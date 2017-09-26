شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا
صحيفة المرصد:تجري وزارة الصحة التركية حالياً تحقيقاً موسعاً، حول واقعة قيام ممرضات بالسخرية من أحد المرضى المسنين داخل غرفة العناية المركزة عن طريق إعطائه سيجارة ليدخنها داخل الغرفة.
ووفقاً لموقع”إرم نيوز”نقلاً عن صحيفة “ميرور” البريطانية، قامت إحدى الممرضات داخل مستشفى خاص بتصوير زميلاتها أثناء قيامهن بأفعال غير لائقة داخل إحدى غرف المستشفيات بمدينة صقاريا التركية.
ويظهر المقطع الرجل المريض أثناء نومه على فراشه وسط أجهزة الإنعاش وجسده متصل بالعديد من الأنابيب الطبية التي تساعده على التنفس، فيما سألت إحدى الممرضات المريض: “هل دخنت من قبل”، ثم حاولت إعطاءه سيجارة ليدخن، قبل أن يقوم باقي فريق التمريض بالسخرية من الرجل المسن عند دفعه السيجارة.
ويتضح من خلال المقطع أن الرجل على علم بسخرية الممرضات منه؛ ما أثار غضبه .
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التعليقات
والله مافيه زي بناتنا ادب وحشمه وجمال
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5. شلة حسب الله لتأجير الزل. هههه
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أسال يشفيه ويشفي كل مريض صغيرات مراهقات لسى الحياة في عيونهم زهور لسى الدنيا ما كشرت انيابها لهم أسال يسعدهم ويجعل السعادة دربهم من الطبيعي يضحكون
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يستاهلن المديح الاجنبيات متثقفات ومتعلمات الرمونسيه والاقتصاد وهم ماعندها راحت زوجها في الكلام في الاقتصاد بيعيشون ب200ريال في الشهراما البعض مثل****
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هذا الشايب المريض أبو أحد الدعاة الأخونجية الأخوان المسجونين في سجون حكومتنا الرشيدة تركه في تركيا في أحد مستشفياتها . حسبي الله عليك يالأخونجي الأخواني على فعلك لكن الله عاقبك رماك في السجن يالخائن.
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طبعا بكل بجاحه ووساخه ولاقانون يحميه
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طيب وش نسوي لهم يعني قلنالكم بنات حريم حدهم بيت ومسلسلات وطبخ مصرين إلا تطلعوهم ويشتغلون غصب ويخالطون هذا واقعهم في كل مكان اينما كانوا
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دوله حقيره يهان فيها شايب
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تربيه الاخوانجي الوسخ
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مرحبا بكم دوله اردوغان
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ناقصات عقل فهم تربيهـ أدب
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جات على التدخين كل لشي عادي عندهم
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هذا قلم الخنبقه 😨
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مسوي علينا مطوع وانت من رواد تركيا مع الشله ..فعلآ انكم اهل التقية..الموت لكل اخونجي
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حسبي الله عليهم .. بيجي يوم ويكونوا في نفس الموقف وبيشمت فيهم الغير هذولا شكلهم بنات ليل
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اعوذ بالله سخرية حريم السلطان من هذا المسن
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اعجبتني كلمة تحقيق موسع 👏
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بيشوفو عنه اذا اخذ عظه من المرض وكره التدخين ، لكنه م قدر يقاوم لما شاف أول سيجاره 😂
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مزح عادي اللَّه يحفظهن
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أحرق الروح قبل ماتروح هههههه
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الله عل تركيا وجمال بناتها وطبيعتها..صيفت فيها انا والشله بشهر 11هجري..وانشالله راجع لها..اعجبتني بصراحه
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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لاعجب فهن تربية الأخونجي اردوغان
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وعندنا ناس يمدحون الاجنبيات ويقولك الاجنبية كلها رقه وحنان وانسانيه😆
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لاحول ولاقوة الا بالله لادين ولارحمة ولاتقدير للسن ولا اتعاض من المرض قلوب ميتة
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