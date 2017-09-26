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فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو
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المرصد 74 10٬271 4 ساعات

صحيفة المرصد:نشرت فتاة تسمي نفسها “هند الشجيع” فيديو بث مباشر على موقع “فيسبوك”، تسرد فيه ما قالت إنه عملية اغتصاب تعرضت لها، ونشرت على صفحتها صورة زعمت أنها تخص الشخص الذي اعتدى عليها.

ووفقاً لموقع”مصراوي”قالت هند في الفيديو إنها تعمل في مجال إنقاذ الحيوانات، ولديها جمعية لرعاية القطط والكلاب، وأضافت إنها وثقت في شخص تعرفت عليه وأصبحا صديقين، وخلال أسبوع، دعته إلى زيارة الجمعية، وهناك استغل الفرصة ووضع لها مخدرا في الطعام ثم اغتصبها.

وقالت “هند”، على صفحتها، “ساعدوني آخد حقي من الشخص إللى اغتصبني أرجوكم.. مش عايزة حد يقولي أقابلك فى مكان خاص ولا حد يقولي أنا هجبلك حقك ويكون بيقولي بس كلام.. أنا بفكر في الانتحار في كل لحظة ومحدش حاسس بيا ولا الألم الجسدي والنفسي اللي بامر بيه.. أرجوكم ارحمو ضعفى ومتكذبوش عليا لو مش ناويين تساعدو بلاش تقربوا مني خليكم بعيد بلاش أي كلمة جارحة لأن أي كلمة هسمعها هتأذيني نفسيًا وهتأدي لانتحاري”.

وأضافت “هند”، “لو في حد ليه سلطة أو راجل كبير يتبنى قضيتي كأني بنته هاكون شاكرة ليه.. أنا عملت الفيديو وظهرت فيه بوشي واسمي وكل شيء عني لأني معنديش شي أخاف منه ولا أخجل منه.. كان ممكن ألبس نقاب وأعمل الفيديو وأخفى هويتي لكن ده كان هيكون تصرف غير أخلاقي منى وغير صريح ودي مش أخلاقي”.

وأثار الفيديو عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض والمشكك. وقال شخص وصف نفسه بأنه صيدلي إنه يشكك في رواية هند فمن من الصعب علميًا أن يكون خدرها بالطريقة التي وصفتها”.

وكتبت إحدى صديقات هند تعليقا تقول فيه “أنا أعرف هند من ع الفيس وكان سبب المعرفة الموضوع ده ومصدقاها ولو في إيدي حاجه أعملهالها مش هتأخر وكلامي ده للتوضيح عشان محدش يدخل يكلمني خاص ويقعد يقولي فكري بالمنطق ف واحده أتعمل فيها كده وبتنزل فيديوهات وعايشه حياتها عادي”. وتضمن بعض التعليقات هجوما على هند لسردها الواقعة، مفادها أنها كان يجب أن “تستر نفسها”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

