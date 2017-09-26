أسمن إمرأة في العالم تصل مصر.. وهذا حجم مقبرتها وآخر صورة التقطت لها قبل وفاتها!_صور

حجم الخط A A A المرصد 13 2٬282 1 ساعة

صحيفة المرصد: وصل جثمان المصرية إيمان عبد العاطي، صاحبة النصف طن، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة الإماراتية على رحلة شركة الاتحاد القادمة من أبوظبي.

وأعلنت شيماء عبد العاطي، شقيقة إيمان، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موعد الجنازة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد العمري بمنطقة اللبان في الإسكندرية.

وكتبت شيماء: “جزاكم الله خيرا على مشاعركم الطيبة، لكن رجاء من يريد أن يقف بجانبنا في هذا الظرف فعليه أن يحترم خصوصية الأسرة ويراعي ظروفنا في هذا الوقت الصعب، ومن يريد تقديم الخير فعليه الصلاة على جثمان إيمان في مسجد العمري بالإسكندرية بعد صلاة الظهر.

ونشرت شيماء آخر صورة لشقيقتها، وكان بجوارها والدتها وابنة شقيقتها والدكتور فاليل شامشير مدير مستشفى برجيل.

كما تداول نشطاء التواصل صورة المقبرة التي ستدفن فيها إيمان بمدافن العامود بكرموز، حيث قام العمال بتجهيز المقبرة وتوسيعها تمهيدا لدفنها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا



