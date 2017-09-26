«الشورى» يُقر تعديلات على نظام «الخدمة المدنية»

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صحيفة المرصد:وافق مجلس الشورى، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، مطالبا صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية، وتبني مبادرات لتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وجورجيا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة خارجية تركمانستان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والخمسين، اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.

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