النقيدان : قطر عضو فاسد.. وإطالة أمد المقاطعة هي السبيل الأمثل لإنهاك الوحش !

حجم الخط A A A المرصد لا يوجد تعليقات 83 9 دقائق

صحيفة المرصد: قدّم الكاتب منصور النقيدان رؤية مختلفة في الإيجابيات العائدة من استمرار العناد القطري في العودة إلى البيت الخليجي، قائلًا: لابد أن تبقى قطر مريضة ومعلولة لكي تكتشف عبر الوقت فداحة جرائمها.

وأوضح في مقال له بعنوان “مخاطر سياسات قطر” منشور بـ “الاتحاد”، أنه لابد أن يشعر تميم بن حمد ووالده الحاكم الأسبق وفريقهما بالقلق والتخوف من جيرانهم وأن يكون القطريون في غاية التوجس والوجل من انعكاسات أنشطتهم الشريرة وارتدادها عليهم هو وسيلة الردع الكبرى لتحجيم شرورهم.

ورأى “النقيدان” أن القوة هي الرادع الوحيد للاوغاد وأنه بدونها لن يكون هناك أمن، مؤكدًا أنه لا الحوار ولا المصالح المشتركة ولا التحمل ولا العفو يمكنها أن تكف يد المستهتر بك عن العبث بأمنك، وتخبيب أبنائك، وحدها القوة وزرع الرعب.

وأضاف: تبدو هذه هي الوسائل الأكثر وحشية وبدائية، ولكنها هي الأخصر والأجدى، موجهًا رسالة للقطريين قائلًا: قطر لن يمكنها أن تقتلع نفسها من محيطها، سيرحل الأميركان وقواعدهم، وسيعود الأتراك وانكشاريتهم إلى بلادهم، ويبقى القطريون وجهاً لوجه لا عاصم لهم من جيرانهم ولا مناص.

وشدد “النقيدان” على أن قطر عضو فاسد لا يمكن إصلاحه مع وجود القيادة القطرية الحالية، مشيرًا إلى أن الدعاية الإعلامية والبرامج والندوات والمحاضرات والمؤتمرات، التي تستهدف قطر لن يكون لها أي تأثير مؤلم يحدث شرخاً في العمق القطري.

وأردف: تميم ووالده وجنودهما يؤوون إلى ركن شديد، مستمرين في نسج المؤامرات ودفع الأموال لأبنائنا والمقيمين على أراضينا.

وواصل: لذلك فتأثير الإعلام سيكون سطحياً مع نظام يقول عن نفسه إن جلده صلب وخشن، مبينًا أن قصارى ما يمكن أن يننجح فيه هو ربط القيادة القطرية المارقة بدعم الإرهاب وتمويله وحراسته مستندين إلى آلاف الوثائق والمعلومات ونتائج التحقيقات.

واعتبر “النقيدان” أن إطالة أمد المقاطعة التي يراها القطريون حصاراً هي السبيل الأمثل لإنهاك الوحش، ومساعدة قطر على التعافي بعد فترة طويلة.

واستهجن “النقيدان” تنظيم قطر للمونديال الذي يكون في الأساس لنشر رسالة الحب والتعايش، في حين أنها تغذي تنظيمات مسلحة في الشرق والغرب.

واختتم “النقيدان” مقاله بتأكيدات على أن تدفق الأموال القطرية هي من قادت الكثير من الخليجيين والسعوديين والدعاة للانجذاب نحو قطر على حساب بلدانهم.