«الزكاة والدخل» تقر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
صحيفة المرصد:وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعداداً لتطبيقها في 1 يناير 2018م، حيث تم نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 1-1 -1439، الموافق 22 سبتمبر 2017.
وتهدف اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.
وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصل، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية، التي تم اعتمادها بعد تلقي مرئيات العموم، عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل في الشهر السابق. ويتميز الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.
و ذكر معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل الاستاذ سهيل أبانمي: “لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل”، داعياً في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.
والجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمكن الحصول على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر الرابط:
https://vat.gov.sa/ar/introduction-to-vat/laws-regulations.html
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
7.فالله سبحانه قد سخر هذه (الدوله المباركه) لخدمة المواطن فلا تجزعوا// من أجمل ماقيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7. احسن الله اليك لو باقي التعليقات عندهم (فهم) الاعرابي اللي ذكرته لوضعوا راسهم عالمخده (وارتاحوا) لكنهم تعبانين وتاعبين غيرهم والله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم******
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يجب وضع ضريبه على براميل الزباله وعلى كل نمليه مصديه وإلا سوف يكون الامر مأساوي وقد اعذر من انذر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المشكله يقولون كلها تصب في مصلحه المواطن والهدف زيادة دخله هههه كيف فهموني زيادة كهرباء زيادة ماء زيادة بنزين ضرائب 100% على المشروبات الغازيه والتبغ ضريبه القيمه المضافه ويقولك زيادة دخل المواطن عجبي
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
والله جاي بتغدى وصدت نفسي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
صبر جميل والله المستعان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الحمدلله تحققت مطالب الشعب السعودي الكريم وشبابه الطموح بهذه الضرائب والتي سوف تصب في صالح المواطن ولن يستفيد منها الأجنبي إلي يبي يمص بلدنا وياخذ فلوسنا من نفطنا واللللللللللللللللللللله أكبررررررررر
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
ياحبيبي شركات لها فالسوق أكثر من ثلاثين وعشرين سنه ولسا أسعارهم نار رغم أنه من المفترض انه أسعارهم ترخص لأنه وبكل تأكيد****
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار فأجاب : والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني .
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار فأجاب:والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني.فاالله سبحانه قدسخر هذه الدولة المباركة لخدمة المواطن فلا تجزعوا
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ارفع دخلي واضف الضريبه اما دخلي من 30 سنه زي ماهوه والسلع تدبلت 3 اضعاف
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
لاحول ولاقوة إلابالله [email protected]حسبي الله ونعم الوكيل وكفى @
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
صرنا على الزيرو خلاص باح رسوم وضرائب ترا نص الشعب فقير .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
وحساب المواطن واين هو ليش مابدا الصرف الكهربا ارتفع وبيلحقه البنزين وش السالفه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
رسوووووووم اه الله فوق الجميع هو فيه سيوله علشان تاخذون ضرائب ورسوم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
أضف تعليق