74 - حسن
2017-09-26 15:35:58
لا تكن قاسي القلب ..اذا شفت مثل ذي القصص و ما اهتز قلبك صدقني عندك مشكله .. لا تقلي اسلام وكفر .. نحن نتكلم عن طبيعة بشر لا غير
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73 - حسن
2017-09-26 15:32:25
حزنت عليك جدا .. اذا ما اخذوا حقك بالدنيا سياخذه الله يوم الحساب ولكل شامت وفيلسوف تذكر انها انسانه ضعيفه ومجتمعات العالم تختلف لكن يبقى الانسان انسان وقد تكون عند الله في منزله بسبب رحمتها بالحيوانات
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( عدد التعليقات 15,718 )
72 - الحرمان
2017-09-26 15:25:28
اسجدى لله واطلبيه يقتص لك محكمته العدل سبحانه القادر على اخذ حقكك ويريك عجيب انتقامه فيه
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71 - جنوبي
2017-09-26 15:23:34
وين الي يقولون ان المتشددين ضد المراءه وان عقولهم جنسيه وأنهم اخونجيه وين الي يأيدون التحرر وين الي يدعون بنات المسلمين للتبرج وين الديث هذي هي النتيجه وماخفي كان اعظم الحشمه الحشمه هي النجاه يامعشر ا
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70 - الفنكوش
2017-09-26 15:23:30
68 - 2017-09-26 15:13:07 اتقي الله فقد اقسمت انا بالله العظيم انه كلام فقط والله مجرد كلام ومع هذا استغفر الله واتوب اليه
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69 - منتحي
2017-09-26 15:14:00
اعتبروا يابنات، واقول لهذه الفتاة مادمتي مظلومة فسينصرك الله عاجلا ام اجلا وهذه نهاية الخروج وماتزعمون بأنه تطور وصداقه بالرجال الغرب، ووالله لن تجدون الطريق الصحيح الا في تطبيق ما امر به رب العالمين.
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68 -
2017-09-26 15:13:07
ت67 لا تعليقاتك مش مجرد كلام ! انت تمدحها وكأنك تشجعها على التبرج والانفلات والتمرد وتثير غيرة المحجبات المحتشمات حتى يقلدونها ويسوون مثلها
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67 - الفنكوش
2017-09-26 15:06:20
الى 62 -قد تكون صادق فيما ذكرته ولكن ليس الأنحلال الذي يجعل الأنسان اما أمعه او حيوان و تعليقاتي مجرد كلام يعني على قولة المصريين (( ده راجل بؤ )) اما ان يصل لأفعال ونتهاك الحرمات لاوالله العظيم
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66 - كيان
2017-09-26 15:03:37
تعليقات لبعض للاسف سخيفة البنت ضحية ثقة
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65 - راكان
2017-09-26 14:57:54
مدري ليه تذكرت خوينا اللي ازعجنا بالاخونجيه... وهنا ماله حس... هذي الحريه اللي يطالب فيه
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64 - زائرة
2017-09-26 14:57:53
صورة من غير تحية لبني لبرال واعوانهم
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63 - الفنكوش
2017-09-26 14:57:50
وعندما تقع الفأس في الرئس يبدؤن في الصياح والتباكي لايوجد شيئ اسمه صداقه بين فتاه وشاب الصداقه نهايتها معروفه ارتكاب المحرم سوا بالقوه او بالرضى الفتاه والشاب لايجب ان يجتمعوا طالما ليس محرم لها نهائي
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62 -
2017-09-26 14:55:04
الفنكوش يتكلم عن الانحلال !! وهو اذا شاف صورة لفنانة او لأنثى عارية وكاشفة ومتبرجة قام يمدحها ويتغزل فيها ؟!
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61 - الفنكوش
2017-09-26 14:53:24
كنت ازور مصر من فتره لفتره واشاهد العجب العجاب وخاصه في الكافيهات فتاه تجدها بين 5 شباب ضحك ومسخره وكأنها تجلس بين قريناتها من الفتيات دون حياء او خوف ناهيك ماتشاهده في الأزقه المظلمه من صنوف الأنحلال
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60 - xxxxxxxxxxxxxx
2017-09-26 14:51:09
بعد ماوقع الفاس فى الراس كلام فاضى انتى سمحتى بالدخول للبيت من الباب الرسمى
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59 - الفنكوش
2017-09-26 14:48:16
تعرفت عليه في الثوره مجرد (( هاااي وهوه يرد هااااااي )) طيب هذه نهاية الهاااااي دق مسامير وش منزلك الثوره يعني اذا نزلتي الثوره رايح نزولك يدرس في كتاب التاريخ من تنزل وادي الذئاب تتحمل مايجيها
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58 -
2017-09-26 14:39:11
تعليق مخالف
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57 -
2017-09-26 14:37:01
يا 48 ماهو صحيح كلامك ماهي***
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56 - صدق الكلمه
2017-09-26 14:36:20
لابد ان تفهم كل النساء ان الرجال هم ذئاب في ثياب خرفان ولان النساء هم الضحية ويجب ان لايكون بين الرجل والمرأة صداقة لان الرجل يفهم الصداقة مع النساء بانها اشباع لغريزته فقط
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55 - الفنكوش
2017-09-26 14:29:22
مصر فيها انحلال وهنا اقصد انحلال اسري ليس موجودآ بالغرب علمآ انهم عرب ومسلمون ولكن انحلالاهم الأسري شيئ لايصدق الأبناء داجين سوا بنات او اولاد والوالدين كذلك وهذا الأنحلال ليس محصور على طبقه معينه
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54 -
2017-09-26 14:29:00
