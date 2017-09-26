عثروا على رأس بشرية وأشياء أخرى مثيرة.. تفاصيل التهام زوجان من روسيا للحوم البشر.. وهذه هي الطامة الكبرى!

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صحيفة المرصد: تمكنت السلطات الروسية من ضبط زوجين قتلا سيدة وأكلاها، حيث وجد بالهاتف الخاص به صور جثة مقطعة لأشلاء

وفي التفاصيل، وقعت في مطلع سبتمبر مشادّة بين رجل في الخامسة والثلاثين وزوجته مع سيدة التقيا بها، فقتلاها وقطّعا جثتها، والتقط الرجل صورا بكاميرا هاتفه النقّال تظهر فيها الجثة المقطّعة لضحيته. وبعد ثلاثة أيام، عثر عمّال على الهاتف فأبلغوا الشرطة، وفقًا لـ “العربية”.

ووجدت الشرطة في بيت الزوجين أشلاء من الجثة موضوعة في ماء مملّح وعلى طعام ولحم مجهول الأصل.

أما الطامة الكبرى، فما نقلته وسائل إعلام روسية بأن الزوجين يأكلان لحوم البشر منذ مدة، وأنهما مسؤولان عن عدد من جرائم القتل. لا بل إن الرجل المدعو ديميتري بشكاييف اعترف لدى التحقيق معه بأنه بدأ باكل لحوم البشر منذ العام 1999

وعثرت الشرطة على صورة رأس موضوع في طبق محاط بالليمون، وتعود فعلاً للعام 1999، كما عثرت على 7 رزم من اللحوم البشرية في ثلاجة الزوجين، بالإضافة إلى “جلود” مسوخة من أجساد بشرية.