أسمن إمرأة في العالم تصل مصر.. وهذا حجم مقبرتها وآخر صورة التقطت لها قبل وفاتها!_صور
صحيفة المرصد: وصل جثمان المصرية إيمان عبد العاطي، صاحبة النصف طن، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة الإماراتية على رحلة شركة الاتحاد القادمة من أبوظبي.
وأعلنت شيماء عبد العاطي، شقيقة إيمان، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موعد الجنازة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد العمري بمنطقة اللبان في الإسكندرية.
وكتبت شيماء: “جزاكم الله خيرا على مشاعركم الطيبة، لكن رجاء من يريد أن يقف بجانبنا في هذا الظرف فعليه أن يحترم خصوصية الأسرة ويراعي ظروفنا في هذا الوقت الصعب، ومن يريد تقديم الخير فعليه الصلاة على جثمان إيمان في مسجد العمري بالإسكندرية بعد صلاة الظهر.
ونشرت شيماء آخر صورة لشقيقتها، وكان بجوارها والدتها وابنة شقيقتها والدكتور فاليل شامشير مدير مستشفى برجيل.
كما تداول نشطاء التواصل صورة المقبرة التي ستدفن فيها إيمان بمدافن العامود بكرموز، حيث قام العمال بتجهيز المقبرة وتوسيعها تمهيدا لدفنها.
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التعليقات
الله يرحمها
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الله يرحمها حاسدينها على قبرها
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الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحد وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم ورحم الله موتاكم..
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تعليق ٥ من متى والرافضه موحدين
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تورطوا حتى بقبرها مارتاحوا بعد موتها يادافع البلا
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الله يرحمها ويسكنها الجنه تعذبت في حياتها رب العالمين ماراح ينساها ابد في جنة الخلد يارب 😔
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قبور مصر غير هذي اللي بالصورة قبورهم عبارة عن غرفة لها درج
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2 - 2017-09-26 15:28:17 عقبال قلم الماضي ورحال واشكالهم ------لاتدعوا على اخوك المسلم الا بالخير طالما هو مسلم وموحد
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الله يرحمها ماضنيت تنزل القبرغير برافعه
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الله يرحمها
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عقبال قلم الماضي ورحال واشكالهم
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الله يرحمه ويرحم امواتنا وامواتكم
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