48 لازالت حالات شاذة لكن بما ان هذي رؤيتك للوضع من اقرب الناس لها وش له طايرات على التحرر والسواقة وهي ماسلمت من اقرب الناس لها وليه مقبلات على السواقين بكثره وهذي نظرتكم للذكور
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53 - رآي آخر
2017-09-26 14:24:38
تعليق52 اياك والشماته لا تظهر الشماته بالاخرين فيعافيها الله ويبتليك في أعز ماتملك اتق الله ولا تتشمت بمصايب الناس
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52 - أنا أنا
2017-09-26 14:18:37
اذا ارتديتي النقاب مش اخلاقي لاخليك كذا احسن على حسب تربايتك وياليت تنتحري بسرعه وتفكي العالم من شرك متصله عليه وعازمته للعشاء وكنتي قدامه شبه عاريه والنساء فتنه لابارك الله فيكي ولافيه
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51 - حقيقه
2017-09-26 14:18:28
افضل عقاب للمغتصبين قطع *** حتى يعرف ان الله حق
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50 - ...
2017-09-26 14:17:08
حرام يغتصبها ويهتك عرضها واذا أراد الزواج راح يبحث عن العفيفه الطاهره فهل يرضى مافعله بها ان يٌفعل بأخته
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49 -
2017-09-26 14:14:36
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يستر عليها ولا يبلانا يارب
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48 -
2017-09-26 14:14:06
واحد يقول لو كانت محتشمة ماحد جاها يبرر للمغتصب طيب واللي تتعرض لتحرش من اخوها وابوها فيه اخوان يتحرشون باخواتهم وفيه اباء يتحرشون ببناتهم وفيه بنات يتعرضون لتحرش من اقاربهم
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47 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 14:13:33
ليشفى غليلك شوي اشكيه بالمحاكم واطلبي بإعدامه
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46 -
2017-09-26 14:13:10
تعليق 27 هل تقولي لجائع اتى للاكل انت ناقص عقل ؟؟ الامر فطرة مثل الاكل وله مقبلات واللبس اهمها
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45 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 14:12:01
مدام كشفتي وجهك لن تسلمي من بعض الناس وكلامهم الجارح والبعض نظراتهم اللي بها تعاطف معك "الستر على نفسك زين واذا تبين يرجع حقك روحي اشكي للمحاكم
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44 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 14:09:33
لو محجبه لن تخلو برجل مو من محارمها
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43 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 14:07:06
اي صديق انثى ولها بما يسمى صديق!!!الصديقة وهي انثى قد تغدر فيك فكيف بالذكر ولحالك تنادينه ليزور الجمعية وواضح ان الجمعية فقط انتي فيها والدليل انتهك عرضك
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42 -
2017-09-26 14:06:12
الذي يتعامل مع المراة بنظرة شهوانية فأكيد بيغتصبها حتى لو كانت بكامل حجابها ولا همه حلال ولا حرام لانه اصلا ينظر لها بنظرة شهوانية لا اقل ولا اكثر اذا اصلا الطفله الصغيرة ماسلمت من نظراتهم الشهوانية؟؟
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( عدد التعليقات 687 )
41 - فهد
2017-09-26 13:59:51
حينما يجتمع رجل وأمراة لوحدهما من الطبيعي ان ينتج عن هذا الاجتماع تقرب احدهما من الاخر وهذه هي طبيعة النفس البشرية تحركها الغريزة الجنسية عندما تتاح لها الظروف المناسبة. لذا غلق هذا الباب اولى من فتحه
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40 -
2017-09-26 13:59:24
✍🏻 قبل ان تخدع انثى تذكر عرضك
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39 - مـ
2017-09-26 13:54:57
يتكلمون عن حقوق المرأة عندنا واننا ظالمينها وانهم هم الصح والله انها مطحونه عندهم وعندهم قصص لا حصر لها عن امتهان كرامتها وانسانيتها استرخصوها لاقصى واقسى درجة
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38 - سلفر
2017-09-26 13:54:48
تعليق 21 وحده سلمت نفسها لواحد ايش تتوقعين يعلمها احكام التجويد ؟
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37 - عايد
2017-09-26 13:53:35
انتي مغتصبة من زماااااااان
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36 - مـ
2017-09-26 13:50:02
تقول لاختها انتي صاحبتي وتقول لصاحبتها انتي اختي يقول لامه حبيبتي ويقول لاخته الكبيره انتي امي ويقول لحبيبته انتي انا ويقول لابوه ياعم الحج ولكبير سن بشارع ياوالدي شعب ماهو عارف راسه من رجليه
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35 - مـ
2017-09-26 13:42:12
رغم التحررالا ان التحرش والهوس الجنسي عندهم قضية القضايا ***الدين عندهم بدع وتصوف ودروشه وخرافات وجهل
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34 - *****
2017-09-26 13:39:33
مسكينه صارت تبحث عن حقها بالفضايح .غضب الله على من افتى لك بالعري والتكشف واوهمك بالحريه ؟
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33 - مـ
2017-09-26 13:34:58
نتيجة طبيعية لعدم تطبيق الاسلام هذا نهج العلمانيه ال ارتضيتوه تبي تصادق الذئاب تحسبهم مثل كلابها وقططها هههههههههههههههههههههه
