال حازم قاسم، ‏‏الناطق الإعلامي باسم حركة “حماس” في تعليق له على الهجوم عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مرة أخرى تثبت القدس أنها قلب الصراع مع الاحتلال، وأنه لا مجال لإخراجها من معادلة الصراع.. العملية صباح اليوم شمال القدس هي حلقة جديدة في انتفاضة القدس، وتأكيد من الشباب المنتفض أنه سيواصل القتال حتى الحرية الكاملة.”

الهجوم يأتي في وقت كانت الحكومة الفلسطينية فيه تخطط لعقد اجتماع تاريخي لها في قطاع غزة بعد مبادرة حركة حماس المسيطرة على القطاع لإنهاء الانقسام القائم، وقد سبق للمتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، أن أعلن أن رئيس الحكومة، رامي الحمدالله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد اعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة.

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