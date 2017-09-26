فرض الضريبة الانتقائية على 1000 شركة ومؤسسة سعودية..و”الزكاة والدخل”تستهدف تنفيذها على أصحاب هذه المنتجات

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صحيفة المرصد: فرضت هيئة الزكاة والدخل الضريبة الانتقائية على 1000 شركة ومؤسسة سعودية، وذلك بعد بعد بدء تطبيق الضريبة في يونيو الماضي.

وفي التفاصيل، فرضت هيئة الزكاة والدخل الرسوم الضريبية على الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي تندرج تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث تفرض عليها مرة واحدة بعد انتهاء مهلة 45 يوما من بدء الضريبة.

ويُمكن احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وتستهدف الضريبة التي تم تطبيقها بالفعل المنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة‏‏، و50 في المئة على المشروبات الغازية.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد طالبت في وقت سابق، المكلفين من مستوردي ومنتجي السلع الخاضعة للضريبة بالتسجيل في بوابتها، كما أوضحت أنه يجب على كل من يحوز ويخزن هذه السلع تقديم إقرار للمرحلة الانتقالية والسداد خلال 45 يوما.

ونصت لائحة الضريبة على إعفاء السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بموجب نظام “قانون” الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السجائر 200 سيجارة، والتبغ 500 غرام، والمشروبات الغازية 20 لترا، ومشروبات الطاقة عشرة لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها.

وأعلنت هيئة الزكاة عن مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أسهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5 في المئة من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية ما بين 5 مليارات ريال و7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام.

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