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32 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-26 13:32:35
ماعندكم قانون في بلدكم ولا عندك آب أو إخوان ولا هي شهرة والسلام لو على حساب شرف سمعتي عجيب والله
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31 - بدرساري
2017-09-26 13:32:03
الحمد لله على مجتمعنا المحافظ هذي هي نتجة حرية المرأة تعرض فضيحتها على الجمهور أين الأهل ألا تخشين من فضيحتك لهم !!؟ أين الجهات الأمنيه الحمد لله كم كان للهئيه عندنا من دور في ستر المرأة وأنقاذها
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30 - مـ
2017-09-26 13:30:05
لا تخل بامرأة لديك بريبة لو كنت ف النساك مثل بنان إن الرجال الناظرين إلى النسا مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان
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29 - صنيتان بن شنبر
2017-09-26 13:25:13
ما عاد في حب عذري زي زمان مثل حبي وحب نوير بنت محقان يوم كنت اقابلها عند الغدير
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28 - مـ
2017-09-26 13:24:24
وليش ال يطلعن ع الشاشات باوضاع ول يرقصن بالكباريهات لابسه من غير هدوم ول مصادقات بالجامعات وجالسات بالزوايا معهم بحميميه وزملاء العمل بلبس لفوق الركبه وصاحبات المقاطع وووو ماقالو انهم هينتحرو
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27 - زائره
2017-09-26 13:20:50
ناقص العقل اي شي يغريه هذا دليل على ان الرجال ناقصين عقل ماعندهم سيطرة على شهواتهم
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26 - ضايع
2017-09-26 13:18:47
لايمكن لرجل شرقي مهما اعتقد الا ويرجع لموروثه كيف انجب منها وقد سلمت نفسها لي الا يمكن ان تسلم نفسها لغيري هكذا يفكر الرجل الشرقي عزيزتي البنت خذي عبره منها وحرصي لاشي اهم من عقد القران قبل الخلوه
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25 - ألفجر البعييييد
2017-09-26 13:15:40
المصريين شاطرين في فن التمثيل
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24 - مع الخيل
2017-09-26 13:13:44
ليه ماتبلغ عنه والقانون ياخذ مجراه على قولهم ليه تنشر المقطع هي موجوده في مصر ماهي في غابة واذا لها حق بتاخذه
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23 - النابلسي
2017-09-26 13:11:57
تزوجي يحي وخلاص.
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22 -
2017-09-26 13:10:15
يالله رحمتك ... أصله البنت كانت عاوزه تنتحر!!! بس ياحرام .... الكلاب والقطط مين يرعاها من بعدها ... ياعيني عليك ياحنينه .... الكلاب والبسس أهم من حياتها
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21 - زائره
2017-09-26 13:07:54
الرجال ناقصين عقل تفكيرهم في شهوتهم
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20 - ضايع
2017-09-26 13:03:12
القصه فيه ا فراغات قد تكون صادقه ومغفله وفد تكون كاذبه وقد وعدها بزواج ولم ينفذ بعد ان مكنته من نفسها كعاده الرجل يحتقر المرءه الرخيصه التي تمكن الحبيب من نفسها قبل الزواج بنتي ستكونين اما لاولاده
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19 - مدري
2017-09-26 13:01:22
تعليق مخالف
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18 - قل خيراً أو اصمت قل خيراً أو اصمت
2017-09-26 12:59:27
هذا كلامها و يحتمل الصدق و الكذب فلا يجوز الحكم لها حتى يسمعوا من غريمها. مثل هذه الأحداث لا تنشر في الفيس بوك و غيرع بل إلى الجهات المختصة و القضاء. و يفتح تحقيق في الأمر و يؤخذ بالإدلة و غيره.
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17 - هذا دليل
2017-09-26 12:59:24
على نقص عقل المرأه انها وثقت في ***والشيطان شاطر عاطفة المرأه تغلب على عقلها وزود النقص فضحت عمرها الرجل بطبعه فحل ولو ماشاف منها شي اغراه ماسقطه شفتوا الحجاب والستر للمرأه كيف يعفها على نفسها جنت
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16 - طبيب نفسي
2017-09-26 12:56:30
عندك صورته روحي الشرطة طيب ولا ماتبين احد يدري انك اغتصبتي هههههههه
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( عدد التعليقات 22,854 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-26 12:56:16
هذي نصابه،،،،،لها مقاطع فيديو،،،،،مع الشاب اللي تتهمه باغتصابها،،،،،ضحك ولعب ،،،،اصحاب عن جد،،،،😉
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14 - مياووووو
2017-09-26 12:55:07
الله لايبلانا ويسترنا ... المفرط أولى بالخساره .... طيب الــ 8 كلاب ... والـــ 62 أُطه ما أنقزوكي ليه ؟؟؟ قالت خفت من الفضيحه ... وهي بتنشر فضيحتها في الفيديو على الملأ ... شي عجيب شعب ماله حل
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13 - صبحي
2017-09-26 12:52:55
الله ينتقم منه.
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12 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-26 12:50:20
أبتسمي انتي في زمن ال cc وحاشيته .
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11 - عزوووور
2017-09-26 12:49:35
بجد هيه اجمل مني
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10 - ابو سلطان
2017-09-26 12:47:12
