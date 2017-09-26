تنفيذ حكم القصاص في”خالد الحربي”لقتله”رميح الحربي”دهساً بالسيارة بالمدينة

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة في المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

أقدم / خالد بن عليثة بن الرثيع السحيمي الحربي – سعودي الجنسية – على قتل / رميح بن الرثيع بن جحيش السحيمي الحربي – سعودي الجنسية -, وذلك بدهسه متعمدا بسيارته مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خالد بن عليثة بن الرثيع السحيمي الحربي – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 6 / 1 / 1439هـ , في منطقة المدينة المنورة .

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