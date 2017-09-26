شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعثر ملكة جمال وسقوطها في مسبح أحد الفنادق علي مرأى من كاميرات كانت تصور المشهد بكامله.

حيث كانت Pilar Magro التي شاركت في مسابقة ملكة جمال إسبانيا التي جرت الأحد الماضي عند مقاطعة Caceres المجاورة بوسط الغرب الإسباني للبرتغال، منتعلة حذاء ذا كعب عال، عندما اقتربت من حافة المسبح لتستدير عندها,، إلا أن استدارتها لم تكن ناجحة كما يجب، فترنحت وسقطت في الماء وتبللت بكاملها وسط دهشة أصابت زميلاتها المشاركات.

ولم تصب المرشحة بأي أذى تقريباً، سوى فقدانها للقب كان من نصيب ممثلة منطقة “قشتالة- لا مانشا” الذاتي الحكم بالوسط الإسباني Sofia del Prado البالغة 22 سنة، والتي ستمثل إسبانيا بمسابقة ملكة جمال الكون، الموعود تنظيمها في 26 نوفمبر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

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