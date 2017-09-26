رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور
حجم الخط A A A
CNN 2 182 20 دقيقة

صحيفة المرصد:قالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة إسرائيليين قتلوا صباح أمس الاثنين على يد مهاجم أطلق النار عليهم عند معبر يصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

ووفقا للناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، فقد وقع الهجوم عند المعبر المجاور لمستوطنة “هار أدار” المجاورة للحدود مع الضفة.

ووفقا لروزنفيلد فإن المهاجم جاء من البوابة الخلفية للمستوطنة التي قال الناطق الإسرائيلي إنها تُفتح يوميا من أجل السماح للفلسطينيين بالدخول لممارسة أعمالهم، ليطلق النار على عناصر الحراسة في تلك النقطة.

وبحسب روزنفيلد، فإن المهاجم قتل في الموقع.

وقال حازم قاسم، ‏‏الناطق الإعلامي باسم حركة “حماس” في تعليق له على الهجوم عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مرة أخرى تثبت القدس أنها قلب الصراع مع الاحتلال، وأنه لا مجال لإخراجها من معادلة الصراع.. العملية صباح اليوم شمال القدس هي حلقة جديدة في انتفاضة القدس، وتأكيد من الشباب المنتفض أنه سيواصل القتال حتى الحرية الكاملة.”

الهجوم يأتي في وقت كانت الحكومة الفلسطينية فيه تخطط لعقد اجتماع تاريخي لها في قطاع غزة بعد مبادرة حركة حماس المسيطرة على القطاع لإنهاء الانقسام القائم، وقد سبق للمتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، أن أعلن أن رئيس الحكومة، رامي الحمدالله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد اعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 29,268 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-26 11:59:57
(((((( المصابين (((4))) وليس 3 جميعهم اصاباتهم خطيرة )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - عبادي الهلالي
2017-09-26 11:55:25
الى جهنم وبئس المصير حثاله صهيون وكل من ساندهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : اخونجية خونة الأوطان ؟! بطربوش تركي أو بعمامه تركية أو بشت قطري!!

46 - اسم ... // لأن النبت من بذره ؟!...
بواسطة : المعلم

تأخر في المراهقه واستعراض على كبر السن...
بواسطة :

سبحان الله من **** مسارح الفن والكوره .......
بواسطة : جابر

فضفضة , شكرا على قذفك لي ستدفع ثمنه يوم القيامة , هذا فقط ماتجيدونه الهروب والشت...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
133 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
84 0
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
158 1
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
74 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
178 11
mm

قينان الغامدي

التعليم لا عزم ولا حزم: وط المناقع وحل
263 5
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
149 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
201 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
194 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
109 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
280 7
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
502 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
103 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
271 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
547 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
468 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
623 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
155 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
616 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
727 10
الاخبار الدولية
مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

 CNN 2 182 20 دقيقة
صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”

صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”

 المرصد 23 1٬972 1 ساعة
داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

داعية مغربي: نجاح ميركل يدفعنا للشك في الحديث النبوي “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”!

 المرصد 210 4٬936 16 ساعة
شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

شاهد:فيديو مروع لمصرع طيار إيطالي في البحر

 وكالات 20 8٬412 20 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 92 5٬660 3 ساعات
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 51 5٬886 4 ساعات
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 107 4٬253 5 ساعات
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 26 8٬275 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 106 19٬658 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬914 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬355 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬591 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 79 10٬557 9 ساعات
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

 المرصد 69 10٬877 10 ساعات
بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

 المرصد 34 5٬308 يوم واحد
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 64 14٬877 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 6٬413 12 ساعة
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 32 6٬378 12 ساعة
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 97 9٬015 14 ساعة
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

 المرصد 47 6٬613 17 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 71 4٬461 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬627 يومين
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬942 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬388 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬268 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬582 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬773 6 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬974 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬439 24 ساعة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 9٬887 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬368 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬679 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 68 9٬744 يوم واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬177 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬623 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬003 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

 المرصد 86 6٬120 6 ساعات
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 75 10٬251 يوم واحد
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 14 12٬738 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 12 6٬198 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 15 910 2 ساعتين