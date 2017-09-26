عثروا على رأس بشرية وأشياء أخرى مثيرة.. تفاصيل التهام زوجان من روسيا للحوم البشر.. وهذه هي الطامة الكبرى!
صحيفة المرصد: تمكنت السلطات الروسية من ضبط زوجين قتلا سيدة وأكلاها، حيث وجد بالهاتف الخاص به صور جثة مقطعة لأشلاء
وفي التفاصيل، وقعت في مطلع سبتمبر مشادّة بين رجل في الخامسة والثلاثين وزوجته مع سيدة التقيا بها، فقتلاها وقطّعا جثتها، والتقط الرجل صورا بكاميرا هاتفه النقّال تظهر فيها الجثة المقطّعة لضحيته. وبعد ثلاثة أيام، عثر عمّال على الهاتف فأبلغوا الشرطة، وفقًا لـ “العربية”.
ووجدت الشرطة في بيت الزوجين أشلاء من الجثة موضوعة في ماء مملّح وعلى طعام ولحم مجهول الأصل.
أما الطامة الكبرى، فما نقلته وسائل إعلام روسية بأن الزوجين يأكلان لحوم البشر منذ مدة، وأنهما مسؤولان عن عدد من جرائم القتل. لا بل إن الرجل المدعو ديميتري بشكاييف اعترف لدى التحقيق معه بأنه بدأ باكل لحوم البشر منذ العام 1999
وعثرت الشرطة على صورة رأس موضوع في طبق محاط بالليمون، وتعود فعلاً للعام 1999، كما عثرت على 7 رزم من اللحوم البشرية في ثلاجة الزوجين، بالإضافة إلى “جلود” مسوخة من أجساد بشرية.
التعليقات
عادي أنا إذا كنت في جفن ضب ولقيت نفسي جايع أكل أقرب شخص حولي مع كم ضب جربوع سحليه ورل وووووو وووووو
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عندنا ناس يادافع البلاء يأكلون لحوم إخوانهم وهم موتى أنهم أهل الغيبه والنميمه وأولهم قلم الكذب وزويته البشري ههههههههههه
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حسبي الله عليكم مقرف
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🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
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شئ لا يطاق
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اجتنبوا الغيبه ونميمه
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انا النميمه والغيبه اشد ضرر وفتك منهم علي سوا مفعالو
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يحبهم ابو مصلفح وقلم ويدافعون عنهم
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وعثرت الشرطة على صورة رأس موضوع في طبق محاط بالليمون ،، تصدقون بالفعل عندنا يوم نشتري رئس مندي البائع يعطيك معاه ليمون ايش السر حتى في روسيا مايأكلون الرئس غير باليمون اكيد الرئس له نكهه مميزه باليمون
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حلفاء ابو مصلفح وقلم اللي يتغزلون فيهم
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لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم
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مايصلح تقرير بدون صور
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نفوس حيوانات نجسه هم المفروض يرمون للكلاب جائعه لتأكلهم وهم احياء عليهم لعنه الله
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اعوذ بالله
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واو عن جد شيء كتير مو طيب يعني لشو حدا ياكل حدا يصطفلوا اتنيناتهم كان أتلها وخلاص ماحدا بيسترجي يعمل هيك هون
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بالهناء والعافية
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