الرجال ناقصين عقل و مجرمين شوفو كيف اغتصب البنت المسكينه بعد ما وثقت فيه
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9 - عزوووووز
2017-09-26 12:46:16
مو الوجه الي يشجع علي الاختطاف ولا تستاهل حد يخطفها
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8 - العنزي
2017-09-26 12:45:40
شي طبيعي يحدث اذا الام المثاليه هزت شارع الهرم وتدخل اي دائرة حكوميه ويلبون طلباتها ع اعلا المستويات.
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7 - ابوسلطان
2017-09-26 12:44:31
زائره والله الي ناقص عقل انتو يالحريم تعرف بس اسمه ووين ساكن وتروح معاه لحالهم والحين تبكي وين عقلها يوم انهاعارفه انها راح تكون معاه لحالهم الله ينتم منه والله راح يأخذ حقك بس الوحده تنتبه علي نفسها
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6 -
2017-09-26 12:43:27
وهيه صادئه بعران وحرقان وبدو حات رعات القمل و الغنمايه ايه رائك ي سي أحطاني
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5 -
2017-09-26 12:41:04
فين صورتوه دا القبان يخرب بيتوه دنا ح ائطعوه حتت والرمي لحموه للكلاب و الأئطط 👨‍✈️
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4 - القحطاني
2017-09-26 12:34:44
وين ذيك العجوز اللي تقول يالبعران ويالبدو شوفي نهاية الحضاره عندكم نسال الله العفو والعافيه وان الله لايبلانا
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3 - زائره
2017-09-26 12:32:53
الرجال مالهم امان ناقصين عقل
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2 - بالمختصر المفيد
2017-09-26 12:25:39
إنها وثقت في شخص تعرفت عليه وأصبحا صديقين>>> في الاسلام لايوجد شي اسمه صداقه وزماله بين الجنسين ، بعدين هذه نهاية الثقه العمياء في من لا يخاف الله في بنات المسلمين،،ضحك عليها وغرر بها وخدعها واستدرجها
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1 - زمن يخوف
2017-09-26 12:22:28
اذا الرجل لا يغار على ابنته او اخته او زوجته ويتركها تخرج وتسافر وتعمل بدون محرم وبدون حجاب وتحتك بأشباه الرجال الانذال فماذا تتوقع ان يحدث لها ؟
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زلزال رياضي على مستوى عال
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أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
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وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
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أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
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أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
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الاخبار الدولية
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 10 1٬146 2 ساعتين
بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

 المرصد 46 4٬359 3 ساعات
مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صور

 CNN 16 919 5 ساعات
صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”

صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”

 المرصد 37 4٬711 5 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 134 10٬676 7 ساعات
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 67 8٬391 8 ساعات
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 133 5٬208 10 ساعات
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !

 المرصد 26 8٬423 يومين
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 107 20٬216 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 10٬978 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬426 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 13٬673 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 24 5٬967 4 ساعات
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 74 10٬271 4 ساعات
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 85 12٬749 14 ساعة
بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

بالفيديو: في احتفالها باليوم الوطني السعودي بدبي .. شاهد كيف ردت “بلقيس” على سعودي قال لها أحبك!

 المرصد 73 13٬062 14 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 7٬305 17 ساعة
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

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شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

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شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

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علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

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أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

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عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

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