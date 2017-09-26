شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعثر ملكة جمال وسقوطها في مسبح أحد الفنادق علي مرأى من كاميرات كانت تصور المشهد بكامله.
حيث كانت Pilar Magro التي شاركت في مسابقة ملكة جمال إسبانيا التي جرت الأحد الماضي عند مقاطعة Caceres المجاورة بوسط الغرب الإسباني للبرتغال، منتعلة حذاء ذا كعب عال، عندما اقتربت من حافة المسبح لتستدير عندها,، إلا أن استدارتها لم تكن ناجحة كما يجب، فترنحت وسقطت في الماء وتبللت بكاملها وسط دهشة أصابت زميلاتها المشاركات.
ولم تصب المرشحة بأي أذى تقريباً، سوى فقدانها للقب كان من نصيب ممثلة منطقة “قشتالة- لا مانشا” الذاتي الحكم بالوسط الإسباني Sofia del Prado البالغة 22 سنة، والتي ستمثل إسبانيا بمسابقة ملكة جمال الكون، الموعود تنظيمها في 26 نوفمبر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.
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التعليقات
اعوذ بالله عين اخوانجية ما صلت على النبي
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
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وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
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قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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من شدة جمالها ... الماء جذبها ... و الله حلوة
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الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه وتفكيرهم في شهوتهم
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ليتيني السباح الي طلعها ابكم هاذي جبوها ننتج منها
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طيحة جدتي اللي طاحت ما عاد قامت
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عين صابتها
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مافيهن زين
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من وين لهن الزين الجمال محصور بالخليج فقط ..
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تستاهل ههههه مصدقة نفسها هاذي تعلمو حركات الدوران ياملكات الجمال🤥
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يعننى ما اقصد 😂😂😂 واضح التمثيل 🤒🤒
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حركات بنات تراها مقصودة واضحة
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حلوه ملوكات جمال انسانيا ما تستاهل طيحه
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ولكل شئ بداية ونهاية
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هذولي الاجنبيات اللي بعض الناس يمدحونهم ويمجدونهم ويبون يتزوجون منهم
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