فرض الضريبة الانتقائية على 1000 شركة ومؤسسة سعودية..و”الزكاة والدخل”تستهدف تنفيذها على أصحاب هذه المنتجات
صحيفة المرصد: فرضت هيئة الزكاة والدخل الضريبة الانتقائية على 1000 شركة ومؤسسة سعودية، وذلك بعد بعد بدء تطبيق الضريبة في يونيو الماضي.
وفي التفاصيل، فرضت هيئة الزكاة والدخل الرسوم الضريبية على الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي تندرج تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث تفرض عليها مرة واحدة بعد انتهاء مهلة 45 يوما من بدء الضريبة.
ويُمكن احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفقًا لـ “الاقتصادية”.
وتستهدف الضريبة التي تم تطبيقها بالفعل المنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، و50 في المئة على المشروبات الغازية.
وكانت هيئة الزكاة والدخل قد طالبت في وقت سابق، المكلفين من مستوردي ومنتجي السلع الخاضعة للضريبة بالتسجيل في بوابتها، كما أوضحت أنه يجب على كل من يحوز ويخزن هذه السلع تقديم إقرار للمرحلة الانتقالية والسداد خلال 45 يوما.
ونصت لائحة الضريبة على إعفاء السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بموجب نظام “قانون” الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السجائر 200 سيجارة، والتبغ 500 غرام، والمشروبات الغازية 20 لترا، ومشروبات الطاقة عشرة لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها.
وأعلنت هيئة الزكاة عن مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أسهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5 في المئة من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية ما بين 5 مليارات ريال و7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام.
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التعليقات
المواطن هو الضحية
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هناك سرعة عجيبة في فرض الضرائب فهل هذا يعني انه مافي موارد والذي نعطيه يجب ان يعود لنا ويبقى التعب لمن تعب شي عجيب غريب
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تدرون من اللي بيروح فيها !! المواطن هذا يرفع والثاني يكبس ،، ماتلاحظون بعض المنتجات قامو يرفعون شوي شوي ،، أستمع للراديو في دول الخليج جميعها تعرض أسعار السلع من خضروات ولحوم وغيرها ،، إلا عندنا
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والتاجر بيرفع قيمة السلع علي شان يعوض من جيب المواطن تلف وتلف وترجع علي راس المواطن. لك الله أيها المواطن المغلوب علي امرك الا الله المشتكي
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كفووو و بيض الله وجيههم على ضريبة الاشياء اللي ما منها فائده مثل الدخان و الببسي و ان شاءالله نشوف اسعارها بزيادة اكثر و اكثر بإذن الله
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والله العظيم راح ****
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أي ضريبه في العالم تستهدف جيب المواطن المستهلك فقط مهما كانت اللفات والدورات ، تدور وتلف ثم تلف وتدور وتعود على جيب المواطن فقط . ولكن مصلحة الزكاة تتحصل على الزكاة ألا يكفي هذا !!!
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راح أبلغ بعد ما امر المستودعات
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الاتجاه صار على الدخان المخيس اللي كله خشب وهذا راح يضر اكثر ويكلف اكثر..لايوجد صناعة لدينا لماذا تفرض ضرايب***
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الي أنا اعرفه ان الدول تأخذ ضرايب لتحسين الخدمات للمواطنين من طرق ومعيشه****
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(((((( تصحيح الخبر ............الضريبة استهدفت ((المنتجات الضارة بالصحة)) وليس على التجار و المنشآت ))))))
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خلوا الدخان على السعر القديم بلا ضريبه إنتقاليه بلا خرابيط .
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أرحمو المدخنين يا جماعة الخير
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((((((التجار الم ينحملوا اعباء الضريبة الانتقائية اضيف الي المنتجات )))))))
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