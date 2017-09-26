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بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !
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المرصد 46 4٬361 3 ساعات

صحيفة المرصد:خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإماراتية أمس الاثنين بث “تليزيون أبوظبي” كلمة وجهها اللواء الركن محمد بن سالم كردوس العامري الضابط الكبير في الجيش الإماراتي إلى الرئيس المصري.

وقال العامري للسيسي: “نحن معكم وفداء لمصر وننفذ وصية الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات الراحل وسمو الشيخ محمد بن زايد بالدفاع عن مصر، وأن نكون فداء لها”، فقاطعه السيسي قائلاً: “ونحن أيضا فداء لكم”.

فأردف العامري: “لن نتأخر يوما من الأيام في الدفاع عن مصر ومناهجنا أصبح يدرس ضمن دروسها الدفاع عن مصر، والشيخ محمد بن زايد في كل منبر ولقاء يلح علينا ويطلب أن نكون دائماً جاهزين للدفاع عن مصر”.

وأضاف الضابط الإماراتي موجها حديثه للسيسي: “أرواحنا معك وقلوبنا معك ولو عشنا هنا لا نشرب ولا نأكل في هذا البلد إلا وجبة واحدة في الشهر فنحن معك”.

وتابع: “لقد صمدت والشعب المصري صمد والجيش المصري صمد وسيصمد معك، لأنك على حق وليس على باطل والحق دائماً منتصر، ولكن يحتاج إلى صبر والصبر من الله. ونحن معكم في خندق واحد حتى نقول لا إله الا الله محمد رسول الله على كل إرهابي وخاين وسنبقى معكم”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - المعونات الأمريكية توقفت -- المعونات الروسية توقفت -- البنوك الدولية تطالب
2017-09-26 16:14:53
80 مليون بحاجة الى غذاء ودواء // والقادم لايبشر بخير//
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45 - .........
2017-09-26 16:02:30
تعليق مخالف
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44 - اسم
2017-09-26 15:47:11
شايف يارعد الشمال ماقلت لك واللي يقول متعوس واللي يقول انفخلو واللي يقول خايب الاخوان مولععععععععععين. (قل موتوا بغيظكم)
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43 - اسم
2017-09-26 15:43:44
35رعد الشمال.صح لسانك يالنشمي وهذي اماراتنا وهذي مصرنا حبايبنا بس والله يااصحابنا الاخوانجيه (تحت) مولعييييييبييييين اللي يقولك وجبه واللي يقول تلاجه واللي يقول مسافة السكه لكن تدري احسن خليهم يفلفلوا
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42 - مدري
2017-09-26 15:25:21
صدق سالم ستتحرك الجيوش من تنب الكبرى
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41 - ابو الليل
2017-09-26 15:23:08
جيش مصر لمصر
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40 - الشمال
2017-09-26 15:21:12
هو الكلام حلو ووقفة الاخ مع اخيه شي مقدس ووجب بس للاسف الشديد مايحصل الان من تامرات على بعض ماهو إلا فشل المنضومة العربية في كل شي
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39 - هاشم
2017-09-26 15:15:31
اجتمع المتعوس وخايب الرجا
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38 - قديمة وتمشي علينا
2017-09-26 15:05:17
أنفخلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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37 - رمسه
2017-09-26 15:02:47
اللهم أكف بلد الحرمين مما يحاك ويدبر ويخطط له في الدهاليس ....... اللهم اكفنا شر من يضحك في وجوهنا ويقوم بطعننا في الظهر ... لن يحمي الديار الا رجالها وشبابها
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36 -
2017-09-26 14:55:19
مصر اقوى جيش عربي في العالم تحمي الإمارتية بعد الله انتبهو بس من اذناب إيران لايلعبون في راس السيسي وتتورطون بسكم عاد الله يحفظكم
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( عدد التعليقات 1,196 )
35 - رعد الشمال
2017-09-26 14:50:21
مصر قلب العروبة النابض ودرع الأمه العربية وعمقها الإستراتيجي وستبقى مصر عزيزة على قلوبنا وهذا غير مستغرب على عيال زايد حبهم لمصر العروبة
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34 - حريم السلطان
2017-09-26 14:44:51
احترقوا الاخونج اذناب الحمدين
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33 -
2017-09-26 14:44:28
معجنات فاخرة ههه
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32 - طبله بلدي
2017-09-26 14:42:13
يقول مستعدين مانأكل إلا وجبه وحده في الشهر عشان مصر ؟؟****
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31 -
2017-09-26 14:39:30
في هذا الزمان العاجز عن حماية نفسه وبلده يقفز عن واقعه لحماية الآخرين .
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30 - عبادي الهلالي
2017-09-26 14:37:14
تعليق مخالف
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29 -
2017-09-26 14:37:09
لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد
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28 -
2017-09-26 14:35:37
طالما وجبة في الشهر تكفي الأماراتي من أجل الدفاع عن مصر أجل ثلاجة السيسي عامرة بالماء .
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27 -
2017-09-26 14:34:26
تعليق مخالف
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26 -
2017-09-26 14:32:49
أكيد هذه الزيارة ****
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25 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-09-26 14:31:29
*** طبيعي الإمارات مع مصر
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24 -
2017-09-26 14:24:57
قول وفعل تفدون مصر ****
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23 - دكتور الحب
2017-09-26 14:22:26
السيسي صادق جيش مصر لمصر ...
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22 - زائر
2017-09-26 14:19:14
تليزيون🤔😶
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21 - نيدو
2017-09-26 14:17:00
مسافة السكه .. ***
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20 -
2017-09-26 14:16:38
المتحدث يذكرني في بعض الدول والناس
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19 - فول وطعمية
2017-09-26 14:16:15
لس ما خلصنا من 10 سنين عايش على ثلاجة بها موية من وين طلعت لنا وجبة وحده في الإمارات مساندة لسيسي 😄 هاااااي هاااااي 😃
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18 -
2017-09-26 14:15:36
تعليق مخالف
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17 - جرهم
2017-09-26 14:15:30
** الامارات من خلال خطتها المتناعمه مع الكل !!!!
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16 - النابلسي
2017-09-26 14:12:11
صحيح كلامه حتى ننطق الشهادتينِ!
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15 - المسااافر
2017-09-26 14:10:09
اما حكومة الحمدين حاولة بشتى الطرق زرع الفتنه وخراب الديار العربيه والاسلاميه بشتى الطرق لاكن حكومة الحزم نبذتهم خارج الملعب وراح يجيهم يوم يندمون حيث لاينفع الندم
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14 - المسااافر
2017-09-26 14:08:30
اما حكومة الحمدين حاولة بشتى الطرق زرع الفتنه وخراب الديار العربيه والاسلاميه بشتى الطرق لاكن حكومة الحزم نبذتهم خارج الملعب وراح يجيهم يوم يندمون حيث لاينفع الندم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
13 - المسااافر
2017-09-26 14:08:06
اما حكومة الحمدين حاولة بشتى الطرق زرع الفتنه وخراب الديار العربيه والاسلاميه بشتى الطرق لاكن حكومة الحزم نبذتهم خارج الملعب وراح يجيهم يوم يندمون حيث لاينفع الندم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
12 -
2017-09-26 14:05:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-26 14:05:25
السيسي سبق وصرح وقال جيش مصر لمصر يعني افهموها .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 687 )
10 - فهد
2017-09-26 14:04:53
يعجبني التلاحم وقت الشدائد لذا نذكر دولة الامارات الحبيبة بان مصر مازالت تعاني اقتصاديا وهناك ازمة يعانيها المواطن المصري من غلاء المعيشة. فياليت يتم مساعدتهم باسرع وقت ممكن.
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
9 - المسااافر
2017-09-26 14:04:46
الله يعز الاسلام والمسلمين دولة الامارات اثبتت جديتها بالاتجاه الصحيح لن ننسا وقفت عيال زايد معانا ولا مع مصر وللامانه مصر راحت لولا الله ثم خادم الحرمين رحمة الله عليه والامارات
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
8 -
2017-09-26 14:02:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-09-26 14:00:45
كلمه حق اريد بها الحق
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
6 - الخالدي
2017-09-26 14:00:24
عاوز رز مو عاوز كلااام
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5 - زائر من الكواكب
2017-09-26 13:59:22
فَاتَّبَعُوأ أمْرَ فِرعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرعَوْنَ بِرَشِيدِ..
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4 - من أقصى الجنوب
2017-09-26 13:55:19
مصر دولة ***وإن كان عدهها وحجمها كبير....يجب على العرب الحفاظ عليها والصاية عليها من قبل أسيادهم الأماراتيين
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3 - السحيم
2017-09-26 13:55:01
ونحن معك بس مسافة السكة يافندم☺️☺️
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2 - ابو عادل
2017-09-26 13:52:22
ههههههه ايه ده دا السيسي كان حيعيط من من كلام الراقل .
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1 - 1
2017-09-26 13:52:00
يعني مسافة السكة
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