بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !
صحيفة المرصد:خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإماراتية أمس الاثنين بث “تليزيون أبوظبي” كلمة وجهها اللواء الركن محمد بن سالم كردوس العامري الضابط الكبير في الجيش الإماراتي إلى الرئيس المصري.
وقال العامري للسيسي: “نحن معكم وفداء لمصر وننفذ وصية الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات الراحل وسمو الشيخ محمد بن زايد بالدفاع عن مصر، وأن نكون فداء لها”، فقاطعه السيسي قائلاً: “ونحن أيضا فداء لكم”.
فأردف العامري: “لن نتأخر يوما من الأيام في الدفاع عن مصر ومناهجنا أصبح يدرس ضمن دروسها الدفاع عن مصر، والشيخ محمد بن زايد في كل منبر ولقاء يلح علينا ويطلب أن نكون دائماً جاهزين للدفاع عن مصر”.
وأضاف الضابط الإماراتي موجها حديثه للسيسي: “أرواحنا معك وقلوبنا معك ولو عشنا هنا لا نشرب ولا نأكل في هذا البلد إلا وجبة واحدة في الشهر فنحن معك”.
وتابع: “لقد صمدت والشعب المصري صمد والجيش المصري صمد وسيصمد معك، لأنك على حق وليس على باطل والحق دائماً منتصر، ولكن يحتاج إلى صبر والصبر من الله. ونحن معكم في خندق واحد حتى نقول لا إله الا الله محمد رسول الله على كل إرهابي وخاين وسنبقى معكم”.
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التعليقات
80 مليون بحاجة الى غذاء ودواء // والقادم لايبشر بخير//
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شايف يارعد الشمال ماقلت لك واللي يقول متعوس واللي يقول انفخلو واللي يقول خايب الاخوان مولععععععععععين. (قل موتوا بغيظكم)
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35رعد الشمال.صح لسانك يالنشمي وهذي اماراتنا وهذي مصرنا حبايبنا بس والله يااصحابنا الاخوانجيه (تحت) مولعييييييبييييين اللي يقولك وجبه واللي يقول تلاجه واللي يقول مسافة السكه لكن تدري احسن خليهم يفلفلوا
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صدق سالم ستتحرك الجيوش من تنب الكبرى
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جيش مصر لمصر
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هو الكلام حلو ووقفة الاخ مع اخيه شي مقدس ووجب بس للاسف الشديد مايحصل الان من تامرات على بعض ماهو إلا فشل المنضومة العربية في كل شي
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اجتمع المتعوس وخايب الرجا
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أنفخلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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اللهم أكف بلد الحرمين مما يحاك ويدبر ويخطط له في الدهاليس ....... اللهم اكفنا شر من يضحك في وجوهنا ويقوم بطعننا في الظهر ... لن يحمي الديار الا رجالها وشبابها
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مصر اقوى جيش عربي في العالم تحمي الإمارتية بعد الله انتبهو بس من اذناب إيران لايلعبون في راس السيسي وتتورطون بسكم عاد الله يحفظكم
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مصر قلب العروبة النابض ودرع الأمه العربية وعمقها الإستراتيجي وستبقى مصر عزيزة على قلوبنا وهذا غير مستغرب على عيال زايد حبهم لمصر العروبة
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احترقوا الاخونج اذناب الحمدين
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معجنات فاخرة ههه
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يقول مستعدين مانأكل إلا وجبه وحده في الشهر عشان مصر ؟؟****
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في هذا الزمان العاجز عن حماية نفسه وبلده يقفز عن واقعه لحماية الآخرين .
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لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد
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طالما وجبة في الشهر تكفي الأماراتي من أجل الدفاع عن مصر أجل ثلاجة السيسي عامرة بالماء .
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أكيد هذه الزيارة ****
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*** طبيعي الإمارات مع مصر
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قول وفعل تفدون مصر ****
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السيسي صادق جيش مصر لمصر ...
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تليزيون🤔😶
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مسافة السكه .. ***
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المتحدث يذكرني في بعض الدول والناس
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لس ما خلصنا من 10 سنين عايش على ثلاجة بها موية من وين طلعت لنا وجبة وحده في الإمارات مساندة لسيسي 😄 هاااااي هاااااي 😃
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** الامارات من خلال خطتها المتناعمه مع الكل !!!!
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صحيح كلامه حتى ننطق الشهادتينِ!
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اما حكومة الحمدين حاولة بشتى الطرق زرع الفتنه وخراب الديار العربيه والاسلاميه بشتى الطرق لاكن حكومة الحزم نبذتهم خارج الملعب وراح يجيهم يوم يندمون حيث لاينفع الندم
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اما حكومة الحمدين حاولة بشتى الطرق زرع الفتنه وخراب الديار العربيه والاسلاميه بشتى الطرق لاكن حكومة الحزم نبذتهم خارج الملعب وراح يجيهم يوم يندمون حيث لاينفع الندم
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اما حكومة الحمدين حاولة بشتى الطرق زرع الفتنه وخراب الديار العربيه والاسلاميه بشتى الطرق لاكن حكومة الحزم نبذتهم خارج الملعب وراح يجيهم يوم يندمون حيث لاينفع الندم
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السيسي سبق وصرح وقال جيش مصر لمصر يعني افهموها .
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يعجبني التلاحم وقت الشدائد لذا نذكر دولة الامارات الحبيبة بان مصر مازالت تعاني اقتصاديا وهناك ازمة يعانيها المواطن المصري من غلاء المعيشة. فياليت يتم مساعدتهم باسرع وقت ممكن.
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الله يعز الاسلام والمسلمين دولة الامارات اثبتت جديتها بالاتجاه الصحيح لن ننسا وقفت عيال زايد معانا ولا مع مصر وللامانه مصر راحت لولا الله ثم خادم الحرمين رحمة الله عليه والامارات
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كلمه حق اريد بها الحق
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عاوز رز مو عاوز كلااام
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فَاتَّبَعُوأ أمْرَ فِرعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرعَوْنَ بِرَشِيدِ..
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مصر دولة ***وإن كان عدهها وحجمها كبير....يجب على العرب الحفاظ عليها والصاية عليها من قبل أسيادهم الأماراتيين
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ونحن معك بس مسافة السكة يافندم☺️☺️
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ههههههه ايه ده دا السيسي كان حيعيط من من كلام الراقل .
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يعني مسافة السكة
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