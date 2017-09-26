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الرئيسية / شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا
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المرصد 25 3٬363 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تجري وزارة الصحة التركية حالياً تحقيقاً موسعاً، حول واقعة قيام ممرضات بالسخرية من أحد المرضى المسنين داخل غرفة العناية المركزة عن طريق إعطائه سيجارة ليدخنها داخل الغرفة.

ووفقاً لموقع”إرم نيوز”نقلاً عن صحيفة “ميرور” البريطانية، قامت إحدى الممرضات داخل مستشفى خاص بتصوير زميلاتها أثناء قيامهن بأفعال غير لائقة داخل إحدى غرف المستشفيات بمدينة صقاريا التركية.

ويظهر المقطع الرجل المريض أثناء نومه على فراشه وسط أجهزة الإنعاش وجسده متصل بالعديد من الأنابيب الطبية التي تساعده على التنفس، فيما سألت إحدى الممرضات المريض: “هل دخنت من قبل”، ثم حاولت إعطاءه سيجارة ليدخن، قبل أن يقوم باقي فريق التمريض بالسخرية من الرجل المسن عند دفعه السيجارة.

ويتضح من خلال المقطع أن الرجل على علم بسخرية الممرضات منه؛ ما أثار غضبه .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - ابوعادل
2017-09-26 18:50:31
والله مافيه زي بناتنا ادب وحشمه وجمال
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24 -
2017-09-26 18:40:38
5. شلة حسب الله لتأجير الزل. هههه
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23 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-26 18:39:36
أسال يشفيه ويشفي كل مريض صغيرات مراهقات لسى الحياة في عيونهم زهور لسى الدنيا ما كشرت انيابها لهم أسال يسعدهم ويجعل السعادة دربهم من الطبيعي يضحكون
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22 - loving liberal
2017-09-26 18:34:49
يستاهلن المديح الاجنبيات متثقفات ومتعلمات الرمونسيه والاقتصاد وهم ماعندها راحت زوجها في الكلام في الاقتصاد بيعيشون ب200ريال في الشهراما البعض مثل****
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( عدد التعليقات 28,940 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-26 18:32:33
هذا الشايب المريض أبو أحد الدعاة الأخونجية الأخوان المسجونين في سجون حكومتنا الرشيدة تركه في تركيا في أحد مستشفياتها . حسبي الله عليك يالأخونجي الأخواني على فعلك لكن الله عاقبك رماك في السجن يالخائن.
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20 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-26 18:26:23
طبعا بكل بجاحه ووساخه ولاقانون يحميه
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19 - .........
2017-09-26 18:25:19
طيب وش نسوي لهم يعني قلنالكم بنات حريم حدهم بيت ومسلسلات وطبخ مصرين إلا تطلعوهم ويشتغلون غصب ويخالطون هذا واقعهم في كل مكان اينما كانوا
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18 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-26 18:25:16
دوله حقيره يهان فيها شايب
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17 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-26 18:22:04
تربيه الاخوانجي الوسخ
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16 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-26 18:21:33
مرحبا بكم دوله اردوغان
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15 - زائررر
2017-09-26 18:00:00
ناقصات عقل فهم تربيهـ أدب
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14 - _
2017-09-26 17:57:51
جات على التدخين كل لشي عادي عندهم
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13 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-26 17:44:16
هذا قلم الخنبقه 😨
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12 - ت 6 سوط الحق
2017-09-26 17:37:10
مسوي علينا مطوع وانت من رواد تركيا مع الشله ..فعلآ انكم اهل التقية..الموت لكل اخونجي
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11 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-26 17:36:45
حسبي الله عليهم .. بيجي يوم ويكونوا في نفس الموقف وبيشمت فيهم الغير هذولا شكلهم بنات ليل
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10 - سنونو
2017-09-26 17:31:20
اعوذ بالله سخرية حريم السلطان من هذا المسن
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9 - العويد
2017-09-26 17:11:54
اعجبتني كلمة تحقيق موسع 👏
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8 - Noura
2017-09-26 17:05:08
بيشوفو عنه اذا اخذ عظه من المرض وكره التدخين ، لكنه م قدر يقاوم لما شاف أول سيجاره 😂
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7 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-26 17:03:25
مزح عادي اللَّه يحفظهن
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6 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-26 17:01:32
أحرق الروح قبل ماتروح هههههه
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5 - سوط الحق
2017-09-26 17:01:32
الله عل تركيا وجمال بناتها وطبيعتها..صيفت فيها انا والشله بشهر 11هجري..وانشالله راجع لها..اعجبتني بصراحه
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( عدد التعليقات 2,221 )
4 - ابونواف...
2017-09-26 16:56:36
حسبنا الله ونعم الوكيل
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3 - راكاااان
2017-09-26 16:55:43
لاعجب فهن تربية الأخونجي اردوغان
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
2 -
2017-09-26 16:55:40
وعندنا ناس يمدحون الاجنبيات ويقولك الاجنبية كلها رقه وحنان وانسانيه😆
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
1 - الراصد
2017-09-26 16:55:15
لاحول ولاقوة الا بالله لادين ولارحمة ولاتقدير للسن ولا اتعاض من المرض قلوب ميتة
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آخر تعليق
بواسطة : ابوعادل

والله مافيه زي بناتنا ادب وحشمه وجمال...
بواسطة : القناص 2

من جد افارق الدنيا ولاعيش فرقاك لكن على ماقيل شكرا على الصد تعبت أرتب غيبتك للمش...
بواسطة : QATARI

تعليق مخالف...
بواسطة : هونق دونق هو

حدد ياهوه .... عضو ؟؟ وإلا وحش ... ؟؟؟؟؟...
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